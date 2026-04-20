అక్షయ తృతీయ ప్రచారంతో కృతిశెట్టితో దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించిన ఇంద్రియ

ఆదిత్య బిర్లా జ్యువెలరీకి చెందిన ఇంద్రియ, తన వినియోగదారులతో తన ఉనికిని, అనుబంధాన్ని బలోపేతం చేసుకునే వ్యూహాత్మక ప్రయత్నంలో ఉంది. అందులో భాగంగా, అక్షయ తృతీయ 2026 ప్రచారంతో ప్రారంభించి, ప్రఖ్యాత నటి కృతిశెట్టితో దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. సాంస్కృతిక ప్రామాణికతలో పెనవేసుకుపోయిన తన సమకాలీన ఆకర్షణకు ప్రసిద్ధి చెందిన కృతి శెట్టి, ఆత్మవిశ్వాసం, భావవ్యక్తీకరణ, సంప్రదాయంతో గాఢంగా ముడిపడి ఉన్న ఆధునిక ఇంద్రియ మహిళకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. అందుకే ఆమె ఈ బ్రాండ్కు సహజ ఎంపికగా నిలిచింది.
సమృద్ధి, కొత్త ప్రారంభాలు, శ్రేయస్సుకు ప్రతీక అయిన అక్షయ తృతీయ పండుగ స్ఫూర్తితో రూపొందిన ఈ ప్రచారం, ఇంద్రియ ఈ అనుబంధాన్ని ప్రారంభించడానికి ఒక అర్థ వంతమైన సందర్భాన్ని సూచిస్తుంది. ఆభరణాల కొనుగోలు కేవలం ఒక కొనుగోలు మాత్రమే కాకుండా, అది ఒక భావోద్వేగ అనుభవం అనే బ్రాండ్ నమ్మకానికి ఇది జీవం పోస్తుంది. ఈ ప్రచారం నిరంతరత, సంప్రదాయం, ఒక మహిళకు తన ఆభరణాలతో ఉండే శాశ్వత సంబంధాన్ని వేడుకగా చేస్తుంది. అదే సమయంలో, ఈ పండుగ సీజన్లో ఇంద్రియ స్టోర్లలోకి అడుగుపెట్టి, వ్యక్తిగత ప్రాముఖ్యత, అనుబంధంతో కూడిన క్షణాలను ఆస్వాదించాల్సిందిగా వినియోగదారులను ఆహ్వానిస్తుంది.
పండుగ వాతావరణ నేపథ్యంలో సాగే ఈ ప్రచార చిత్రం, దేవాలయాల వాస్తు వైభవం నుండి ప్రేరణ పొంది, సున్నితంగా రూపొందించిన ఇంద్రియ ఆభరణాలైన దొంతరలుగా ఉన్న హారాలు, ప్రత్యేక ఝుమ్కాలు, అలంకృత గాజులను కృతి గుర్తించి, ధరిస్తున్నప్పుడు ఆమెను ఆత్మీయ అలంకరణ క్షణాలలో చిత్రీకరిస్తుంది. ఆమె తన బాల్యాన్ని, దేవాలయ ఆభరణాలపై తనకున్న ప్రేమను గుర్తుచేసుకుంటున్నందున, ఈ కథ కృతికి అత్యంత వ్యక్తిగతంగా అనిపిస్తుంది. ఈ క్షణాల ద్వారా, ఆభరణాలు కేవలం అలంకరణకు మించినవనే ఇంద్రియ సంస్థ నమ్మకాన్ని కూడా ఈ కథనం ప్రతిబింబిస్తుంది. ఒక మహిళకు తన ఆభరణాలతో ఉండే సంబంధం నిరంతరాయంగా కొనసాగుతూ, ఎప్పటికీ మరిన్నింటికి ఆస్కా రం ఉండే అంతులేని ప్రేమతో నడిచే అత్యంత ఆత్మీయమైనదనే బ్రాండ్ ప్రధాన ఆలోచనకు ఇది జీవం పోస్తుంది.
ఈ ప్రచారంపై ఇంద్రియ సీఈఓ సందీప్ కోహ్లీ మాట్లాడుతూ, ఇంద్రియలో మేం ఆభరణాలను భావోద్వేగం, ఆకాంక్ష, అంతులేని ప్రేమకు ఒక వ్యక్తీకరణగా చూస్తాం. అక్షయ తృతీయ సంప్రదాయం అనేది మన సాంస్కృ తిక ప్రాముఖ్యతలో లోతుగా పాతుకుపోయింది. ఈ ప్రచారం, కృతి శెట్టితో మా భాగస్వామ్యం ద్వారా మేం ఆ గొప్పతనాన్ని చాటిచెప్పడంతో పాటు, వినియోగదారులను ఈ సందర్భాన్ని మరింత సంపూర్ణంగా స్వీకరించే లా ప్రోత్సహిస్తున్నాం. దీనిని ఒక నిజమైన ఆనందం, అర్థవంతమైన వ్యక్తీకరణకు ఒక సందర్భంగా మార్చా లనుకున్నాం అని అన్నారు.
ఇంద్రియ మార్కెటింగ్- విజువల్ మర్చండైజింగ్ హెడ్ శాంతిస్వరూప్ పాండా మాట్లాడుతూ, మా అక్షయ తృతీయ ప్రచారంతో, సాంస్కృతికంగా ప్రామాణికంగా, ప్రజలకు భావోద్వేగపరంగా సంబంధితంగా అనిపించే ఒక కథను చెప్పాలనుకున్నాం. ఒక మహిళ తనదైన క్షణంలో ఆభరణాలను ఎలా అనుభ విస్తుందనే దానిపై దృష్టి సారించే ఒక సన్నిహిత కథనం ద్వారా ఈ ప్రచారం రూపుదిద్దుకుంది. కృతి శెట్టితో భాగస్వామ్యం ద్వారా, మేం ఆ అనుబంధాన్ని బలోపేతం చేయగలిగాం. ఈ కథనాన్ని మరింత వాస్తవికంగా, సంబంధితంగా, భావోద్వేగపరంగా ప్రతిధ్వనించేలా చేయగలిగాం అని అన్నారు.
కృతి శెట్టి మాట్లాడుతూ, ఇంద్రియతో నా భాగస్వామ్యం కేవలం ఒక ప్రచార ప్రకటన మాత్రమే కాదు, ఆభరణాలతో నాకున్న వ్యక్తిగత అనుబంధానికి ఇది ఒక కొనసాగింపు. అక్షయ తృతీయ పవిత్ర సందర్భంగా, ఆభరణాలపై నాకున్న ప్రేమతో ముడిపడి ఉన్న నా సొంత బాల్య కథను చిత్రీకరించడం నాకు చాలా ఆనం దంగా ఉంది. ఆదిత్య బిర్లా జ్యువెలరీ అయిన ఇంద్రియ అనేది నేను గౌరవించే బ్రాండ్. దానితో దీర్ఘకాలిక, ఫలవంతమైన అనుబంధం కోసం నేను ఎదురుచూస్తున్నాను అని అన్నారు. ఈ ప్రచార కార్యక్రమం 360-డిగ్రీల మీడియా ద్వారా విస్తృతంగా ప్రచారం చేయబడుతోంది, తద్వారా భారతదేశం అంతటా పండుగ వాతావరణంలో బలమైన, సమగ్ర ఉనికిని సృష్టిస్తోంది.
ఈ ప్రచార కార్యక్రమంతో, ఇంద్రియ ఒక ఆధునిక ఆభరణాల గమ్యస్థానంగా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటోంది. ఇది మారుతున్న భారతీయ వినియోగదారుల కోసం వారసత్వం, హస్తకళ సమకాలీన ఆకాంక్షలను ఒకచోట చేర్చుతుంది.