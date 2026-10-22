అదితిరావు హైదరీ, సిద్ధార్థ్ నటించిన దీపావళి ప్రచారం ఫెస్టివల్ ఆఫ్ లవ్ను ఆవిష్కరించిన ఇంద్రియా
మనం ప్రేమించే వారందరికీ ఆనందాన్ని పంచేందుకు మనస్ఫూర్తిగా కృషి చేసే సంవత్సరంలోని అతికొద్ది సందర్భాలలో దీపావళి ఒకటి. ఇళ్లను అలంకరించడం, పూజాకార్యక్రమాలకు సిద్ధం కావడం నుంచి బహుమతులను ఎంచుకోవడం, కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులను ఆహ్వానించడం వరకు ప్రతి చిన్న విషయం ముఖ్యమే. అయితే, ఈ వేడుకల మధ్యలో మన సన్నిహితుల పట్ల మనం చూపించే అతి సాధారణమైన ప్రేమ వ్యక్తీకరణలు తరచుగా వెనకబడిపోతాయి. ‘మేము నుండి మనం’ అనే ఇంద్రియ తత్వానికి అనుగుణంగా, ప్రతి వేడుకకు కేంద్రంగా నిలిచే సంబంధాలు మరియు అనుబంధ క్షణాలను ‘ఫెస్టివల్ ఆఫ్ లవ్’ జరుపుకుంటుంది. ఈ దీపావళికి, అదితిరావు హైదరీ, సిద్ధార్థ్ నటించిన తాజా ప్రచారం ద్వారా ఆదిత్యబిర్లా జ్యువెలరీకి చెందిన ఇంద్రియా ఈ ఆలోచనకు రూపమిచ్చింది.
ఈ ప్రచారం దీపావళి విస్తృత వేడుకల మధ్య ఇద్దరి మధ్య పంచుకునే ఆప్యాయత, అనురాగం మరియు సాన్నిహిత్యాన్ని సజీవంగా చూపిస్తుంది. పండుగ కోసం స్నేహితులను ఆహ్వానించేందుకు అదితి మరియు సిద్ధార్థ్ సిద్ధమవుతున్ననేపథ్యంలోఈ చిత్రం సాగుతుంది. పండుగ ఏర్పాట్ల సందడిలో తరచుగా మరుగున పడిపోయే వారి సరదా సంభాషణలు, కలసి ఉండాలనే మౌనమైన ఆకాంక్షలను ఈ చిత్రం అందంగా చూపిస్తుంది. దీపావళి ఏర్పాట్లలోని ఆహ్లాదకరమైన గందరగోళం మధ్య వారు ముందుకు సాగుతుండగా, ఒక ఆలోచనాత్మకమైన చిన్న చర్య ప్రధానంగా నిలిచి, హృదయాన్ని హత్తుకునే క్షణాన్ని సృష్టిస్తుంది. దీంతో వారి స్నేహితులు సరదాగా, “ఈ రోజుదీపావళా? లేకవాలెంటైన్స్డేనా?” అనిఅడుగుతారు.
‘ఫెస్టివల్ ఆఫ్లవ్’ ప్రధాన ఆలోచన ఏమిటంటే, ప్రతి వేడుకను అర్థవంతంగా చేసేది ముఖ్యమైన సంబంధాలే. దీపావళి పండుగ ఐక్యతకు, పంచుకునే ఆనందానికి ప్రతీక అయినప్పటికీ, ప్రియమైన వారి మధ్య ఉండే వ్యక్తిగత ఆలింగనాలే తరచుగా మన మనసుల్లో అత్యంత లోతైన ముద్రను వేస్తాయి. ఈ ప్రచారం ద్వారా ఇంద్రియా ప్రేమ, కృతజ్ఞత మరియు అనుబంధానికి అర్థవంతమైన వ్యక్తీకరణగా నిలిచే ఈ ఆప్యాయతా క్షణాలపై దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తుంది. ఇందులో ఆభరణం కేవలం అలంకరణగా కాకుండా, భావోద్వేగాన్నివ్యక్తపరిచే సాధనంగా రూపాంతరం చెందుతుంది.
ఇంద్రియా సిఇఒ సందీప్ ఓహ్లీ మాట్లాడుతూ, “పండుగల సీజన్ ఆభరణాల పరిశ్రమకు అత్యంత ముఖ్యమైన కాలాల్లో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది. వేడుకలు, బహుమతులు మరియు శుభకరమైన కొనుగోళ్లకు సంబంధించిన చిరకాల సంప్రదాయాలు దీనికి బలాన్నిస్తాయి. ఇంద్రియా భారతదేశ వ్యాప్తంగా తన ఉనికిని విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో, నేటి వినియోగదారులు తమ వేడుకలను ఎలా జరుపుకుంటున్నారో ప్రతిబింబించే కథల ద్వారా వారితో మరింత లోతైన భావోద్వేగ అనుబంధాలను ఏర్పరచుకునే అవకాశంగా దీనిని చూస్తున్నాం. ‘ఫెస్టివల్ఆఫ్లవ్’ ద్వారా పండుగ సీజన్ను అర్థవంతంగా చేసే బంధాలను, క్షణాలను మేము ప్రముఖంగా చూపించాలనుకున్నాము. కాగా, శ్రేయస్సు, ఆశీర్వాదాలు, నూతన ఆరంభాల స్ఫూర్తితో రూపొందించిన ఆభరణాల ద్వారా పద్మిక ఈ భావనకు జీవం పోసింది.
ఇవన్నీ కలిసి భారతీయ సంస్కృతిలో పాతుకుపోయి, ఆధునిక వినియోగదారులకు అనుగుణంగా ఉండే ఆభరణాలను సృష్టించాలనే మా దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తాయి.”