మంగళవారం, 28 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026 (23:21 IST)

హైదరాబాద్‌లో బ్రాండ్ బొటిక్‌ను ప్రారంభించిన లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్

హైదరాబాద్: స్విస్ వాచ్ బ్రాండ్ లాంజీన్స్, హైదరాబాద్‌లోని ఇనార్బిట్ మాల్‌లో ఈరోజు తమ రెండవ బొటిక్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ బొటిక్‌లను లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్ ప్రారంభించారు. అనంతరం, ఆమె జూబ్లీ హిల్స్‌లోని బొటిక్‌ను సందర్శించి, కొంతమంది ఎంపిక చేసిన కస్టమర్లతో ముచ్చటించారు.
 
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, బ్రాండ్ యొక్క సరికొత్త లాంజీన్స్ ప్రైమాలూనా కలెక్షన్‌ను ప్రదర్శించడానికి ఇనార్బిట్ మాల్ లోని ఆట్రియం వద్ద ఒక ఫ్యాషన్ షోను నిర్వహించారు. సారా అలీ ఖాన్ తన సహజమైన ఆకర్షణ, హుందాతనంతో, ఈ కలెక్షన్‌లోని తనకు ఇష్టమైన ప్రైమాలూనా మోడల్‌ను ధరించి స్టైల్‌గా ర్యాంప్‌పై నడిచారు. ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ, సౌందర్యం అనేది కాలాతీతమైనది, నిరంతరం మారుతూ ఉండేది అని అభివర్ణించారు, ఈ సిద్దాంతమే, లాంజీన్స్‌కు అంతర్లీనంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.
 
ఈ శ్రేణి పూర్తిగా కొత్తగా ఊహించబడింది. నిజమైన సొగసు ప్రాథమికంగా కాలాతీతంగా ఉంటూనే, కాలక్రమేణా పరిణామం చెందుతుందనే బ్రాండ్ యొక్క తత్వాన్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. దీని మొదటి వెర్షన్ స్ఫూర్తితో, సున్నితమైన కేస్ నిష్పత్తులు, మూన్‌ఫేజ్ కాంప్లికేషన్‌లోని సరికొత్త తేదీ ప్రదర్శన నుండి రత్నాలను పొదిగే పద్ధతులలోని నైపుణ్యం వరకు ప్రతి అంశం ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించబడింది. ఈ కళాత్మక నైపుణ్యం ఒక అసాధారణమైన నమూనాలో అత్యున్నత స్థితికి చేరుకుంటుంది. ఇందులో నీలిరంగు మదర్-ఆఫ్-పెర్ల్ డయల్ ఉంటుంది, దాని చుట్టూ జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేసిన 48 నీలమణులతో అలంకరించబడిన బెజెల్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కలిసి స్విస్ గడియారాల కళాత్మకత నైపుణ్యానికి ఒక దివ్యమైన వేడుకను సృష్టిస్తాయి.
 
ఇనార్బిట్ మాల్‌లోని లాంజీన్స్ బొటిక్, లాంజీన్స్ వినియోగదారులకు అత్యంత ఇష్టమైన గమ్యస్థానాలలో ఒకటిగా నిలువనుంది. బ్రాండ్ యొక్క ప్రపంచాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, ఇది స్త్రీల సున్నితమైన ఆకారాలైన ప్రైమాలూనా మరియు డోల్స్‌విటా నుండి, స్పోర్టీ కొత్త హైడ్రోకాన్‌క్వెస్ట్, లాంజీన్స్ మాస్టర్ కలెక్షన్ మరియు వారసత్వ టైమ్‌పీస్‌ల వాచ్ మేకింగ్ తయారీ సంప్రదాయం వరకు సరికొత్త ఉత్పత్తుల శ్రేణిని ప్రదర్శిస్తుంది.

