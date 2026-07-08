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పూర్పవర్ గోదావరిలో వ్యూహాత్మక షోరూమ్ ప్రారంభం
ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న శక్తి రంగంలో తన ఉనికిని మరింత బలపరచుకుంటూ, పూర్పవర్ నేడు గోదావరిలో తన అత్యాధునిక షోరూమ్ యొక్క అట్టహాసమైన ప్రారంభాన్ని ప్రకటించింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, భీమవరం, గూనుపూడిలో వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేయబడిన ఈ కొత్త సదుపాయం, Elite Eco Energies సాధారణ రిటైల్ స్థలానికి మించినది మరియు దక్షిణ భారతదేశం అంతటా విశ్వసనీయమైన మరియు సుస్థిరమైన శక్తి పరిష్కారాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే కంపెనీ లక్ష్యంలో ఒక కీలకమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. పెరుగుతున్న డిమాండ్ మరియు అనుకూలమైన ప్రభుత్వ విధానాల ద్వారా నడపబడుతూ, ఈ ప్రాంతం స్వచ్ఛమైన మరియు నమ్మకమైన శక్తి వైపు బలమైన మార్పును అనుభవిస్తున్న సమయంలో ఈ ప్రారంభం జరిగింది.
శ్రీ ఫణి మరియు శ్రీ శ్రీరామ్ నాయకత్వంలో, Elite Eco Energies స్థానిక వ్యవస్థాపక దృష్టిని మరియు పూర్పవర్ యొక్క అత్యాధునిక శక్తి నిల్వ సాంకేతికతను ఒకచోట కలిపింది. గోదావరి ప్రాంతంలో విశ్వసనీయమైన మరియు సుస్థిరమైన విద్యుత్ పరిష్కారాలను కోరుకునే గృహాలకు మరియు వ్యాపారాలకు ఒకే చోట అన్నీ అందించే కేంద్రంగా మారింది.
షోరూమ్ ఆధునిక శక్తి పరిష్కారాలలో లోతైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది, గృహాలు మరియు వ్యాపారాల కోసం రూపొందించబడిన పూర్పవర్ యొక్క అధునాతన శక్తి నిల్వ వ్యవస్థల శ్రేణిని ప్రదర్శిస్తుంది. సందర్శకులు నిరంతర విద్యుత్, మెరుగైన శక్తి సామర్థ్యం మరియు దీర్ఘకాలిక విశ్వసనీయతను నిర్ధారించడానికి నిర్మించబడిన పరిష్కారాలను అన్వేషించవచ్చు. స్మార్ట్ ఇంటిగ్రేషన్, భద్రత మరియు పనితీరుపై దృష్టి సారించి, పూర్పవర్ పోర్ట్ఫోలియో రోజువారీ శక్తి అవసరాలు మరియు కీలకమైన బ్యాకప్ అవసరాలు రెండింటికీ మద్దతు ఇవ్వడానికి రూపొందించబడింది.
ఈ కొత్త సదుపాయం స్వచ్ఛమైన శక్తి స్థితిస్థాపకత కోసం ఒక కేంద్ర కేంద్రంగా తనను తాను నిలబెట్టుకుంటుంది, సాంప్రదాయ విద్యుత్ బ్యాకప్ వ్యవస్థలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకుంటూ శక్తి స్వాతంత్ర్యం వైపు వెళ్ళడంలో కస్టమర్లకు సహాయపడుతుంది. ఈ షోరూమ్ కేవలం ఉత్పత్తులను మాత్రమే కాకుండా, ఆధునిక భారతీయ గృహాలు మరియు వాణిజ్య సంస్థలకు అనుకూలంగా రూపొందించబడిన సంపూర్ణ శక్తి పరిష్కారాలను అందించాలనే పూర్పవర్ నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
గోదావరి ఒక ముఖ్యమైన ప్రాంతీయ కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉండటంతో, Elite Eco Energies పూర్పవర్ యొక్క దృష్టి మరియు శ్రీ ఫణి మరియు శ్రీ శ్రీరామ్ యొక్క సంకల్పం రెండింటికీ నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. గోదావరి మరియు అంతటా ప్రజలకు మరింత స్వచ్ఛమైన, స్థిరమైన మరియు సుస్థిరమైన శక్తి భవిష్యత్తును అందించడానికి.
గుంటూరులో సమాజాభివృద్ధిని బలోపేతం చేస్తున్న శ్రీ సిమెంట్
శ్రీ సిమెంట్ లిమిటెడ్ తన గుంటూరు కార్యకలాపాల పరిసర గ్రామాల్లో కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (CSR) కార్యక్రమాల కింద ఆరోగ్యం, విద్య, సురక్షిత తాగునీరు, గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాలు, పర్యావరణ పరిరక్షణ, కార్యాలయ భద్రత రంగాల్లో నిరంతర పెట్టుబడుల ద్వారా సమాజాభివృద్ధిని మరింత బలోపేతం చేస్తోంది. శ్రీ ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్, ఉద్యోగుల భాగస్వామ్యంతో చేపడుతున్న కార్యక్రమాల ద్వారా సమాజాల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తూనే, మరింత సురక్షితమైన, స్థిరమైన కార్యాలయ వాతావరణాన్ని కూడా ప్రోత్సహిస్తోంది.
ఓయ్ ఫ్రెండ్సూ... జాబ్ వేకన్సీరా బాబూ, నెలకి రూ. 12 వేలు, మదనపల్లి మహిళా రైతు ఆఫర్, వీడియో
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మదనపల్లికి చెందిన ఓ మహిళా రైతు సోషల్ మీడియాలో జాబ్ ఆఫర్ కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఆమె వీడియోలో మాట్లాడుతూ... ఓయ్ ఫ్రెండ్సూ... జాబ్ వేకన్సీరా బాబూ, నెలకి రూ. 12 వేలు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకూ పని వుంటుంది. ఉదయం 6 గంటలకు రాగానే వేడివేడి కాఫీ ఇస్తాము. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఓ కూల్ డ్రింక్. మీరు చేయాల్సిందల్లా టమోటా మొక్కలు నాటడం, పురి కట్టడం, కాయలు కోయడంపై మొదట నెలరోజుల పాటు శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
ప్రియురాలికి వేరే యువకుడితో పెళ్లి జరుగుతోందని ఊరంతా తన లవ్ పోస్టర్లు అంటించాడు, వీడియో
జయం సినిమా గుర్తుండే వుంటుంది. అందులో హీరో నితిన్ కనబడకుండా స్లోగన్స్ రాసి విలన్ కి హీటెక్కిస్తాడు. ఇప్పుడు అలాగే ఓ ప్రియుడు తన ప్రియురాలికి వేరే వ్యక్తితో పెద్దలు ఇష్టంలేని పెళ్లి చేస్తున్నారని ఊరంతా తామిద్దరు కలిసి వున్న పోస్టర్లు అంటించాడు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లిలో ఇతడి ప్రేమ వ్యవహారం కాస్తా పోస్టర్లతో సంచలనంగా మారింది. తాము ఏడేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నామనీ, ఐతే తన ప్రియురాలి పేరెంట్స్ ఆమెకి ఇష్టం లేని పెళ్లిని బలవంతంగా చేస్తున్నారని అతడు ఆరోపిస్తున్నాడు.
టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులో వీడని మిస్టరీ : భర్త శ్రీచరణ్కు మరో వ్యక్తి సాయం?
విశాఖపట్టణంకు చెందిన టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసులోని మిస్టరీ ఇంకా తేలలేదు. తన కుమార్తెను అల్లుడు శ్రీచరణ్ హత్య చేశారంటూ మృతురాలి తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. పైగా, ఈ హత్య చేసేందుకు శ్రీచరణ్కు మరోవ్యక్తి సాయం చేసివుంటారని వారు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. తమ కుమార్తెను ముమ్మాటికీ పథకం ప్రకారమే అడ్డుతొలగించుకున్నారన్నారు.
శ్రీవారి భక్తులకు అలెర్ట్ : ఆ రోజుల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం రద్దు
తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు తితిదే ఓ సూచన చేసింది. జూలై నుంచి సెప్టెంబరు వరకు పలు తేదీల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాన్ని రద్దు చేసింది. వివిధ పర్వదినాలు, ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులు తమ తిరుమల యాత్రకు ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని అధికారులు సూచించారుూ. ఈ మేరకు తితిదే ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆయా తేదీలకు ముందురోజు తిరుమలలో ప్రొటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించబోమని తెలిపింది.
టాటా ప్లే బింజ్లోకి ఈటీవీ విన్: ఇక జాతీయ స్థాయిలో తెలుగు హిట్ చిత్రాలు
భారత దేశ వ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ భాషా కంటెంట్ ఓటీటీ వినియోగాన్ని పెంచుతున్న నేపథ్యంలో, టాటా ప్లే బింజ్ తన ప్రాంతీయ వినోద పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించింది. ఇందులో భాగంగా ఈటీవీ నెట్వర్క్ నుంచి వచ్చిన తెలుగు-ప్రధాన స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ 'ఈటీవీ విన్'ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా సబ్స్క్రైబర్లు దేశంలోని అత్యంత విస్తృతమైన తెలుగు వినోద లైబ్రరీలలో ఒకదానికి ఒకే చోట నుంచి సులభంగా యాక్సెస్ పొందవచ్చు. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేక్షకులు తమ భాష, సంస్కృతి మరియు అనుభవాలకు దగ్గరగా ఉన్న కథల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనివల్ల ప్రాంతీయ కంటెంట్ స్ట్రీమింగ్ రంగంలో కీలకమైన వృద్ధి కారకంగా మారింది.
విమానాశ్రయంలో ఈషా రెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్: వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేస్కుంటారని పుకార్లు, వీడియో
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా, దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఇద్దరూ ఈమధ్య తరచూ కలిసి కనబడుతున్నారు. తాజాగా ఈ ఇద్దరూ కలిసి హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. గత కొంతకాలంగా వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం వున్నదనే పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిగురించి ఉగ్గబట్టలేని కొందరు నేరుగా తరుణ్ భాస్కర్ ను ఓ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేశారు కూడా. దాంతో తరణ్ సమాధానమిస్తూ... ఈషా తనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువని అన్నాడు. సరైన సమయంలో పూర్తి వివరాలు చెబుతానంటూ వెల్లడించడంతో వీళ్ల మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనేమోనని ఊహాగానానికి మరింత బలం చేకూర్చినట్లయ్యింది.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.