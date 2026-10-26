ఇంద్రియా జ్యువెలర్స్ ఆధ్వర్యంలో భారతదేశపు అతిపెద్ద పర్యావరణహిత ఆభరణ రంగవల్లి ఆవిష్కరణ
బెంగళూరు: దేశ సంపన్న సాంస్కృతిక వారసత్వానికి, సాంప్రదాయ పండుగ వేడుకలకు అర్థవంతమైన రీతిలో గౌరవం తెలియజేయడానికి ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్కు చెందిన ప్రముఖ జ్యువెలరీ బ్రాండ్ ఇంద్రియా, ఆహార ధాన్యాలతో తీర్చిదిద్దిన పర్యావరణహిత ఆభరణ రంగవల్లిని బెంగళూరులోని రాజాజీనగర్లో ఉన్న ఒరాయన్ మాల్ మరియు త్యాగరాజనగర్లోని శ్రీ సత్య గణపతి షిర్డీ సాయిబాబా దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఘనంగా ఆవిష్కరించింది.
సుమారు 1600 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో రూపొందించిన ఈ బృహత్ కళాఖండం, సంస్థ ఇటీవలి పండుగ కలెక్షన్ అయిన పద్మిక అరుదైన ఆభరణాల డిజైన్ స్ఫూర్తితో రూపుదిద్దుకుంది. అత్యున్నత స్వర్ణాభరణ కళలోని సంక్లిష్టమైన సూక్ష్మ నైపుణ్యాలను భక్తి, విశిష్ట హస్తకళ మరియు సమాజ సమైక్యతా భావనకు ప్రతీకగా నిలిచే భవ్యమైన రంగవల్లిగా ఈ కళాకృతి పరివర్తనం చెందించింది.
22 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారంతో రూపొందిన పద్మిక ఆభరణ శ్రేణి, శతాబ్దాల నాటి ప్రాచీన, అరుదైన పింక్ ఎనామిల్ కళ అయిన గులాబీ మీనాకారీకి సరికొత్త పునర్జీవం పోసింది. ఈ నెక్లెస్ సున్నితమైన నక్షీ పూల చెక్కడాలతో పాటు, సర్వ సంపదలు, సమృద్ధి, సౌభాగ్యం మరియు నూతన శుభారంభాలకు ప్రతీకగా తామరపువ్వుపై ఆసీనురాలైన లక్ష్మీదేవి మంగళకర రూపాన్ని కలిగి ఉంది.
బియ్యం, రాగులు, కొర్రలు వంటి విభిన్న చిరుధాన్యాలు(మిల్లెట్స్) మరియు సహజ ధాన్యాల వంటి పర్యావరణహిత పదార్థాలను ఉపయోగించి ఈ భవ్య రంగవల్లిని అత్యంత కళాత్మకంగా తీర్చిదిద్దారు. ఆ విధంగా ఆభరణ హారంలోని క్లిష్టమైన కళా నైపుణ్యాన్ని మన సాంస్కృతిక వారసత్వానికి అందించే ఒక భారీ నివాళిగా పునఃసృష్టించారు. వేలాది విడి అంశాలను సమన్వయపరిచి రూపొందించిన ఈ కళాఖండం, ఆభరణాల తయారీ మరియు రంగవల్లి రచన-ఈ రెండింటిలోనూ అవసరమైన అత్యున్నత ఖచ్చితత్వం, అపారమైన సహనం మరియు కళాకారుల నైపుణ్యాలను స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. ధాన్యాలు, చిరుధాన్యాలతో రూపొందించిన ఈ కళారూపం సాంప్రదాయ కళల శాశ్వత సౌందర్యాన్ని చాటడంతో పాటు, పండుగ వేళ ప్రజలకు ఒక విశిష్టమైన, ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతిని అందిస్తుంది.
సాంస్కృతిక సహజత్వంలో మూలాలు కలిగిన ఈ వినూత్న ప్రాజెక్ట్ కోసం, గిన్నిస్ రికార్డు రంగోలులను సృష్టించి ప్రజల మదిలో "3D రంగోలి క్వీన్"గా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ రంగోలి కళాకారిణి శిఖా శర్మ నైపుణ్యాన్ని వినియోగించుకున్నారు. ప్రాచీన ఆలయ శైలి (టెంపుల్ జ్యువెలరీ) సాంప్రదాయ ఆభరణాల సూక్ష్మ వివరాలను రంగవల్లిగా మార్చడం ద్వారా, సంక్లిష్ట డిజైన్, సున్నితమైన హస్తకళ మరియు వైవిధ్యభరిత అంశాలను జోడించి అద్భుత కళాఖండాన్ని సృష్టించే ఈ రెండు గొప్ప కళారూపాలను ఇంద్రియా సంస్థ ఒకే వేదికపై వైభవంగా వేడుక చేసింది.
పర్యావరణ సుస్థిరత మరియు సామాజిక స్పృహ ఈ ప్రాజెక్ట్లో అంతర్భాగంగా ఉంటూ, ఈ కళాకృతి ఉద్దేశాన్ని కేవలం పండుగ వేడుకలకు మాత్రమే పరిమితం చేయకుండా అంతకుమించి విస్తరించాయి. విజయదశమి పండుగ ముగిసిన అనంతరం, ఈ రంగవల్లి రూపకల్పనలో ఉపయోగించిన మొత్తం బియ్యం, చిరుధాన్యాలు మరియు పప్పు దినుసులను అఖిల కర్ణాటక ప్రాణి దయా సంఘం గోశాల సహకారంతో పక్షులు, మూగజీవాలకు ఆహారంగా పంపిణీ చేసి, పర్యావరణహితంగా మరియు అత్యంత బాధ్యతాయుతంగా సద్వినియోగం చేస్తారు.
ఈ వినూత్న ప్రాజెక్ట్ గురించి వివరాలు తెలియజేస్తూ ఇంద్రియా మార్కెటింగ్ & విజువల్ మర్చండైజింగ్ హెడ్ శాంతిస్వరూప్ పాండా, "ఇంద్రియా సంస్థలో మా నిరంతర ప్రయత్నం భారతదేశ సంపన్న సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని అత్యంత అర్థవంతమైన, సమకాలీన రూపాల ద్వారా వేడుక చేసుకోవడమే. ఈ ఆభరణ రంగవల్లి మా ఆ దృక్పథానికి నిదర్శనం. ప్రజల హృదయాలకు చేరువైన పండుగ సంప్రదాయం ద్వారా పద్మిక విశిష్ట డిజైన్ను అందరి ముందు సరికొత్తగా ఆవిష్కరించాం. భారతీయ సంస్కృతి, హస్తకళలతో ప్రేరణ పొందిన బ్రాండ్గా, మా ఆభరణాల వెనుక ఉన్న కళానైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించడమే కాకుండా, వినియోగదారులు భావోద్వేగపూరితంగా, చిరస్మరణీయంగా ఇందులో భాగమయ్యేలా ఒక వేదికను సృష్టించాలనుకున్నాం. ఈ వినూత్న ప్రయత్నం ద్వారా మేము ప్రాచీన వారసత్వాన్ని, విశిష్ట హస్తకళను మరియు విజయదశమి పండుగ మూలతత్వమైన ఐక్యతా భావాన్ని వేడుక చేసుకుంటున్నాం," అని తెలిపారు.
ఈ పండుగ సంబరాన్ని కేవలం ప్రదర్శనకే పరిమితం చేయకుండా వినియోగదారుల ఇంటింటికీ చేర్చే ఉద్దేశంతో, ఇంద్రియా సంస్థ ప్రజల కోసం ప్రత్యేక రంగవల్లి పోటీని కూడా నిర్వహిస్తోంది. వినియోగదారులు తమ ఇళ్లలోనే పద్మిక ఆభరణాల డిజైన్ స్ఫూర్తితో రంగవల్లిని తీర్చిదిద్దేందుకు ఆహ్వానం పలికింది. ప్రింట్ మీడియా మరియు ప్రత్యేక ప్రచార కిట్ల ద్వారా పంపిణీ చేసిన స్టెన్సిల్ సహాయంతో ప్రజలు రంగులు, విభిన్న ధాన్యాలు లేదా పిండిని ఉపయోగించి రంగవల్లిని వేసి, ఆ కళాకృతి ఫోటోను సోషల్ మీడియా లేదా వాట్సాప్ ద్వారా ఇంద్రియా సంస్థతో పంచుకోవచ్చు. ఈ పోటీలో భాగంగా ఎంపికయ్యే 100 మంది అదృష్ట విజేతలకు తలా 200 మిల్లీగ్రాముల బరువు గల 22 క్యారెట్ల బంగారు నాణేన్ని గెలుచుకునే సువర్ణావకాశం కల్పించారు. తద్వారా సృజనాత్మకత, సాంప్రదాయ సంస్కృతి మరియు పండుగ సంతోషాన్ని ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చారు.