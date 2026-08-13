వరలక్ష్మీ వ్రతం, దక్షిణాది మార్కెట్ల కోసం బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా కృతిశెట్టిని ప్రకటించిన ఇంద్రియా
హైదరాబాద్:పండుగసీజన్ రాబోతున్నందున, ఆదిత్యబిర్లా జ్యువెలరీకి చెందిన ఇంద్రియా నటి కృతిశెట్టిని తన బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఈరోజు ప్రకటించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక ప్రాంతాలతో కృతికి ఉన్న లోతైన సాంస్కృతిక అనుబంధంతో పాటు, పూర్తిస్థాయిలో యువతకు ఐకాన్గా ఉన్న ఆమె ఈ పాత్రకు మరింత ప్రత్యేకతను తీసుకు వస్తుంది. ఈ మైలురాయిని పురస్కరించుకుని, దక్షిణాదిలో అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగ సందర్భాల్లో ఒకటైన, పండుగ సీజన్కు శ్రీకారం చుట్టే ఇంద్రియా వరలక్ష్మి క్యాంపెయిన్కు కృతి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచారు. సంపద, భక్తి, ఐక్యత అనే అంశాలపై ఆధారపడిన ఈ ప్రచారం ప్రతి ఇంటిలోని లక్ష్మీదేవిని గౌరవిస్తూ, ప్రియమైన సంప్రదాయాలు మరియు సమకాలీన డిజైన్తో స్ఫూర్తి పొందిన ఇంద్రియా పండుగ ఆభరణాల కలెక్షన్ను ఆవిష్కరిస్తుంది.
పండుగ సీజన్ను నిర్వచించే సంప్రదాయాలు, ప్రతీకల నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన ఇంద్రియా టెంపుల్ జ్యూవెలరీ కలెక్షన్, వారసత్వ స్ఫూర్తి కలిగిన కళాత్మకతను సమకాలీన దృక్కోణంలో పునఃరూపకల్పన చేస్తుంది. ఇందులో ఆకర్షణీయమైన నగిషీపనితనం, లక్ష్మీదేవి ప్రతిరూపాలు, వికసించిన కమలాలు, అందమైన నెమళ్లు, కాసులను కలిగి ఉన్న ఆభరణాలు, ఆలయ ప్రేరణతో రూపొందించిన వివరాలు వంటి ప్రత్యేక డిజైన్ అంశాలు ఉన్నాయి. రిచ్ యాంటిగ్ గోల్డ్ ఫిష్లతో, ప్రకాశవంతమైన రంగురాళ్లతో అలంకరించిన ఈ కలెక్షన్లో స్టేట్మెంట్ నెక్లెస్లు, చెవిపోగులు, గాజులు, దండ వంకీలు, వడ్డాణాలు మరియు ఉంగరాలు ఉన్నాయి. ఇవి కాలాతీతమైన నైపుణ్యం, సమకాలీన ఆకృతులు, ప్రతి పండుగ వేడుకకు అనువైన విభిన్నశైలులను ఒకచోట చేర్చాయి.
ఈ క్యాంపెయిన్కు కేంద్రబిందువుగా వరలక్ష్మి పండుగ ఏర్పాట్ల నేపథ్యంతో కృతిశెట్టి నటించిన కొత్త బ్రాండ్ ఫిల్మ్ వుంది. ఈ చిత్రంలో కృతిశెట్టి తన అత్తగారి కోసం బంగారు హారాన్ని ఎంచుకునే అందమైన సందర్భాన్ని చూపించారు. తన జీవితాన్ని ఎన్నో విధాలుగా సంతోషంతో నింపిన ఆమెపై ప్రేమ, కృతజ్ఞత, గౌరవాన్ని ఈ బహుమతి ద్వారా కృతి వ్యక్తం చేశారు. పండుగ సీజన్ను మరపురానిదిగా చేసే భావోద్వేగాలు, ఆచారాలు, కలిసి గడిపే క్షణాలను చూపిస్తూ, నిజంగా బంగారం లాంటి వ్యక్తికి బంగారాన్ని బహుమతిగా ఇవ్వాలనే ఆలోచనను ఈ చిత్రం కళ్లకు కట్టినట్లు ఆవిష్కరిస్తుంది.
ఇంద్రియాలో మార్కెటింగ్, విజువల్ మర్చండైజింగ్కి హెడ్ అయిన శాంతి స్వరూప్ పాండా మాట్లాడుతూ, దక్షిణాది మార్కెట్లలో మాకు అత్యంత సాంస్కృతిక ప్రాధాన్యత కలిగిన కాలానికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శ్రీకారం చుడుతుంది. ఇక్కడ ఆభరణాలు వేడుకలు, కుటుంబ సంప్రదాయాలు, విశ్వాసంతో ఎంతో లోతుగా ముడిపడి ఉన్నాయి. ఒక బ్రాండ్గా, ఈ ప్రచారం కేవలం సందర్భాన్ని జరుపుకోవడం కాకుండా, ఆ సందర్భంలోని నిజమైన భావాన్ని ప్రతిబింబించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం.
ఇంద్రియాతో తన అనుబంధం ద్వారా కృతి ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో బలమైన ఆదరణను సంపాదించారు. ప్రచారం ద్వారా సాంస్కృతిక మూలాలను నిలుపుకుంటూనే, కొత్తదనంతో కూడిన సమకాలీన అనుభూతిని కలిగించే విధంగా ఆ అనుబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని మేము భావిస్తున్నాం. మా పండుగ కలెక్షన్ మరియు దానికి జీవం పోసే ఈ ప్రచారం ద్వారా, రసత్వాన్ని గౌరవిస్తూ ఆధునిక డిజైన్ను స్వీకరించే ఆభరణాలతో సంప్రదాయాలను జరుపుకోవడానికి కొత్తతరం వినియోగదారులను ప్రేరేపించాలని ఆశిస్తున్నాం.
కృతిశెట్టి మాట్లాడుతూ, సంప్రదాయాలు మరియు సాంస్కృతిక విలువలు నా పెంపకంలో ఎప్పుడూ అంతర్భాగంగా ఉన్నాయి. పండుగలు కూడా నా జీవితంలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. కుటుంబం, కృతజ్ఞత, ఆప్యాయత, అందరూ కలిసి ఆనందంగా గడపడం - ఇవే పండుగల అసలైన స్ఫూర్తి. ఈ ప్రచారం ఆ స్ఫూర్తిని ఎంతో అందంగా చూపిస్తుంది. ఇంద్రియాలో నాకు నచ్చే విషయం ఏమిటంటే, మన సంస్కృతిని కేవలం స్ఫూర్తిగా తీసుకోవడమే కాకుండా, తమ బ్రాండ్ కథలో భాగంగా చూపించడం. పండుగల కోసం రూపొందించిన ఈ ఆభరణాల కలెక్షన్లో కూడా అదే ఆలోచన అందంగా కనిపిస్తుంది. సంప్రదాయ కళా నైపుణ్యం నుంచి స్ఫూర్తి పొందుతూ, నేటి మహిళలకు నచ్చే ఆధునిక డిజైన్లను ఇందులో అందించారు.
వరలక్ష్మి వ్రతంతో ప్రారంభమై పండుగ సీజన్ అంతటా కొనసాగనున్న ఈ ప్రచారం టెలివిజన్, డిజిటల్, ప్రింట్, అవుట్డోర్, స్టోర్లలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాల ద్వారా ఈ ప్రచారాన్నిప్రజల ముందుకు తీసుకు రానున్నారు. జీవితంలోని ముఖ్యమైన సందర్భాల్లో ఆభరణాలు పోషించే ప్రత్యేక పాత్రను ఈ ప్రచారం చాటి చెప్పనుంది.