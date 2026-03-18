Ugadi 2026: ఈ రోజే బ్రహ్మ విశ్వసృష్టిని ప్రారంభించారట.. వంటకాల ప్రాముఖ్యత?

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలలో ఉగాది పండుగ నూతన సంవత్సర ఆరంభాన్ని సూచిస్తుంది. ఇతర భారతీయ పండుగల మాదిరిగానే, సంప్రదాయం, కాలానుగుణ విశేషాలు, ప్రతీకాత్మకతను ప్రతిబింబించే సంప్రదాయ విందు లేకుండా ఉగాది పండుగ కూడా అసంపూర్ణమే. ఈ సంవత్సరం, ఈ పండుగ మార్చి 19, గురువారం నాడు జరుపుకోబడుతుంది.
పురాణాల ప్రకారం సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మదేవుడు ఈ రోజే విశ్వ సృష్టిని ప్రారంభించాడని విశ్వాసం. ఇది జీవిత పునరుజ్జీవనాన్ని, ఆశను, సానుకూలతను, ఆధ్యాత్మిక చింతనను సూచిస్తుంది. ఉగాది పండుగ నాడు తయారుచేసే సంప్రదాయ దక్షిణ భారత వంటకాలను ఓసారి పరిశీలిద్దాం...
ఉగాది నాడు తయారుచేసే వంటకాలలో ఇది అత్యంత ముఖ్యమైనది ఉగాది పచ్చడి. బెల్లం, చింతపండు, వేప పువ్వులు, పచ్చి మామిడి, మిరపకాయ, ఉప్పుతో తయారుచేసే ఈ వంటకం జీవితంలోని ఆరు రుచులకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. జీవితాన్ని దాని అన్ని రూపాలలో స్వీకరించాలనే స్ఫూర్తిగా, ఇందులోని ప్రతి పదార్ధం ఆనందం, దుఃఖం, కోపం, ఆశ్చర్యం, భయం, అసహ్యం వంటి విభిన్న భావోద్వేగాలకు ప్రతీకగా ఉంటుంది.
పులిహోరను ఉగాది విందులో తప్పనిసరి చేస్తారు. ఉగాది రోజున దీనిని తయారు చేసి ప్రసాదంగా అందించి, కుటుంబ విందులలో ఆస్వాదిస్తారు.
కర్ణాటకలో ఒబ్బట్టు అని, ఆంధ్రప్రదేశ్లో బొబ్బట్లు అని పిలువబడే ఈ తీపి పదార్థం.. ఉడికించిన శనగపప్పు, బెల్లం, యాలకులతో కలిపి.. ఆ మిశ్రమాన్ని గోధుమ పిండి ముద్దలో కూరి, పరాఠాలా వత్తి, పెనంపై నెయ్యితో కాల్చే ఒక రకమైన అట్టు. దీనిని తప్పకుండా ఉగాది రోజున నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. విందుల్లోను వడ్డిస్తారు.
ఈ పండుగ పచ్చి మామిడికాయల రాకను కూడా సూచిస్తుంది. ఈ రుతువును వేడుకగా జరుపుకోవడానికి 'మామిడి అన్నం' ఒక అద్భుతమైన వంటకం. తురిమిన మామిడికాయలను ఆవాలు, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, వేరుశనగలతో చేసిన పోపులో వేయించి, ఆపై దానికి వండిన అన్నాన్ని కలిపి దీనిని తయారుచేస్తారు. ఇది పుల్లపుల్లగా వుండే, ఒక రుచికరమైన వంటకం.
ఇంకా ఎన్నో దక్షిణాది వంటకాలతో ఉగాదిని జరుపుకుంటారు. ఇలా పలు రకాల, రుచులతో కూడిన ఆహార పదార్థాలతో ఉగాదిని ఆస్వాదించండి. మరి తెలుగు ప్రజలందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు.