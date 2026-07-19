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అమరావతి రోడ్, గుంటూరులో నూతన షో రూమ్ను ప్రారంభించిన ట్రెండ్స్
గుంటూరు: రిలయన్స్ రిటైల్కు చెందిన, భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద, అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దుస్తుల, అనుబంధ ఉత్పత్తుల ప్రత్యేక విక్రయ సంస్థ 'ట్రెండ్స్' (TRENDS), ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లా, అమరావతి రోడ్, గుంటూరులో తమ ఏడవ స్టోర్ను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. మెట్రోలు, మినీ-మెట్రోల నుండి టైర్-1, టైర్-2 పట్టణాలు, ఆ పైప్రాంతాల వరకు తమ పరిధిని విస్తరించటం ద్వారా భారతదేశంలో ఫ్యాషన్ను అందరికీ ట్రెండ్స్ అందుబాటులోకి తెస్తోంది. ఇప్పుడు ఇది దేశంలోనే అత్యంత ఆదరణ పొందిన ఫ్యాషన్ షాపింగ్ గమ్యస్థానంగా నిలిచింది.
అమరావతి రోడ్, గుంటూరులోని ఈ ట్రెండ్స్ స్టోర్ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని కలిగి ఉంది. మహిళలు, పురుషులు, పిల్లల కోసం ట్రెండీ వస్త్రాలు, ఫ్యాషన్ యాక్సెసరీలను ఆకర్షణీయమైన ధరలకు కొనుగోలు చేస్తూ ఒక ప్రత్యేకమైన, అద్భుతమైన షాపింగ్ అనుభవాన్ని పొందవచ్చు.
గుంటూరులో ట్రెండ్స్కు ఇది ఏడవ స్టోర్. దాదాపు 11990 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ స్టోర్, గొప్ప ఫ్యాషన్, అద్భుతమైన ధరలతో పాటు వినియోగదారుల కోసం ఒక ప్రత్యేక ప్రారంభ ఆఫర్ను కూడా అందిస్తోంది: రూ. 3,499 విలువైన కొనుగోలుపై ఒక ఆకర్షణీయమైన బహుమతిని పూర్తిగా ఉచితంగా పొందవచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, గొప్ప ఫ్యాషన్ షాపింగ్ అనుభవాన్ని ఆస్వాదించడానికి అమరావతి రోడ్, గుంటూరులోని ట్రెండ్స్ కొత్త స్టోర్ను ఇప్పుడే సందర్శించండి.
వందేమాతరాన్ని అవమానిస్తే మూడేళ్ల జైలుశిక్ష : కేంద్రం
నెలకు ఇంటి అద్దె రూ.80 వేలు.. అయినా క్యాబ్ డ్రైవర్
చాలా మంది చేతిలో డబ్బులు ఉంటే అనేక మంది పని చేసేందుకు అనాసక్తి చూపుతుంటారు. కానీ, ఢిల్లీలోని ఓ వ్యక్త నెలకు ఇంటి అద్దెగా రూ.80 వేలు ఆదాయం వస్తున్నా.. క్యాబ్ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నాడు. రోజుకు ఏకంగా 12 గంటలపాటు క్యాబ్ నడుపుతున్నాడు. అదనంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో కాదు. తనను ఎవరూ పనికిరాని వ్యక్తిగా చూడకూడదనే ఆత్మగౌరవంతో క్యాబ్ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నట్టు వెల్లడించారు. ఈ కథను ఓ కంటెంట్ క్రియేటర్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో వేలాది మందిని ఆలోచింపజేస్తోంది.
నిలకడగా వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం... కాక్రోచ్ మార్చ్ను విజయవంతం చేయాలంటూ పిలుపు
ప్రముఖ సామాజిక ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. నీట్ యూజీ 2026 ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ కేసులో కేంద్ర విద్యాశాఖామంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలన్న ప్రధాన డిమాండ్తో ఆయన గత కొన్ని రోజులుగా నిరాహారదీక్ష చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. అయితే, ఆయన ఆరోగ్యం మరింతగా క్షీణించింది. దీంతో ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు.. అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించేందుకే వాంగ్చుక్ను జంతర్మంతర్లోని దీక్షా స్థలి నుంచి ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు వెల్లడించారు.
నేతలెవ్వరూ గాంధీ భవన్ వైపు రావొద్దంటున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ఆగస్టు మూడో తేదీ వరకు పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయమైన గాంధీ భవన్వైపు రావొద్దని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. సర్ పై నిర్వహించిన జూమ్ సమావేశంలో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పదవుల కోసం గాంధీ భవన్కు చ్చే వారికి అపాయింట్మెంట్లు ఇవ్వొద్దని ఆయన సూచించారు. జూలై 20వ తేదీ నుంచి ఆగస్టు 3 వరకు నేతలు గాంధీభవన్కు రావొద్దన్నారు. కొందరు నేతలు హైదరాబాద్లో కూర్చొని పనిచేయట్లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఎస్ఐఆర్ గడువు ఆగస్టు 3 వరకు పొడిగించారని, ఇన్ఛార్జి మంత్రులు అన్ని జిల్లాల్లో సర్పై సమీక్షలు నిర్వహిస్తారని తెలిపారు.
'రామాయణం' చిత్రం కాదు.. భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తే ప్రయాణం : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్
ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'రామాయణం' చిత్రంలో భాగం కావడం తనకు గర్వకారణంగా ఉందని, ఇది ఒక చిత్రం కాదని, భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే ప్రయాణం అని హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అన్నారు. ఢిల్లీలో జరిగిన రామాయణం ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడుతూ, ఇది కేవలం ఒక చిత్రం కాదని, భారత చరిత్ర, సంస్కృతి, వారసత్వాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే గొప్ప ప్రయాణమని చెప్పింది. ఈ చిత్రంలో ప్రేక్షకులు ఓ అద్భుతమైన ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారని తెలిపింది.
అవకాశాల కోసం దిగజారను : కాజల్ అగర్వాల్
సినిమా అవకాశాల కోసం దిగజారబోనని నటి కాజల్ అగర్వాల్ అన్నారు. పైగా, తన మనసు చెప్పిందే తాను వింటానని, అవకాశాల కోసం అన్నింటికీ ఎస్ చెప్పనని స్పష్టం చేసారు. అదేసమయంలో తల్లిగా మారిన తర్వాత కథల ఎంపికలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నానని వెల్లడించారు. పైగా, తనకు కొడుకు గర్వపడేలా సినిమాలు చేయడమే లక్ష్యమని కాజల్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. అలాగే, సోషల్ మీడియాను ఆమె బ్రెయిన్ పాయిజినింగ్గా అభివర్ణించారు.
72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలు అందుకున్న బ్రహ్మయుగం
నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వై నాట్ స్టూడియోస్ నిర్మించిన ‘బ్రహ్మయుగం’ చిత్రం 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు (2024)లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలను అందుకున్నది. ఈ చిత్రానికి లభించిన అవార్డులు: ఉత్తమ ప్రధాన నటుడు- మమ్ముట్టి ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ- షెహ్నాద్ జలాల్ ‘కొడుమోన్ పొట్టి’ పాత్రలో అసాధారణ నటనతో ప్రేక్షకులను, విమర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న శ్రీ మమ్ముట్టి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే, తన అద్భుతమైన ఛాయాగ్రహణంతో చిత్రానికి ప్రత్యేకమైన దృశ్య వైభవాన్ని అందించిన షెహ్నాద్ జలాల్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు.
New Delhi: 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల విజేతల ప్రకటన వెలువడింది
'కమిటీ కురొల్లొ' ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం పురస్కారాన్ని గెలుచుకుంది. యదు వంశీ దర్శకత్వంలో, నిహారిక కొణిదెల దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంతో యదు వంశీ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఈ చిత్రం పలువురు కొత్త నటీనటులను, సాంకేతిక నిపుణులను పరిచయం చేయడమే కాకుండా, ఉత్తమ మేకప్ పురస్కారాన్ని కూడా గెలుచుకుంది. ఈ గౌరవాన్ని పి. రవికుమార్ అందుకున్నారు.
L.B. Sriram: ఆలస్యంగా గుర్తించినందుకు అవమానంగా ఉంది : ఎల్. బి. శ్రీరామ్
ఈ సందర్భంగా చిత్రం గురించి ఎల్.బి. శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ... సినిమాలో అయితే జడ్జి స్థానంలో నిలుచున్నాను. కానీ వేదికపైన ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇంత గొప్ప దర్శకుడ్ని ఇంత ఆలస్యంగా గుర్తించడానికి అవమానంగా ఉంది నాకు. ఇండస్ట్రీ ఇప్పటి వరకు ఈయనను ఎందుకు గుర్తించలేదు అని నాకు అనిపిస్తుంది. నాకు ఆయన సినిమాల్లో అనేక పాత్రలు ఇచ్చారు. చాలా మల్టీ ట్యాలెంటెడ్ ఆయన. జర్నలిజాన్ని సెకండరీగా పెట్టుకుని సినిమాలు తీస్తూ చేతులు కాల్చుకోవడం అయిపోయింది.