భారతదేశ పాల వినియోగంలో 80 శాతానికి తోడ్పాటు అందిస్తోన్న దక్షిణాది

దేశవ్యాప్తంగా పాల వినియోగ విధానాలు, సందర్భాలు, ప్రేరణలు ఎలా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయో తెలుసుకునేందుకు చేసిన అధ్యయనం గోద్రేజ్ జెర్సీ ఇండియా లాక్టోగ్రాఫ్ ఫైండింగ్స్ ఆర్థిక సంవత్సరం 25-26ను గోద్రేజ్ జెర్సీ ఆవిష్కరించింది. దేశవ్యాప్తంగా ఎనిమిది కీలక నగరాల్లో నిర్వహించిన ఈ పరిశోధన, కొత్త జీవనశైలి ఎంపికలకు అనుగుణంగా పాలు రోజువారీ దినచర్యలలో ఎలా కలిసిపోతాయో వెల్లడించింది.
దక్షిణ భారతదేశంలో, రోజువారీ జీవితంలో పాలు అంతర్భాగంగా మారిపోయాయని, సాంప్రదాయ, సమకాలీన వినియోగ ప్రవర్తనలలో ఇవి భాగంగా మారాయని పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. టీ-కాఫీ రోజువారీ పోషణలో స్థిరమైన భాగంగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ ప్రాంతం అసాధారణంగా ఫ్లేవర్డ్ పాలను ఎక్కువగా స్వీకరించటం ద్వారా ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. దక్షిణ భారతీయులలో 48% మంది ఎక్కువ సార్లు ఫ్లేవర్డ్ పాలను తాగుతుంటే, మరో 50% మంది అప్పుడప్పుడు దీనిని తాగుతున్నారు. బాదం పాలు, ఇలాంటి రకాలు ప్రత్యేక సందర్భాలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా రోజువారీ వినియోగంలో భాగంగా మారాయని సూచిస్తుంది.
పాలు రోజులో అనేక సమయాల్లో తీసుకుంటుంటారు. 67% మంది అల్పాహారం సమయంలో తీసుకుంటుంటే, 54% మంది సాయంత్రం స్నాక్గా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇది రోజు ప్రారంభం, ముగింపు రెండింటినీ వినియోగించటంను ప్రదర్శిస్తుంది. ఇతర ప్రాంతాలతో పోల్చినప్పుడు సీజన్పై తక్కువగా దక్షిణాది ఆధారపడి ఉంటుంది, 41% మంది తాము ఏడాది పొడవునా ఫ్లేవర్డ్ పాలను వినియోగిస్తున్నామని చెబుతున్నారు, ఇది పండుగ విందుగా కాకుండా ఫ్లేవర్డ్ పాలను ప్రధానమైనదిగా భావించడాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది.
మరింత దూరంగా చూస్తే, తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల ఆహారంలో పాల యొక్క మారుతున్న పాత్ర గురించి ఎక్కువగా శ్రద్ధ వహించే విస్తృత జాతీయ ఇతివృత్తాలను ఈ అధ్యయనం హైలైట్ చేసింది. దాదాపు 54% తల్లిదండ్రులు తమ బాల్యంతో పోలిస్తే తమ పిల్లల పెరుగుదల వెనుకబడి ఉందని ఆందోళన చెందుతున్నారు. దాదాపు 64% మంది పాలు తీసుకోవడం తగ్గడం వల్ల ఎముకల బలం తగ్గుతుందని భయపడుతున్నారు. అదే సమయంలో, ప్రోటీన్ ప్రాధాన్యతగా మారుతోంది, 62% తల్లిదండ్రులు ప్రోటీన్, రోజంతా శక్తి కోసం పాలపై ఆధారపడుతున్నారు.
గోద్రేజ్ జెర్సీ మార్కెటింగ్ హెడ్ శాంతను రాజ్ ఈ అధ్యయనం పై వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఈ అధ్యయనం పాల వినియోగం పరంగా మార్పు లేదని, కాకపోతే దాని వినియోగ తీరు మారుతోందని స్పష్టంగా సూచిస్తుంది. పరిణామం రెండింటినీ డేటా వారసత్వం ప్రతిబింబిస్తుంది. దాదాపు 67% మంది భారతీయులు ఇప్పటికీ టీ ద్వారా పాలను ఎక్కువగా ఆస్వాదిస్తున్నారు, ఇది పాల యొక్క లోతైన సాంస్కృతిక మూలాలను బలోపేతం చేస్తుంది, అయితే 44% మంది ఇప్పుడు ప్రోటీన్ షేక్స్ ద్వారా పాలను తమ రోజు వారి వినియోగంలోకి తీసుకువస్తున్నారు, ఇది కొత్త ఫిట్నెస్-ఆధారిత ఆచారాన్ని సూచిస్తుంది. గోద్రేజ్ జెర్సీ వంటి బ్రాండ్కు, ఇది ఒక బాధ్యత మరియు అవకాశం రెండూ. రుచి, సౌలభ్యం మరియు పోషకాహారం మధ్య ఎన్నుకోవలసిన ఇబ్బంది వినియోగదారులకు లేదని నిర్ధారించడమే మా లక్ష్యం అని అన్నారు.
పానీయాలకు మించి, దేశవ్యాప్తంగా పాల ఉత్పత్తులు గృహ వినియోగంలో ప్రధానమైనవి, పెరుగు (80%), పనీర్ (76%) మరియు వెన్న (74%) భోజనాలను కొనసాగిస్తున్నాయి. లాక్టోగ్రాఫ్ FY25-26 ఫలితాలతో, గోద్రేజ్ జెర్సీ విశ్వసనీయ నాణ్యత, పోషకాహార-ముందుకు సాగే ఆవిష్కరణలు మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న జీవనశైలి కోసం రూపొందించిన ఉత్పత్తుల ద్వారా పాల ఉత్పత్తుల భవిష్యత్తును రూపొందించడంలో దాని నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తుంది.