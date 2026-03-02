భారతదేశపు అత్యుత్తమ వివాహ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ మాన్యవర్ మోహే, రష్మిక మందన మరియు విజయ్ దేవరకొండలను తన నూతన వాణిజ్య ప్రచార చిత్రం మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా నియమించుకుంది. ఇది కేవలం ఒక ప్రకటన కాదు; ఇది అధిక శక్తితో కూడిన, ఫ్యాషన్తో నిండిన సంగీత కార్యక్రమం. ఇది విరోష్ అభిమానులు వేచి చూస్తున్నదాన్ని అందిస్తుంది. ఈ జంట హాస్యాస్పదంగా సాపేక్షంగా ఉండే హాస్యం, ఎవరూ కాదనలేనని కెమిస్ట్రీతో గతంలో ఎన్నడూ చూడని కలెక్షన్తో మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ క్షణానికి దారితీస్తుంది.
ఒక స్టైలిష్, సింక్రొనైజ్డ్ ప్రణాళికగా ప్రారంభమయ్యేది తక్షణమే ఒక చరిత్రగా, లిరికల్ షోడౌన్గా మారుతుంది. ఇద్దరం ఒకే రకమైన దుస్తులు వేసుకుందాం అనుకున్నాం కదా, కానీ, ఇవేం దుస్తులు ధరించావు అనే మొదటి చమత్కారమైన షాట్ను రష్మిక పేల్చడంతో ఉల్లాసభరితంగా ప్రారంభమవుతుంది. ఆమె మాటలకు విజయ్ స్పందిస్తూ, నీ హీరో ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాడు, అవును కదా? అంటూ అంతే మనోహరమైన సమాధానాన్ని ఇస్తాడు.
ఈ హాస్యం సరదాగా మరో స్థాయికి చేరుకుంటుంది. అయితే క్యాన్సిల్ చేద్దాం! మనం మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ కాదు కదా అనే నాటకీయ ప్రకటనతో ముగుస్తుంది. ప్రేక్షకులు వారు చేస్తారా లేదా చేయరా అనే సరదా, రొమాంటిక్-కామ్ శైలి ఉద్రిక్తతను కొనసాగిస్తున్న సమయంలో సంగీతం మృదువుగా మారుతుంది మరియు కథ కూడా రంజుగా మారుతుంది.
విజయ్, రష్మిక తమ తేడాలను అంగీకరించినప్పుడు, ఆ తేడాలు వారి బంధాన్ని ఎలా బలపరుస్తాయో వెల్లడించడానికి మాత్రమే ఉల్లాసభరితమైన స్పారింగ్ నుంచి హృదయపూర్వక ఒప్పుకోలుకు మార్పు అందంగా తెరకెక్కించారు. తేడాలు ఉన్నప్పటికీ కాదు, తరచుగా వాటి కారణంగా నిజమైన కనెక్షన్ వృద్ధి చెందుతుందనడానికి ఇది ఒక హృదయపూర్వక సాక్ష్యం. ఈ క్యాంపెయిన్ ఉత్కంఠభరితమైన దృశ్యకావ్యంతో ముగుస్తుంది. విజయ్ మాన్యవర్ ఇండో వెస్ట్రన్ శైలి దుస్తుల్లో అద్భుతంగా సిద్ధం కాగా, రష్మిక మోహే లెహంగాలో మెరిసిపోయారు. ఈ క్యాంపెయిన్ ప్రధాన సందేశం- మాన్యవర్ మోహే. మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్.
వేదాంత్ ఫ్యాషన్స్ లిమిటెడ్ చీఫ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ వేదాంత్ మోడీ ఈ క్యాంపెయిన్ దార్శనికతను వివరిస్తూ, మాన్యవర్ మోహేలో, మేము కేవలం వివాహాలను అలంకరించము. వాటిని నిర్వచించే జ్ఞాపకాలలో భాగం అవుతాము. ఆ ముఖ్యమైన జీవితపు మైలురాళ్లలో ఒక అనివార్యమైన భాగంగా ఉండటంలో మా సారాంశం ఉంది. మా కచ్చితమైన చేతిపనుల్లా శాశ్వతమైన జ్ఞాపకాలను రూపొందించేందుకు పెద్ద పీట వేస్తాం. మేము సృష్టించే ప్రతి భాగం ఇద్దరు ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వాలు కలిసి వచ్చే అందాన్ని జరుపుకునేలా రూపొందించబడింది. ఈ క్యాంపెయిన్ ఆ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది. రష్మిక, విజయ్, వారి అప్రయత్నమైన ఆకర్షణ మరియు సాపేక్షతతో, ఈ సంగీత కథను జీవం పోయడానికి సరైన ఎంపిక. క్యాంపెయిన్ ద్వారా, మేము వివాహ దుస్తులను ఆధునికంగా, వ్యక్తీకరణగా, భారతదేశ వేడుక సంస్కృతిలో లోతుగా పాతుకుపోయినట్లు అనిపించే విధంగా ప్రదర్శిస్తాము. మాన్యవర్ మోహేతో, ప్రతి జంట నిజంగా ఒకరి కోసం ఒకరు తయారవుతారనే మా నమ్మకాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తున్నాము” అని వివరించారు.
దీని గురించి విజయ్ దేవరకొండ మాట్లాడుతూ, మాన్యవర్ మోహే ఎల్లప్పుడూ రోజువారీ క్షణాల ద్వారా బలంగా పెరిగే బంధాలను జరుపుకోవడం గురించి ఆలోచిస్తుండగా, ఈ క్యాంపెయిన్ సరిగ్గా అదే సూచిస్తుంది. మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ ప్రతి సంబంధాన్ని, సరదాగా అభిప్రాయభేదాలను, చెప్పని అనుబంధాన్ని, కలిసి ఉండే సౌకర్యాన్ని వ్యక్తీకరించడానికి సంగీతాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. సంప్రదాయంలో పాతుకుపోయినప్పటికీ దుస్తులు ఎంత ఆధునికంగా, సౌకర్యవంతంగా, అద్భుతంగా ఉన్నాయో నాకు వ్యక్తిగతంగా నచ్చుతుంది” అని పేర్కొన్నారు.
రష్మిక మందన మాట్లాడుతూ, మాన్యవర్ మోహే భావోద్వేగం, కథ చెప్పడం ద్వారా వివాహాలను జరుపుకునే అందమైన మార్గాన్ని కలిగి ఉంది. అదే ఈ అనుబంధాన్ని నాకు ప్రత్యేకంగా చేసింది. దుస్తులు సొగసైనవి, ఫ్యాషన్గా ఉండటమే కాకుండా అద్భుతమైన హస్తకళ, డిటెయిల్స్పై శ్రద్ధను కూడా ప్రదర్శించాయి అని వివరించారు.
ఈ సంగీత క్యాంపెయిన్ ప్రతి ప్రేమకథను నిజంగా మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్గా చేసే ప్రత్యేకమైన కనెక్షన్లు, ప్రత్యేక క్షణాలను జరుపుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరినీ ఆహ్వానిస్తోంది. కొత్త టీవీసీ టెలివిజన్, డిజిటల్, ప్రింట్, సినిమా, అవుట్డోర్, సోషల్ మీడియా మరియు వ్యూహాత్మక పీఆర్లలో విస్తరించి ఉన్న బలమైన 360-డిగ్రీల ప్రచారం ద్వారా విస్తరించనుంది.