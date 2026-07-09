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వింటర్ 2026 హాట్ కౌచర్ షోకి బంగారు గౌనుతో ఇషా అంబానీ
రిలయన్స్ రిటైల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఇషా అంబానీ, పారిస్ హాట్ కౌచర్ వీక్లో భారతీయ ఫ్యాషన్కు ఒక విశిష్ట ప్రతినిధిగా నిలిచారు. అధికారిక పారిస్ కౌచర్ క్యాలెండర్లో మనీష్ మల్హోత్రా తొలిసారిగా నిర్వహించిన వింటర్ 2026 హాట్ కౌచర్ షోకు ఆమె హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా, ముంబైలో 700 గంటలకు పైగా అత్యంత క్లిష్టమైన పనితనంతో ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన బంగారు గౌనును ఆమె ధరించారు.
ఈ గౌనును మనీష్ మల్హోత్రా, స్టైలిస్ట్ ఆండ్రూ ముకమల్ ప్రత్యేకంగా ఇషా అంబానీ కోసం డిజైన్ చేశారు. ఇందులో భారతీయ జరీ-జర్దోసీ కళాకారులచే రూపొందించబడిన 'సాలీ', 'తబన్' అనే రెండు సాంప్రదాయ ఎంబ్రాయిడరీ పద్ధతులు పొందుపరచబడి, చేతితో అమర్చిన క్రిస్టల్స్తో అలంకరించబడింది. ఈ డిజైన్ తల్లి నుండి ప్రేరణ పొందింది మరియు తమ ప్రేమ, బలం, గౌరవంతో తరతరాలను తీర్చిదిద్దిన మహిళలకు అంకితం చేయబడింది.
ఇషా అంబానీ తన లుక్ను లొరైన్ స్క్వార్ట్జ్ రూపొందించిన 50-క్యారెట్ల న్యూడ్ డైమండ్ చెవిపోగులు, 12-క్యారెట్ల పియర్ ఆకారపు న్యూడ్ డైమండ్ ఉంగరంతో పూర్తి చేశారు. బంగారు గౌను, వజ్రాల ఆభరణాల కలయిక, ప్రతిష్టాత్మకమైన పారిస్ ఫ్యాషన్ వేదికపై భారతీయ హస్తకళ మరియు ఆధునిక డిజైన్ల సమ్మేళనాన్ని ప్రదర్శించింది.
భారతీయ డిజైనర్లు, లగ్జరీ బ్రాండ్లు, కళాకారులను ప్రపంచ వేదికపైకి తీసుకురావాలనే తన దార్శనికతకు అనుగుణంగానే ఇషా అంబానీ పారిస్లో ఉన్నారు. రిలయన్స్ రిటైల్లో తన పాత్ర ద్వారా, భారతీయ డిజైన్, సృజనాత్మక ప్రతిభకు ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపును సాధించడానికి ఆమె చురుకుగా కృషి చేస్తున్నారు. నివేదికల ప్రకారం, పారిస్లో ఉన్నప్పుడు ఇషా అంబానీ మనీష్ మల్హోత్రా, రాహుల్ మిశ్రా ఇద్దరి షోలలోనూ ప్రత్యేకంగా కనిపించారు. అంతర్జాతీయ వేదికపై భారతీయ డిజైనర్లు, కళాకారులను ప్రోత్సహించాలనే వారి విస్తృత దార్శనికతలో ఇది ఒక భాగంగా పరిగణించబడుతుంది.
YSR Kadapa: కోవిడ్ 19.. కడపలో 46 ఏళ్ల వ్యక్తి మృతి
యాంటీబయాటిక్స్ ద్వారా లక్షణాలను అదుపు చేయలేకపోవడంతో, చికిత్స పొందుతున్న 46 ఏళ్ల వ్యక్తి ఒకరు కోవిడ్-19 కారణంగా మరణించారని గురువారం ఒక అధికారి తెలిపారు. మరణించిన వ్యక్తికి మద్యపాన అలవాటు ఉందని, తీవ్రమైన శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, దగ్గుతో స్థానిక ఆసుపత్రిలో చేరారని కడప జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి రవి బాబు పేర్కొన్నారు. ఎక్స్-రే పరీక్షలో అతని ఊపిరితిత్తులు రెండూ పూర్తిగా దెబ్బతిని, న్యుమోనియాకు దారితీసినట్లు తేలిందని ఆయన చెప్పారు. అధిక మోతాదులో యాంటీబయాటిక్ చికిత్స అందించినప్పటికీ వ్యాధి తగ్గకపోవడంతో, వైద్యులు కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అయి ఉండవచ్చని అనుమానించారని ఆయన తెలిపారు.
Revanth Reddy: మనవడికి స్వయంగా పూరీలు చేసిపెట్టిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (video)
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి తన బిజీ అధికారిక కార్యక్రమాల మధ్య కాస్త విరామం తీసుకుని, ఇంట్లో తన మనవడి కోసం స్వయంగా పూరీలు చేస్తూ అతనితో ఆనందంగా సమయం గడిపారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య జరిగిన ఈ సరదా సన్నివేశానికి సంబంధించిన వీడియోను ముఖ్యమంత్రి సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. తన మనవడు, తాతయ్య స్వయంగా చేస్తేనే పూరీలు తింటానని పట్టుబట్టిన విషయాన్ని ఆయన ఆ వీడియో క్యాప్షన్లో ప్రేమపూర్వకంగా గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఒంటిపై ఉన్న బంగారు నగలు తీసుకుని తమను వదిలేయాలంటూ ప్రాధేయపడిన మహిళ
కర్నాటక రాష్ట్రంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే జాతీయ రహదారుల్లో ఒకటైన బెంగుళూరు - మైసూర్ ఎక్స్ప్రెస్ రహదారిలో దారుణమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇద్దరు పసిబిడ్డలతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక కుటుంబాన్ని వెంబడించి, దుండగులు వారిపై విచక్షణా రహితంగా దాడికి తెగబడ్డారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ కావడంతో, పోలీసులు స్పందించి ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు.
పోక్సో కేసు : బండి భగీరథ్కు బెయిల్
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన కేంద్ర మంత్రి, బీజేపీ సీనియర్ నేత బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్కు ఊరట లభించింది. పోక్సో కేసులో అతడికి తెలంగాణ హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. షరతులతో కూడిన బెయిల్ ఇచ్చిన ఉన్నత న్యాయస్థానం.. దర్యాప్తునకు సహకరించాలని బండి భగీరథ్ను ఆదేశించింది. హైదరాబాద్లోని పేట్బషీరాబాద్ పీఎస్లో అతడిపై పోక్సో కేసు నమోదు కాగా, మే 16న పోలీసులు అతడిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
శిక్షణ ఇస్తూనే విమానం నుంచి దూకి ఆత్మహత్య
అర్జెంటీనాలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. గాల్లో ప్రయాణిస్తున్న ట్రైనింగ్ విమానం నుంచి ఫ్లైట్ ఇన్స్ట్రక్చర్ అకస్మాత్తుగా కిందకు దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. శిక్షణ ఇస్తూనే ఆయన ఈ దారుణానికి పాల్పడటం గమనార్హం. అయితే, తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురైనప్పటడికీ 22 యేళ్ళ ట్రైనీ పైలెట్ ధైర్యం కోల్పోకుండా విమానాన్ని సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేసింది.
Chiru, Bobby: వర్షంలో 12 గంటలు తడుస్తూ షూటింగ్ చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి
మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి సినిమాపై తన అంకితభావాన్ని చాటారు. బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న #చిరుబాబీ2 / #చిరు158 షూటింగ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ షెడ్యూల్లో సినిమాకే హైలైట్గా నిలిచే భారీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్ను చిత్రీకరిస్తున్నారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై వెంకట్ కె. నారాయణ భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. 'వాల్తేరు వీరయ్య' వంటి బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత చిరంజీవి, బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
దాదా- ది సౌరవ్ గంగూలీ స్టోరీ మూవీ ఫస్ట్ లుక్, 2027న సినిమా విడుదల
లెజెండ్రీ క్రికెటర్ సౌరవ్ గంగూలీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ‘దాదా - ది సౌరవ్ గంగూలీ స్టోరీ’ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. బాలీవుడ్ స్టార్ రాజ్కుమార్ రావ్ టైటిల్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులకు ఈ రోజు మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది. ఇదే సమయంలో ఈ సినిమాను 2027, మే 14న లాంగ్ హాలిడే వీకెండ్ సందర్భంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
Rashmika: మైసా కోసం రష్మిక రిస్కీ స్టంట్స్.. అండర్వాటర్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ పూర్తి
నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న ప్రస్తుతం ప్రతిష్టాత్మక పాన్ ఇండియా యాక్షన్ డ్రామా 'మైసా' షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాలో ఆమె కెరీర్లోనే అత్యంత సవాల్ తో కూడిన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్ సినిమాపై భారీ ఆసక్తిని పెంచగా, ఇప్పుడు రష్మిక చేస్తున్న రిస్కీ స్టంట్స్ మరింత అంచనాలని పెంచుతోంది.
Sagar: వంద మందిని పరిచయం చేస్తూ కొత్త సినిమా..మేము కూడా సినిమా తీసినామురో
కొత్త దర్శకుడు అజర్ లోకల్ టాలెంట్ తో స్థానికంగా రూపొందించిన సినిమా "కొత్త సినిమా". ఈ సినిమాతో వంద మంది న్యూ టాలెంట్ టాలీవుడ్ కు పరిచయం కావడం విశేషం. సురేశ్, రాకేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అజర్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ తో పాటు డైలాగ్స్, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మహమ్మద్ వాసిమ్ అక్రమ్, సాగి సుధీర్ రావు, యడండ్ల సతీష్ యాదవ్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
Naresh Vijaya Krishna: తమిళనాడు ఆదర్శంగా ఆంధ్ర లో కొత్త రాజకీయ శక్తి : నరేష్ విజయ కృష్ణ
సీనియర్ నటుడు నరేష్ తమిళనాడు తరహాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు మారిపోతున్నా యని విశ్లేషణను ఎక్స్ లో పంచుకున్నారు. సినీ నటుడు జోసెఫ్ విజయ్ ను ఓ కీలక రాజకీయ శక్తిగా మలచి, ఏకంగా ప్రభుత్వం ఏర్పర్చేటట్లు చేసిన విధంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో సహితం సరికొత్త రాజకీయ సమీకరణలకు క్రైస్తవ శక్తులు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాయా? అవునని స్పష్టమైన సంకేతాలు వెలువడుతున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలపైసీనియర్ నటుడు నరేష్ విజయ కృష్ణ ఎక్స్ లో చేసిన వరుస పోస్టులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.