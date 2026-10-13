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  4. Sparx taps into youth culture with Tamannaah and Lakshya for new Greatest of Today campaign
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Tuesday, 13 October 2026 (22:52 IST)

తమన్నా, లక్ష్యలతో యువతరం సంస్కృతికి చేరువైన స్పార్క్స్

Tamannah
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (22:54 IST)
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సరికొత్త స్నీకర్లు, బహుముఖ స్పోర్ట్స్ షూస్ శ్రేణితో, నేటి సంస్కృతిని తీర్చిదిద్దుతున్న స్టైల్‌పై శ్రద్ధ చూపే తరంతో స్పార్క్స్ మరింత బలమైన అనుబంధాన్ని ఏర్పరుచుకుంటోంది. నిరంతరం ఏదో ఒకటి సృష్టిస్తూ, అన్వేషిస్తూ, ప్రయోగాలు చేస్తూ, తమను తాము వ్యక్తపరుచుకునే తరానికి ‘సరైన సమయం’ కోసం ఎదురుచూడటం క్రమంగా గతానికి సంబంధించిన విషయంగా మారుతోంది.

భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్లలో ఒకటైన స్పార్క్స్, ఈ సాంస్కృతిక మార్పునే తన సరికొత్త బ్రాండ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ‘Greatest of Today’గా మలుస్తోంది. స్టైల్‌పై శ్రద్ధ చూపే యువ వినియోగదారుల్లో బ్రాండ్‌కున్న ప్రాధాన్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేలా రూపొందిన ఈ క్యాంపెయిన్‌లో తమన్నా, లక్ష్య బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా కనిపిస్తున్నారు. యువ వినియోగదారులు తమ దైనందిన జీవితంలో రకరకాలుగా ముందుకు సాగే తీరుకు తగ్గట్టుగా రూపొందించిన స్పార్క్స్ సరికొత్త స్నీకర్లు, బహుముఖ స్పోర్ట్స్ షూస్ శ్రేణి ఈ క్యాంపెయిన్‌కు కేంద్రబిందువు.
 
ఈ క్యాంపెయిన్ గురించి రిలాక్సో ఫుట్‌వేర్స్ కో-సీఈఓ & హోల్-టైమ్ డైరెక్టర్ శ్రీ గౌరవ్ కుమార్ దువా మాట్లాడుతూ, “నేటి తరానికి గొప్పతనం అంటే ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న విజయమో, జీవితాన్ని నిర్వచించే మైలురాయో కానక్కర్లేదు. ఆ క్షణంలో మీరు ఏం చేయాలని, ఏం అనుభవించాలని, ఏం వ్యక్తపరచాలని ఎంచుకుంటారన్నదే అసలైన గొప్పతనం. ‘Greatest of Today’ ద్వారా, నేటి యువ భారతదేశ సంస్కృతికి, ఆలోచనా ధోరణికి దగ్గరగా ఉండే ఒక ఆలోచనను నిర్మించాలని స్పార్క్స్ భావించింది. బలమైన స్టైల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్‌ను అందించే స్నీకర్లు, చురుకైన, ఎప్పుడూ కదలికలో ఉండే జీవనశైలి కోసం రూపొందించిన బహుముఖ స్పోర్ట్స్ షూస్‌తో మా సరికొత్త కలెక్షన్ ఈ ఆలోచనకు మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తుంది. తమన్నా, లక్ష్య తమదైన వ్యక్తిగత దృక్కోణాలతో ఈ ఆలోచనకు జీవం పోస్తున్నారు.” అని అన్నారు.
 
స్పార్క్స్‌తో తన అనుబంధం, ఈ క్యాంపెయిన్ గురించి భారతీయ నటి తమన్నా మాట్లాడుతూ, “‘Greatest of Today’ ఆలోచనలో నన్ను బాగా ఆకట్టుకున్నది అది ఎంత తక్షణమైనదిగా అనిపిస్తుందనేదే. జీవితాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదిస్తున్నామని అనిపించడానికి ఏదో పెద్ద విషయం జరిగే వరకు ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం లేదు. కొత్త స్నీకర్లు ఈ కలెక్షన్‌లోకి ఆ స్వీయ వ్యక్తీకరణ భావనను తీసుకొచ్చిన తీరు కూడా నాకు ఎంతో నచ్చింది. నేటి యువత దుస్తులు ధరించే, అన్వేషించే, ముందుకు సాగే తీరుకు సహజంగా సరిపోయే సమకాలీన అనుభూతి వీటిలో ఉంది.” అని అన్నారు.
 
క్యాంపెయిన్‌పై ఉత్సాహం వ్యక్తం చేస్తూ లక్ష్య “G.O.T. ఆలోచనతో నేను బాగా కనెక్ట్ అవుతాను, ఎందుకంటే ఇది వర్తమానంలో జీవించడం, మనల్ని ఉత్సాహపరిచే దాని వెంట పడటం గురించి. కొత్తవి ప్రయత్నిస్తాం, దారిలోనే వాటిని అర్థం చేసుకుంటాం, ముందుకు సాగుతూనే ఉంటాం. ఆ ఉత్సాహం ఈ కలెక్షన్‌లోనూ ప్రతిబింబిస్తుంది, మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టే స్నీకర్లైనా, చురుకైన రోజుకు తగ్గట్టుగా నిలిచే స్పోర్ట్స్ షూస్ అయినా, నేటి యువత జీవనశైలికి సరిపోయేది ఏదో ఒకటి ఇందులో ఉంది. స్పార్క్స్‌తో కలిసి ఈ క్యాంపెయిన్‌లో ఆ దృక్పథానికి నా సొంత శైలిని జోడించడం నాకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంది.” అని జోడించారు.
 
ఈ క్యాంపెయిన్ గురించి ముద్రా సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ & హెడ్ ఆఫ్ బిజినెస్ చేతన్ సోనీ మాట్లాడుతూ, “స్పార్క్స్‌ను కేవలం మరింత యవ్వనంగా కనిపించేలా చేయడం మా బ్రీఫ్ ఎప్పుడూ కాదు; స్టైల్, గుర్తింపు, ఆకాంక్షలతో జెన్-జెడ్‌కు ఉన్న అనుబంధాన్ని అర్థం చేసుకోవడమే అసలు ఉద్దేశం. షూ ఒక ఆరంభ బిందువు మాత్రమే; ప్రత్యేకంగా నిలవాలి, ప్రతి క్షణాన్నీ విలువైనదిగా మలచుకోవాలి అనే దృక్పథమే అసలైన ప్రతిపాదన. మాకు G.O.T. ఒక క్యాంపెయిన్ కంటే ఎక్కువ; ఇది స్పార్క్స్‌కు కొత్త గుర్తింపునకు, సరికొత్త సాంస్కృతిక పాత్రకు నాంది.” అని అన్నారు.
 
బీబీడీఓ గ్రూప్ ఇండియాలో భాగమైన ముద్రా రూపొందించిన ఈ క్యాంపెయిన్, ప్రాచుర్యం పొందిన సాంస్కృతిక పదం GOAT (Greatest of All Time) నుంచి కొత్త స్ఫూర్తిని తీసుకుని దాన్ని Greatest of Today (G.O.T)గా పునర్నిర్వచిస్తుంది. జీవితాన్ని మలుపు తిప్పే ఒక క్షణం కోసం ఎదురుచూడటం కంటే, తాము ఉన్న క్షణాన్నే అర్థవంతంగా మలచుకోవడంపై దృష్టి పెట్టే తరాన్ని ఈ ఆలోచన ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ విస్తృత ఆలోచనకు ప్రేరణగా నిలుస్తూ తమన్నా, లక్ష్య లాల్వాని తమ ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వాలను ఈ క్యాంపెయిన్‌కు జోడించారు; G.O.T. దృక్పథాన్ని సమకాలీన యువ సంస్కృతిలోకి తీసుకెళ్లడంలో స్పార్క్స్‌కు తోడ్పడుతున్నారు.
 
టెలివిజన్, ప్రింట్, డిజిటల్, అవుట్‌డోర్ మాధ్యమాల ద్వారా G.O.T. ఆలోచనను వినియోగదారులకు చేరువ చేస్తూ ఈ క్యాంపెయిన్ 360-డిగ్రీ విధానాన్ని అనుసరిస్తోంది. దీంతో ఈ క్యాంపెయిన్ రోజువారీ యువ సంస్కృతిలో భాగమయ్యేందుకు అనేక టచ్‌పాయింట్లు ఏర్పడుతున్నాయి. ‘Greatest of Today’ సాంస్కృతిక అవగాహనను స్పార్క్స్‌కు ఉన్న విలక్షణమైన యువత-కేంద్రిత గుర్తింపుతో ఇది మేళవిస్తుంది; అదే సమయంలో మొత్తం కథనంలో సరికొత్త ఫుట్‌వేర్ కలెక్షన్‌కు కీలక స్థానాన్ని కల్పిస్తుంది.
 
G.O.T. ద్వారా సంప్రదాయ ప్రొడక్ట్ క్యాంపెయిన్‌కు మించిన ఒక వేదికను సృష్టించాలని స్పార్క్స్ ఆశిస్తోంది. కొత్త తరం నేడు ఎలా జీవించాలని, ఎలా ముందుకు సాగాలని, తమను తాము ఎలా వ్యక్తపరచుకోవాలని ఎంచుకుంటుందో ప్రతిబింబించే వేదిక ఇది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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