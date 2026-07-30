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  4. MISSAMMA ANNOUNCES FESTIVE SHOWCASE AND OPENS ITS 19TH STORE IN VIJAYAWADA
Written By జయ
Published By ఐవీఆర్
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (19:30 IST)

విజయవాడలో నూతన స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన మిస్సమ్మ, రాబోయే పండుగల కోసం ప్రత్యేక ప్రదర్శన

Missamma store
Written By: జయ
Published By: ఐవీఆర్
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (19:30 IST)
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విజయవాడలో తమ రెండవ స్టోర్‌ను, దేశవ్యాప్తంగా తమ 19వ స్టోర్‌ను ప్రారంభించినట్లు మిస్సమ్మ ప్రకటించింది. ఈ స్టోర్ ప్రారంభంతో పాటుగా భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన సాంప్రదాయ వస్త్రాలను ప్రదర్శించే ప్రత్యేక ఫెస్టివ్ షోకేస్‌ను కూడా సంస్థ ప్రారంభించింది. భారతదేశంలో పండుగల వస్త్రధారణ ఒకే సాధారణ శైలిని అనుసరించదు. ప్రతి ప్రాంతానికి రంగు, వస్త్రం, నమూనాలు, అంచులు, సందర్భానుసారంగా చీరను ధరించే విధానంలో దాని స్వంత ప్రాధాన్యతలు ఉంటాయి. మిస్సమ్మ యొక్క పండుగ ప్రదర్శన, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్‌లకు సంబంధించిన కలెక్షన్ల ద్వారా ఈ వైవిధ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
ఈ కలెక్షన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి మంగళగిరి, వెంకటగిరి శైలులు, తెలంగాణకు సంబంధించి గద్వాల్ సంప్రదాయాలు, తమిళనాడు నుండి కంచి-ప్రేరిత డిజైన్లు, కర్ణాటక నుండి మైసూరు, ఉత్తరప్రదేశ్ నుండి బనారసి సంప్రదాయాలు, రాజస్థాన్ నుండి కోట చీరలు ఉన్నాయి. పండుగలు అనేవి ప్రజలు తమ ఇళ్లలో, సమాజంలో చూస్తూ పెరిగినప్పటి నుండి ఉన్న అలంకరణలను తిరిగి ధరించే సమయం. గద్వాల్, కంచి, బనారసి లేదా కోటా వంటి ప్రతి అలంకరణకు దాని స్వంత ప్రత్యేకత ఉంటుంది. వినియోగదారులు ఆ తేడాలను అర్థం చేసుకుని, వారి సంప్రదాయం, సందర్భం, వ్యక్తిగత శైలికి అనుగుణంగా ఎంచుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాము అని మిస్సమ్మ వ్యవస్థాపకుడు దిలీప్ గోలి అన్నారు.
 
విజయవాడలో మా రెండవ స్టోర్‌ను, మొత్తంమీద మా 19వ స్టోర్‌ను ప్రారంభించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. విజయవాడ మాకు ఒక ముఖ్యమైన మార్కెట్‌. ఈ కొత్త స్టోర్ నగరంలోని ఎక్కువమంది వినియోగదారులకు సేవ చేయడానికి మాకు సహాయపడుతుంది. ఈ పండుగ ప్రత్యేక కలెక్షన్‌ను అన్ని మిస్సమ్మ స్టోర్లలో, మా ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో అందుబాటులో ఉంచుతున్నాము అని దిలీప్ గోలి అన్నారు.
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