శనివారం, 11 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 9 ఏప్రియల్ 2026 (23:01 IST)

మహిళల పాదరక్షలపై క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌ను ప్రవేశపెట్టిన పారాగాన్

భారతదేశంలో ఎక్కువమంది విశ్వసించే పాదరక్షల బ్రాండ్ అయిన పారాగాన్, మహిళా వినియోగదారులలో కొనుగోళ్లను ప్రోత్సహించడానికి, దాని అత్యాధునిక శైలుల లభ్యతను మరింత విస్తరించే ఒక కీలక కార్యక్రమంలో భాగంగా, తమ మహిళల పాదరక్షల కలెక్షన్‌పై క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్ కింద, వినియోగదారులు ఒక సులభమైన QR-ఆధారిత ప్రక్రియ ద్వారా రూ. 30 తక్షణ క్యాష్‌బ్యాక్‌ను ఖచ్చితంగా పొందగలరు. ప్రతి ఉత్పత్తి, ట్యాగ్‌పై స్క్రాచ్ చేయగల QR కోడ్‌తో వస్తుంది. దీనిని స్కాన్ చేయడం ద్వారా క్యాష్‌బ్యాక్ పేజీని చేరుకోవచ్చు. వోచర్ కోడ్, ప్రాథమిక వివరాలను నమోదు చేయడం ద్వారా వినియోగదారులు త్వరగా క్యాష్‌బ్యాక్‌ను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు, తద్వారా పారాగాన్ యొక్క ఫ్యాషన్ పరంగా అద్వితీయమైన శైలిలను అదనపు విలువతో పొందేటప్పుడు సౌకర్యవంతమైన అనుభవాన్ని పొందవచ్చు.
 
పారాగాన్ యొక్క మహిళల కలెక్షన్ అత్యాధునిక ఫ్యాషన్ పోకడలు, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్‌లపై బలంగా ఆధారపడి ఉంది; ఇది కేవలం సౌకర్యం, మన్నికను మాత్రమే కాకుండా, వైవిధ్యం, శైలి, ప్రస్తుత ట్రెండ్‌లకు అనుగుణంగా ఉండే ఉత్పత్తులను కోరుకునే మహిళా వినియోగదారుల మారుతున్న కొనుగోలు ప్రాధాన్యతలకు పూర్తి అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా పారాగాన్ తమ మహిళల పాదరక్షల శ్రేణిని మరింత ఎక్కువ మంది మహిళా కొనుగోలుదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
ప్రస్తుతం మొత్తం అమ్మకాలలో 15-20% వాటాను కలిగి ఉన్న మహిళల పాదరక్షల విభాగాన్ని, రాబోయే మూడేళ్లలో 40%కి పెంచాలని పారాగాన్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ విభాగంలో తమ కార్యకలాపాలను విస్తృతం చేసుకోవడంపై బ్రాండ్ నిరంతరం దృష్టి సారిస్తోందని ఇది స్పష్టం చేస్తుంది. ఈ కార్యక్రమంపై పారాగాన్ ఫుట్‌వేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్-మార్కెటింగ్ & ఐటి, సచిన్ జోసెఫ్ మాట్లాడుతూ, శైలి, సౌకర్యం మరియు రోజువారీ కార్యాచరణను సమతుల్యం చేసే డిజైన్‌లతో మేము మా పోర్ట్‌ఫోలియోను బలోపేతం చేస్తూనే ఉన్నందున, మహిళల పాదరక్షల విభాగం పారాగాన్‌కు ఒక కీలకమైన ప్రాధాన్యతా రంగంగా నిలిచింది.
 
మా కలెక్షన్‌ను మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి, అలాగే వివిధ సందర్భాలకు తగినట్లుగా మా విస్తృతమైన ఆధునిక శైలులను అన్వేషించేలా ఎక్కువ మంది వినియోగదారులను ప్రోత్సహించడానికి ఈ క్యాష్‌బ్యాక్ పథకం ప్రవేశపెట్టబడింది. వివిధ మార్కెట్లలోని విస్తృత శ్రేణి మహిళా వినియోగదారులకు అధునాతన ఫ్యాషన్  పాదరక్షలను మరింతగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడంపై మేము దృష్టి సారించాము అని అన్నారు. 

