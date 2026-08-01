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  4. Indriya, Aditya Birla Jewellery Brings Eka Raga to Vizag, Continuing its Celebration of India's Shared Cultural Rhythm
Written By జయ
Published By ఐవీఆర్
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (17:55 IST)

వైజాగ్‌లో ఏక్ రాగను ఆవిష్కరించిన ఇంద్రియ, ఆదిత్య బిర్లా జ్యువెలరీ

Eka Raga to Vizag
Written By: జయ
Published By: ఐవీఆర్
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (18:05 IST)
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విశాఖపట్నం: భారతదేశపు గొప్ప నృత్య వారసత్వం, హస్తకళలు, వధువు అలంకరణ వైభవం, వాస్తుశిల్పం, అలాగే ప్రాంతీయ సంప్రదాయాల నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన ఆదిత్య బిర్లా జ్యువెలరీకి చెందిన ‘ఇంద్రియ’, తన ప్రత్యేక సాంస్కృతిక అనుభూతి ‘ఏక్ రాగ’ను విశాఖపట్నానికి తీసుకొచ్చింది. ‘నృత్య’ తత్వం నుంచి ప్రేరణ పొందిన ‘ఏక్ రాగ’లో కదలిక ఒక కథనంగా, శరీరం భావవ్యక్తీకరణకు ఒక కాన్వాస్‌గా రూపాంతరం చెందుతుంది. భారతదేశంలోని విభిన్న సాంస్కృతిక గుర్తింపులను ఒకే ఏకీకృత లయలో ఆవిష్కరిస్తూ, ఈ ప్రదర్శన దేశ సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని వైభవంగా వేడుకగా జరుపుకుంటుంది.
 
మొదట ఢిల్లీ, హైదరాబాద్, భువనేశ్వర్, పుణే నగరాల్లో ఆవిష్కరించబడిన ఈ ప్రదర్శనలోని ప్రతి ఇన్‌స్టాలేషన్, ఆయా ప్రాంతాల నృత్య సంప్రదాయాలు, కళాత్మక ప్రభావాలు, ఆభరణాల వారసత్వం, అలాగే వధువు అలంకరణ వైభవం ద్వారా ప్రత్యేకమైన ప్రాంతీయ గుర్తింపును ఆవిష్కరిస్తుంది. ఉత్తర, తూర్పు, పశ్చిమ భారతదేశాన్ని ప్రతిబింబించే ఇన్‌స్టాలేషన్‌లు ఇప్పటికే ఆయా నగరాల్లో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుండగా, దక్షిణ భారతదేశం నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన ఇన్‌స్టాలేషన్ ఇప్పుడు విశాఖపట్నానికి చేరుకుని, తన సాంస్కృతిక ప్రయాణాన్ని కొత్త ప్రేక్షకుల వరకు విస్తరిస్తోంది. సౌందర్యం, లావణ్యం, ఆకాంక్ష, వేడుక వంటి ఉమ్మడి భావోద్వేగాల ద్వారా ఈ అన్ని ఇన్‌స్టాలేషన్‌లు పరస్పరం అనుసంధానమై, ప్రతి ఒక్కరి కలల వధువుగా మారాలనే ఆకాంక్షకు సజీవ రూపాన్ని ఇస్తున్నాయి.
 
విశాఖపట్నంలోని ఇన్‌ఆర్బిట్ మాల్‌లో ఆవిష్కరించబడిన ‘ఏక్ రాగ’ దక్షిణ భారత స్ఫూర్తితో రూపొందించిన అధ్యాయం, కూచిపూడి నృత్యంలోని లయాత్మక సౌందర్యానికి, భక్తి భావానికి అంకితమైన విశిష్ట సాంస్కృతిక అనుభూతిగా తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తోంది. దక్షిణ భారతదేశ వాస్తు, కళా వారసత్వాల నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన ఈ ఇన్‌స్టాలేషన్, అత్యంత నైపుణ్యంతో రూపొందించిన తోరణాలు, సాంప్రదాయ అలంకరణ అంశాలు, ఆచారాల నుంచి ప్రేరణ పొందిన డిజైన్ ద్వారా ఆలయ వాస్తుశిల్ప వైభవాన్ని సజీవంగా ఆవిష్కరిస్తుంది. ఈ ప్రదర్శన మధ్యలో, సాంప్రదాయ వస్త్రధారణతో పాటు ఇంద్రియ రూపొందించిన అద్భుతమైన ఆలయ ఆభరణాలను ధరించిన కూచిపూడి నర్తకి ఆకర్షణీయంగా నిలుస్తుంది. ఆమె శాస్త్రీయ నృత్యంలోని భావవ్యక్తీకరణ సౌందర్యాన్ని ప్రతిబింబించడమే కాకుండా, దక్షిణ భారత వధువు యొక్క శాశ్వత సౌందర్యాన్ని కూడా ఆవిష్కరిస్తుంది. ఈ అంశాలన్నీ కలిసి ప్రతి మహిళ తన కలల వధువుగా తనను తాను ఊహించుకునేలా ఆహ్వానించే బహుఇంద్రియ సాంస్కృతిక అనుభూతిని సృష్టిస్తున్నాయి.
 
డాక్టర్ కె.పి. లీపిక రెడ్డి దర్శకత్వంలో నాట్యపరిమళ సంగీత & నృత్య అకాడమీ ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనతో ఈ ఆవిష్కరణకు మరింత శోభ చేకూరింది. కదలికలు, హావభావాల ద్వారా ఈ ప్రదర్శన ఇన్‌స్టాలేషన్‌లోని కళాత్మక స్ఫూర్తికి జీవం పోసింది. ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీ అమిత్ ధారప్, రిటైల్ ప్రాజెక్ట్స్ హెడ్, ఇంద్రియ, ఆదిత్య బిర్లా జ్యువెలరీ, మరియు శ్రీ లలిత్ ఓజా, సెంటర్ హెడ్, ఇన్‌ఆర్బిట్ మాల్, విశాఖపట్నం హాజరయ్యారు. వారు కస్టమర్లు, ఆహ్వానితులతో కలిసి ఈ విశిష్ట సాంస్కృతిక ప్రదర్శనను వీక్షించారు.
 
ఈ ప్రచారంపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, శ్రీ శాంతిస్వరూప్ పాండా, మార్కెటింగ్ మరియు విజువల్ మర్చండైజింగ్ హెడ్, ఇంద్రియ, “భారతదేశ సాంస్కృతిక గుర్తింపులో ఆభరణాలు విడదీయరాని భాగమని ఇంద్రియలో మేము విశ్వసిస్తున్నాము. అవి తరతరాలుగా వారసత్వం, హస్తకళా నైపుణ్యం, వ్యక్తిగత భావవ్యక్తీకరణల కథలను మోస్తూ వస్తున్నాయి. ‘ఏక్ రాగ’ ద్వారా నృత్యం, వాస్తుశిల్పం, కళ, ఆభరణాల సంప్రదాయాలను ప్రామాణికంగా, భావోద్వేగపూర్వకంగా ఒకే వేదికపై ఆవిష్కరించే సాంస్కృతిక అనుభూతిని అందించడం మా లక్ష్యం. ‘ఏక్ రాగ’లోని ఈ అధ్యాయాన్ని వైజాగ్‌కు తీసుకురావడం ద్వారా, దక్షిణ భారతదేశపు సమృద్ధమైన కళా వారసత్వాన్ని కొత్త ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయడం మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఈ అనుభవం దేవాలయ ఆభరణాల శాశ్వత సౌందర్యాన్ని ఆవిష్కరించడమే కాకుండా, ప్రతి మహిళ తన కలల వధువు రూపాన్ని ఊహించుకునేలా ప్రేరేపిస్తుంది. అలాగే, కస్టమర్లతో మరింత అర్థవంతమైన అనుబంధాన్ని ఏర్పరచే సాంస్కృతిక వేదికలను సృష్టించాలనే మా బ్రాండ్ దార్శనికతను కూడా ప్రతిబింబిస్తుంది,” అన్నారు.
 
‘ఏక్ రాగ’ దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూనే, లీనమయ్యే బ్రాండ్ అనుభవాల ద్వారా భారతదేశపు గొప్ప సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని వేడుకగా జరుపుకోవాలనే ఇంద్రియ నిబద్ధతను ఈ కార్యక్రమం ప్రతిబింబిస్తోంది. ప్రాంతీయ సంప్రదాయాలు, ప్రదర్శన కళలు, వాస్తుశిల్పం, ఆభరణాల హస్తకళా నైపుణ్యాన్ని సమన్వయం చేస్తూ, ఈ ప్రచారం అనుబంధాన్ని పెంపొందించే, వ్యక్తిత్వాన్ని గౌరవించే, అలాగే భారతదేశపు శాశ్వత వారసత్వాన్ని నేటి కస్టమర్లకు మరింత చేరువ చేసే అనుభవాలను అందించాలనే బ్రాండ్ దార్శనికతను ఆవిష్కరిస్తోంది.
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