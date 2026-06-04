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వోగ్ ఐవేర్ బ్రాండ్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా షాహిద్ కపూర్ సరసన చేరిన కృతి సనన్
జీవిత ప్రయాణంలో మనం మనల్ని మనం నిరంతరం ఆవిష్కరించుకుంటూ ముందుకు సాగిపోవాలి. స్వీయ వ్యక్తీకరణ, మన స్టైల్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు పరిణామం చెందుతూ ఉంటాయనే విషయాన్ని వోగ్ ఐవేర్ నొక్కి చెబుతుంది. వోగ్ అనగానే మనకు అందమైన, స్టైలిష్ ఐవేర్ గుర్తుకు వస్తుంది. దాంతోపాటు బాలీవుడ్ స్టార్, వోగ్ ఐవేర్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ షాహిద్ కపూర్ కూడా గుర్తుకు వస్తాడు. ఇప్పుడు షాహిద్ కపూర్తో పాటు మనకు బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కృతి సనన్ కూడా గుర్తుకు వస్తుంది.
కారణం.. ఇప్పుడు ఆమె కూడా వోగ్ ఐవేర్ బ్రాండ్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఎంపికైంది. వ్యక్తిత్వం, ఆత్మవిశ్వాసం, స్వీయ వ్యక్తీకరణకు విలువనిచ్చే కొత్త తరం తన అనుబంధాన్ని మరింత బలపరుస్తూ, వోగ్ బ్రాండ్ తన తాజా ప్రచార కార్యక్రమం వోగ్ ఐవేర్ జర్నీస్ను ఆవిష్కరించింది. ఇది ఫ్యాషనబుల్, రిలేటబుల్, ఆలోచనాత్మకమైనది.
భారతదేశ వ్యాప్తంగా పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగి పాన్ ఇండియా హీరోయిన్గా పేరు తెచ్చుకున్న జాతీయ అవార్డు గ్రహీత, నటి అయినటువంటి కృతి సనన్, వోగ్ ఐవేర్కు ఒక సమకాలీన దృక్పథాన్ని తీసుకువచ్చారు. తన అద్వితీయమైన వ్యక్తిగత శైలికి, ఫ్యాషన్ పట్ల అవగాహన ఉన్న యువతరం ప్రేక్షకులతో బలమైన అనుబంధానికి ప్రసిద్ధి చెందిన ఆమె, ప్రామాణికత తో కూడిన ఉల్లాసభరితమైన బ్రాండ్ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబిస్తాయి.
ఫ్యాషన్ అనేది స్థిరమైనది కాదు. అది ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది. అది మన ఆలోచనా ధోరణి ప్రతిబింబించే ఒక ప్రయాణం అనే ఆలోచన ఆధారంగా, ఈ క్యాంపెయిన్ను రూపొందించారు. ఇందులో కథానాయకుడు వివిధ సమయాల్లో తమ లోని విభిన్న రూపాలు ఎదుర్కొంటారు. నిన్ను నువ్వు కలిసినప్పుడు, నిన్ను నువ్వే కనుగొంటావు అనే సముచితమైన వాయిస్ ఓవర్తో ఈ విషయాన్ని కవితాత్మకంగా నొక్కి చెప్పారు. ఈ క్యాంపెయిన్, ఒకరి దృక్కోణాన్ని మరొకరి దృక్కోణంలో చూసే విధానం ద్వారా మారిపోతూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మన స్టైల్ ద్వారా ఆత్మశోధన, వ్యక్తీకరణ యొక్క ప్రవాహశీలమైన మరియు అత్యంత వ్యక్తిగత స్వభావాన్ని సంగ్రహిస్తుంది.
వోగ్ ఐవేర్ ట్రెండీగా, చాలా విభిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది నా వ్యక్తిగత స్టైల్ కు సరిగ్గా సరిపోతుంది. మన వ్యక్తిత్వంలో కొత్త కోణాలను అన్వేషిస్తూ, నిరంతరం మనల్ని మనం పునరావిష్కరించుకోవడాన్ని తెలియజేసే వారి తాజా క్యాంపెయిన్ లో పాలుపంచుకోవడం నాకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది. ఈ క్యాంపెయిన్, సెల్ఫ్ డిస్కవరీ ప్రయాణాన్ని, స్వీయ-వ్యక్తీకరణలో శైలి ఎలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుందో అద్భుతంగా చిత్రీకరిస్తుంది అని కృతి సనన్ అన్నారు.
వోగ్ ఐవేర్తో నా ప్రయాణంలో నేను ఎల్లప్పుడూ మెచ్చుకునే విషయం ఏమిటంటే, అది నా సొంత స్టైల్ తో ఎంత సహజంగా సరిపోతుందో... సహజత్వంతో, నిరంతరం మారుతూ, వ్యక్తిగతంగా ఉంటుంది. ఈ క్యాంపెయిన్ ఆ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది. కృతి ఈ బ్రాండ్లో చేరడం ఒక కొత్తదనాన్ని జోడిస్తుంది; ఆమెకున్న బలమైన, వ్యక్తిగత దృక్కోణం దీనికి చక్కగా సరిపోతుంది అని షాహిద్ కపూర్ అన్నారు. ఈ క్యాంపెయిన్ లోని ప్రతి ఫ్రేమ్, కళ్లద్దాలను ఒక అంతర్భాగమైన అనుబంధ వస్తువుగా చూపిస్తూ, విభిన్న వ్యక్తిత్వాల మార్పులకు సజావుగా తోడ్పడుతూ, రోజువారీ ఫ్యాషన్లో వాటి పాత్రను బలపరుస్తుంది.
నెట్ వర్క్ అడ్వర్టైజింగ్ రూపకల్పనలో రూపొందిన ఈ క్యాంపెయిన్ కార్యక్రమానికి, ఎమ్మీ పురస్కార నామినేషన్ పొందిన సూరజ్ వన్వారి దర్శకత్వం వహించారు. ప్రముఖ ఛాయాగ్రాహకుడు ప్రసాద్ నాయక్ దీనిని చిత్రీకరించారు. డిజిటల్, సోషల్ మీడియా, ముద్రణ, ఓఓహెచ్ వేదికల ద్వారా సమగ్ర రీతిలో ప్రారంభించబడిన ఈ క్యాంపెయిన్ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులను చేరుకుంటోంది.
వోగ్ ఐవేర్ కలెక్షన్ రూ. 3,000 నుండి రూ.10,000 మధ్య ధరలో అందరికి అందుబాటులో ఉంటుంది. అన్ని ప్రముఖ స్టోర్లలో మరియు ఆన్లైన్ వేదికలలో లభిస్తుంది.
ఇక క్యాంపెయిన్ లో ఈ ప్రచారంలో ప్రదర్శించబడిన వోగ్ ఐవేర్ స్టైల్స్
VO5695SU
ఆధునిక మరియు సాధారణ స్టైల్స్ మధ్య సరైన సమతుల్యతను సాధిస్తూ రూపొందించిన ఐవేర్ ఇది. గుండ్రంగా ఉండే ఎసిటేట్ ఫ్రేమ్లు సునాయాసంగా ఒక ప్రత్యేకమైన ముద్రను వేస్తాయి. సన్నగా ఉండే టెంపుల్స్ మృదువైన వంపులకు మరింత శోభను చేకూరుస్తాయి. వీటిపై వోగ్ ఐవేర్ యొక్క ప్రత్యేక లోగో ఉంటుంది. ఇవి నలుపు, హవానా, మిల్కీ వనిల్లా లేదా ఫుల్ మోకా రంగులలో లభిస్తాయి.
VO5707S
వింటేజ్ లుక్ తో ఇన్ స్పైర్ అయిన ఎసిటేట్ ఫ్రేమ్లు సంప్రదాయంతో కలగలపిన లుక్ ని అందిస్తాయి. అంతేకాకుండా, V-పిన్లు మరియు కీహోల్ బ్రిడ్జ్తో మిళితం చేస్తాయి. సన్నని టెంపుల్స్ సరళమైన సౌందర్యాన్ని కొనసాగిస్తూ, రూపానికి మరింత అందాన్నిస్తాయి. ముదురు బూడిద లేదా గోధుమ రంగుల ప్రభావాన్ని పెంచడానికి, ఎలాంటి బ్రాండింగ్ లేకుండా ఇవి ఉంటాయి.
VO4352S
మీ రూపానికి ధైర్యమైన మీ వ్యక్తిత్వాన్ని జోడించండి! ఈ తేలికైన, అసమానమైన మెటల్ ఫ్రేమ్లు స్పష్టమైన ఆకృతులను మరియు సౌకర్యవంతమైన అమరిక కోసం సర్దుబాటు చేయగల నోస్ ప్యాడ్లను కలిగి ఉంటాయి. అప్రయత్నమైన శైలి, అధునాతనను ఉత్సాహభరితమైన, సరదా అంచుతో సమతుల్యం చేస్తుంది.
VO4356S
సన్నని లోహంతో తయారు చేయబడిన వైర్ ఫ్రేమ్లు, డబుల్ బ్రిడ్జ్తో కూడిన ఒక సరికొత్త దీర్ఘచతురస్రాకార రూపాన్ని అందిస్తూ, శాశ్వతంగా పునర్నిర్వచించబడ్డాయి. గ్రేడియంట్ మరియు పోలార్ లెన్స్ ఎంపికలు సొగసైన నగర శైలిని ప్రతిబింబిస్తాయి, అదే సమయంలో లోగో-బ్రాండెడ్ నోస్ప్యాడ్లు ఒక అధునాతనమైన ముగింపు స్పర్శను జోడిస్తాయి.
VO4358I
రోజువారీ వాడకానికి అనువైన, ఆధునిక, సరళమైన రూపం ఈ రెక్టాంగిల్ ఆప్టికల్ ఫ్రేమ్ యొక్క ప్రత్యేకత. రాజీపడని నాణ్యతతో, లోగో-బ్రాండెడ్ నోస్ ప్యాడ్లు మరియు మెటాలిక్ రంగులకు అనుగుణంగా రంగురంగుల టెంపుల్ టిప్స్తో వివరంగా రూపొందించబడిన ఈ ఆధునిక డిజైన్ నేటి కాలానికి అనుగుణంగా పునఃరూపకల్పన చేయబడింది.
VO5239
జనాదరణ పొందిన, స్త్రీలకు సరిపోయే క్యాట్-ఐ ఆప్టికల్ ఫ్రేమ్, తేలికైన మరియు సౌకర్యవంతమైన డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది. లోహం మరియు ప్లాస్టిక్ కలయిక కారణంగా ట్రెండీగా, కొద్దిగా రెట్రో లుక్తో ఉండే ఇది, క్లాసిక్ బ్లాక్, టార్టాయిస్ మరియు బర్గండీ తో సహా వివిధ రంగులలో లభిస్తుంది.
VO5689
ఇది ఆధునిక స్క్వేర్ డిజైన్తో కూడిన ఒక స్టైలిష్ మహిళల ఆప్టికల్ ఫ్రేమ్. కాలాతీతమైన సొగసు మరియు బహుముఖ ప్రజ్ఞను మిళితం చేస్తూ, దాని తేలికైన బరువు మరియు సర్దుబాటు చేయగల టెంపుల్స్ కారణంగా ఇది గరిష్ట సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. ఇవి ముదురు తాబేలు రంగు, పారదర్శక గోధుమ రంగు మరియు పారదర్శక ఆకాశ నీలం వంటి వివిధ రంగులలో లభిస్తాయి.
VO5709
పురుషుల కోసం రూపొందించిన ఈ స్టైలిష్, ఫుల్-రిమ్ కళ్లద్దాల ఫ్రేమ్లు, ఒక క్లాసిక్ స్క్వేర్ డిజైన్కు ఆధునిక రూపాన్ని అందిస్తాయి. ఎసిటేట్తో తయారు చేయబడిన ఈ ఫ్రేమ్లు సౌకర్యం మరియు మన్నికల మధ్య సమతుల్యతను అందిస్తాయి. పైలట్ ఆకారం నుండి ప్రేరణ పొందిన ఇవి, రోజువారీ వాడకానికి, ఆఫీసుకు లేదా సాధారణ దుస్తులకు బహుముఖ ఎంపికగా ఉంటాయి.
రేయ్ జోస్ బ్రో, రాత్రి నా బెడ్రూంలో నా పెళ్లాంతోనే గడుపుతావా? అయ్యో నా భార్యను చంపేసాను, ఇప్పుడు నేను కూడా... వీడియో
తమిళనాడులో ఘోరం జరిగింది. భార్య వేరొకరితో అక్రమ సంబంధం సాగించడాన్ని భర్త రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నాడు. ఆ సమయంలో అతడు వీడియో కూడా తీసాడు. ఆ వీడియోలో అతను... ఏయ్.. లోపల ఎవరున్నారు, వాడిని బైటక రమ్మను అంటూ భార్యను గద్దించాడు. భార్య అతడితో... నువ్వు నోరుమూయ్, నేను అతడిని తీసుకు వస్తాలే అని చెప్పింది. కోపంతో ఊగిపోయిన భర్త... ఈ డ్రెస్ ఏంటి? లోపల మన బెడ్రూంలో వున్నది ఎవరు? పిలువ్ వాడిని బైటకు అంటూ ఆమెను గద్దిస్తుండగా లోపల నుంచి భార్యతో ఏకాంతంగా గడుపుతున్న వ్యక్తి వచ్చాడు.
ఢిల్లీ హోటల్ అగ్నిప్రమాదం: పరుపులు వేసి 8 మందిని రక్షించిన వ్యాపారి రియాజుద్దీన్ మన్సూరి, వీడియో
ఢిల్లీలోని మాల్వీయా నగర్లోని హౌజ్ ప్రాంతంలో సంభవించిన భారీ అగ్నిప్రమాదం అనేక కుటుంబాలను తీవ్ర దుఃఖంలో ముంచెత్తింది. 21 మంది ప్రాణాలను బలి తీసుకున్నది. ఐతే పరుపుల వ్యాపారి రియాజుద్దీన్ మన్సూరి, ఆయన కుమారుడు అర్మాన్ తీసుకున్న నిర్ణయంతో వారు 8మంది ప్రాణాలను కాపాడగలగడమే కాకుండా హోటల్ పైఅంతస్తుల నుంచి కిందికి దూకినవారికి తీవ్ర గాయాలు కాకుండా చేసింది. రియాజుద్దీన్, అర్మాన్ మానవత్వానికి ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణగా నిలిచారు. మంటల్లో చిక్కుకున్న భవనంలో బాధితులు తమ ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి కిటికీలు, బాల్కనీల నుండి దూకవలసి వచ్చినప్పుడు, రియాజుద్దీన్ తన దుకాణంలోని సుమారు 20 నుండి 25 పరుపులు కింద పరిచాడు.
డబ్బుపై వ్యామోహంతో తల్లిదండ్రులను చంపేశాడు.. చివరకు నమ్ముకున్న స్నేహితుడి చితిలోనే హత్య
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రయాగ్ రాజ్ జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు సామూహిక హత్యల వెనుక ఉన్న నమ్మకద్రోహం, అత్యాశ, నెత్తుటి కథను పోలీసులు ఛేదించారు. ఆస్తికోసం కన్న తల్లితండ్రులతో పాటు తోబుట్టువును దారుణంగా చంపేశాడు. చివరకు ఆ లూటీ సొమ్ము పంపకాల్లో వచ్చిన తేడాతో తన స్నేహితుడి చేతిలోనే హత్యకు గురయ్యాడు. ప్రయాగ్ రాజ్లోని సౌత్ మలాకా ప్రాంతంలో మంగళవారం ఈ దారుణం జరిగింది.
సముద్రంలో రక్తం అలలు అలలుగా వచ్చాయి, అంతా వేడుకలా చూసారు, ఏమైంది?
ప్రాచీన సంప్రదాయం ఒకటి సముద్రంపై పడి రక్తాన్ని కళ చూసింది. ఈ సంప్రదాయం నార్త్ అట్లాంటిక్ సముద్రంలోని ఫారో దీవుల్లో వేళ్లూకుని వున్నది. అక్కడ ఎన్నో ఏళ్లుగా వస్తున్న గ్రైండాడ్రాప్ అనే ఉత్సవంలో భాగంగా సముద్రంలో వుండే జల సంపదను వధించి రక్తం కళ్లచూసారు. ఏకంగా ఒక్కరోజులే సుమారు 700కి పైగా తిమింగలాలను వధించారు. ఊచకోత కోసి వికృతానందం పొందారు. అవి గిలగిలకొట్టుకుంటూ ప్రాణాలు విడుస్తుంటే వేడుకలా చూసారు అక్కడివారంతా. వాటి రక్తం సముద్రంలో కలిసిపోయి ఆ నదీ తీరంలోని అలలు రక్తంతో కలిసి రక్తపు అలలుగా కనిపించాయి.
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం.. నేను సైకిల్ తొక్కుతాను.. బాబు పిలుపు
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జూన్ 5న తాను సైకిల్ తొక్కుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. గురువారం ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేసిన ఒక సందేశంలో, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడం మనందరి ఉమ్మడి బాధ్యత అని ఆయన ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రజలు సైకిళ్లు, ఈ-సైకిళ్లను (విద్యుత్ సైకిళ్లను) వినియోగించాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు. శుక్రవారం విశాఖపట్నంలో పర్యటన సందర్భంగా, తాను సైకిల్పై ప్రయాణిస్తూ, పర్యావరణ పరిరక్షణ సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లడానికి కృషి చేస్తానన్నారు. ఈ గొప్ప కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యేందుకు అందరూ ఏకం కావాలని, తనకు సహకారం అందించాలని బాబు తెలియజేశారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాకు నో చెప్పిన హనీరోజ్.. ఎందుకంటే?
ఫిల్మ్ నగర్లో ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన పుకార్లలో ఒకటి ఏమిటంటే, మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాబోయే చిత్రంలో నటించడానికి మొదట అంగీకరించిన నటి హనీ రోజ్, ఆ తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకున్నట్లు సమాచారం. బాబీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో హనీరోజ్ ఒక కీలక పాత్ర లభించింది. అయితే అది ప్రధాన కథానాయిక పాత్ర మాత్రం కాదు.
Amir Khan: గౌరీతో మూడో పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్న అమీర్ ఖాన్?
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్ ఖాన్ మూడో వివాహానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అమీర్ తన లవ్ పార్ట్నర్ గౌరీ స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోవాలని ఎట్టకేలకు నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో భారీ స్థాయిలో ట్రోలింగ్కు దారితీసింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 61 ఏళ్ల నటుడు అమీర్ ఖాన్, 47 ఏళ్ల గౌరీ స్ప్రాట్ జూలై 5న ఒక సాధారణ రిజిస్టర్డ్ మ్యారేజ్ ద్వారా తమ బంధాన్ని అధికారికం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ వేడుక అమీర్ ఖాన్ ముంబై నివాసంలో సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, కొద్దిమంది స్నేహితుల సమక్షంలో జరగనుంది.
హీరోతో ముద్దు సన్నివేశం.. భర్తను తోడుతెచ్చుకున్న హీరోయిన్.. ఎవరు? (video)
బాలీవుడ్ హీరోయిన్ ప్రియా బాపత్ తన నటనా జీవితం తొలినాళ్లలో ఎదుర్కొన్న ఒక కష్టమైన అనుభవం గురించి బయటపెట్టారు. ఆ సంఘటన ఒక ముద్దు సన్నివేశానికి సంబంధించినది, దాని కారణంగా చిత్రీకరణ ప్రారంభం కాకముందే ఆమె అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. ఆ సన్నివేశం గురించి ఆమెకు మొదటి నుంచీ ఆందోళనలు ఉన్నాయి. కథకు ఆ ముద్దు సన్నివేశం ఎందుకు అవసరమని ఆమె దర్శకుడిని పదేపదే అడిగారు. దాని ప్రాముఖ్యత, చిత్రీకరణపై హామీలు పొందిన తర్వాత, ఆమె ఆ సన్నివేశంలో నటించడానికి అంగీకరించారు. ప్రియా బాపట్ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
"పెద్ది"తో మళ్లీ ట్రోలింగ్కు గురైన జాన్వీ కపూర్.. దేవర తరహాలో గ్లామర్ ఓవర్ డోస్
బాక్సాఫీస్ వసూళ్లపై చర్చలు జరగక ముందే, రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' చిత్రం ఒక పెద్ద వివాదంలో చిక్కుకుంది. ఈ సినిమాలోని స్పోర్ట్స్ డ్రామా, భావోద్వేగభరితమైన కథ, నటనల గురించి చర్చ జరుగుతుండగా, సోషల్ మీడియాలో ఒక ముఖ్యమైన వర్గం జాన్వీ కపూర్ పాత్ర చిత్రీకరణపై దృష్టి సారించింది. ఎక్స్, ఇతర ప్లాట్ఫామ్లలో, కెమెరా యాంగిల్స్, క్లోజప్ షాట్స్, ఆమె పాత్రను చిత్రీకరించిన విధానం ద్వారా జాన్వీ కపూర్ను అతిగా ఒక వస్తువులా చూపించారని చాలా మంది ప్రేక్షకులు చిత్ర బృందాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు.
కుట్రలు, కుతంత్రాలను అధిగమించి బ్లాక్బస్టర్గా మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పెద్ది: నట్టి కుమార్
ఈరోజు (గురువారం) విడుదలైన "పెద్ది" సినిమా ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన స్పందనను అందుకుంటోందని నట్టి కుమార్ అన్నారు. ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ.... మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తన అసాధారణ నటనతో సినిమాను పూర్తిగా తన భుజాలపై మోసి ముందుకు నడిపించారు. ఆయన నటనను చూసిన అభిమానులు, ప్రేక్షకులు "న భూతో న భవిష్యతి" అనే స్థాయిలో ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కుస్తీ పోరాటాలు, యాక్షన్ సన్నివేశాలు, భావోద్వేగాల ప్రదర్శనలో రామ్ చరణ్ చూపించిన అంకితభావం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఇలాంటి సాహసోపేతమైన కథను, క్లిష్టమైన పాత్రను చేయడానికి ఎంతో ధైర్యం కావాలి.