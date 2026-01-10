శనివారం, 10 జనవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 10 జనవరి 2026 (19:44 IST)

హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్

Dimple Hayati
హైదరాబాద్: తదుపరి తరం సౌందర్య, శరీర శిల్ప సంరక్షణలో మార్గదర్శక సంస్థ అయిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్, హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తమ అత్యాధునిక క్లినిక్‌ను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. చెన్నైలో విజయవంతంగా కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన తర్వాత, హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లోకి బ్రాండ్ యొక్క వ్యూహాత్మక ప్రవేశాన్ని ఈ ప్రారంభం సూచిస్తుంది , త్వరలోనే బెంగళూరుకు ఈ సంస్థ తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించనుంది.
 
ప్రముఖ వైద్యులు, ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులు, పరిశ్రమ నిపుణులు, మీడియా ప్రతినిధుల సమక్షంలో ప్రముఖ నటి, టెలివిజన్ ప్రముఖురాలు శ్రీమతి డింపుల్ హయాతి ఈ క్లినిక్‌ను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమం భారతదేశంలో నైతిక, వైద్యపరంగా మార్గనిర్దేశం చేయబడిన సౌందర్య పరిష్కారాల కోసం పెరుగుతున్న వినియోగదారుల డిమాండ్‌ను హైలైట్ చేసింది.
 
సైన్స్-ఫస్ట్ ఫిలాసఫీ
వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్ యొక్క హృదయంలో స్పష్టమైన మార్గదర్శక నమ్మకం ఉంది: పరివర్తన శాస్త్రీయంగా, వ్యక్తిగతీకరించబడి ఉండటంతో పాటుగా సురక్షితంగా ఉండాలి. క్లినిక్‌లో ప్రవేశపెట్టబడిన ప్రతి సాంకేతికత ప్రపంచ క్లినికల్ ఫలితాలు, ఎఫ్డిఏ ఆమోదాలు, సీఈ ధృవపత్రాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని కఠినమైన వైద్య మూల్యాంకనం తర్వాత చేతితో ఎంపిక చేయబడుతుంది.
 
సౌందర్య సంరక్షణ అనేది ధోరణుల గురించి కాకుండా స్పష్టమైన, కొలవగల ఫలితాల గురించి ఉండాలని మేము విశ్వసిస్తున్నాము అని వీక్యురా  రీస్కల్ప్ట్ సంస్థ మెడికల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రామ్ గౌతమ్ అన్నారు. మా ప్రోటోకాల్‌లు శరీర సౌందర్యాన్ని తీర్చిదిద్దడానికి ఒక సమగ్ర విధానాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడ్డాయి- కొవ్వు తగ్గింపు, కండరాల టోనింగ్, చర్మ బిగుతు, శోషరస ఆరోగ్యాన్ని వైద్యపరంగా నిర్మాణాత్మక పద్ధతిలో పరిష్కరించడం చేస్తుంది అని అన్నారు. 
 
సైన్స్‌తో శరీర పరివర్తనను పునర్నిర్వచించడం
వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్ అనేది సాధారణ సౌందర్య చికిత్సలకు మించి ముందుకు సాగడానికి, శరీర పరివర్తనకు నిర్మాణాత్మక, సైన్స్-ఆధారిత విధానాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడింది. ఈ క్లినిక్ జోక్యం చేసుకునే ముందు లోతైన అవగాహన, రోగ నిర్ధారణకు ప్రాధాన్యతనిస్తుంది, సురక్షితమైన మరియు వ్యక్తిగతీకరించిన సంరక్షణను నిర్ధారిస్తుంది.
 
మేము కేవలం ఒక క్లినిక్‌ను మాత్రమే నిర్మించడం లేదు-మేము ఒక ప్రమాణాన్ని నిర్మిస్తున్నాము, అని వీక్యురా రీస్కల్ప్ డైరెక్టర్ ఇ. కరోలిన్ ప్రభా రెడ్డి అన్నారు. మేము హైదరాబాద్, బెంగళూరులకు విస్తరిస్తున్న కొద్దీ, ఏకరీతి వైద్య నాణ్యత, అధునాతన సాంకేతికత, నమ్మకంతో పాతుకుపోయిన రోగి అనుభవాన్ని అందించడంపై మా దృష్టి కొనసాగుతుంది.
 
అధునాతన డయాగ్నస్టిక్- ట్రీట్‌మెంట్ టెక్నాలజీస్
హైదరాబాద్ క్లినిక్ ఎఫ్డిఏ-ఆమోదించబడిన, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ధృవీకరించబడిన టెక్నాలజీల సమగ్ర సూట్‌తో అమర్చబడి ఉంది, వాటి క్లినికల్ సామర్ధ్యం  మరియు భద్రత కోసం చేతితో ఎంపిక చేయబడింది. ఆఫర్‌లలో ఇవి ఉన్నాయి.
 
స్టైకో BCA 555: కండర ద్రవ్యరాశి, అంతర్గత కొవ్వు, కణాల ఆరోగ్యంపై కచ్చితమైన సమాచారాన్ని అందించే వైద్య ప్రమాణాల బాడీ కంపోజిషన్ ఎనలైజర్.
 
కూల్‌స్కల్ప్టింగ్ & కూల్‌వేవ్స్: లక్షిత కొవ్వు తగ్గింపు, శరీర ఆకృతి కోసం శస్త్రచికిత్స అవసరం లేని సాంకేతికతలు.
 
టెస్లా ఫోర్మర్ & టెస్లా పెల్విక్ చైర్: కేంద్రీకృత కండరాల ఉద్దీపన, కోర్ బలోపేతం, పెల్విక్ ఫ్లోర్ రీహాబిలిటేషన్.
 
ఎవాల్వ్ X & అల్ట్రాటోన్: కండరాల టోనింగ్, చర్మ బిగుతు కోసం అధునాతన వ్యవస్థలు.
 
వీనస్ లెగసీ: చర్మ బిగుతు, సెల్యులైట్ తగ్గింపు పరిష్కారం.
 
ఏఐ మాస్టర్: విసెరల్ కొవ్వు నష్టానికి సహాయపడటానికి ఏఐ, రోబోటిక్‌లను ఉపయోగించే యాజమాన్య సాంకేతికత.
 
హోల్ బాడీ క్రయోథెరపీ- బ్యాలన్సర్ ప్రో: రికవరీ, వెల్నెస్, లింఫాటిక్ హెల్త్ సపోర్ట్ కోసం.
 
ప్రతి టెక్నాలజీ నైతికంగా అమలు చేయబడుతుంది, చికిత్సలు వ్యక్తిగత వైద్య అనుకూలత, వెల్నెస్ లక్ష్యాలతో సంపూర్ణంగా సమలేఖనం చేయబడతాయని నిర్ధారిస్తుంది.
 
కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతోంది
హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభించడంతో, వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్ వైద్య విశ్వసనీయత, సాంకేతికత ఆధారిత డయాగ్నస్టిక్స్ పట్ల దాని నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తుంది. బ్రాండ్ దక్షిణ భారతదేశం అంతటా తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్నందున, ఇది శస్త్రచికిత్స లేని సౌందర్య ప్రకృతి దృశ్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనిని సైన్స్, నైపుణ్యం మరియు సంరక్షణలో దృఢంగా ఉంచుతుంది.

తెలంగాణ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్న జనసేన

తెలంగాణ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్న జనసేనతెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలతో ప్రారంభమై, ఇటీవల జరిగిన సర్పంచ్ ఎన్నికలు, ఆ తర్వాత రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికలతో నిరంతర ఎన్నికల ప్రచారం జరుగుతోంది. ఎన్నికల సంఘం త్వరలోనే రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ ఎన్నికలు ఫిబ్రవరిలో జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, జనసేన పార్టీ శనివారం ఒక కీలక ప్రకటన చేసింది. తెలంగాణలో జరగబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికలలో పోటీ చేస్తామని ఆ పార్టీ సూత్రప్రాయంగా తెలియజేసింది.

కవితమ్మకు వెన్నుదన్నుగా ఆదిత్య, తెలంగాణ జాగృతిలో సంబురం (video)

కవితమ్మకు వెన్నుదన్నుగా ఆదిత్య, తెలంగాణ జాగృతిలో సంబురం (video)బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసిన కేసీఆర్ కుమార్తె కవిత తెలంగాణ జాగృతిని రాజకీయ పార్టీగా మార్చే పనిలో వున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం అయితే వచ్చింది కానీ కేసీఆర్ పదేళ్ల పాలనలో తెలంగాణ ప్రజలు కలలుగన్న నీళ్లు, నిధులు, ఉద్యోగాలు రాలేదని ఆమె విమర్శిస్తున్నారు. తను ప్రజల కోసం ఏది చేయాలన్నా బీఆర్ఎస్ నాయకులు అడ్డుపడ్డారంటూ విమర్శించారు. తెలంగాణ శాసనమండలిలో తన వ్యధనంతా చెబుతూ కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. ఇక అసలు విషయానికి కవిత పెద్ద కుమారుడు ఆదిత్య బహిరంగ కార్యకలాపాల్లో కనిపిస్తున్నారు. అక్టోబర్ 2025లో హైదరాబాద్‌లో జరిగిన బీసీ సంఘాల బంద్‌లో ఆయన తన తల్లితో కలిసి పాల్గొని వార్తల్లో నిలిచారు.

చంద్రబాబు కోసం బండ్ల గణేష్.. షాద్ నగర్ నుంచి తిరుమల వరకు మహా పాదయాత్ర

చంద్రబాబు కోసం బండ్ల గణేష్.. షాద్ నగర్ నుంచి తిరుమల వరకు మహా పాదయాత్రనిర్మాత, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకుడు బండ్ల గణేష్ షాద్‌నగర్ నుండి తిరుమల వరకు సుదీర్ఘ మహా పాదయాత్ర చేపట్టనున్నారు. గతంలో, అప్పటి జగన్ వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కేసులో టీడీపీ చీఫ్ చంద్రబాబు నాయుడును అరెస్టు చేసినప్పుడు, చంద్రబాబు నాయుడుపై ఎలాంటి మచ్చ పడకుండా ఈ కేసు నుంచి విడుదల కావాలని బండ్ల గణేష్ తిరుమల శ్రీవారికి మొక్కుకున్నారు.

హనీట్రాప్, బ్లాక్‌మెయిలింగ్‌, ఆ వీడియోలతో బెదిరించి రూ.10కోట్లు డిమాండ్ చేసింది.. ఆపై?

హనీట్రాప్, బ్లాక్‌మెయిలింగ్‌, ఆ వీడియోలతో బెదిరించి రూ.10కోట్లు డిమాండ్ చేసింది.. ఆపై?గుజరాత్‌లో హనీట్రాప్, బ్లాక్‌మెయిలింగ్‌కు సంబంధించిన ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అక్కడ ఒక బిల్డర్‌ను ఒక మహిళ హనీట్రాప్‌లో ఇరికించి, ఆ తర్వాత నగ్న వీడియోలతో బ్లాక్‌మెయిల్ చేసి డబ్బులు వసూలు చేయడానికి ప్రయత్నించింది. ఈ ఘటన అహ్మదాబాద్‌లో జరిగింది. ఒక మహిళ, ఒక జర్నలిస్ట్ కలిసి ఒక బిల్డర్‌ను నగ్న వీడియోలను విడుదల చేస్తామని బెదిరించి రూ.10 కోట్లు డిమాండ్ చేశారు.

మిస్టర్ జగన్... రివర్ బెడ్‌కు రివర్ బేసిన్‌కు తేడా తెలుసుకో : మంత్రి నారాయణ

మిస్టర్ జగన్... రివర్ బెడ్‌కు రివర్ బేసిన్‌కు తేడా తెలుసుకో : మంత్రి నారాయణవైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏపీ మంత్రి పి.నారాయణ గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిని రివర్ బేసిన్‌లో నిర్మిస్తున్నారంటూ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తాజాగా జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. పైగా, ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ కూర్చొంటే అదే రాజధాని అవుతుందంటూ అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై ఏపీ మంత్రులు తీవ్ర స్థాయిలో మండపడుతున్నారు. కోట్లాది మంది ప్రజలు ఉండే నవ్యాంధ్రకు రాజధాని అక్కర్లేదని జగన్ అంటున్నారన్నారు. మరి ఆయనకు మూడు రాష్ట్రాల్లో ప్యాలెస్‌లు ఎందుకు, ఒక్కచోట ప్యాలెస్ కట్టుకుంటే సరిపోదా అని ప్రశ్నించారు.

Mardaani 3: రాణి ముఖర్జీ నటిస్తున్న మర్దానీ 3 విడుదల తేదీ ప్రకటన

Mardaani 3: రాణి ముఖర్జీ నటిస్తున్న మర్దానీ 3 విడుదల తేదీ ప్రకటనబాలీవుడ్ నటి రాణి ముఖర్జీ సూపర్‌కాప్ శివానీ శివాజీ రాయ్ పాత్రలో మర్దానీ 3 లో మళ్లీ నటించింది, ఈ చిత్రం ఈ తేదీన విడుదల తేదీ పోస్టర్ తో యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ ప్రకటించింది. దీనిని ఆదిత్య చోప్రా నిర్మిస్తున్నారు. మర్దానీ 3 జనవరి 30న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా కొత్త విడుదల తేదీని తమ అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పంచుకుంటూ, యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ క్యాప్షన్‌లో ఇలా రాసింది,

Samyuktha: బయోపిక్స్, కామెడీ క్యారెక్టర్స్ వంటి అన్ని రకాల పాత్రలంటే ఇష్టం : సంయుక్త

Samyuktha: బయోపిక్స్, కామెడీ క్యారెక్టర్స్ వంటి అన్ని రకాల పాత్రలంటే ఇష్టం : సంయుక్తఇప్పుడు వరకు వైవిధ్యమైన పాత్రలు చేశాను. నా ప్రతి సినిమాకి వైవిధ్యం ఉంటుంది. నాకు అన్ని రకాల పాత్రలు చేయాలని ఉంటుంది. బయోపిక్స్ చేయాలని కూడా ఉంది. అలాగే కామెడీ క్యారెక్టర్స్ కూడా చేయాలనే ఉంది. 2025 లో పూరి జగన్నాథ్ గారితో వర్క్ చేశాను. అది ఫెంటాస్టిక్ ఫిలిం. ఎంత చెప్పినా తక్కువే. యాక్టింగ్ షూటింగ్ ప్రాసెస్ ని చాలా ఎంజాయ్ చేశాను అంటూ తెలిపారు హీరోయిన్ సంయుక్త.

Maheshbabu: మహేష్ బాబు లాంచ్ చేసిన శ్రీనివాస మంగాపురం లోని జయ కృష్ణ ఫస్ట్ లుక్

Maheshbabu: మహేష్ బాబు లాంచ్ చేసిన శ్రీనివాస మంగాపురం లోని జయ కృష్ణ ఫస్ట్ లుక్ఘట్టమనేని కుటుంబం నుంచి సరికొత్త స్టార్ తనదైన ముద్ర వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని సినిమాల్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. అతని మొదటి చిత్రం 'శ్రీనివాస మంగాపురం'కు RX 100, మంగళవారం లాంటి మరపురాని సినిమాని అందించిన అజయ్ భూపతి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని వైజయంతి మూవీస్‌ అశ్విని దత్ సమర్పిస్తున్నారు. చందమామ కథలు బ్యానర్ పై పి. కిరణ్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రం టైటిల్, ప్రీ-లుక్ పోస్టర్‌ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Aishwarya Rajesh: ఓ..! సుకుమారి నుంచి దామినిగా ఐశ్వర్య రాజేష్ లుక్

Aishwarya Rajesh: ఓ..! సుకుమారి నుంచి దామినిగా ఐశ్వర్య రాజేష్ లుక్తిరువీర్, ఐశ్వర్య రాజేష్ తమ తమ చిత్రాలు ‘ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’, ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’తో బ్లాక్‌బస్టర్ విజయాలు అందుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరూ కలిసి విలేజ్ ఎంటర్టైనర్ 'ఓ.! సుకుమారి' చేస్తున్నారు. నూతన దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ దర్శకత్వంలో గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై మహేశ్వర రెడ్డి మూలి నిర్మిస్తున్నారు. విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన తొలి సినిమా 'శివం భజే' తర్వాత ఈ బ్యానర్ లో రూపొందుతన్న చిత్రమిది.

AniL Ravipudi: సంక్రాంతి ముద్ర పడటం కూడా మంచిది కాదు : అనిల్ రావిపూడి

AniL Ravipudi: సంక్రాంతి ముద్ర పడటం కూడా మంచిది కాదు : అనిల్ రావిపూడిసంక్రాంతికి వస్తే తిరుగు లేదనే ట్రాక్ రికార్డు వచ్చింది.. అలా ఎక్కువగా ఒక ముద్ర పడటం కూడా మంచిది కాదు. ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. సంక్రాంతి కొచ్చి మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నాడనే అనే ఫీలింగ్ ఉంటే చాలు. మంచి కంటెంట్ తో ఎవరొచ్చినా సరే ఆ సినిమాలన్నీ ఆడతాయి. నా విషయంలో నేను ఎంచుకునే జోనర్స్ ఎక్కువగా మానవీయ సంబంధాలకి, ప్రతి ఫ్యామిలీ రిలేట్ అయ్యేలాగా ఉంటుంది. అది నాకు ప్లస్ అవుతుంది అని డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి అన్నారు.
