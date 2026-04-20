హైదరాబాద్లో తొలిసారిగా జరిగిన ది లీలా మొజాయిక్ 2026కి విశేష స్పందన
హైదరాబాద్: ది లీలా బ్రాండ్ యొక్క జాతీయ రోడ్షో, ది లీలా మొజాయిక్ 2026లో భాగంగా హైదరాబాద్ నగరంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఆతిధ్యం ఇస్తూ ది లీలా హైదరాబాద్ తమ విశిష్ట విందు వేదిక అయిన ఇస్ఫాహాన్ ద్వారాలను తెరిచింది. భారతదేశంలోని కీలక వ్యాపార నగరాలలో విస్తరించి ఉన్న ది లీలా మొజాయిక్ 2026 ఏప్రిల్ సర్క్యూట్ లో ఇది మూడవ మజిలీ. ఈ ఎడిషన్, కార్పొరేట్ క్లయింట్లు, మైస్ ప్లానర్లు, సీనియర్ వ్యాపార భాగస్వాములు, ఈవెంట్ ప్లానర్లు, వెడ్డింగ్ పార్టనర్స్ , ట్రావెల్ ఏజెంట్లు, హాస్పిటాలిటీ భాగస్వాములను ఒకచోట చేర్చింది. ఇది ఒక రోజు పాటు నిర్మాణాత్మకమైన సమావేశాలకు, బ్రాండ్ యొక్క అత్యంత విలువైన భాగస్వాముల ప్రత్యేక కలయికకు వేదికైంది.
దాదాపు 150కి పైగా భాగస్వాములు, రోజంతా సాగే 300కి పైగా వ్యాపారపరమైన సంభాషణలతో ఇవన్నీ అతిథులకు, ది లీలా (The Leela) వారి పద్నాలుగు హోటళ్ల సమూహంలో భాగమైన వ్యక్తులు, ఆస్తులను నేరుగా సంప్రదించే అవకాశాన్ని కల్పించేలా రూపొందించబడ్డాయి. ది లీలా మొజాయిక్ ఒక ప్రదర్శనలా కాకుండా, ఒక పరిచయంలా పనిచేసింది: అతిథులు లీనమయ్యే ప్రదర్శనల గుండా పయనిస్తారు, దాని సిబ్బంది, పాకశాస్త్ర వారసత్వం, బ్రాండ్ సొంత లేబుల్స్- సిగ్నేచర్స్ బై లీలా మరియు టిష్య, దాని పర్యావరణ అనుకూల కార్యక్రమం లీలా కే ఫూల్తో సహా ఔజస్య బై ది లీలా వెల్నెస్ ఫిలాసఫీ ద్వారా బ్రాండ్ను తెలుసుకుంటారు, ఒక సంపూర్ణ అవగాహనతో నిష్క్రమిస్తారు.
ఇస్ఫహాన్, విశాలమైన బాల్రూమ్, ఈ కార్యక్రమానికి చక్కదనాన్ని, ఆత్మీయతను అందించింది- ఇది ది లీలా హైదరాబాద్ అందించే పూర్తి స్థాయి ఆతిథ్యాన్ని ప్రతిబింబించే ఒక వైవిధ్యమైన ప్రదేశం. రోజంతా జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో, ది లీలా హైదరాబాద్ ఉన్నత స్థాయి సమావేశాలకు ఒక గమ్యస్థానంగా తన గుర్తింపును చాటుకుంది.
తొలిసారిగా హైదరాబాద్లో, అదీ ఇస్ఫాహాన్లో ది లీలా మొజాయిక్ను నిర్వహించడం ది లీలా హైదరాబాద్కు ఒక కీలకమైన ఘట్టం. ఇది మా ప్రాంగణాలను మాత్రమే కాకుండా, వాటిలో మేము అందించే విభిన్న అనుభవాలు-ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పాకశాస్త్ర ప్రయాణాలు, ఆరోగ్య సంబంధిత అంశాల నుండి గమ్యస్థాన కథనాలను లీనమయ్యేలా చెప్పడం వరకు- ప్రదర్శించే అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఈ రోజంతా మేము చూసిన ఉత్సాహం, సంభాషణలు మరియు అనుబంధాలు ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నాయి, అని నగరంలో తొలిసారిగా ది లీలా మొజాయిక్ను నిర్వహించడంపై ది లీలా హైదరాబాద్ జనరల్ మేనేజర్ శ్రీ రాజేష్ గోపాలకృష్ణన్ అన్నారు.
ది లీలా మొజాయిక్ ఫార్మాట్తో నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాన్ని: మైస్ సంభాషణను ఇన్వెంటరీ నుండి అనుభవం వైపు మళ్లించడం, భాగస్వాములకు, బ్రాండ్ వైపు తిరిగి రావడానికి ఒక కారణం ఇవ్వడం- ఈ హైదరాబాద్ ఎడిషన్ కొనసాగిస్తోంది. ది లీలా మొజాయిక్ 2026 రోడ్షో ఇదే లక్ష్యంతో ఏప్రిల్ నెలాఖరు వరకూ మిగిలిన నగరాలలో తన యాత్ర కొనసాగించనుంది.