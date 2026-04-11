వైజాగ్: భారతదేశపు ప్రముఖ సందర్భోచిత, సాయంకాలపు దుస్తుల బ్రాండ్ అయిన సోచ్, వైజాగ్లో తమ రెండవ స్టోర్ను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. దీనితో ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంస్థ స్టోర్ల సంఖ్య పదకొండుకు చేరింది. సుందరమైన ప్రకృతి సౌందర్యానికి, సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన వైజాగ్, సాయంకాలపు, సందర్భోచిత దుస్తుల కోసం ఒక ఆశాజనకమైన మార్కెట్గా అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంది.
1,400 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ కొత్త స్టోర్, ఒక ఉన్నతమైన షాపింగ్ అనుభవాన్ని అందించేలా ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించబడింది. ఈ స్టోర్లో సూట్ సెట్లు, చీరలు, కుర్తాలు, లెహంగాలు, డ్రెస్సులు, కాఫ్తాన్లు, ఫ్యూజన్ వేర్ల విస్తృత శ్రేణి అందుబాటులో ఉంది. ఇవి అనేక రకాల సందర్భాలకు, వ్యక్తిగత శైలులకు అనుగుణంగా ఉంటాయి.
ఈ స్టోర్ ప్రారంభోత్సవం, సోచ్ యొక్క స్ప్రింగ్ సమ్మర్ కలెక్షన్ ఆవిష్కరణ ఏకకాలంలో జరుగుతోంది. ఆధునిక మహిళను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడిన ఈ కలెక్షన్, శైలిని సౌకర్యంతో సజావుగా మిళితం చేస్తుంది. వైజాగ్ వంటి తీరప్రాంత వాతావరణాలకు ఇది ఒక ముఖ్యమైన అంశం.
రోజువారీ సొగసు నుండి ప్రత్యేక సందర్భాలకు సిద్ధంగా ఉండే దుస్తుల వరకు, ఈ బ్రాండ్ ఎత్నిక్ వేర్పై ఒక సరికొత్త దృక్పథాన్ని అందిస్తుంది. ప్రతి వస్త్రం, సాంప్రదాయ కళాత్మకతను ప్రదర్శిస్తూనే , నేటి వినియోగదారుల మారుతున్న వార్డ్రోబ్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా రూపొందించబడింది.
భారతీయ ఎత్నిక్ వేర్ మార్కెట్లో ఒక అగ్రగామిగా, 65కు పైగా నగరాల్లో 175కు పైగా ప్రత్యేకమైన స్టోర్లతో సోచ్ తన కలెక్షన్లు విస్తృత శ్రేణిలో అందుబాటులో ఉండేలా చూసుకుంటుంది. వినియోగదారులు దీని వెబ్సైట్, అలాగే అమెజాన్, మింత్రా, అజియో వంటి ప్రముఖ మార్కెట్ప్లేస్ల ద్వారా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా షాపింగ్ చేయవచ్చు.
స్టోర్ చిరునామా- రెండవ అంతస్తు, ఇన్ఆర్బిట్ మాల్, విశాఖపట్నం.