శనివారం, 31 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. మహిళ
  3. ఫ్యాషన్
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 31 జనవరి 2026 (21:12 IST)

హైదరాబాదులో PMJ Jewels హాఫ్ శారీస్, పెళ్లి వేడుకల నగల డిజైన్ల ప్రదర్శన

Ghattamaneni Sitara
హైదరాబాద్: 60 ఏళ్లకు పైగా ఘనమైన వారసత్వం కలిగి, దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఆభరణాల బ్రాండ్‌గా గుర్తింపు పొందిన PMJ జ్యువెల్స్, తన అత్యుత్తమ ఆభరణాల కలెక్షన్స్‌లను ప్రదర్శించడానికి సిద్ధమైంది. జనవరి 31 నుండి ఫిబ్రవరి 2 వరకు హైదరాబాద్‌లోని తాజ్ కృష్ణలో నిర్వహించే ఈ ప్రత్యేక ప్రదర్శనలో, వివిధ శైలులకు చెందిన 10,000 కంటే ఎక్కువ రకాల ఆభరణాలను ప్రదర్శించనున్నారు.
 
తన ప్రసిద్ధ తాజ్ కృష్ణ ప్రదర్శనలకు అదనంగా, PMJ జ్యువెల్స్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రదర్శనలలో ఒకదాన్ని నిర్వహిస్తోంది, ఇందులో అద్భుతమైన ఆభరణాల విస్తృత శ్రేణిని ఒకే చోట ప్రదర్శనకు ఉంచారు. ఈ ప్రదర్శన, వివాహాలు, హాఫ్- శారీ మరియు ఇతర శుభకార్యాల కోసం విస్తృతంగా ప్రశంసలు పొందిన, విశాలమైన ఎంపికలను అందించాలనే లక్ష్యంతో ఎప్పటినుంచో ముందుకు సాగుతున్న బ్రాండ్ యొక్క అసలైన లక్ష్యాని ప్రతిబింబిస్తోంది. భారతీయ సంప్రదాయాలు మరియు వారసత్వాన్ని కలుపుకుంటూ, PMJ జ్యువెల్స్ పాత ప్రపంచంలోని గొప్ప సాంప్రదాయ హస్తకళలను జరుపుకునే, ఆధునిక సౌందర్యంతో కలసిన ఆభరణాలను నిరంతరం అందిస్తోంది.
 
PMJ Jewels గత 60 సంవత్సరాలకు పైగా మా కస్టమర్ల జీవితాల్లోని అత్యంత ముఖ్యమైన క్షణాలలో భాగమై ఉంది, అని PMJ Jewels చైర్మన్ శ్రీ కుషాల్ కాంకారియా తెలిపారు. ఈ ప్రదర్శనలో సంప్రదాయ అంశాలను కాపాడుతూ, ఆధునిక జీవనశైలికి అనుగుణంగా అర్థవంతమైన భావాన్ని వ్యక్తపరిచే డిజైన్లను ఒకేచోట అందిస్తున్నాము. ఇప్పటికే మమ్మల్ని సందర్శించిన వారికి ఇది పంచుకున్న జ్ఞాపకాల వేడుక, మరియు మొదటిసారి PMJ జ్యువెల్స్‌ను తెలుసుకునే వారికి ఇది మా హస్తకళా నైపుణ్యాన్ని మరియు విలువలను అనుభవించమని ఇచ్చే ఆహ్వానం.
 
ఒక యువతీ మొదటి హాఫ్-శారీ వేడుకల నుంచి, వివాహాలు, వార్షికోత్సవాలు, అలాగే తరతరాలకు అందే వారసత్వ ఆభరణాల వరకూ, PMJ Jewels దశాబ్దాలుగా అనేక కుటుంబాల జీవితాల్లోని ప్రత్యేక మైలురాళ్లలో భాగమై ఉంది. ఈ ప్రదర్శన తనదైన రీతిలో ఒక మైలురాయిగా నిలవడం ఎంతో సముచితం. ఇది ఒక జ్యువెలర్‌గానే కాకుండా, కుటుంబ సంప్రదాయాలుగా మరియు తీపి జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోయే జీవితంలోని విశేష ఘట్టాలలో భాగస్వామిగా PMJ స్థానాన్ని మరోసారి నిలుపుకుంది
 
ప్రదర్శనలో ఏమి ఆశించవచ్చు:
వివాహాలు, వివాహానికి ముందు మరియు తరువాత జరిగే వేడుకలు, హాఫ్-శారీ కార్యక్రమాలు వంటి వివిధ సందర్భాల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పటుచేసిన అనుభూతి పరమైన జోన్లు ఏర్పాటు చేయబడగా, అందులో 2 ప్రత్యేక ప్రైవేట్ వెడ్డింగ్ ప్రత్యేక గదులు కూడా ఉన్నాయి.
 
అతిథులు వారికి నచ్చినట్లుగా మరియు ప్రతి వేడుకకు సరిపోయే ఆభరణాలను ఎంపిక చేసుకోవడంలో సహాయపడటానికి, వేదిక వద్ద వృత్తిపరమైన స్టైలిస్టులు అందుబాటులో ఉంటారు.
 
పారదర్శకత మరియు నమ్మకాన్ని పెంపొందించడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన 'డైమండ్ టెస్టింగ్ జోన్' ఇక్కడ కస్టమర్లు తాము కొనుగోలు చేసే సహజ సిద్ధమైన వజ్రాల నాణ్యతను మరియు విశ్వసనీయతను స్వయంగా పరీక్షించుకోవచ్చు.
 
ఈ ప్రదర్శనలో ప్రధాన ఆకర్షణలుగా సిగ్నేచర్ డైమండ్, కలర్డ్ జెమ్‌స్టోన్ కలెక్షన్స్, సాంప్రదాయ పోల్కీ కలెక్షన్లు నిలుస్తాయి. ఇవి భారతీయ కళా నైపుణ్యాన్ని, ఆధునిక హస్తకళను కలిపి రూపొందించబడ్డాయి. పవిత్రం కలెక్షన్లో దైవత్వం ఉట్టిపడేలా రూపొందించిన అద్భుతమైన ఆభరణాలు కొలువుదీరాయి. ఇందులో రాధా-కృష్ణ నెక్లెస్‌లు, బాలాజీ చోకర్లు, లక్ష్మీదేవి మరియు సరస్వతీ దేవి రూపాలు చెక్కిన పెండెంట్లు, మంగళసూత్రాలు, పాపిడి బిళ్లలు, చెవికమ్మలు మరియు విలువైన రత్నాలతో పొదిగిన దైవ రూపాల ఆభరణాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి భారతీయ పవిత్ర శిల్పకళ మరియు చారిత్రక దేవాలయాలైన పద్మనాభస్వామి, కోణార్క్, మల్లికార్జున ఆలయాల నుండి స్ఫూర్తి పొంది రూపొందించిన ఈ కలెక్షన్, డిజైన్ల ద్వారా ఒక కథను వివరించే PMJ జ్యువెల్స్ విశిష్ట నైపుణ్యాన్ని చూపుతుంది.
 
సితార కలెక్షన్ ప్రత్యేకంగా దక్షిణ భారతీయ కుటుంబాలలో ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టమైన, అమ్మాయిలు యవ్వనదశలోకి అడుగుపెట్టడాన్ని సూచించే హాఫ్-శారీ వేడుకల కోసం రూపొందించబడింది. ప్రకృతి, విశ్వం నుంచి ప్రేరణ పొందిన ఈ కలెక్షన్, ప్రాచీన దక్షిణ భారత శిల్పకళను ఆధారంగా తీసుకుని, సంప్రదాయ చిహ్నాలను జాగ్రత్తగా రూపొందించిన క్లిష్టమైన వివరణలతో మిళితం చేస్తుంది.
 
ప్రదర్శన ప్రారంభానికి ముందు నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో, PMJ జ్యువెల్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దినేష్ కంకారియా గారు ప్రసంగించారు. దీని తర్వాత, PMJ జ్యువెల్స్ కస్టమర్ల పిల్లలతో ఒక ప్రత్యేక ఫ్యాషన్ షో జరపబడింది, ఇందులో కొత్తగా వచ్చిన కలెక్షన్‌ను ప్రదర్శించారు. ప్రముఖ హైదరాబాదీ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ భార్గవి కూనం గారితో కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. హస్తకళా నైపుణ్యంతో కూడిన లగ్జరీ డిజైన్‌లకు పేరుగాంచిన ఆమె, ఆభరణాల అందాన్ని మరింతగా పెంచేలా ఈ దుస్తులను ఎంతో ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించారు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ సితార ఘట్టమనేని కూడా ఈ ప్రదర్శన మరియు షోలో పాల్గొన్నారు. కస్టమర్‌లతో తమకు ఉన్న సుదీర్ఘ అనుబంధాన్ని గౌరవిస్తూ PMJ జ్యువెల్స్ చేపట్టిన ఒక గొప్ప ప్రయత్నం ఇది. తీపి జ్ఞాపకాలను పదిలపరుస్తూనే, తమ బ్రాండ్ యొక్క పీపుల్-ఫస్ట్ అనే సిద్ధాంతాన్ని ఈ కార్యక్రమం మరోసారి చాటిచెప్పింది.
 
భారతదేశం, అమెరికాలో 45కి పైగా స్టోర్‌లను కలిగి ఉన్న PMJ జ్యువెల్స్ ఇంకా ఇది నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంటుంది, అయినప్పటికీ తరతరాల నమ్మకాన్ని సంపాదించిపెట్టిన విలువలకు కట్టుబడి ఉంటుంది. సాంప్రదాయ హస్తకళా నైపుణ్యాన్ని, నేటి కాలానికి తగ్గ ఆధునిక డిజైన్లతో మరియు అత్యుత్తమ వ్యక్తిగత సేవలతో మేళవించడం ద్వారా ఈ బ్రాండ్ నేడు ధరించడానికే కాకుండా, జీవితాంతం ఒక నిధిలా దాచుకునే ఆభరణాలకు పర్యాయపదంగా మారింది.

Ambati Rambabu: అంబటి రెండు చేతులు జోడించి క్షమాపణలు చెప్పాలి

Ambati Rambabu: అంబటి రెండు చేతులు జోడించి క్షమాపణలు చెప్పాలివైసీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు భగ్గుమన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడిపై తీవ్ర అసభ్య పదజాలంతో వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ మండిపడ్డారు. అంబటి బహిరంగంగా, రెండు చేతులు జోడించి క్షమాపణ చెప్పాలని గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి డిమాండ్ చేశారు. ఆమె నేతృత్వంలో వందలాది మంది టీడీపీ కార్యకర్తలు, మహిళలు గుంటూరు నవభారత్ నగర్‌లోని అంబటి నివాసాన్ని ముట్టడించారు. దీంతో అక్కడ తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది.

చిన్నారుల మెదళ్లను తొలిచేస్తున్న సోషల్ మీడియా : మాజీ సీఈవో అమితాబ్

చిన్నారుల మెదళ్లను తొలిచేస్తున్న సోషల్ మీడియా : మాజీ సీఈవో అమితాబ్సోషల్ మీడియా చిన్నారుల మెదళ్లను తొలుస్తోందని నీతి ఆయోగ్ మాజీ సీఈవో అమితాబ్ కాంత్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దేశ యువత సోషల్‌ మీడియా విపరీత వాడకంపై ఇటీవలి ఆర్థిక సర్వే తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ డిజిటల్‌ వ్యసనం ఆర్థిక దుష్పరిణామాలకు దారితీస్తుందని, వయసుపరంగా నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉందన్న సూచనలపై నీతిఆయోగ్‌ మాజీ సీఈఓ అమితాబ్‌ కాంత్‌ ఏకీభవించారు. చిన్నారుల మెదళ్లను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుందన్న ఆయన.. స్కూళ్లు, కాలేజీల్లో వీటి వాడకాన్ని నిషేధించాలన్నారు.

అజిత్ పవార్‌ సతీమణికి పదవి - మహారాష్ట్రకు తొలి డిప్యూటీ సీఎం

అజిత్ పవార్‌ సతీమణికి పదవి - మహారాష్ట్రకు తొలి డిప్యూటీ సీఎంఇటీవల జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో మృత్యువాతపడిన మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఎన్సీపీ నేత అజిత్ పవార్ సతీమణి సునేత్ర పవార్‌ను ఉప ముఖ్యమంత్రిగా నియమితులయ్యారు. ఆమె శనివారం డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. మహారాష్ట్ర భవన్‌లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో సునేత్ర పవార్ రాష్ట్ర తొలి ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

నల్గొండ జిల్లాలో దారుణం : మహిళపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు..

నల్గొండ జిల్లాలో దారుణం : మహిళపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు..తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నల్గొండ జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. నాంపల్లి మండలం కేతపల్లిలో మహిళ దారుణ హత్యకు గురైంది. గ్రామానికి చెందిన కుందేళ్ల నగేశ్‌ భార్య మమత (25)తో.. అదే గ్రామానికి చెందిన వంపు సుజాత గొడవపడింది. వాగ్వాదం పెరిగి మమతపై పెట్రోల్‌ పోసి నిప్పంటించింది. ఆ సమయంలో బాధితురాలు తన ఐదు నెలల కుమారుడిని ఎత్తుకొని ఉంది.

13.5 టన్నుల బంగారం, 23 టన్నుల నగదు- చైనా మాజీ మేయర్ జాంగ్ జీకి ఉరిశిక్ష (video)

13.5 టన్నుల బంగారం, 23 టన్నుల నగదు- చైనా మాజీ మేయర్ జాంగ్ జీకి ఉరిశిక్ష (video)చైనా మాజీ మేయర్ జాంగ్ జీకి ఉరిశిక్ష విధించడం జరిగింది. అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అవినీతిపై జీరో టాలరెన్స్ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఈ ఉద్యమం కింద పది లక్షల మందికి పైగా అధికారులు శిక్షలు ఎదుర్కొన్నారు. ఇందులో కేవలం చిన్న అధికారులే కాకుండా, మంత్రులు, గవర్నర్లు మరియు సైనికాధికారులు కూడా ఉండటం గమనార్హం. చైనాలో అవినీతికి వ్యతిరేకంగా సాగుతున్న పోరాటంలో ఒక సంచలన తీర్పు వెలువడింది.

Watch More Videos

ఫంకీ లో రట్టాటటావ్ గీతంలో విశ్వక్ సేన్, కయాదు లోహర్‌ కెమిస్ట్రీ వన్నెతెచ్చింది

ఫంకీ లో రట్టాటటావ్ గీతంలో విశ్వక్ సేన్, కయాదు లోహర్‌ కెమిస్ట్రీ వన్నెతెచ్చిందివైవిధ్యమైన చిత్రాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న కథానాయకుడు మాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్, హాస్య చిత్రాలకు చిరునామాగా మారిన దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కలయికలో వస్తున్న చిత్రం 'ఫంకీ'. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రంలో కయాదు లోహర్‌ కథానాయిక.

NagAswin: నాగ్ అశ్విన్, సింగీతం శ్రీనివాసరావు, దేవి శ్రీ ప్రసాద్ కాంబినేషన్ చిత్రం షురూ

NagAswin: నాగ్ అశ్విన్, సింగీతం శ్రీనివాసరావు, దేవి శ్రీ ప్రసాద్ కాంబినేషన్ చిత్రం షురూఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ఇవాళ పూజా కార్యక్రమంతో ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన అనౌన్స్‌మెంట్ వీడియోలో సింగీతం క్రియేటివిటీ, ఆయన సినిమాలపై ఉన్న ప్రేమ, తరతరాల దర్శకులపై ఆయన ప్రభావాన్ని గుర్తు చేసే క్లిప్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. పుష్పక విమానం, ఆదిత్య 369 లాంటి క్లాసిక్స్‌ను మరోసారి గుర్తు చేశాయి.

'జన నాయగన్' నిర్మాతకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతోంది : హీరో విజయ్

'జన నాయగన్' నిర్మాతకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతోంది : హీరో విజయ్'జన నాయగన్' చిత్రాన్ని నిర్మించిన కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్, నిర్మాతకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతోందని టీవీకే అధ్యక్షుడు, సినీ హీరో విజయ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నగరంలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, తాను రాజకీయాల్లోకి రావడం వల్లే తన సినిమాను ఇలా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని, తన కారణంగా నిర్మాతకు నష్టం జరుగుతోందన్నారు.

సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని చిత్రం పండగ లాంటి సినిమా : శివాజీ

సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని చిత్రం పండగ లాంటి సినిమా : శివాజీశివాజీ, హీరోయిన్ లయ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం 'సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని'. శ్రీ శివాజీ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సుధీర్ శ్రీరామ్ రచన దర్శకత్వం వహించారు. బాల నటుడు రోహన్ తో పాటు అలీ, ధనరాజ్, రఘుబాబు, 30 ఇయర్స్ పృధ్వీ తదితరులు ఈ చిత్రంలో కీలకపాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 12న డైరెక్ట్ ఈటీవి విన్ ఓటీటీ వేదికగా ఈ క్రైమ్‌ కామెడీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ డేట్ & సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Tharun Bhascker: దర్శకుడిగా నేను వెనుకబడలేదు : తరుణ్ భాస్కర్

Tharun Bhascker: దర్శకుడిగా నేను వెనుకబడలేదు : తరుణ్ భాస్కర్నేను దర్శకుడుగానే ఎక్కువ ఇష్టపడతాను. మన క్రియేటివిటీ నుంచి వచ్చిన ఒక కథని తెరపై చూడడంలో ఉన్న ఆనందం మరి ఎందులో రాదు. యాక్టింగ్ లో చాలా మంచి పేరు వస్తుంది కానీ పర్సనల్ క్రియేటివ్ సాటిస్ఫేషన్ ఇచ్చేది మాత్రం డైరెక్షనే. అంటూ తరుణ్ భాస్కర్ అన్నారు. ఇటీవలే రిషా రెబ్బ తో ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః సినిమాలో నటుడిగా నటించాడు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com