హైదరాబాద్: తదుపరి తరం సౌందర్య, శరీర శిల్ప సంరక్షణలో మార్గదర్శక సంస్థ అయిన వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్, హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లిలో తమ అత్యాధునిక క్లినిక్ను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. చెన్నైలో విజయవంతంగా కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన తర్వాత, హైదరాబాద్ మార్కెట్లోకి బ్రాండ్ యొక్క వ్యూహాత్మక ప్రవేశాన్ని ఈ ప్రారంభం సూచిస్తుంది , త్వరలోనే బెంగళూరుకు ఈ సంస్థ తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించనుంది.
ప్రముఖ వైద్యులు, ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులు, పరిశ్రమ నిపుణులు, మీడియా ప్రతినిధుల సమక్షంలో ప్రముఖ నటి, టెలివిజన్ ప్రముఖురాలు శ్రీమతి డింపుల్ హయాతి ఈ క్లినిక్ను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమం భారతదేశంలో నైతిక, వైద్యపరంగా మార్గనిర్దేశం చేయబడిన సౌందర్య పరిష్కారాల కోసం పెరుగుతున్న వినియోగదారుల డిమాండ్ను హైలైట్ చేసింది.
సైన్స్-ఫస్ట్ ఫిలాసఫీ
వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్ యొక్క హృదయంలో స్పష్టమైన మార్గదర్శక నమ్మకం ఉంది: పరివర్తన శాస్త్రీయంగా, వ్యక్తిగతీకరించబడి ఉండటంతో పాటుగా సురక్షితంగా ఉండాలి. క్లినిక్లో ప్రవేశపెట్టబడిన ప్రతి సాంకేతికత ప్రపంచ క్లినికల్ ఫలితాలు, ఎఫ్డిఏ ఆమోదాలు, సీఈ ధృవపత్రాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని కఠినమైన వైద్య మూల్యాంకనం తర్వాత చేతితో ఎంపిక చేయబడుతుంది.
సౌందర్య సంరక్షణ అనేది ధోరణుల గురించి కాకుండా స్పష్టమైన, కొలవగల ఫలితాల గురించి ఉండాలని మేము విశ్వసిస్తున్నాము అని వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్ సంస్థ మెడికల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రామ్ గౌతమ్ అన్నారు. మా ప్రోటోకాల్లు శరీర సౌందర్యాన్ని తీర్చిదిద్దడానికి ఒక సమగ్ర విధానాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడ్డాయి- కొవ్వు తగ్గింపు, కండరాల టోనింగ్, చర్మ బిగుతు, శోషరస ఆరోగ్యాన్ని వైద్యపరంగా నిర్మాణాత్మక పద్ధతిలో పరిష్కరించడం చేస్తుంది అని అన్నారు.
సైన్స్తో శరీర పరివర్తనను పునర్నిర్వచించడం
వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్ అనేది సాధారణ సౌందర్య చికిత్సలకు మించి ముందుకు సాగడానికి, శరీర పరివర్తనకు నిర్మాణాత్మక, సైన్స్-ఆధారిత విధానాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడింది. ఈ క్లినిక్ జోక్యం చేసుకునే ముందు లోతైన అవగాహన, రోగ నిర్ధారణకు ప్రాధాన్యతనిస్తుంది, సురక్షితమైన మరియు వ్యక్తిగతీకరించిన సంరక్షణను నిర్ధారిస్తుంది.
మేము కేవలం ఒక క్లినిక్ను మాత్రమే నిర్మించడం లేదు-మేము ఒక ప్రమాణాన్ని నిర్మిస్తున్నాము, అని వీక్యురా రీస్కల్ప్ డైరెక్టర్ ఇ. కరోలిన్ ప్రభా రెడ్డి అన్నారు. మేము హైదరాబాద్, బెంగళూరులకు విస్తరిస్తున్న కొద్దీ, ఏకరీతి వైద్య నాణ్యత, అధునాతన సాంకేతికత, నమ్మకంతో పాతుకుపోయిన రోగి అనుభవాన్ని అందించడంపై మా దృష్టి కొనసాగుతుంది.
అధునాతన డయాగ్నస్టిక్- ట్రీట్మెంట్ టెక్నాలజీస్
హైదరాబాద్ క్లినిక్ ఎఫ్డిఏ-ఆమోదించబడిన, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ధృవీకరించబడిన టెక్నాలజీల సమగ్ర సూట్తో అమర్చబడి ఉంది, వాటి క్లినికల్ సామర్ధ్యం మరియు భద్రత కోసం చేతితో ఎంపిక చేయబడింది. ఆఫర్లలో ఇవి ఉన్నాయి.
స్టైకో BCA 555: కండర ద్రవ్యరాశి, అంతర్గత కొవ్వు, కణాల ఆరోగ్యంపై కచ్చితమైన సమాచారాన్ని అందించే వైద్య ప్రమాణాల బాడీ కంపోజిషన్ ఎనలైజర్.
కూల్స్కల్ప్టింగ్ & కూల్వేవ్స్: లక్షిత కొవ్వు తగ్గింపు, శరీర ఆకృతి కోసం శస్త్రచికిత్స అవసరం లేని సాంకేతికతలు.
టెస్లా ఫోర్మర్ & టెస్లా పెల్విక్ చైర్: కేంద్రీకృత కండరాల ఉద్దీపన, కోర్ బలోపేతం, పెల్విక్ ఫ్లోర్ రీహాబిలిటేషన్.
ఎవాల్వ్ X & అల్ట్రాటోన్: కండరాల టోనింగ్, చర్మ బిగుతు కోసం అధునాతన వ్యవస్థలు.
వీనస్ లెగసీ: చర్మ బిగుతు, సెల్యులైట్ తగ్గింపు పరిష్కారం.
ఏఐ మాస్టర్: విసెరల్ కొవ్వు నష్టానికి సహాయపడటానికి ఏఐ, రోబోటిక్లను ఉపయోగించే యాజమాన్య సాంకేతికత.
హోల్ బాడీ క్రయోథెరపీ- బ్యాలన్సర్ ప్రో: రికవరీ, వెల్నెస్, లింఫాటిక్ హెల్త్ సపోర్ట్ కోసం.
ప్రతి టెక్నాలజీ నైతికంగా అమలు చేయబడుతుంది, చికిత్సలు వ్యక్తిగత వైద్య అనుకూలత, వెల్నెస్ లక్ష్యాలతో సంపూర్ణంగా సమలేఖనం చేయబడతాయని నిర్ధారిస్తుంది.
కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతోంది
హైదరాబాద్లో ప్రారంభించడంతో, వీక్యురా రీస్కల్ప్ట్ వైద్య విశ్వసనీయత, సాంకేతికత ఆధారిత డయాగ్నస్టిక్స్ పట్ల దాని నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తుంది. బ్రాండ్ దక్షిణ భారతదేశం అంతటా తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్నందున, ఇది శస్త్రచికిత్స లేని సౌందర్య ప్రకృతి దృశ్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనిని సైన్స్, నైపుణ్యం మరియు సంరక్షణలో దృఢంగా ఉంచుతుంది.