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చేనేత చీరలు, సాంప్రదాయ వస్త్ర కలెక్షన్పై సేల్ను ప్రారంభించిన తనైరా
టాటా సంస్థకు చెందిన 'తనైరా' తమ సేల్ కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు చేనేత చీరలు, వస్త్రాలను అద్భుతమైన ధరలకు సొంతం చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. జూలై 1, 2026 నుండి ప్రారంభమైన ఈ సేల్, తనైరా స్టోర్లు మరియు ఆన్లైన్లో లభిస్తుంది. దీనిలో భాగంగా ఎంపిక చేసిన చీరలపై 40% వరకు, అలాగే కుర్తాలు, కుర్తా సెట్లపై 50% వరకు తగ్గింపును అందిస్తుంది. 'Encircle' సభ్యులు సేల్ ప్రారంభమైన మొదటి ఐదు రోజుల్లో అదనంగా 5% తగ్గింపును కూడా పొందవచ్చు. ఈ సేల్ వినియోగదారులకు వివాహాలు, పండుగలు మరియు వేడుకల వంటి సందర్భాలకు సరిపోయే, ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే శైలి కలిగిన వస్త్రాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఒక చక్కని అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది.
భారతదేశపు మహోన్నత వస్త్ర వారసత్వాన్ని చాటిచెప్పడంలో పేరుగాంచిన తనైరా, దేశవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధ నేత కేంద్రాల నుండి సేకరించిన చేనేత వస్త్రాల విస్తృత శ్రేణిని అందిస్తుంది. కాంచీవరం, బనారసి, సౌత్ సిల్క్, టస్సర్, జామ్దానీ, సంబల్పురి, ఇక్కత్, చందేరి, మహేశ్వరి, కోటా డోరియా వంటి బ్రాండ్ యొక్క అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన చీరల కలెక్షన్ లు ఈ సేల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి ప్రతి ఒక్కటి ప్రత్యేకమైన నేత కేంద్రాల వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి.
రాబోయే నెలల్లో వివాహాలు, పండుగలు, ఇతర ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం వినియోగదారులు సన్నద్ధమవుతున్న తరుణంలో, తనైరా సేల్ ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. ఇక్కడ చేనేత చీరలతో పాటు, స్వచ్ఛమైన, సహజమైన వస్త్రాలతో రూపొందించిన ఆకర్షణీయమైన కుర్తాలు, కుర్తా సెట్లు, బ్లౌజ్లు, అన్స్టిచ్డ్ దుస్తుల కలెక్షన్ ను అన్వేషించవచ్చు. కాలాతీతమైన, తరతరాలుగా నిలిచిపోయే వారసత్వపు వస్త్రాలను ఎంచుకున్నా లేదా ప్రతి వేడుకకూ సరిపోయే సమకాలీన సంప్రదాయ దుస్తులను ఎంచుకున్నా, భారతదేశపు గొప్ప వస్త్ర వారసత్వాన్ని అందంగా ప్రతిబింబించే శైలులను వినియోగదారులు కనుగొనవచ్చు.
తనైరా యొక్క మూలాల్లో నాణ్యత మరియు స్వచ్ఛత పట్ల అచంచలమైన నిబద్ధత ఉంది. ప్రతి స్వచ్ఛమైన పట్టు చీర 'సిల్క్ మార్క్' ధృవీకరణను కలిగి ఉంటుంది, అలాగే కొన్ని ప్రత్యేక కలెక్షన్లు 'జరీ సర్టిఫికేషన్'ను కూడా కలిగి ఉంటాయి. ఇది బ్రాండ్ యొక్క నిజమైన నాణ్యత హామీని బలపరుస్తుంది. విశ్వాసం అనే తన శాశ్వత విలువలచే నడిపించబడుతూ, దేశం యొక్క ప్రాచీన నేత సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ, పరిరక్షిస్తూనే నాణ్యతను కోరుకునే వినియోగదారుల చెంతకు అద్భుతమైన చేనేత వస్త్రాలను తెస్తోంది.
ఈ సేల్ గురించి తనైరా చీఫ్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ శ్రీ సోమ్ప్రభ్ కుమార్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, తనైరా వద్ద, ప్రతి సృష్టి భారతదేశపు సుసంపన్నమైన వస్త్ర వారసత్వపు మూలలను కలిగి ఉండి అత్యున్నత ప్రామాణికతతో రూపొందించబడుతుంది. ఈ సీజన్ సేల్ ద్వారా, హస్తకళా నైపుణ్యాన్ని మరియు శాశ్వతమైన శైలిని చాటిచెప్పే, ఆలోచనాత్మకంగా ఎంపిక చేసిన చేనేత చీరలు, వస్త్ర కలెక్షన్ ను అన్వేషించమని మేము వినియోగదారులను ఆహ్వానిస్తున్నాము అని అన్నారు.
ప్రేయసికి నిశ్చితార్థం.. వివాహిత ప్రియుడి బెదిరింపులు.. పురుగుల మందు తాగి యువతి ఆత్మహత్య
ప్రేమ పేరుతో ప్రియుడు మోసం చేశాడు. ప్రేమించానని గొంతు కోశాడు. ప్రేయసికి నిశ్చితార్థం జరుగుతుందని తెలిసి మిన్నకుండక ఆమెను బెదిరించాడు. వేధింపులకు గురిచేశాడు. చివరికి పెళ్లికి ముందు ఇలా ప్రియుడి చేతిలో వేధింపులకు గురికావడం కంటే.. అతడి బ్లాక్ మెయిల్కు తలొగ్గడం కంటే తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లిపోవడమే బెటర్ అనుకుంది ఓ మహిళ. అంతే పెళ్లి పీటలెక్కాల్సిన యువతి.. కన్నవారి పరువు కోసం పురుగుల మందు ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ విషాద ఘటన విజయనగరం జిల్లా తోండ్రంగి గ్రామంలో వెలుగుచూసింది.
అమరావతిపై కోర్టును ఆశ్రయించనున్న విజయ్ సాయి రెడ్డి.. సిగ్గు సిగ్గు.. అంటూ ఫైర్
అమరావతిపై కోర్టును ఆశ్రయించబోతున్నట్లు మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయి రెడ్డి ప్రకటించారు. అమరావతి రాజధాని నిర్మాణంలో జరిగినట్లు ఆరోపించబడుతున్న అవినీతిపై కోర్టును ఆశ్రయించనున్నట్లు ప్రకటించారు. 50 వేల కోట్ల రూపాయల వ్యయంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తిన ఆయన, ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు వ్యయాలను పెంచి చూపించిందని ఆరోపించడంతో పాటు పారదర్శకతను డిమాండ్ చేశారు.
హమ్మయ్య.. రుషికొండను అలా ఉపయోగించనున్న ఏపీ సర్కారు?
ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ కలల గృహ ప్రాజెక్ట్ అయిన రుషికొండ ప్యాలెస్, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఆ ఆస్తిని ఎలా వినియోగించుకోవాలనే దానిపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వానికి దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది. రుషికొండ భవనాల భవిష్యత్తుపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు తుది నిర్ణయం తీసుకుంది. నెలల తరబడి చర్చల అనంతరం, ఆ ఆస్తి నిర్వహణ, మరమ్మత్తుల కోసం ఒక ప్రైవేట్ ఆపరేటర్కు లీజుకు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది.
గిరిజన గ్రామంలో తాగు నీటి కొరత.. ఖాళీ బిందెలతో మహిళల నిరసన
అనకాపల్లి జిల్లా, రవికమతం మండలం, చిమలపాడు పంచాయతీ పరిధిలోని తాటిపర్తి గ్రామానికి చెందిన గిరిజన మహిళలు, తమ గ్రామంలో నెలకొన్న దీర్ఘకాలిక తాగునీటి కొరతను ఎలుగెత్తి చాటేందుకు శుక్రవారం ఖాళీ బిందెలతో నిరసన తెలిపారు. 48 గిరిజన కుటుంబాలు నివసిస్తున్న ఈ గ్రామం గత కొన్నేళ్లుగా తీవ్రమైన తాగునీటి సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. సుమారు రెండు దశాబ్దాల క్రితం నిర్మించిన ఏకైక సురక్షిత తాగునీటి ట్యాంక్ శిథిలావస్థకు చేరిందని, అది ఎప్పుడైనా కూలిపోయే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కామాఖ్య నుంచి హార్ట్ ఫుల్ మెలోడీ ఏముందో ఏమో సాంగ్ రిలీజ్
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ఫస్ట్ డే నాగ బంధం, రావు బహదూర్ ఓపెనింగ్స్ రిపోర్ట్
ఈరోజు శుక్రవారంనాడు విడుదలైన తెలుగు సినిమాల రిపోర్ట్ ను ట్రేడ్ వర్గాలు ఎనలైజ్ చేశాయి. ఎగ్జిబిటర్ల రిపోర్ట్ ప్రకారం.. హీరో సత్యదేవ్ నటించిన రావు బహదూర్, విరాట్ కర్ణ నటించిన నాగ బంధం సినిమాలు గ్రాండ్ రిలీజ్ ను సొంతం చేసుకున్నాయి రెండు సినిమాల్లో నాగ బంధం మూవీ దాదాపు 100 కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందిందని దర్శకుడు అబిషేక్ నామా తెలియజేశాడు.
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Ntr: అఖిల్ అక్కినేని 'లనిన్ ట్రైలర్కు టాలీవుడ్ తారల మద్దతు
సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ జూన్ 30న విడుదల చేసిన మూడు నిమిషాల ఈ ట్రైలర్లో, రాయలసీమ నేపథ్యంలో తీవ్రమైన యాక్షన్, ఫ్యామిలీ డ్రామా, మరియు తమన్ ఎస్ అందించిన శక్తివంతమైన సంగీతం ఉన్నాయి. ఇందులో అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటించారు. రామ్ చరణ్ వంటి తారలు దీనిని 'అద్భుతం' మరియు 'పేలుడులా ఉంది' అని ప్రశంసించగా, మహేష్ బాబు దీనిలోని 'హృదయం మరియు అగ్ని'ని కొనియాడారు.