హైదరాబాద్: సుప్రసిద్ధ చర్మ, జుట్టు, సౌందర్య క్లినిక్ బ్రాండ్ అయిన లేయర్స్ క్లినిక్స్, ప్రతిష్టాత్మక జూబ్లీ హిల్స్ పరిసరాల్లో దాని 20వ క్లినిక్ అయిన లేయర్స్ ప్రైవ్ను వైభవంగా ప్రారంభించడంతో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని చేరుకుంది. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి భారత క్రికెట్ లెజెండ్ మిథాలీ రాజ్ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో లేయర్స్ క్లినిక్స్ వ్యవస్థాపకుడు-సీఈఓ శ్రీ కె. సుధీర్ రెడ్డి మరియు వైద్య నాయకత్వ బృందంలోని సీనియర్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
2020లో హైదరాబాద్లో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్, అధునాతన, నైతిక, ఫలితాల ఆధారిత సౌందర్య సంరక్షణలో విశ్వసనీయ పేరుగా వేగంగా ఉద్భవించింది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక మరియు గుజరాత్ రాష్ట్రాలలో పెరుగుతున్న కార్యకలాపాలతో, ఈ బ్రాండ్ 60,000 మందికి పైగా రోగులకు విజయవంతంగా చికిత్స చేసింది, దాని క్లినికల్ ఎక్సలెన్స్, ఫలితాల స్థిరత్వం, రోగి-కేంద్రీకృత విధానానికి గుర్తింపు పొందింది.
అధునాతన డెర్మటాలజీ, ఖచ్చితత్వంతో కూడిన రీతిలో జుట్టు పునరుద్ధరణ, సమగ్ర యాంటీ-ఏజింగ్ పరిష్కారాలలో నైపుణ్యానికి లేయర్స్ క్లినిక్స్ ప్రసిద్ధి చెందింది. దీని విస్తృత శ్రేణి సేవలలో మెడికల్-గ్రేడ్ ఫేషియల్స్, డెర్మటాలజీ ఆధారిత చర్మ పునరుజ్జీవనం, పిగ్మెంటేషన్ కరెక్షన్, మొటిమలు, మచ్చల చికిత్సలు, చర్మాన్ని ప్రకాశవంతం చేసే చికిత్సలు, సంపూర్ణ యాంటీ-ఏజింగ్ ప్రోటోకాల్లు ఉన్నాయి. అన్ని చికిత్సలు యుఎస్ -ఎఫ్ డి ఏ ఆమోదించబడిన సాంకేతికతలను ఉపయోగించి అందించబడతాయి. అనుభవజ్ఞులైన చర్మవ్యాధి నిపుణులు, అత్యున్నత శిక్షణ పొందిన వైద్య నిపుణులచే ఇవి పర్యవేక్షించబడతాయి.
బ్రాండ్ యొక్క సరికొత్త, అత్యంత ప్రీమియం సమర్పణ అయిన లేయర్స్ ప్రైవ్, మహోన్నతమైన లేయర్స్ అనుభవంను సూచిస్తుంది. ప్రత్యేకమైన సౌందర్య కేంద్రంగా రూపొందించబడిన జూబ్లీ హిల్స్ క్లినిక్, అత్యాధునిక సాంకేతికతను బెస్పోక్ చికిత్సలతో మిళితం చేస్తుంది, క్లయింట్లకు చక్కదనం, విచక్షణ, వ్యక్తిగతీకరించిన సంరక్షణ ద్వారా నిర్వచించబడిన ఉన్నత అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో మిథాలీ రాజ్ మాట్లాడుతూ, లేయర్స్ ప్రైవ్ గురించి నాకు ప్రత్యేకంగా అనిపించేది, విలువలు, శాస్త్ర విజ్ఞానము మరియు స్థిరత్వంకు అది ఇచ్చే ప్రాధాన్యత. క్రీడలలో లేదా ఆరోగ్య సంరక్షణలో నిజమైన శ్రేష్ఠత అనేది, క్రమశిక్షణ, సమగ్రత మరియు దీర్ఘకాలిక నిబద్ధత నుండి వస్తుంది. సౌందర్య సంరక్షణ పరంగా, లేయర్స్ విధానం ఈ విలువలను బలంగా ప్రతిబింబిస్తుంది, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను అని అన్నారు.
లేయర్స్ క్లినిక్స్ వ్యవస్థాపకుడు- సీఈఓ శ్రీ కె. సుధీర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, లేయర్స్ ప్రైవ్ మా ప్రయాణంలో ఒక నిర్వచనాత్మక అధ్యాయాన్ని సూచిస్తుంది. మా 20వ క్లినిక్గా, ఇది లేయర్స్ సూచించే ప్రతి దానినీ అధునాతన సాంకేతికత, నైతిక చర్మవ్యాధి మరియు వ్యక్తిగతీకరించిన రోగి సంరక్షణ కలిగి ఉంది. రాజీపడని క్లినికల్ ప్రమాణాలను కొనసాగిస్తూ ప్రపంచ స్థాయి సౌందర్య చికిత్సలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే మా లక్ష్యం, లేయర్స్ ప్రైవ్ ఆ వాగ్దానానికి ప్రతిబింబం అని అన్నారు.
లేయర్స్ క్లినిక్స్లో చీఫ్ డెర్మటాలజిస్ట్ & యాంటీ ఏజింగ్ నిపుణురాలు డాక్టర్ స్వాతి మాట్లాడుతూ, లేయర్స్ ప్రైవ్లో, ప్రతి చికిత్స రోగి చర్మం మరియు జుట్టు ఆరోగ్యంపై లోతైన క్లినికల్ అవగాహనతో ప్రారంభమవుతుంది. ఈ క్లినిక్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను ఉపయోగించి అత్యంత అనుకూలీకరించిన, చర్మవ్యాధి నిపుణుడి నేతృత్వంలోని పరిష్కారాలను అందించడానికి మాకు వీలు కల్పిస్తుంది, అదే సమయంలో భద్రత, పారదర్శకత మరియు సహజంగా కనిపించే ఫలితాలను నిర్ధారిస్తుంది అని అన్నారు.