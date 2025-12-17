బుధవారం, 17 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 17 డిశెంబరు 2025 (18:36 IST)

దేశ తొలి మిస్ ఇండియా మెహర్ ఇకలేరు...

mehr castellino
భారతదేశ తొలి మిస్ ఇండియా, ప్రఖ్యాత ఫ్యాషన్ జర్నలిస్ట్ మెహర్ కాస్టలినో (81) ఇకలేరు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ వచ్చిన ఆమె బుధవారం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆమెకు కుమారుడు, కోడలు, కుమార్తె ఉన్నారు.
 
ముంబైలో జన్మించిన మెహర్... 1964లో ఫెమినా మిస్ ఇండియా కిరీటాన్ని గెలుచుకుని చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ ఘనత సాధించిన తొలి భారతీయ మహిళగా ఆమె నిలిచారు. అనంతరం మిస్ యూనివర్స్, మిస్ యునైటెడ్ నేషన్స్ వంటి అంతర్జాతీయ అందాల పోటీలలో దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
 
మోడలింగ్ తర్వాత ఫ్యాషన్ జర్నలిజంలోకి అడుగుపెట్టిన ఆమె తనదైన ముద్ర వేశారు. 1973లో ఈవ్స్ వీక్లీలో తొలి కథనంతో తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. అనతికాలంలోనే ఫ్యాషన్ కాలమిస్టుగా ఎదిగి దాదాపు 160 జాతీయ, అంతర్జాతీయ పత్రికలు, మ్యాగజైన్లలో వ్యాసాలు రాశారు. మ్యాన్‌స్టైల్, ఫ్యాషన్ కెవిడోస్కోప్వం వంటి పుస్తకాలు రచించారు. 
 
భారతదేశంల ఫ్యాషన్ జర్నలిజానికి ఆమెను మార్గదర్శకురాలిగా పరిగణిస్తారు. లాక్మే ఫ్యాషన్ వీక్ వంటి అనేక ప్రధాన ఫ్యాషన్ ఈవెంట్లకు ఆమె అధికారిక ఫ్యాషన్ రైటర్‌గా పనిచేశారు. ఫ్యాషన్ కేవలం సెలబ్రిటీల గ్లామర్‌గా కాకుండా, ఒక పరిశ్రమగా విశ్లేషించిన తొలితరం జర్నలిస్టులలో ఆమె ఒకరిగా గుర్తింపు పొందారు. 
 
యువ డిజైనర్లు, రచయితలను ఎంతగానో ప్రోత్సహించిన మెహర్... ఫ్యాషన్ ఇనిస్టిట్యూట్‌లలో జడ్జిగా, స్పీకర్‌గా కూడా సేవలందించారు. ఆమె మృతితో భారత ఫ్యాషన్ రంగం ఒక ప్రముఖ రాలిని కోల్పోయింది. 

తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు : జగన్‌పై చంద్రబాబు ఘన విజయం

తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు : జగన్‌పై చంద్రబాబు ఘన విజయంతెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల పోరులో ఆసక్తికర సంఘటను చోటుచేసుకుంటున్నాయి. బుధవారం మూడో దశ పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు జరిగింది. ఇందులో ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జూలూరుపాడ మండలం, గుండ్లరేవు గ్రామానికి జరిగిన సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో జగన్‌పై చంద్రబాబు విజయం సాధించారు.

Jagan: పులివెందులలో వలసలు.. టీడీపీలో చేరిన చంద్రశేఖర్ రెడ్డి.. జగన్‌కు షాక్

Jagan: పులివెందులలో వలసలు.. టీడీపీలో చేరిన చంద్రశేఖర్ రెడ్డి.. జగన్‌కు షాక్వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణుల వలసలు టీడీపీలోకి వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్‌సీపీ ఘోర పరాజయం తర్వాత, పలువురు పార్టీ నాయకులు రాజీనామా చేయడం ప్రారంభించారు. వైకాపా అధినేత జగన్‌కు సన్నిహితంగా ఉండే చాలామంది ఇప్పటికే టీడీపీలో చేరారు. ఈ మార్పు కొన్ని నియోజకవర్గాలకే పరిమితం కాలేదు. తన కంచుకోటగా భావించే పులివెందులలో కూడా జగన్ ఇప్పుడు పెద్ద ఎదురుదెబ్బను ఎదుర్కొన్నారు. జగన్ కుటుంబం చాలా కాలంగా ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్న ప్రాంతాల్లో టీడీపీ పాగా వేయడం ప్రారంభించింది.

ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపులపై బీఆర్ఎస్ పిటిషన్లు - స్పీకర్ సంచలన తీర్పు

ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపులపై బీఆర్ఎస్ పిటిషన్లు - స్పీకర్ సంచలన తీర్పుగత ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ తరపున గెలిచి ఆ తర్వాత మరో పార్టీలోకి ఫిరాయించారంటూ భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) చేసిన ఫిర్యాదుపై తెలంగా రాష్ట్ర అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేయాలన్న పిటిషన్లను ఆయన బుధవారం తోసిపుచ్చారు.

మానవత్వం మరుగయిపోతుందా? రోడ్డుపై గుండెపోటుతో వ్యక్తి, అతడి భార్య సాయం అర్థిస్తున్నా... (video)

మానవత్వం మరుగయిపోతుందా? రోడ్డుపై గుండెపోటుతో వ్యక్తి, అతడి భార్య సాయం అర్థిస్తున్నా... (video)మానవత్వం చచ్చిపోయిందా అనే సందేహాలు కొన్ని సంఘటనలు చూసినప్పుడు వస్తుంటాయి. కర్నాటక రాష్ట్రంలోని బెంగళూరు నగరంలో ద్విచక్రవాహనంపై తన భార్యతో కలిసి వెళ్తున్న వ్యక్తికి హఠాత్తుగా గుండెపోటు వచ్చింది. దీనితో అతడు వాహనం నడపలేకపోవడంతో ఇద్దరూ కిందపడిపోయారు. వెంటనే తేరుకున్న అతడి భార్య రోడ్డుపై వెళ్తున్న వారిని సాయం కోసం అర్థించింది. కానీ దారిన వెళ్తున్నవారు ఏ ఒక్కరూ వారిని ఆదుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు. ప్రాణాల కోసం కొట్టుమిట్టాడుతున్న వ్యక్తిని రోడ్డుపై అలా చూస్తూ వెళ్లారే తప్ప ఏ ఒక్కరూ సాయం అందించలేదు. దీనితో ఆ జంట అలాగే ద్విచక్రవాహనంపై ఆసుపత్రికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు.

తెలంగాణ పల్లెపోరు : ఉప సర్పంచ్ అయిన టెక్కీ

తెలంగాణ పల్లెపోరు : ఉప సర్పంచ్ అయిన టెక్కీతెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న గ్రామ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో ఆసక్తికరమైన అంశాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఒక యువకుడు టెక్కీ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి, వార్డు సభ్యుడుగా గెలుపొంది, ఉప సర్పంచ్ అయ్యాడు. ఈ ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా కొండాపూర్ మండలం, మల్కాపూర్ గ్రామంలో ఇటీవల సర్పంచ్ ఎన్నికలు జరిగాయి.

Vaishnavi: పురుష: నుంచి హీరోయిన్ వైష్ణవి పాత్ర ఫస్ట్ లుక్

Vaishnavi: పురుష: నుంచి హీరోయిన్ వైష్ణవి పాత్ర ఫస్ట్ లుక్‘పురుష:’ టీం మాత్రం కేవలం కాన్సెప్ట్ పోస్టర్లు, ట్యాగ్ లైన్స్, ఇంట్రడక్షన్ పోస్టర్లతోనే అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నారు. బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల కోటేశ్వరరావు ‘పురుష:’ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో పవన్ కళ్యాణ్‌ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాకు వీరు వులవల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

ఛాంపియన్ కథ విన్నప్పుడు ఎమోషనల్ గా అనిపించింది : అనస్వర రాజన్

ఛాంపియన్ కథ విన్నప్పుడు ఎమోషనల్ గా అనిపించింది : అనస్వర రాజన్స్వప్న సినిమాస్ అప్ కమింగ్ మూవీ 'ఛాంపియన్' ఆసక్తికరమైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌తో ఇప్పటికే మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ చిత్రంలో రోషన్, అనస్వర రాజన్ లీడ్ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు. ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. జీ స్టూడియోస్ సమర్పణ లో ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్, కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్స్‌తో కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. మిక్కీ జే మేయర్ అందించిన పాటలు చార్ట్ బస్టర్ అయ్యాయి. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

Jin: జిన్ లాంటి కొత్త ప్రయోగాన్ని అందరూ ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నా : నిఖిల్ ఎం. గౌడ

Jin: జిన్ లాంటి కొత్త ప్రయోగాన్ని అందరూ ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నా : నిఖిల్ ఎం. గౌడజిన్ చిత్రాన్ని కర్ణాటక, ఆంధ్రా బార్డర్‌లో షూట్ చేశాం. డిఫరెంట్ కంటెంట్, న్యూ కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కించిన ‘జిన్’ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఆల్రెడీ నేను సినిమాను చూశాను. కథ విన్నప్పుడు నేను ఏమైతే ఫీల్ అయ్యానో, ఊహించుకున్నానో తెరపైనా అదే ఫీలింగ్ కలిగింది. అందరినీ భయపెట్టేలా ఈ చిత్రం ఉంటుంది అని నిర్మాత నిఖిల్ ఎం. గౌడ అన్నారు.

SS Rajamouli: ఎస్‌ఎస్ రాజమౌళి పై జేమ్స్ కామెరాన్ కామెంట్ వైరల్

SS Rajamouli: ఎస్‌ఎస్ రాజమౌళి పై జేమ్స్ కామెరాన్ కామెంట్ వైరల్అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ చూసినప్పుడు రాజమౌళి "థియేటర్‌లో పిల్లవాడిలా చూస్తుండిపోయాను" అని వ్యాఖ్యానించారు. కామెరాన్ సినిమాటిక్ స్పెక్టాకిల్‌ను మరింత అభివృద్ధి చేస్తూనే భావోద్వేగాలను కేంద్రంగా ఉంచడాన్ని ప్రశంసించారు. హైదరాబాద్‌లో అవతార్ ఐమాక్స్‌లో ఏడాది పాటు ప్రదర్శించబడిందని రాజమౌళి పేర్కొన్నారు. అవతార్ ఫ్రాంచైజీ ఇమ్మర్సివ్ బిగ్ స్క్రీన్ అనుభవాలకు బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉందని ఆయన అన్నారు.

Nagarjuna: తల్లిదండ్రుల జ్ఞాపకార్థం రెండు కోట్ల స్కాలర్‌షిప్ ప్రకటించిన నాగార్జున

Nagarjuna: తల్లిదండ్రుల జ్ఞాపకార్థం రెండు కోట్ల స్కాలర్‌షిప్ ప్రకటించిన నాగార్జునఈ సందర్భంగా నాగార్జున మాట్లాడుతూ,.. తన తల్లిదండ్రులైన అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, అన్నపూర్ణ అక్కినేని జ్ఞాపకార్థం అక్కినేని కుటుంబం ఏఎన్ఆర్ కళాశాలలో 2 కోట్ల రూపాయల స్కాలర్‌షిప్ నిధిని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు అనౌన్స్ చేశారు. ఈ నిర్ణయం తాను, తన సోదరి సుశీల, సోదరుడు వెంకట్, మొత్తం ఏఎన్ఆర్ కుటుంబం కలిసి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.
