లెవీస్ బిహైండ్ ఎవ్రీ ఆరిజినల్ క్యాంపెయిన్ చాప్టర్ టూ: మెనీ వేస్, వన్ ఆరిజినల్ అంటున్న ఆలియా భట్
Levi's బ్రాండ్ తన గ్లోబల్ Behind Every Original క్యాంపెయిన్ను భారతదేశంలో Chapter Two: Many Ways, One Originalతో కొనసాగిస్తోంది, దీనిలో గ్లోబల్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆలియా భట్ మరోసారి నటిస్తున్నారు. మొదటి చాప్టర్ పునాదిపై నిర్మించిన ఈ కొత్త క్యాంపెయిన్, మనం ఎవరో నిర్వచించే అనేక క్షణాలు, ప్రభావాలు మరియు దృక్కోణాలను, అలాగే మన వ్యక్తిత్వంలోని విభిన్న కోణాలను వ్యక్తపరచడానికి మనం ఎంచుకునే అనేక మార్గాలను సెలబ్రేట్ చేస్తుంది.
150 సంవత్సరాలకు పైగా, Levi's ప్రజలు తమను తాము వ్యక్తపరచుకునే ప్రయాణంలో భాగంగా ఉంది. సంగీతం, ఫ్యాషన్ నుండి కళ, రోజువారీ జీవితం వరకు, ఈ బ్రాండ్ వ్యక్తిత్వానికి ఒక కాన్వాస్గా నిలిచింది, తన చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు, సంస్కృతితో పాటు నిరంతరం పరిణామం చెందుతూ వస్తోంది. ఈ క్యాంపెయిన్ ఈ వారసత్వంపై ఆధారపడి ఒక సాధారణ ఆలోచనను ముందుకు తెస్తుంది. మనం ఎవరో దానికి ఒకే ఒక రూపం లేదు. మన అనుభవాలు, మన పరిసరాలు, మనతో నిలిచిపోయే క్షణాల ద్వారా మనం నిరంతరం రూపుదిద్దుకుంటాము, వ్యక్తిగత శైలి కూడా మనతోపాటే మారుతూ ఉంటుంది.
ఈ క్యాంపెయిన్కు ఒక కొత్త బ్రాండ్ ఫిల్మ్ నాయకత్వం వహిస్తోంది, ఇది మిక్స్టేప్ ఆలోచన నుండి ప్రేరణ పొందింది. వేర్వేరు శబ్దాలు, జ్ఞాపకాలు, ప్రభావాలు కలిసి ఒక ఆరిజినల్ వెనుక ఉన్న కథను చెబుతాయి. ఒక సబ్వే కారిడార్, రద్దీగా ఉండే స్ట్రీట్ కార్నర్, ఒక నైబర్హుడ్ పబ్ గుండా ఆలియాను అనుసరిస్తూ, ఈ ఫిల్మ్ వ్యక్తిగత శైలికి సంబంధించిన విభిన్న మూడ్లు, క్షణాలు, వ్యక్తీకరణలను బంధిస్తుంది.
ఈ క్యాంపెయిన్ యొక్క గుండె వద్ద Levi's యొక్క బహుముఖ ప్రజ్ఞ, ప్రతి లుక్ను మీ సొంతంగా మార్చుకునే స్వేచ్ఛ ఉంది. వేర్వేరు రకాలుగా కలిపి స్టైల్ చేయగల ఫిట్లు, సిల్హౌట్లు, పీస్ల శ్రేణి ద్వారా, ఈ క్యాంపెయిన్ ఒకే వార్డ్రోబ్ వేర్వేరు మూడ్లు, క్షణాలు, మీ వివిధ రూపాల మధ్య ఎలా కదలగలదో చూపించే డ్రెస్సింగ్ విధానాన్ని ప్రాణం పోస్తుంది. ఎందుకంటే ఒరిజినాలిటీ అంటే ఒకే సిగ్నేచర్ లుక్ కలిగి ఉండటం కాదు; అది మిమ్మల్ని అనేక రకాలుగా వ్యక్తపరచుకునే స్వేచ్ఛను కలిగి ఉండటం.
ఒరిజినాలిటీ అంటే ఎప్పుడూ మీ ఒకే ఒక రూపానికి సరిపోవడం కాదు, Behind Every Original ఎల్లప్పుడూ వ్యక్తిత్వాన్ని రూపొందించే ఈ ఆలోచనా విధానాన్నే సెలబ్రేట్ చేస్తూ వచ్చింది అని Levi Strauss & Coలో సౌత్ ఆసియా, మిడిల్ ఈస్ట్ మరియు ఆఫ్రికా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ హిరెన్ గోర్ అన్నారు. “Many Ways, One Original తో, మనం ఎవరో రూపొందించే అనేక ప్రభావాలు మరియు వ్యక్తీకరణలను సెలబ్రేట్ చేయాలనుకున్నాము. ఆలియా ఈ స్ఫూర్తిని అలవోకగా ప్రతిబింబిస్తారు, ఈ చాప్టర్ ద్వారా, మేము Levi's యొక్క బహుముఖ ప్రజ్ఞను కూడా ప్రాణం పోస్తున్నాము. వేర్వేరు ఫిట్ల నుండి పూర్తి లుక్ల వరకు ఇవి ప్రజలకు స్టైల్ చేయడానికి, ప్రయోగాలు చేయడానికి మరియు తమ ప్రతి రూపాన్ని వ్యక్తపరచడానికి స్వేచ్ఛను ఇస్తాయి.”
క్యాంపెయిన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఆలియా భట్ ఇలా అన్నారు, మనమంతా అనేక కోణాలతో రూపొందించబడ్డాము, ఇవి మన విభిన్న అనుభవాలు, మనకు నచ్చిన విషయాలు, మనం కలిసే వ్యక్తులు మరియు దారిలో మనం కనుగొనే ప్రదేశాల ద్వారా రూపుదిద్దుకుంటాయి. ఒక విధంగా, ఇది మిక్స్టేప్ లాంటిది, ప్రతి పాట మనం ఎవరో మరియు మనం ఎలా మారతామో అనే దానికి భిన్నమైనదాన్ని జోడిస్తుంది. ఈ క్యాంపెయిన్ మన ఈ విభిన్న కోణాలను మరియు అవి కలిసి మనల్ని ఎలా రూపొందిస్తాయో అనే అనేక మార్గాలను సెలబ్రేట్ చేయడం నాకు నచ్చింది. మిమ్మల్ని వ్యక్తపరచుకోవడానికి ఒకే ఒక మార్గం లేదు. వ్యక్తిగతంగా, అనుభవపూర్వకంగా మరియు పూర్తిగా మీ సొంతంగా అనిపించే దాన్ని సృష్టించడానికి మీరు వేర్వేరు ఫిట్లు, పీస్లు మరియు లుక్లతో ప్రయోగాలు చేయవచ్చు.