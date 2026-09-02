ఐసీఈఎంఏ వార్షిక సమావేశం 2026: ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థకు నిర్మాణ పరికరాల పరిశ్రమ మార్గం
న్యూదిల్లీ: ఇండియన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ అసోసియేషన్ (ఐసీఈఎంఏ) ఈ రోజు న్యూదిల్లీ లోని హోటల్ తాజ్ ప్యాలెస్లో “భారతదేశాన్ని నిర్మించే యంత్రాలు-ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థకు గుండెకాయ వంటి నిర్మాణ పరికరాల పరిశ్రమ” అనే ఇతివృత్తంతో తన 2026 వార్షిక సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. భారత దేశ మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణం, తయారీ రంగ పోటీతత్వం, వికసిత్ భారత్ 2047 దిశగా దేశ ప్రయాణంలో నిర్మాణ పరికరాల పరిశ్రమ పోషిస్తున్న పాత్రపై చర్చించడానికి ఈ వార్షిక సమావేశం సీనియర్ ప్రభుత్వ నాయకత్వం, విధాన రూపకర్తలు, పారిశ్రామిక ప్రముఖులను ఒకచోట చేర్చింది.
ఈ సమావేశంలో గౌరవనీయ కేంద్ర భారీ పరిశ్రమలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల శాఖ మంత్రి శ్రీ హెచ్.డి. కుమార స్వామి; గౌరవనీయ కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి శ్రీ జి. కిషన్ రెడ్డి, వారితో పాటు నీతి ఆయోగ్ సభ్యులు డా. ఆర్. బాల సుబ్రమణియం, రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ అదనపు కార్యదర్శి శ్రీ మహమూద్ అహ్మద్ ప్రసంగించారు. ఐసీఈఎంఏ అధ్యక్షులు, జేసీబీ ఇండియా సీఈఓ & మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ దీపక్ శెట్టి, సీనియర్ ఐసీఈఎంఏ సభ్యులు, పరిశ్రమ నాయకులతో కలిసి, రోజంతా విధాన రూపకర్తలతో పరిశ్రమ తరపున సంప్రదింపులకు నాయకత్వం వహించారు.
కీలక ప్రకటనలు- పరిశ్రమ ముఖ్యాంశాలు:
ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకను నిర్మించడం: మౌలిక సదుపాయాల వ్యయం వల్ల లభించిన ఆర్థిక వృద్ధి ప్రభావం ఆర్థిక సంవత్సరం 2027 మొదటి త్రైమాసికంలో 7.8% బలమైన జీడీపీ వృద్ధిని అందించింది.
తయారీ రంగ పెట్టుబడులను వేగవంతం చేయడం: ప్రతిపాదిత నిర్మాణ మౌలిక సదుపాయాల పరికరాల (సీఐ ఈ) పథకం, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో దాని పాత్ర, స్థానికీకరణను పెంపొందించడం, భారతదేశ మూలధన వస్తువులు, సీఈ తయారీ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం.
ప్రపంచ పోటీతత్వాన్ని ఉత్ప్రేరకపరచడం: సీఈ పరిశ్రమ విజన్ 2030 లక్ష్యమైన US$3 బిలియన్ల ఎగుమతుల నేపథ్యంలో, వాణిజ్యం, సుంకాలు, మార్కెట్ ప్రవేశంపై పరిశ్రమ, విధాన దృక్కోణాలు.
భారతదేశ మైనింగ్ వృద్ధిని వేగవంతం చేయడం: ఖనిజ భద్రత, యాంత్రీకరణ, అధిక స్థానికీకరణ ద్వారా దేశీయ మైనింగ్ పరికరాల పర్యావరణ వ్యవస్థను మెరుగుపరచడంపై చర్చలు.
వికసిత్ భారత్ 2047 వైపు ప్రయాణం: దేశ ట్రిలియన్-డాలర్ల తయారీ ఆశయానికి భారతదేశ సీఈ పరిశ్రమను చోదకశక్తిగా నిలపడానికి అవసరమైన విధాన ప్రాధాన్యతలు, సాధకాలపై సంభాషణ.
ప్రభుత్వ దృక్పథాలు
భారత ప్రభుత్వ భారీ పరిశ్రమలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల గౌరవనీయ కేంద్ర మంత్రి శ్రీ హెచ్.డి. కుమారస్వామి గారు ఇలా అన్నారు: ‘‘భారతదేశంలో నిర్మాణ, మౌలిక సదుపాయాల పరికరాల పరిశ్రమను బలోపేతం చేయడానికి ఐసీఈఎంఏ చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలను నేను అభినందిస్తున్నాను. దేశ ప్రగతికి ఇది ఒక కీలకమైన తోడ్పాటు. కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27లో ప్రకటించిన 'నిర్మాణ, మౌలిక సదుపాయాల పరికరాల పెంపుదల పథకం', కీలకమైన పరికరాలు, విడి భాగాల తయారీని ప్రోత్సహించడానికి, మన దేశీయ సరఫరా గొలుసును బలోపేతం చేయడానికి, దిగుమతులపై మన ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. ప్రభుత్వం, పరిశ్రమల మధ్య సన్నిహిత సహకారంతో, నిర్మాణ పరికరాల తయారీ, సాంకేతికతలో భారతదేశం ఒక అగ్రగామి ప్రపంచ కేంద్రంగా మారగలదని నేను విశ్వసిస్తున్నాను’’.
భారత ప్రభుత్వ గౌరవనీయ కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి శ్రీ జి. కిషన్ రెడ్డి గారు ఇలా అన్నారు: ‘‘గత దశాబ్దకాలంలో బొగ్గు, ఖనిజ బ్లాకుల కేటాయింపు కోసం పారదర్శకమైన, వేలం ఆధారిత వ్యవస్థకు మారడం ద్వారా భారత దేశ మైనిం గ్ రంగంలో చేపట్టిన సంస్కరణలు, ఈ రంగంలోకి అధిక పెట్టుబడులు, పోటీ, సాంకేతికతను తీసుకు రావడానికి దోహద పడ్డాయి. ఈ ప్రయాణంలో ఐసీఈఎంఏ, దాని సభ్య సంస్థలు విలువైన భాగస్వాములుగా నిలిచాయి. మైనింగ్ రంగంలో తదుపరి దశ వృద్ధికి సాంకేతికత, కృత్రిమ మేధస్సు, డ్రోన్లు, శాటిలైట్ మ్యాపింగ్, ఆధునిక, యాంత్రిక పరికరాలు చోదక శక్తిగా ఉంటాయి. భారతదేశ మైనింగ్ వృద్ధి గాథలో ఐసీఈఎంఏ, మొత్తం నిర్మాణ, మైనింగ్ పరికరాల పరిశ్రమ తమ పాత్రను మరింతగా పెంపొందించుకోవడానికి ఇది ఒక ముఖ్యమైన అవకాశంగా నేను భావిస్తున్నాను."
నీతి ఆయోగ్ సభ్యులు డాక్టర్ ఆర్. బాలసుబ్రమణియం మాట్లాడుతూ, "నిర్మాణ పరికరాల రంగం వంటి రంగానికి వృద్ధి ఒంటరిగా సాధ్యం కాదు. అది ఈ పరిశ్రమ ఉత్పత్తి చేసే వాటిని స్వీకరించే విస్తృత మౌలిక సదుపాయాల వ్యవస్థ సామర్థ్యంపై, దానిని విని యోగించడానికి అవసరమైన నైపుణ్యం గల మానవ వనరులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం, పరిశ్రమ, రాష్ట్రాలు వేర్వేరు వాటాదారులుగా పనిచేయడం మానేసి, నిజమైన భాగస్వాములుగా కలిసి పనిచేయడమే ముందుకు వెళ్ళే మార్గం. ప్రతి ఒక్కరూ ఒకరికొకరు జవాబుదారీగా ఉంటూ, ఒకరి లోపాలను మరొకరు సరిదిద్దడానికి సుముఖంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే, భారతదేశం తాను ఆకాంక్షించే స్థాయి వృద్ధిని సాధించడానికి ఇది ఏకైక మార్గం" అని అన్నారు.
రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ అదనపు కార్యదర్శి శ్రీ మహమూద్ అహ్మద్ మాట్లాడుతూ, ‘‘ప్రభుత్వ మూలధన వ్యయంలో రోడ్డు రంగం నేడు అతిపెద్ద వాటాను కలిగి ఉంది, ఆ గణాంకాలే వాస్తవాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి. ఒక దశాబ్ద కాలంలో మన జాతీయ రహదారుల నెట్వర్క్ దాదాపు లక్షన్నర కిలోమీటర్లకు పెరిగింది, అదే కాలంలో ని ర్మాణ వేగం సుమారుగా మూడు రెట్లు పెరిగింది. ఈ పురోగతిలో ఐసీఈఎంఏ, నిర్మాణ పరికరాల పరిశ్రమ వంటి భాగస్వా ములు కీలక పాత్ర పోషించారు. వారు తమ పరికరాలలో అత్యధిక భాగాన్ని భారతదేశంలోనే తయారు చేస్తున్నారు. ఉద్గార ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా వేగంగా మారారు. భవిష్యత్తులో, సురక్షిత, మరింత అనుసంధానించబడిన పర్యా వరణ వ్యవస్థను నిర్మించడం, మెరుగైన పరికరాలు, మెరుగైన శిక్షణ పొందిన ఆపరేటర్లు, అధిక డిజిటల్ ట్రాకింగ్, మరి యు ఈ భాగస్వామ్యాన్ని ఆఫ్-హైవే, మైనింగ్ పరికరాలకు కూడా విస్తరించడంపై మా దృష్టి ఉంది. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం, పరిశ్రమ కలిసి పనిచేయడం ద్వారా మాత్రమే ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలవు’’ అని అన్నారు.
పరిశ్రమ దృక్కోణం
ఐసిఇఎంఎ ప్రెసిడెంట్, జేసీబీ ఇండియా సీఈఓ & మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ దీపక్ శెట్టి ఇలా అన్నారు: ‘‘భారత దేశ నిర్మాణ పరికరాల పరిశ్రమ అనేది దేశ మౌలిక సదుపాయాలు, తయారీరంగ ఆశయాలకు ఒక వ్యూహాత్మక స్తంభంగా ఆవిర్భవించింది. ప్రతిపాదిత నిర్మాణ మౌలిక సదుపాయాల పరికరాల (సిఐఇ) పథకం ద్వారా భారతదేశం వికసిత్ భారత్ 2047 దిశగా తన ప్రయాణాన్ని వేగవంతం చేస్తున్న తరుణంలో, ఈ పరిశ్రమకు తయారీని విస్తరించడానికి, స్థానికీకర ణను మరింతగా పెంచడానికి, ఎగుమతులను బలోపేతం చేయడానికి, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని స్వీకరించడానికి ఒక విశిష్టమైన అవకాశం లభించింది. ఇది ఆత్మనిర్భర్ భారత్, మేక్ ఇన్ ఇండియా దార్శనికత పట్ల మన నిబద్ధతను మరింత పెంచు తుంది".
‘‘ఐసీఈఎంఏ ద్వారా, వినూత్న, సుస్థిర, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోటీపడగల, భారతదేశ దీర్ఘకాలిక వృద్ధి ఆకాంక్షలకు మద్దతు ఇవ్వగల పరిశ్రమను సృష్టించేందుకు ప్రభుత్వం, అందరు భాగస్వాములతో కలిసి పనిచేయడానికి మేం కట్టుబడి ఉ న్నాం’’ అని కూడా అన్నారు
పరిశ్రమ సందర్భం
భారతదేశం ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద నిర్మాణ పరికరాల మార్కెట్గా కొనసాగుతోంది. FY25లో ఈ రంగం విలువ 10 బిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా వేయగా, 2030 నాటికి ఇది 15 బిలియన్ డాలర్లకు పెరుగుతుందని అంచనా. మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణం మందగించడం, దేశీయ డిమాండ్లో సుమారు 7% తగ్గుదల కారణంగా FY26లో ఈ పరిశ్రమ తాత్కాలికంగా మందగించింది. FY25తో పోలిస్తే మొత్తం పరికరాల అమ్మకాలు 1,36,995 యూనిట్లకు పడిపోయాయి, ఇది సుమారు 2% తగ్గుదల. అయినప్పటికీ, ఇదే కాలంలో ఎగుమతులు సుమారు 32% బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. ఇది భారతదేశంలో తయారైన నిర్మాణ పరికరాల పెరుగుతున్న ప్రపంచ పోటీతత్వాన్ని మరింత బలపరుస్తోంది.
ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తున్న మూలధన వ్యయ ప్రోత్సాహం, ఇందులో భాగంగా ₹12.2 లక్షల కోట్ల ప్రభుత్వ మూలధన వ్యయం, ప్రాజెక్టుల వేగవంతమైన అమలు, సీఐఈ పథకం ప్రారంభం వంటి వాటి మద్దతుతో FY27లో వృద్ధిలోకి తిరిగి వస్తుందని ఐసీఈఎంఏ అంచనా వేసింది. వార్షిక సమావేశాన్ని ముగిస్తూ, భారతదేశ మౌలిక సదుపాయాల ఆధారిత వృద్ధి, తయారీ రంగంలో స్వావలంబన, ప్రపంచ పోటీతత్వానికి నిర్మాణ పరికరాల పరిశ్రమ అందించే సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం, సభ్య కంపెనీలతో సన్నిహిత భాగస్వామ్యంతో పనిచేయడానికి తాము కట్టుబడి ఉన్నామని ఐసీఈఎంఏ పునరుద్ఘాటించింది. 2047 నాటికి దేశాన్ని ట్రిలియన్ డాలర్ల తయారీ ఆర్థిక వ్యవస్థగా, వికసిత్ భారత్గా మార్చాలనే దేశ ఆశయానికి ఈ రంగాన్ని ఒక కీలక సాధకంగా నిలుపుతామని పేర్కొంది.