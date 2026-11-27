డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలోనే 98 శాతం ప్రకటనల ఉల్లంఘనలు: ఏఎస్సీఐ అర్థ వార్షిక ఫిర్యాదుల నివేదిక
ముంబై: ఏప్రిల్- సెప్టెంబర్ 2026 మధ్యకాలంలో అడ్వర్టైజింగ్ స్టాండర్డ్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా(ASCI) గుర్తించిన ప్రకటనల ఉల్లంఘనలలో 98% డిజిటల్ మీడియాకు సంబంధించినవే. డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ల ఆధిపత్యం రోజురోజుకు పెరుగుతున్న ప్రకటనల వ్యవస్థలో, వినియోగదారుల రక్షణకు ఎదురవుతున్న సవాళ్లు కూడా పెరుగుతున్నాయని ఇది స్పష్టం చేస్తోంది. ఈ రోజు విడుదల చేసిన ASCI 2026-27 అర్థ-వార్షిక ఫిర్యాదుల నివేదిక ప్రకారం, ఏఎస్సీఐ కోడ్ ఉల్లంఘనలలో 73.4% ఒక్క మెటాకు సంబంధించినవే.
ఆరు నెలల కాలంలో, ఏఎస్సీఐ 2,308 ప్రకటనలకు సంబంధించిన 3,951 ఫిర్యాదులను, వాటిలో సంభావ్య ఉల్లంఘనలు ఉన్నాయేమోనని సమీక్షించింది. పరిశీలించిన ప్రకటనలలో, 94% వాటికి సవరణలు అవసర మని, 72% అబద్ధపు వాదనల ద్వారా వినియోగదారులను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నాయని, 30% హానికర మైన ఉత్పత్తులను లేదా అసురక్షిత పరిస్థితులను ప్రోత్సహిస్తున్నాయని గుర్తించారు.
ఏఎస్సీఐ చురుకైన పర్యవేక్షణ ద్వారా 85% ఉల్లంఘనలు గుర్తించబడ్డాయి. వినియోగదారులు ఫిర్యాదు చేయ డానికి ముందే ప్రకటనల ముప్పు అవకాశాలను గుర్తించడంలో నిఘా ప్రాముఖ్యత పెరుగుతోందని ఇది స్పష్టం చేస్తుంది. ఏఎస్సీఐ జోక్యం తర్వాత ప్రకటనకర్తలు స్వచ్ఛందంగా నిబంధనలను పాటించడం కొనసాగించారు. ఇది స్వీయ-నియంత్రణ వ్యవస్థకు లభించిన ఒక ముఖ్యమైన గుర్తింపు. నిబంధనల పాటించే స్థాయి 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 80% ఉండగా, 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 83%కి, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 86%కి పెరిగింది; 2026 ఏప్రిల్-సెప్టెంబర్ కాలంలో కూడా ఇది 86% వద్ద స్థిరంగా కొనసాగింది.
ఈ కాలంలో, ప్రకటనల స్వీయ-నియంత్రణ ప్రక్రియలో ప్రజల భాగస్వామ్యం పెరిగింది. ప్రజల నుండి వచ్చిన ఫిర్యాదులు 20% పెరిగాయి; అంటే 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరం ఏప్రిల్-సెప్టెంబర్ కాలంలో 1,124గా ఉన్న ఫిర్యాదులు, 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలోని అదే కాలంలో 1,347కి చేరుకున్నాయి. ప్రస్తుత నివేదిక కాలంలో అందిన ఫిర్యాదులలో 84% ఏఎస్సీఐ యొక్క 'TARA' ప్లాట్ఫామ్ ద్వారానే వచ్చాయి. ఇది ఏఎస్ సీఐ పాత్ర గురించి, అలాగే తమ సొంత హక్కుల గురించి ప్రజల్లో అవగాహన పెరిగిందనడానికి నిదర్శనం.
ఏప్రిల్-సెప్టెంబర్ నెలల మధ్య, మెటా ప్లాట్ఫామ్లలోని 1,563 ప్రకటనలు ఏఎస్సీఐ కోడ్ను ఉల్లంఘించిన ట్లు కనుగొనబడింది. వీటిలో, 90% ఆర్గానిక్ బ్రాండ్ కంటెంట్ కాకుండా, ఆదాయాన్ని ఆర్జించే స్పాన్సర్డ్ ప్రకట నలు కాగా, వీటిలో 41% ప్రకటనలు నిషేధించబడిన కేటగిరీలకు చెందినవి. వీటిలో గణనీయమైన భాగం ఆఫ్షోర్, చట్టవిరుద్ధమైన బెట్టింగ్కు సంబంధించినవి. తగు చర్య కోసం వీటిని నియంత్రణ సంస్థలకు, అలాగే మెటాకు కూడా నివేదించారు. ఈ పరిశోధనలు చాలా ముఖ్యమైనవి, ఎందుకంటే అన్ని రకాల ఆన్లైన్ మనీ గేమ్లను నిషేధించే 'ప్రమోషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ యాక్ట్, 2025' ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత కూడా ఈ ప్రకటనలు కొనసాగుతున్నాయి.
మొత్తం మీద, పరిమితం చేయబడిన లేదా నిషేధించబడిన ప్రకటనలకు సంబంధించిన 633 కేసులు ప్రభుత్వానికి నివేదించబడ్డాయి. వీటిలో ఇవి ఉన్నాయి:
అక్రమ పందాలు మరియు జూదానికి సంబంధించిన 590 ప్రకటనలు
డ్రగ్స్ అండ్ మ్యాజిక్ రెమెడీస్ యాక్ట్ కింద 28 కేసులు
మద్యానికి సంబంధించినవి 6
జాతీయ వైద్య మండలి నిబంధనలకు సంబంధించినవి 4
ఇతర విషయాలకు సంబంధించినవి 5
తెలంగాణ RERAతో కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందం ప్రకారం, RERA చట్ట ఉల్లంఘనలకు గాను 333 రియల్ ఎస్టేట్ ప్రకటనలను TGRERAకు నివేదించడం జరిగింది.
పైన పేర్కొన్న వాటితో పాటు, నిరంతరంగా నిబంధనలను పాటించనందుకు మరో 136 ప్రకటనలను సంబం ధిత నియంత్రణ సంస్థలకు నివేదించడం జరిగింది.
బెట్టింగ్ విభాగంలో, 590 కేసులలో 99% కేసులు చురుకైన నిఘా ద్వారా గుర్తించబడ్డాయి. వీటిలో 98% కేసులు స్పాన్సర్డ్ ప్రకటనలకు సంబంధించినవే. తగిన చర్యల కోసం ఏఎస్సీఐ ఈ ప్రకటనలను I4C, సమా చార & ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖకు నివేదించింది.
ఆఫ్షోర్, అక్రమ బెట్టింగ్ల తర్వాత, అత్యధిక సంఖ్యలో ఉల్లంఘనలు వీటిలో నమోదయ్యాయి:
వ్యక్తిగత సంరక్షణ: 456
రియల్ ఎస్టేట్: 360
ఆహారం, పానీయాలు: 312
ఎలక్ట్రానిక్స్, వినియోగదారు మన్నికైన వస్తువులు: 95
ఆరోగ్య సంరక్షణ: 82
విద్య : 68
ఈ ఏడు కేటగిరీలు ఈ కాలంలో 90% ప్రకటనల ఉల్లంఘనలకు కారణమయ్యాయి.
ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ సంబంధిత ఉల్లంఘనల కారణంగా ప్రాసెస్ చేయబడిన 659 ప్రకటనలలో, 95% వాటికి సవరణలు అవసరమయ్యాయి.
ఇది పర్సనల్ కేర్ కేటగిరీలో అత్యంత స్పష్టంగా కనిపించింది, ఇక్కడ 263 ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ సంబంధిత ఉల్లం ఘనలు నమోదయ్యాయి. ఈ కేటగిరీలో అతిశయోక్తితో కూడిన, నిరాధారమైన చర్మ, జుట్టు రూపాంతర వాదనలు, తప్పుదారి పట్టించే భద్రత, పదార్థాల వాదనలు, నిరాధారమైన పర్యావరణ వాదనల వంటి ఆందోళ నలు కూడా వ్యక్తమయ్యాయి.
ఆహార, పానీయాల రంగంలోని 312 ఉల్లంఘనలలో, 74% న్యూట్రాస్యూటికల్ ఉత్పత్తులకు సంబంధించి నవి. PCOD, రక్తహీనత, క్యాన్సర్ ప్రమాదం, గుండె ఆరోగ్యం వంటి పరిస్థితులపై చేసిన వాదనలను, అలాగే తగినంత రుజువులు లేకుండా వేగంగా బరువు తగ్గడంపై చేసిన వాదనలను ఏఎస్సీఐ గమనించింది. ఈ విభాగంలో కూడా, 181 ఉల్లంఘనలతో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల సమాచార వెల్లడి ఒక ఆందోళనకరమైన అంశంగా మిగిలిపోయింది.
ఎలక్ట్రానిక్స్, వినియోగ వస్తువుల విభాగంలో ఉల్లంఘనలు 75గా ఉన్నాయి, ఇవి ప్రధానంగా మొబైల్ ఫోన్ల విడుదలకు సంబంధించినవి. ఉల్లంఘనలను గుర్తించిన తర్వాత అధిక స్పందన ఉంటుందని కూడా ఈ నివేదిక సూచిస్తుంది: ఇన్ఫ్లుయె న్సర్ ప్రకటనలలో 83.5% వాటిని ఎవరూ వ్యతిరేకించలేదు, అటువంటి ప్రకటనలు సగటున ఆరు పని దినాల లోపు సవరించబడ్డాయి.
ఏఎస్సీఐ సీఈఓ, సెక్రటరీ జనరల్ మనీషా కపూర్ ఇలా అన్నారు: “డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ల వేగం, విస్తృతికి అనుగుణం గా ప్రకటనల రంగం అంతకంతకూ మారుతోంది. అందువల్ల, మారుతున్న ఈ వాతావరణానికి అనుగుణంగా వినియోగ దారుల రక్షణ కూడా ఉండేలా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. తప్పుదోవ పట్టించే వాదనలు, సరిపోని సమాచార వెల్ల డి, చట్టప్రకారం నిషేధించబడిన ఉత్పత్తుల ప్రకటనలు వినియోగదారులకు ఆందోళన కలిగిస్తూనే ఉన్నాయని మా పరి శోధనలు చూపిస్తున్నాయి. గత నాలుగేళ్లుగా స్వచ్ఛందంగా నిబంధనలను పాటించే వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగు తోంది. ఇది ప్రకటనకర్తలలో పెరిగిన స్పందనను ప్రతిబింబిస్తోంది. అయినప్పటికీ, ఉల్లంఘనల స్థాయి ఈ వ్యవస్థ అంత టా నిరంతర నిఘా, జవాబుదారీతనం ఆవశ్యకతను కూడా నొక్కి చెబుతోంది.”
బలమైన క్రియాశీలక పర్యవేక్షణతో పాటు, ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేగాన్ని కూడా ఏఎస్సీఐ మెరుగుపరుస్తూనే ఉంది. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 30 రోజులుగా ఉన్న, అధికారికంగా విచారించబడిన ఫిర్యాదుల సగటు పరిష్కార సమయం, 2026 ఏప్రిల్-సెప్టెంబర్ మధ్య 15 రోజులకు తగ్గింది. ప్రకటనకర్తలు అభ్యంతరం చెప్పని కేసుల నిష్పత్తి కూడా 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 49% నుండి 2026 ఏప్రిల్-సెప్టెంబర్ మధ్య 71%కి స్థిరంగా పెరిగింది. ఇటువంటి కేసుల పరిష్కారానికి సగటున 8 రోజులు పడుతుంది.