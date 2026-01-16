చరిత్ర, సంస్కృతి , విలాసాన్ని ముడిపెట్టే ఒక చారిత్రాత్మక సందర్భంలో, భారతదేశంలో అత్యంత గౌరవనీయమైన ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన టిబిజెడ్-ది ఒరిజినల్, నేడు హైదరాబాద్లోని హిమాయత్నగర్లో తమ కొత్త షోరూమ్ను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. ఇప్పటికే నగరంతో బలమైన బ్రాండ్ మరియు ప్రత్యేకమైన అనుబంధంను ఏర్పరచుకోవటంతో ఈ కొత్త స్టోర్, హిమాయత్ నగర్ మెయిన్ రోడ్లోని ప్రధాన హై స్ట్రీట్ ప్రాంతంలో ఉన్న తమ కస్టమర్లకు ఉన్నతమైన కొనుగోలు అనుభవాన్ని అందించనుంది.
హైదరాబాద్లో తమ కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న టిబిజెడ్-ది ఒరిజినల్, 25 సంవత్సరాల మైలురాయిని చేరుకోవటాన్ని కూడా ఈ స్టోర్ వేడుక జరుపుకుంటుంది. నగరం యొక్క ఆభరణాల కొనుగోలు విధానంలో అంతర్భాగమైన టిబిజెడ్- ది ఒరిజినల్ పంజాగుట్ట, కొండాపూర్ మరియు ఇప్పుడు హిమాయత్ నగర్ వంటి మూడు విభిన్న ప్రదేశాలలో ఉన్న ఖాతాదారులకు సేవలు అందించనుంది.
తమ సిల్వర్ జూబ్లీని వేడుక జరుపుకోవడానికి, టిబిజెడ్-ది ఒరిజినల్, హైదరాబాద్లోని తమ 3 స్టోర్లలో ఒక నెల పాటు వేడుకల ఆఫర్లను అందించనుంది.
కొనుగోలుపై ఖచ్చితమైన బహుమతులు, ఉత్తేజకరమైన ప్రారంభ ఆఫర్లు
బంగారం రేటుపై గ్రాముకు రూ. 500/- వరకు తగ్గింపు
ఆభరణాల తయారీ ఛార్జీలపై 100% వరకు తగ్గింపు
వజ్రాభరణాల కొనుగోలుపై బంగారు నాణెం అందించబడనుంది
ప్రతి కొనుగోలుపై బహుమతికి హామీ- పరిమిత సమయం మాత్రమే
ఎటువంటి తగ్గింపులు లేకుండా, ఏదైనా పాత బంగారాన్ని మార్పిడి చేయడంపై 100% విలువను పొందండి
నిబంధనలు మరియు నిబంధనలు వర్తిస్తాయి
హిమాయత్ నగర్లోని కొత్త షోరూమ్, నగరంలో బ్రాండ్ యొక్క అతిపెద్ద షోరూమ్గా నిలువనుంది. దాదాపు 5775 చదరపు అడుగులకు పైగా విస్తీర్ణంలో 2 అంతస్తులలో ఇది విస్తరించి ఉంది. ఆభరణాల ప్రియులకు ఈ స్టోర్ స్వర్గధామంగా నిలువనుంది, విస్తృత శ్రేణి వినూత్న, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్లను కలిగి ఉంది. సమకాలీన వస్తువుల నుండి సాంప్రదాయ ఆభరణాల వరకు, టిబిజెడ్-ది ఒరిజినల్ యొక్క శ్రేష్ఠత పట్ల అంకితభావానికి ప్రతి డిజైన్ నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. వ్యక్తిగతీకరించిన శ్రద్ధ కోసం కస్టమర్లు ఎదురు చూడవచ్చు, వారి అభిరుచికి తగ్గట్టుగానే ప్రత్యేకమైన షాపింగ్ అనుభవాన్ని పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా, టిబిజెడ్-ది ఒరిజినల్ యొక్క బ్రైడల్ కలెక్షన్ అనేది ప్రతి వధువును మంత్రముగ్ధులను చేయడానికి రూపొందించబడిన సంపన్న భారతీయ వారసత్వం , ఆధునిక హస్తకళల సామరస్య సమ్మేళనం. ఈ కలెక్షన్లో చూడగానే ఆకట్టుకునే నిశ్చితార్థపు ఉంగరాలు, అందమైన గాజులు, కంగన్లు, సంక్లిష్టమైన నెక్లెస్లు, మరిన్ని ఉన్నాయి. ప్రతి ఆభరణమూ టిబిజెడ్ ది ఒరిజినల్ సర్టిఫైడ్ మరియు స్వచ్ఛత, నాణ్యతను సూచించే బిఐఎస్ హాల్మార్క్ను కలిగి ఉంది.
ఇటీవల, టిబిజెడ్-ది ఒరిజినల్ తమ డోహ్రా కలెక్షన్ను కూడా విడుదల చేసింది, ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన డిటాచబుల్ బ్రైడల్ జ్యువెలరీ కాన్సెప్ట్, ఇది అన్ని స్టోర్ లలోనూ అపూర్వ ఆదరణ సొంతం చేసుకుంది. కస్టమర్లు తమ ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా బహుళ సందర్భాలు మరియు అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆభరణాలను తిరిగి ఉపయోగించుకోవచ్చు. కొత్త హిమాయత్ నగర్ స్టోర్లో కస్టమర్లు దీని తో పాటుగా మరిన్ని క్లిష్టమైన ఆభరణాల కోసం చూడవచ్చు. ప్రఖ్యాత నటి రాశీ ఖన్నా ప్రారంభించిన ఈ స్టోర్, బంగారం, యాంటిక్ మరియు టెంపుల్ జువెలరీ యొక్క గొప్ప కలెక్షన్ను ప్రదర్శిస్తుంది. ఇది టిబిజెడ్-ది ఒరిజినల్ యొక్క అత్యాధునిక తయారీ సౌకర్యాలలో రూపొందించబడిన వజ్రాల ఆభరణాల అద్భుతమైన కలెక్షన్ను కూడా ప్రదర్శిస్తుంది. ఇది అత్యుత్తమ నాణ్యత, ప్రత్యేకత కలిగిన డిజైన్లను నిర్ధారిస్తుంది, ఇది శ్రేష్ఠత పట్ల బ్రాండ్ యొక్క అచంచలమైన నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఈ కలెక్షన్లోని ఆకర్షణీయమైన హెరిటేజ్ సెట్లలో ఒకదానిని ధరించిన రాశీ ఖన్నా, టిబిజెడ్-ది ఒరిజినల్ షోరూమ్లలో అందుబాటులో ఉన్న అద్భుతమైన రత్నాలు, క్లిష్టమైన డిజైన్లతో రూపొందించబడిన విస్తృత శ్రేణి బంగారు, వజ్రాల ఆభరణాలను చూసి తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసింది.
టిబిజెడ్-ది ఒరిజినల్ ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ శ్రీకాంత్ జవేరి తన సంతోషాన్ని పంచుకుంటూ ముత్యాల నగరంలో మా రజతోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం టిబిజెడ్ వారసత్వానికి ఒక గొప్ప మైలురాయి. ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం, ముంబైలోని జవేరి బజార్లో మా మూలాలను దాటి చూసినప్పుడు, హైదరాబాద్ మా మొదటి ఎంపికగా నిలిచింది. చక్కటి ఆభరణాల ఆత్మను అర్థం చేసుకునే నగరం ఇది. పంజాగుట్టలో మా మైలురాయి అరంగేట్రం నుండి శక్తివంతమైన కేంద్రం అయిన కొండాపూర్ లో మా కార్యకలాపాలను ప్రారంభించటం వరకూ, హైదరాబాద్ కుటుంబాల అచంచలమైన నమ్మకంతో మా ప్రయాణం ముందుకు సాగింది. హిమాయత్నగర్లోని మా కొత్త స్టోర్తో, టిబిజెడ్ అనుభవం ఎల్లప్పుడూ మా విభిన్న అభిమానులకు అందుబాటులో వుంటుందని మేము నిర్ధారిస్తున్నాము. ఈ నగరం పట్ల మా నిబద్ధత తిరుగులేనిది; మేము కేవలం తలుపులు మాత్రమే తెరవడం లేదు, నిజంగా ఇల్లులా అనిపించే నగరంతో జీవితకాల బంధాన్ని మరింతగా పెంచుకుంటున్నాము.." అని అన్నారు.
నటి రాశీ ఖన్నా మాట్లాడుతూ, ఈ అద్భుతమైన కొత్త స్టోర్ను ప్రారంభించడం మరియు హైదరాబాద్లో టిబిజెడ్ ది ఒరిజినల్ 25 సంవత్సరాల వేడుకలలో పాలుపంచుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ బ్రాండ్ పంజాగుట్టలో కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన నాటి నుండి ఇంటింటి పేరుగా మారడానికి ఒక కారణం ఉంది, శ్రేష్ఠత పట్ల వారి నిబద్ధత సాటిలేనిది. హిమాయత్నగర్ స్టోర్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది, నేను ఈ రోజు ధరించిన సున్నితమైన ఆభరణాలకు ఇది సరైన నేపథ్యాన్ని అందిస్తోంది. జీవితంలో ఉన్నతమైన విషయాలను ఇష్టపడే ప్రతి ఒక్కరికీ, ఇది మీ కొత్త గమ్యస్థానం. ఇది ఖచ్చితంగా నా గమ్యస్థానం కూడా అవుతుందని నాకు తెలుసు అని అన్నారు.