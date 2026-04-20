సోమవారం, 20 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. మహిళ
  3. ఫ్యాషన్
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 20 ఏప్రియల్ 2026 (16:53 IST)

హైదరాబాద్‌లో తొలిసారిగా జరిగిన ది లీలా మొజాయిక్ 2026కి విశేష స్పందన

The Leela Mosaic 2026
హైదరాబాద్: ది లీలా బ్రాండ్ యొక్క జాతీయ రోడ్‌షో, ది లీలా మొజాయిక్ 2026లో భాగంగా హైదరాబాద్ నగరంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఆతిధ్యం ఇస్తూ ది లీలా హైదరాబాద్ తమ విశిష్ట విందు వేదిక అయిన ఇస్ఫాహాన్‌ ద్వారాలను తెరిచింది. భారతదేశంలోని కీలక వ్యాపార నగరాలలో విస్తరించి ఉన్న ది లీలా మొజాయిక్ 2026 ఏప్రిల్ సర్క్యూట్ లో ఇది మూడవ మజిలీ. ఈ ఎడిషన్, కార్పొరేట్ క్లయింట్లు, మైస్ ప్లానర్లు, సీనియర్ వ్యాపార భాగస్వాములు, ఈవెంట్ ప్లానర్లు, వెడ్డింగ్ పార్టనర్స్ , ట్రావెల్ ఏజెంట్లు, హాస్పిటాలిటీ భాగస్వాములను ఒకచోట చేర్చింది. ఇది ఒక రోజు పాటు నిర్మాణాత్మకమైన సమావేశాలకు, బ్రాండ్ యొక్క అత్యంత విలువైన భాగస్వాముల ప్రత్యేక కలయికకు వేదికైంది.
 
దాదాపు 150కి పైగా భాగస్వాములు, రోజంతా సాగే 300కి పైగా వ్యాపారపరమైన సంభాషణలతో ఇవన్నీ అతిథులకు, ది లీలా (The Leela) వారి పద్నాలుగు హోటళ్ల సమూహంలో భాగమైన వ్యక్తులు, ఆస్తులను నేరుగా సంప్రదించే అవకాశాన్ని కల్పించేలా రూపొందించబడ్డాయి. ది లీలా మొజాయిక్ ఒక ప్రదర్శనలా కాకుండా, ఒక పరిచయంలా పనిచేసింది: అతిథులు లీనమయ్యే ప్రదర్శనల గుండా పయనిస్తారు, దాని సిబ్బంది, పాకశాస్త్ర  వారసత్వం, బ్రాండ్ సొంత లేబుల్స్- సిగ్నేచర్స్ బై లీలా మరియు టిష్య, దాని పర్యావరణ అనుకూల కార్యక్రమం లీలా కే ఫూల్‌తో సహా ఔజస్య బై ది లీలా వెల్నెస్ ఫిలాసఫీ ద్వారా బ్రాండ్‌ను తెలుసుకుంటారు, ఒక సంపూర్ణ అవగాహనతో నిష్క్రమిస్తారు. 
 
ఇస్ఫహాన్, విశాలమైన బాల్‌రూమ్, ఈ  కార్యక్రమానికి చక్కదనాన్ని, ఆత్మీయతను అందించింది- ఇది ది లీలా హైదరాబాద్ అందించే పూర్తి స్థాయి ఆతిథ్యాన్ని ప్రతిబింబించే ఒక వైవిధ్యమైన ప్రదేశం. రోజంతా జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో, ది లీలా హైదరాబాద్ ఉన్నత స్థాయి సమావేశాలకు ఒక గమ్యస్థానంగా తన గుర్తింపును చాటుకుంది. 
 
తొలిసారిగా హైదరాబాద్‌లో, అదీ ఇస్ఫాహాన్‌లో ది లీలా మొజాయిక్‌ను నిర్వహించడం ది లీలా హైదరాబాద్‌కు ఒక కీలకమైన ఘట్టం. ఇది మా ప్రాంగణాలను మాత్రమే కాకుండా, వాటిలో మేము అందించే విభిన్న అనుభవాలు-ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పాకశాస్త్ర ప్రయాణాలు, ఆరోగ్య సంబంధిత అంశాల నుండి గమ్యస్థాన కథనాలను లీనమయ్యేలా చెప్పడం వరకు- ప్రదర్శించే అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఈ రోజంతా మేము చూసిన ఉత్సాహం, సంభాషణలు మరియు అనుబంధాలు ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నాయి, అని నగరంలో తొలిసారిగా ది లీలా మొజాయిక్‌ను నిర్వహించడంపై ది లీలా హైదరాబాద్ జనరల్ మేనేజర్ శ్రీ రాజేష్ గోపాలకృష్ణన్ అన్నారు.
 
ది లీలా మొజాయిక్ ఫార్మాట్‌తో నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాన్ని: మైస్ సంభాషణను ఇన్వెంటరీ నుండి అనుభవం వైపు మళ్లించడం, భాగస్వాములకు, బ్రాండ్‌ వైపు తిరిగి రావడానికి ఒక కారణం ఇవ్వడం- ఈ హైదరాబాద్ ఎడిషన్ కొనసాగిస్తోంది. ది లీలా మొజాయిక్ 2026 రోడ్‌షో ఇదే లక్ష్యంతో ఏప్రిల్ నెలాఖరు వరకూ మిగిలిన నగరాలలో తన యాత్ర కొనసాగించనుంది.

నల్గొండ జిల్లా చెరువుల్లో రాకాసి చేపలు, వలలను కొరికేస్తూ చేపలను తింటూ... వీడియోనల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మండలంలోని పెద్దకపర్తి సరస్సులో డెవిల్ ఫిష్ మూక మత్స్యకారులను బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. చేపలు పట్టేందుకు సరసులో వలలు వేస్తుంటే ఆ వలల్ని ముక్కముక్కలుగా కొరికేస్తున్నాయి. మరోవైపు ఇతర చేపలను తినేస్తున్నాయి. దీనితో తమకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోందని చేపలు పట్టేవారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సరసులో చేపల వేటకు వెళితే రాకాసి చేపలు దొరుకుతున్నాయి. 3 నుంచి 4 టన్నులు వరకూ ఈ చేపలే పడుతున్నాయి. 100 కుటుంబాలు ఈ చేపల వేట మీద ఆధారపడి వున్నామని మత్స్యకారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై అధికారులు సత్వరమే చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

భారత నౌకలపై కాల్పులు - దర్యాప్తు ప్రారంభించిన ఇరాన్హర్మూజ్ జలసంధిలో రెండు భారత్ నౌకలపై కాల్పులు జరిపిన వ్యవహారంపై దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్టు ఇరాన్ ప్రకటించింది. ముడి చమురుతో వస్తున్న రెండు భారత నౌకలపై కాల్పులు జరిపిన విషయం తెల్సిందే. తమ దళాలేనా అన్న అంశంపై దర్యాప్తు చేపట్టినట్టు ఇరాన్‌ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఆ దేశ ప్రతినిధి ఇస్మాయిలీ బాఘేయి ఒక ప్రకటన చేశారు. 'మా దళాలే భారత నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకొన్నాయా..? అనే అంశంపై సంబంధిత సంస్థలు విచారణ చేపట్టాయి' అని పేర్కొన్నారు.

వంద రూపాయలు అప్పు ఇవ్వలేదనే మనిషిని చంపేశారు.. ఎక్కడ?కేవలం వంద రూపాయలు అప్పు ఇవ్వలేదనే కారణంతో జరిపిన దాడిలో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. మంచిర్యాల జిల్లా దండేపల్లి మండలం ముత్యంపేట గ్రామానికి చెందిన శంకరయ్య అనే వ్యక్తి తన ఇంటి వద్దే ఒక చిన్న దుకాణాన్ని నడుపుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం సమయంలో అదే గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి దుకాణం వద్దకు వచ్చి, తనకు అత్యవసరంగా 100 రూపాయల అప్పు కావాలని శంకరయ్యను కోరాడు. అయితే, గతంలో ఉన్న బకాయిలు లేదా ఇతర కారణాల రీత్యా శంకరయ్య అప్పు ఇచ్చేందుకు నిరాకరించాడు.

ఉత్తర జపాన్‌‍లో భారీ భూకంపం.. సునామీ హెచ్చరికలుఉత్తర జపాన్ దేశంలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. ఇది రిక్టర్ స్కేలుపై రూ.7.4గా నమోదైంది. దీంతో అధికారులు ముందు జాగ్రత్త చర్యగా సునామీ హెచ్చరికలు జారీచేశారు. ఈ భూకంపం కారణంగా తీర ప్రాంతంలో మూడు మీటర్ల మేర అలలు ఎగసి పడొచ్చని జపాన్‌ మెట్రోలాజికల్‌ ఏజెన్సీ వెల్లడించింది.

మహిళా బిల్లును తిరస్కరించి దక్షిణాదికి హాని చేసిన కాంగ్రెస్ - డీఎంకే : సీఎం చంద్రబాబుమహిళా బిల్లు ఆమోదం పొందకుండా కాంగ్రెస్, డీఎంకేలు అడ్డుకుని దక్షిణ భారతదేశానికి తీరని నష్టం చేశాయని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, డీఎంకే అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆరోపించారు. తమిళనాడు రాష్ట్ర శానసభ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఆయన సోమవారం కోయంబత్తూరులో ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల సత్ సంబంధాలు ఉన్నాయన్నారు. దీనికి నిదర్శనమే ఎంజీఆర్, ఎన్టీఆర్‌లు తెలుగు గంగా ప్రాజెక్టు అమల్లోకి తెచ్చి తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రజల దాహార్తిని తీరుస్తున్నారన్నారు.

Watch More Videos

Kamakshi Bhaskarla: ఎం.ఎస్. రాజు అగధ లో ‘మహాదేవి గా కామాక్షి భాస్కర్లఎం.ఎస్. రాజు దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం అగధ. మహాదేవి పాత్ర పరిచయం ఈ మర్మమైన, దైవిక థ్రిల్లర్‌కు కొత్త ఉత్కంఠను జోడిస్తుంది. మునుపటి పోస్టర్‌లో దైవ విగ్రహం ముందు నిలబడి కనిపించిన ఆ రహస్య యువతి మరెవరో కాదు, కామాక్షి భాస్కర్ల అని చిత్ర నిర్మాతలు అధికారికంగా నేడు ప్రకటించారు. ఆమె ఈ చిత్రంలో కీలక కథానాయిక మహాదేవి పాత్రను పోషిస్తున్నారు.

తండ్రీకూతుళ్ల బంధాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించే చిత్రం పిఠాపురంలో : నిర్మాతలుసీనియర్ దర్శకులు మహేష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో పిఠాపురంలో … అలా మొదలైంది’ మూవీ రూపుదిద్దుకుంది. డాక్టర్ రాజేంద్రప్రసాద్, పృథ్వీరాజ్, కేదార్ శంకర్, మణిచందన, అన్నపూర్ణమ్మ, సన్నీ అఖిల్, విరాట్, సాయి ప్రణీత్, శ్రీలు, ప్రత్యూష, రెహానా ఇందులో ప్రధాన పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాని మే 1న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో నిర్మాతలు దుండిగల్ల బాలకృష్ణ, ఆకుల సు

కోలీవుడ్ హీరో విజయ్ విడాకుల కేసు : జూన్ 15కు వాయిదా వేసిన కోర్టుకోలీవుడ్ హీరో, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ విడాకుల కేసు మరోమారు వాయిదాపడింది. చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో సోమవారం విచారణకు వచ్చింది. ఈ కేసులో కోర్టులో ప్రత్యక్షంగా కాకుండా జూమ్‌లో హాజరయ్యేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని విజయ్ తరపు న్యాయవారి పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీన్ని విచారణకు స్వీకరించిన న్యాయమూర్తి శశికళ జూన్ 15వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. ఆ రోజు వారిద్దరూ కోర్టుకు నేరుగా హాజరుకావాలని ఆదేశించారు.

Rajamouli: మహేష్ బాబు, రాజమౌళి ల వారణాసి షూటింగ్ కు బ్రేక్ కు కారణం అదే !ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్‌లోనే జరుగుతోంది. నగరం నడిబొడ్డున కోట్లు ఖర్చు చేసి వేసిన ఒక భారీ సెట్‌లో ప్రస్తుతం ఒక అద్భుతమైన పాటను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ పాట కోసం రాజమౌళి ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా బాలీవుడ్ స్టార్ కొరియోగ్రాఫర్ బాస్కో మార్టిస్‌ను రంగంలోకి దించారు. రాజమౌళి గ్రాండియర్, మహేశ్‌బాబు గ్రేస్, బాస్కో స్టెప్పులు కలిస్తే థియేటర్లో విజువల్ ఫీస్ట్ పక్కా అనిపిస్తోంది.

Dhanush: ఒకప్పుటి బ్యాంకు దొంగ - కనికరం లేని పోలీస్ అధికారి కథే ధనుష్... కారా ట్రైలర్1991 గల్ఫ్ యుద్ధ కాలంలో తమిళనాడులో ఏర్పడిన చమురు సంక్షోభం నేపథ్యంలో సాగే ధనుష్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'కారా' రెండు నిమిషాల ట్రైలర్‌ విడుదలైంది. ఇందులో, అతని పాత్ర కరసామి—ఒకప్పుడు బ్యాంకు దొంగగా ఉండి, మారిన వ్యక్తి—పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు, అవినీతి మధ్య తిరిగి నేరాల వైపు మళ్లడం, అదే సమయంలో కనికరం లేని ఒక పోలీస్ అధికారి అతడిని వెంబడించడం కనిపిస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com