తమ ల్యూమినస్ ఫెస్టివ్- వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ను పరిచయం చేసిన మిస్సమ్మ
హైదరాబాద్: తమ ల్యూమినస్ ఫెస్టివ్- వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ను పరిచయం చేస్తున్నట్లు మిస్సమ్మ ప్రకటించింది. ఇందులో వివాహ చీరలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. వధువులు, కుటుంబ సభ్యులు, వివాహ అతిథుల కోసం రూపొందించిన ఈ కలెక్షన్లో రాబోయే వివాహ, పండుగ సీజన్ కోసం ప్రీమియం డిజైనర్ చీరలు, కంచి పట్టు చీరలు, మైసూరు సిల్క్, అనేక రకాల పట్టు చీరలు ఉన్నాయి.
ఈ కలెక్షన్లో కంచి పట్టు చీరలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. వాటి గొప్ప రూపానికి, సాంప్రదాయ ఆకర్షణకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ చీరలు, పెళ్లి వేడుకలకు, ఇతర ముఖ్యమైన కుటుంబ సందర్భాలకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. క్లాసిక్ సిల్క్లను, సాంప్రదాయ నేతలను ఇష్టపడే మహిళలకు ఇవి అత్యుత్తమ ఎంపిక. పగటిపూట జరిగే వేడుకలకు, చిన్న సమావేశాలకు, మరీ బరువైనది ధరించకుండా అందంగా కనిపించాలనుకునే మహిళలకు మైసూర్ సిల్క్ చక్కగా సరిపోతుంది.
సాంప్రదాయ స్వభావాన్ని చెక్కుచెదరకుండా ఉంచుతూనే, మరింత ఆధునికంగా కనిపించాలనే వారి కోసం డిజైనర్ చీరలు ఉన్నాయి. ఈ కలెక్షన్ గురించి మిస్సమ్మ సీఈఓ దిలీప్ కుమార్ గోలి మాట్లాడుతూ, “పెళ్లికి చీరను ఎంచుకోవడం అనేది వ్యక్తిగతమైన అనుభవం. మహిళలు అందమైన, ప్రత్యేకమైన చీరను కోరుకుంటారు. ‘లూమినస్ ఫెస్టివ్- వెడ్డింగ్ కలెక్షన్’తో, ఒక చీరను చిరస్మరణీయంగా నిలిపే ఆకర్షణను అందిస్తూనే, సంప్రదాయాన్ని కోల్పోకుండా వివిధ పెళ్లి వేడుకల కోసం తగినంత వైవిధ్యాన్ని అందించాలని మేము కోరుకున్నాము” అని అన్నారు.
'ల్యూమినస్ ఫెస్టివ్ & వెడ్డింగ్ కలెక్షన్' మిస్సమ్మ అధికారిక వెబ్సైట్ మరియు రిటైల్ విక్రయ కేంద్రాల ద్వారా లభిస్తుంది.