Parashurama Jayanti 2026: ప్రదోష కాలంలో జన్మించిన పరశురాముడు.. పూజ ఇలా చేస్తే?
శ్రీమహావిష్ణువు యొక్క ఆరవ అవతారం పరశురాముడు. ఈయన జన్మదినాన్ని భక్తులందరూ ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఈ పరశురామ జయంతి వైశాఖ మాసంలోని శుక్ల పక్ష తృతీయ తిథి నాడు వస్తుంది. పరశురాముడు ప్రదోష కాలంలో జన్మించాడు. ప్రతి సంవత్సరం, ఈ ప్రదోష కాలంలో తృతీయ తిథి వర్తించే సమయంలో ఆయన జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటారు. ఈ సంవత్సరం, ఏప్రిల్ 19న వచ్చే అక్షయ తృతీయతో ఈ పర్వదినం ఏకీభవిస్తోంది. రామ జామదగ్న్య, రామ భార్గవ, వీరరామ అని కూడా పిలువబడే ఈయన, శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ఆరవ అవతారం.
పాపాత్ములైన, అధార్మిక రాజులను, తమ విధులను నిర్లక్ష్యం చేసే వినాశకర వ్యక్తులను సంహరించి, భూమిపై ఉన్న భారాన్ని తొలగించడానికి ఈయన అవతరించారు. పురాణ గ్రంథాల ప్రకారం, ఈయన సప్త చిరంజీవులలో ఒకరు. ఇప్పటికీ భూమిపైనే నివసిస్తున్నారు. దక్షిణ భారతదేశంలో, ఉడుపి సమీపంలోని పాజకలో ఒక ఆలయం పరశురామునికి వుంది.
పాపాత్ముల నుండి భూమిని రక్షించడంలో పరశురాముడు పోషించిన పాత్రకు గౌరవ సూచకంగా భక్తులు ఆయన జయంతిని జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున ఉపవాసం పాటించడం అత్యంత శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది, ఎందుకంటే ఇది మీ పాపాలను హరిస్తుంది. ఉదయాన్నే నిద్రలేచి, స్వచ్ఛమైన వస్త్రాలు ధరించి, పరశురామ స్వామికి పూజలు చేయండి. సాయంత్రం పూజలు పూర్తయ్యాక ఉపవాసాన్ని విరమిస్తానని సంకల్పం చేసుకోవాలి. పరశురామ పూజతో శాంతి చేకూరుతుంది.
పరశురాముడు జమదగ్ని రుషి కుమారుడు. ఈయన దశావతారాల్లో ఒకరు కావున ఈయనను విష్ణు సహస్రనామ పారాయణతో పూజించడం ద్వారా అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి. ఈ రోజున పేదలకు ఆహారం అందించడం, వస్త్ర దానం చేయడం శుభ ఫలితాలను ప్రసాదిస్తుంది.
ఈ పండుగ వేసవి కాలం వస్తుంది కాబట్టి, నీరు, గొడుగులు, ఆహారం లేదా విసనకర్రలను దానం చేయడం ఎంతగానో మంచిది. పరశురాముడు బ్రాహ్మణ జ్ఞానం, క్షత్రియ శౌర్యం యొక్క విశిష్టమైన సమ్మేళనానికి ప్రతీక. ధర్మాన్ని రక్షించడానికి ఆయన భూమిపై చిరంజీవిగా అమరజీవులలో ఒకరిగా ఆయన పూజలందుకుంటున్నాడు.