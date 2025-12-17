దేశ తొలి మిస్ ఇండియా మెహర్ ఇకలేరు...
భారతదేశ తొలి మిస్ ఇండియా, ప్రఖ్యాత ఫ్యాషన్ జర్నలిస్ట్ మెహర్ కాస్టలినో (81) ఇకలేరు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ వచ్చిన ఆమె బుధవారం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆమెకు కుమారుడు, కోడలు, కుమార్తె ఉన్నారు.
ముంబైలో జన్మించిన మెహర్... 1964లో ఫెమినా మిస్ ఇండియా కిరీటాన్ని గెలుచుకుని చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ ఘనత సాధించిన తొలి భారతీయ మహిళగా ఆమె నిలిచారు. అనంతరం మిస్ యూనివర్స్, మిస్ యునైటెడ్ నేషన్స్ వంటి అంతర్జాతీయ అందాల పోటీలలో దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
మోడలింగ్ తర్వాత ఫ్యాషన్ జర్నలిజంలోకి అడుగుపెట్టిన ఆమె తనదైన ముద్ర వేశారు. 1973లో ఈవ్స్ వీక్లీలో తొలి కథనంతో తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. అనతికాలంలోనే ఫ్యాషన్ కాలమిస్టుగా ఎదిగి దాదాపు 160 జాతీయ, అంతర్జాతీయ పత్రికలు, మ్యాగజైన్లలో వ్యాసాలు రాశారు. మ్యాన్స్టైల్, ఫ్యాషన్ కెవిడోస్కోప్వం వంటి పుస్తకాలు రచించారు.
భారతదేశంల ఫ్యాషన్ జర్నలిజానికి ఆమెను మార్గదర్శకురాలిగా పరిగణిస్తారు. లాక్మే ఫ్యాషన్ వీక్ వంటి అనేక ప్రధాన ఫ్యాషన్ ఈవెంట్లకు ఆమె అధికారిక ఫ్యాషన్ రైటర్గా పనిచేశారు. ఫ్యాషన్ కేవలం సెలబ్రిటీల గ్లామర్గా కాకుండా, ఒక పరిశ్రమగా విశ్లేషించిన తొలితరం జర్నలిస్టులలో ఆమె ఒకరిగా గుర్తింపు పొందారు.
యువ డిజైనర్లు, రచయితలను ఎంతగానో ప్రోత్సహించిన మెహర్... ఫ్యాషన్ ఇనిస్టిట్యూట్లలో జడ్జిగా, స్పీకర్గా కూడా సేవలందించారు. ఆమె మృతితో భారత ఫ్యాషన్ రంగం ఒక ప్రముఖ రాలిని కోల్పోయింది.