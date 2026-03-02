సోమవారం, 2 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 2 మార్చి 2026 (18:47 IST)

మాన్యవర్ మోహే మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్‌తో రష్మిక మందన, విజయ్ దేవరకొండ

Rashmika-Vijay devarakonda
భారతదేశపు అత్యుత్తమ వివాహ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ మాన్యవర్ మోహే, రష్మిక మందన మరియు విజయ్ దేవరకొండలను తన నూతన వాణిజ్య ప్రచార చిత్రం మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా నియమించుకుంది. ఇది కేవలం ఒక ప్రకటన కాదు; ఇది అధిక శక్తితో కూడిన, ఫ్యాషన్‌తో నిండిన సంగీత కార్యక్రమం. ఇది విరోష్ అభిమానులు వేచి చూస్తున్నదాన్ని అందిస్తుంది. ఈ జంట  హాస్యాస్పదంగా సాపేక్షంగా ఉండే హాస్యం, ఎవరూ కాదనలేనని కెమిస్ట్రీతో గతంలో ఎన్నడూ చూడని కలెక్షన్‌తో మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ క్షణానికి దారితీస్తుంది.
 
ఒక స్టైలిష్, సింక్రొనైజ్డ్ ప్రణాళికగా ప్రారంభమయ్యేది తక్షణమే ఒక చరిత్రగా, లిరికల్ షోడౌన్‌గా మారుతుంది. ఇద్దరం ఒకే రకమైన దుస్తులు వేసుకుందాం అనుకున్నాం కదా, కానీ, ఇవేం దుస్తులు ధరించావు అనే మొదటి చమత్కారమైన షాట్‌ను రష్మిక పేల్చడంతో ఉల్లాసభరితంగా ప్రారంభమవుతుంది. ఆమె మాటలకు విజయ్ స్పందిస్తూ, నీ హీరో ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాడు, అవును కదా? అంటూ అంతే మనోహరమైన సమాధానాన్ని ఇస్తాడు.
 
ఈ హాస్యం సరదాగా మరో స్థాయికి చేరుకుంటుంది. అయితే క్యాన్సిల్ చేద్దాం! మనం మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ కాదు కదా అనే నాటకీయ ప్రకటనతో ముగుస్తుంది. ప్రేక్షకులు వారు చేస్తారా లేదా చేయరా అనే సరదా, రొమాంటిక్-కామ్ శైలి ఉద్రిక్తతను కొనసాగిస్తున్న సమయంలో సంగీతం మృదువుగా మారుతుంది మరియు కథ కూడా రంజుగా మారుతుంది.
 
విజయ్, రష్మిక తమ తేడాలను అంగీకరించినప్పుడు, ఆ తేడాలు వారి బంధాన్ని ఎలా బలపరుస్తాయో వెల్లడించడానికి మాత్రమే ఉల్లాసభరితమైన స్పారింగ్ నుంచి హృదయపూర్వక ఒప్పుకోలుకు మార్పు అందంగా తెరకెక్కించారు. తేడాలు ఉన్నప్పటికీ కాదు, తరచుగా వాటి కారణంగా నిజమైన కనెక్షన్ వృద్ధి చెందుతుందనడానికి ఇది ఒక హృదయపూర్వక సాక్ష్యం. ఈ క్యాంపెయిన్ ఉత్కంఠభరితమైన దృశ్యకావ్యంతో ముగుస్తుంది. విజయ్ మాన్యవర్ ఇండో వెస్ట్రన్ శైలి దుస్తుల్లో అద్భుతంగా సిద్ధం కాగా, రష్మిక మోహే లెహంగాలో మెరిసిపోయారు. ఈ క్యాంపెయిన్ ప్రధాన సందేశం- మాన్యవర్ మోహే. మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్.
 
వేదాంత్ ఫ్యాషన్స్ లిమిటెడ్ చీఫ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ వేదాంత్ మోడీ ఈ క్యాంపెయిన్ దార్శనికతను వివరిస్తూ, మాన్యవర్ మోహేలో, మేము కేవలం వివాహాలను అలంకరించము. వాటిని నిర్వచించే జ్ఞాపకాలలో భాగం అవుతాము. ఆ ముఖ్యమైన జీవితపు మైలురాళ్లలో ఒక అనివార్యమైన భాగంగా ఉండటంలో మా సారాంశం ఉంది. మా కచ్చితమైన చేతిపనుల్లా శాశ్వతమైన జ్ఞాపకాలను రూపొందించేందుకు పెద్ద పీట వేస్తాం. మేము సృష్టించే ప్రతి భాగం ఇద్దరు ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వాలు కలిసి వచ్చే అందాన్ని జరుపుకునేలా రూపొందించబడింది. ఈ క్యాంపెయిన్ ఆ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది. రష్మిక, విజయ్, వారి అప్రయత్నమైన ఆకర్షణ మరియు సాపేక్షతతో, ఈ సంగీత కథను జీవం పోయడానికి సరైన ఎంపిక. క్యాంపెయిన్ ద్వారా, మేము వివాహ దుస్తులను ఆధునికంగా, వ్యక్తీకరణగా, భారతదేశ వేడుక సంస్కృతిలో లోతుగా పాతుకుపోయినట్లు అనిపించే విధంగా ప్రదర్శిస్తాము. మాన్యవర్ మోహేతో, ప్రతి జంట నిజంగా ఒకరి కోసం ఒకరు తయారవుతారనే మా నమ్మకాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తున్నాము” అని వివరించారు.
 
దీని గురించి విజయ్ దేవరకొండ మాట్లాడుతూ, మాన్యవర్ మోహే ఎల్లప్పుడూ రోజువారీ క్షణాల ద్వారా బలంగా పెరిగే బంధాలను జరుపుకోవడం గురించి ఆలోచిస్తుండగా, ఈ క్యాంపెయిన్ సరిగ్గా అదే సూచిస్తుంది. మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ ప్రతి సంబంధాన్ని, సరదాగా అభిప్రాయభేదాలను, చెప్పని అనుబంధాన్ని, కలిసి ఉండే సౌకర్యాన్ని వ్యక్తీకరించడానికి సంగీతాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. సంప్రదాయంలో పాతుకుపోయినప్పటికీ దుస్తులు ఎంత ఆధునికంగా, సౌకర్యవంతంగా, అద్భుతంగా ఉన్నాయో నాకు వ్యక్తిగతంగా నచ్చుతుంది” అని పేర్కొన్నారు.
 
రష్మిక మందన మాట్లాడుతూ, మాన్యవర్ మోహే భావోద్వేగం, కథ చెప్పడం ద్వారా వివాహాలను జరుపుకునే అందమైన మార్గాన్ని కలిగి ఉంది. అదే ఈ అనుబంధాన్ని నాకు ప్రత్యేకంగా చేసింది. దుస్తులు సొగసైనవి, ఫ్యాషన్‌గా ఉండటమే కాకుండా అద్భుతమైన హస్తకళ, డిటెయిల్స్‌పై శ్రద్ధను కూడా ప్రదర్శించాయి అని వివరించారు.
 
ఈ సంగీత క్యాంపెయిన్ ప్రతి ప్రేమకథను నిజంగా మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్‌గా చేసే ప్రత్యేకమైన కనెక్షన్‌లు, ప్రత్యేక క్షణాలను జరుపుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరినీ ఆహ్వానిస్తోంది. కొత్త టీవీసీ టెలివిజన్, డిజిటల్, ప్రింట్, సినిమా, అవుట్‌డోర్, సోషల్ మీడియా మరియు వ్యూహాత్మక పీఆర్‌లలో విస్తరించి ఉన్న బలమైన 360-డిగ్రీల ప్రచారం ద్వారా విస్తరించనుంది.

నక్సలైట్ల ఏరివేతకు విషపూరిత షెల్స్‌ వినియోగం..?

నక్సలైట్ల ఏరివేతకు విషపూరిత షెల్స్‌ వినియోగం..?ఛత్తీస్‌గఢ్, ఒరిస్సా వంటి రాష్ట్రాల్లో మావోయిస్టుల ఏరివేతకు అంతర్జాతీయంగా నిషేధించిన రసాయన ఆయుధాలను కేంద్ర బలగాలు వాడినట్టు మావోయిస్టులు సంచలన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు నుంచి బయటపడిన ఓ మావోయిస్టు అగ్రనేత 'ఫినిక్స్' పేరుతో రాసిన ఓ రిపోర్ట్ ఇప్పుడు కలకలం రేపుతోంది.

గల్ఫ్ దేశాలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్న ఇరాన్.. ప్రధాన నగరాలపై బాంబుల వర్షం

గల్ఫ్ దేశాలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్న ఇరాన్.. ప్రధాన నగరాలపై బాంబుల వర్షంఎంకి పెళ్లి సుబ్బి చావుకు వచ్చిన చందంగా.. అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం ఇపుడు గల్ఫ్ దేశాలను వణికిస్తున్నాయి. అమెరికా మిత్ర దేశాలుగా ఉన్న గల్ఫ్ దేశాలపై ఇజ్రాయెల్ వరుస బాంబు దాడులు చేస్తూ ఆ దేశాలను వణికిస్తోంది. ఫలితంగా దుబాయ్, అబుదాబి, సౌదీ అరేబియాలు ఉలికిపాటుకు గురయ్యాయి. ఈ దేశాల్లో ఇరాన్ వైమానిక దాడులతో భయానక వాతావరణం నెలకొంది.

ఎయిర్‌స్ట్రైక్‌లో ఇరాన్ తాత్కాలిక సుప్రీం లీడర్ హతం?

ఎయిర్‌స్ట్రైక్‌లో ఇరాన్ తాత్కాలిక సుప్రీం లీడర్ హతం?తమ మాట వినని ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాలు సంయుక్తంగా వైమానిక దాడులు చేస్తున్నాయి. ఈ దాడుల్లో ఇరాన్ తాత్కాలిక సుప్రీం లీడర్ అలీ రెజా అరాఫీ కూడా హతమైనట్టు వార్తలు వస్తున్నయి. అయితే, ఈ వార్తలను ఇరాన్ ప్రభుత్వం ధృవీకరించలేదు.

ఎంతో ఘనంగా జరిగిన రెండో పెళ్లి.. నాలుగో రోజే వరుడు ఆత్మహత్య

ఎంతో ఘనంగా జరిగిన రెండో పెళ్లి.. నాలుగో రోజే వరుడు ఆత్మహత్యచిత్తూరు జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. పెళ్లైన నాలుగు రోజులకే వరుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. జె. మురళి అనే యువకుడు సీఎస్‌సీ కేంద్రంలో ఆపరేటర్‌గా పనిచేస్తూ జీవనం సాగించేవాడు. గతంలో మొదటి భార్యతో విడాకులు తీసుకున్న మురళికి, కుటుంబ సభ్యులు ఫిబ్రవరి 25న సుజాత అనే యువతితో రెండో వివాహం జరిపించారు.

మద్యపానంతో భార్యాభర్తలు గొడవలు.. నలుగురు సభ్యుల మిస్సింగ్

మద్యపానంతో భార్యాభర్తలు గొడవలు.. నలుగురు సభ్యుల మిస్సింగ్శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా రొళ్ల మండలంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు వ్యక్తులు అదృశ్యం కావడం ఇపుడు స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. హెచ్.టి.హళ్లి వడ్రహట్టి గ్రామానికి చెందిన తాపీ మేస్త్రీ వీరేశ్ కుటుంబంలో ఈ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది.

దుబాయ్‌లో ప్రశాంతంగా వుంది: మెగాస్టార్ చిరంజీవి కుమార్తె శ్రీజ

దుబాయ్‌లో ప్రశాంతంగా వుంది: మెగాస్టార్ చిరంజీవి కుమార్తె శ్రీజదుబాయ్ దేశంలో నివాసం వుంటున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి కుమార్తె శ్రీజ తమ పరిస్థితి గురించి వివరించారు. తన ఇన్ స్టాగ్రాం పేజీలో ఆమె ఇలా రాసారు. మాకోసం కాల్ చేసిన మరియు సందేశాలు పంపిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. మేము ఇక్కడ దుబాయ్‌లో సురక్షితంగా వున్నాము. ప్రస్తుతం చాలా ప్రశాంతంగా వుంది. ఆమె తన పోస్టుతో పాటు ఫోటోలో సూర్యోదయంలో బుర్జ్ ఖలీఫా, దుబాయ్ స్కైలైన్ జోడించారు. అక్కడ యుఎఇ జెండా ప్రముఖంగా ఎగురుతూ కనిపిస్తోంది. దానికింద ఆమె ఇలా రాసారు. మేము ఈ దేశాన్ని ఎంచుకున్నాము. ఈ దేశంతోనే నిలబడతాము అని పేర్కొన్నారు.

'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' రీమేక్ మూవీ కాదు : దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్

'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' రీమేక్ మూవీ కాదు : దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' రీమేక్ మూవీ అంటూ జరుగుతున్న ప్రచారంపై ఆ చిత్ర దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ స్పందించారు. ఈ సినిమా తమిళ బ్లాక్ బస్టర్ "తెరి"కి రీమేక్‌ కాదని స్పష్టం చేశారు. ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, 'గబ్బర్ సింగ్‌'లో నేను పెట్టిన అంత్యాక్షరి ఎపిసోడ్‌ను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని 'తెరి'లో రౌడీలతో రైమ్స్ చెప్పించారు. నా సినిమాలోని సీన్‌‍ను వాళ్లు వాడుకుంటే ఇపుడు ఆ సినిమానే నేను రీమేక్ చేస్తున్నానని ప్రచారం చేయడం ఎంతవరకు సబబు అని ప్రశ్నించారు. ఏ పోలీస్ కథలో అయినా హీరో సంఘ విద్రోహ శక్తులపై పోరాడుతారని, 'తెరి', 'టెంపర్' వంటి సినిమాల్నీ ఆ కోవకే చెందుతాయని వెల్లడించారు.

దుబాయ్‌లో చిక్కుకున్న సినీ తారలు.. మంచు విష్ణు ఫ్యామిలీ దుబాయ్‌లో క్షేమంగా ఉండాలి

దుబాయ్‌లో చిక్కుకున్న సినీ తారలు.. మంచు విష్ణు ఫ్యామిలీ దుబాయ్‌లో క్షేమంగా ఉండాలితన కుటుంబంతో కలిసి సెలవుల్లో ఉన్న టాలీవుడ్ నటుడు మంచు విష్ణు ఈ దాడుల మధ్య చిక్కుకుపోయారు. తాము ఉంటున్న ఇంటికి అత్యంత సమీపంలో మిస్సైళ్లు పేలడంతో ఇల్లు ఒక్కసారిగా కంపించిందని, తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యామని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ శబ్దాలకు తన చిన్న కూతురు ఐరా తీవ్రంగా భయపడిందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కాగా, దుబాయ్ గగనతలంలో డ్రోన్లను ఇంటర్‌సెప్టర్లు అడ్డుకుంటున్న వీడియోను మంచు విష్ణు ఇప్పటికే షేర్ చేశారు. ఏ చిన్నారి కూడా ఇలాంటి యుద్ధ వాతావరణంలో, బాంబుల శబ్దాల మధ్య పెరగకూడదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

తండ్రిని అన్‌ఫాలో చేసిన విజయ్ కుమారుడు జాసన్ విజయ్

తండ్రిని అన్‌ఫాలో చేసిన విజయ్ కుమారుడు జాసన్ విజయ్కోలీవుడ్ అగ్రహీరో, తమిళగ వెట్రి కళగం అధ్యక్షుడు విజయ్‌కు కుటుంబ కలహాలు ఒక్కసారిగా చుట్టుముట్టాయి. విజయ్ నుంచి తనకు విడాకులు కావాలంటూ ఆయన సతీమణి సంగీత విజయ్ కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్‌ను విచారణకు స్వీకరించిన కోర్టు... విజయ్ నేరుగా హాజరై విచారణ ఇవ్వాలంటూ ఆదేశించింది. తాజాగా విజయ్ కుమారుడు జాసన్ విజయ్ కూడా తండ్రికి షాకిచ్చారు. విజయ్‍‌కు చెందిన ఇన్‌స్టా ఖాతాను జాసన్ విజయ్ అన్‌ఫాలో చేశారు. తన తల్లికి ఎదరవుతున్న పరిస్థితులకు చలించిపోయిన సంజయ్.. ఆమెకు అండగా నిలబడే క్రమంలో తన తండ్రి విజయ్‌ను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అన్‍‌ఫాలో చేయడం ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

సూర్య, వెంకీ అట్లూరి కలయికలో సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మిస్తున్న చిత్రానికి విశ్వనాథ్- సన్స్ టైటిల్

సూర్య, వెంకీ అట్లూరి కలయికలో సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మిస్తున్న చిత్రానికి విశ్వనాథ్- సన్స్ టైటిల్సినీ ప్రియులంతా ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న సూర్య46 చిత్రానికి విశ్వనాథ్ & సన్స్ అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. ఈ పేరు విన్న తక్షణమే ఒక క్లాసీ, స్వచ్ఛమైన కుటుంబ కథా చిత్రాన్ని చూడబోతున్నామని స్పష్టమవుతోంది. సూర్య ఒక చిన్నారితో కలిసి కనిపించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు.. మధుర జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేస్తూ, సూర్యలోని పాతకాలపు మాధుర్యాన్ని మళ్లీ తెరపై చూపిస్తూ ప్రేక్షకులకు అందమైన అనుభూతిని కలిగిస్తున్నాయి. భారీ స్థాయి కుటుంబ కథా చిత్రంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో మమిత బైజు, రాధిక శరత్‌కుమార్, రవీనా టాండన్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
Webdunia
