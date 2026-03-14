ఆదివారం, 15 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 14 మార్చి 2026 (22:47 IST)

ప్రపంచ అనిశ్చితుల మధ్య మార్కెట్ అస్థిరత: మరింత బలంగా దేశీయ మౌలిక అంశాలు

Sidhartha
ప్రపంచ మార్కెట్లు బలమైన బుల్ రన్‌ను నమోదు చేసినప్పటికీ, భారతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లు దాదాపు పద్దెనిమిది నెలలుగా విస్తృత పరిమితి పరిధిలోనే కొనసాగాయి. అయితే, గత ఆరు నెలల్లో ఈ ప్రతికూల పరిస్థితులు గణనీయంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. కార్పొరేట్ ఆదాయాలు గణనీయమైన ఊపందుకున్నాయి. FY26 మూడో త్రైమాసికంలో నిఫ్టీ 500 లాభాలు సంవత్సర ప్రాతిపదికన 16% పెరిగి, గత ఎనిమిది త్రైమాసికాలలో అత్యధిక వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. దీని ద్వారా ఇది ఇటీవలి సంవత్సరాలలో అత్యంత బలమైన రిపోర్టింగ్ సీజన్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.
 
మిస్టర్ సోర్భ్ గుప్తా,  ఈక్విటీ హెడ్, బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ లిమిటెడ్ ఇలా అన్నారు, గత కొన్ని త్రైమాసికాలలో కార్పొరేట్ ఆదాయాల వృద్ధి గణనీయంగా బలపడింది. తాజా రిపోర్టింగ్ సీజన్ లాభదాయకతలో విస్తృత ఆధారిత పునరుద్ధరణను ప్రతిబింబిస్తోంది. ఇది ఈక్విటీ మార్కెట్లు ముందుకు సాగేందుకు మరింత బలమైన మరియు సహాయక పునాదిని అందిస్తోంది. 
 
అదే సమయంలో, రుణ వృద్ధి మళ్లీ రెండంకెల స్థాయికి చేరుకోవడం డిమాండ్ మరియు ద్రవ్య లభ్యతలో మెరుగుదలను ప్రతిబింబిస్తోంది. జీఎస్టీ కోతల మద్దతుతో వినియోగ సూచికలు కూడా పునరుద్ధరణ సంకేతాలు చూపించడం ప్రారంభించాయి. ఇదే సమయంలో, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అమలు చేసిన సంచిత 125 bps వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు, లిక్విడిటీ లభ్యత పెంపుతో కలిసి, కంపెనీలు మరియు వినియోగదారుల కోసం రుణ వ్యయాలను తగ్గించడంలో సహాయపడ్డాయి.
 
అయితే, 2026లో కొత్త అనిశ్చితులు కూడా ఉద్భవించాయి, ఇవి మార్కెట్ అస్థిరతకు దోహదపడ్డాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వేగంగా విస్తరిస్తుండటం వల్ల భారతీయ ఐటి సేవల డిమాండ్‌తో పాటు మొత్తం ఉద్యోగ కల్పనపై స్వల్పకాలిక ప్రభావాలు ఉండొచ్చన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ పరిణామాలు ఐటి రంగం ఇటీవలి కాలంలో చూపిన తక్కువ పనితీరులో కూడా ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.
 
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వంటి సాంకేతిక పరివర్తనలు సాధారణంగా సాంప్రదాయ సేవా నమూనాల కోసం అనిశ్చితి దశలను తీసుకువస్తాయి. అయితే, భారతీయ ఐటి కంపెనీలు చారిత్రాత్మకంగా ఇటువంటి మార్పులకు అనుగుణంగా మారే సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించాయి. కొత్త సాంకేతిక చక్రం అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ ఈ రంగం కూడా క్రమంగా తనను తాను మార్చుకుంటుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
మధ్యప్రాచ్యంలో భౌగోళిక-రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు భారతదేశానికి ముడి చమురు సరఫరాపై ప్రమాదాలను పెంచాయి, ముఖ్యంగా దేశం తన ముడి చమురు అవసరాల్లో సుమారు 85%ను దిగుమతులపై ఆధారపడుతుంది. ముఖ్యంగా, ఈ దిగుమతుల్లో దాదాపు 40–50% హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా రవాణా చేయబడుతుండటంతో, ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడు సరఫరా మార్గాలు అంతరాయానికి గురయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది.
 
సుదీర్ఘకాలం కొనసాగే సంఘర్షణ అధిక ద్రవ్యోల్బణం, రూపాయిపై ఒత్తిడి, అలాగే విమానయానం, పెయింట్స్, రసాయనాలు మరియు చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు వంటి రంగాలపై మార్జిన్ ఒత్తిడిని పెంచే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా, విదేశీ పోర్ట్‌ఫోలియో పెట్టుబడుల (FPI) ప్రవాహాలపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. అయితే, భారతదేశం యొక్క బలమైన విదేశీ మారక నిల్వలు మరియు వ్యూహాత్మక పెట్రోలియం నిల్వలు బాహ్య షాకులకు వ్యతిరేకంగా ముఖ్యమైన రక్షణగా నిలుస్తాయి.
 
ప్రపంచ పరిణామాలు మార్కెట్లలో అస్థిరతను తీసుకువస్తూనే ఉన్నప్పటికీ, భారతదేశం యొక్క నిర్మాణాత్మక వృద్ధి చోదకాలు మాత్రం దృఢంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఆదాయాలపై స్పష్టత మెరుగుపడటం, దేశీయ డిమాండ్ బలోపేతం కావడం వంటి అంశాల నేపథ్యంలో, క్రమశిక్షణతో కూడిన పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్ చక్రాల మధ్య కూడా పెట్టుబడి కొనసాగించడం ద్వారా దీర్ఘకాలికంగా లాభపడే అవకాశం ఉంది, అని సోర్భ్ వివరించారు.
 
ఇంతలో, కేంద్ర బడ్జెట్ మరియు ద్రవ్య విధాన కమిటీ సమావేశం అనంతరం ఒత్తిడితో స్థిర ఆదాయ మార్కెట్లు నెలను ప్రారంభించాయి. కొనసాగుతున్న భౌగోళిక-రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మరియు ఎఫ్‌పీఐ ప్రవాహాలపై ఉన్న ఆందోళనలు మార్కెట్ భావోద్వేగాలపై ప్రభావం చూపాయి. ఫలితంగా, ఈ కాలంలో రూపాయి రికార్డు కనిష్ట స్థాయికి పడిపోగా, బాండ్ దిగుబడులు, ముఖ్యంగా దీర్ఘకాల మరియు అత్యంత దీర్ఘకాల పరిమితుల్లో గణనీయంగా పెరిగాయి.
 
అయితే, భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం ప్రకటించిన అనంతరం మార్కెట్ సెంటిమెంట్ తాత్కాలికంగా కోలుకుంది. ఇది ఎఫ్‌పీఐ ప్రవాహాలను స్థిరీకరించడంలో సహాయపడటంతో పాటు రూపాయి బలపడటానికి కూడా మద్దతు ఇచ్చింది. ఇదే సమయంలో, దేశీయ పరిణామాలు కూడా సహాయక పాత్ర పోషించాయి. 2024ను బేస్ ఇయర్‌గా తీసుకుని సీపీఐ సిరీస్‌ను పునరుద్ధరించడం ద్వారా ప్రధాన ద్రవ్యోల్బణ ధోరణి మితంగా ఉన్నదని మళ్లీ స్పష్టమైంది. దీనితో ఆర్బీఐ విధాన విరామం మరింతకాలం కొనసాగవచ్చన్న అంచనాలు బలపడ్డాయి.
 
సీపీఐ శ్రేణి పునరుద్ధరణ అంతర్లీన ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు నియంత్రణలో ఉన్నాయనే అభిప్రాయాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది. ఇదే సమయంలో, ఆర్బీఐ మునుపటి వడ్డీ రేటు తగ్గింపుల ప్రభావం ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎలా ప్రసారం అవుతుందన్న దానిపై దృష్టి సారిస్తున్న నేపథ్యంలో, ఇది స్థిరమైన విధాన వాతావరణానికి అనుకూల పరిస్థితులను కూడా బలపరుస్తోంది, అని మిస్టర్ సిద్ధార్థ్ చౌదరి, హెడ్-ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్, బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ లిమిటెడ్ అన్నారు.
 
అయితే, యుఎస్-ఇరాన్ వివాదం తీవ్రతరం కావడంతో ఈ కోలుకోవడం స్వల్పకాలికంగానే నిలిచింది. ముడి చమురు ధరలు గణనీయంగా పెరగగా, రూపాయి తన లాభాల్లో కొంత భాగాన్ని కోల్పోయింది. అదే సమయంలో, దిగుబడి వక్రరేఖ మళ్లీ గణనీయంగా ఎగసిపడింది, ముఖ్యంగా అత్యంత దీర్ఘకాల పరిమితిలో అమ్మకాల ఒత్తిడి మరింత స్పష్టంగా కనిపించింది.
 
భవిష్యత్తులో స్థిర ఆదాయ మార్కెట్ల దిశ ప్రధానంగా భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీర్ఘకాలం కొనసాగే లేదా మరింత విస్తరించే సంఘర్షణ ముడి చమురు ధరల్లో అస్థిరతను కొనసాగించవచ్చు. దాని ప్రభావంగా ద్రవ్యోల్బణ అంచనాలు, కరెన్సీ విలువ, బాహ్య చెల్లింపుల సమతుల్యత (external balances) మరియు దీర్ఘకాలిక బాండ్ దిగుబడులు కూడా ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంది.
 
మరింత వివరిస్తూ, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వక్రరేఖలోని 3-7 సంవత్సరాల విభాగం పెట్టుబడిదారులకు సమతుల్యమైన ఆకర్షణీయ అవకాశాన్ని అందిస్తోందని సిద్ధార్థ్ పేర్కొన్నారు. దీర్ఘకాలిక విభాగం(లాంగ్ ఎండ్) ఎక్కువ దిగుబడిని అందించినప్పటికీ, అది ముడి చమురు ధరల మార్పులు మరియు కరెన్సీ అస్థిరతలకు మరింత సున్నితంగా స్పందించే స్వభావం కలిగి ఉందని ఆయన తెలిపారు.

Anushka Shetty: స్వీటీ అనుష్క శెట్టి పెళ్లి చేసుకుంటుందా?

స్వీటీ అనుష్క శెట్టి చుట్టూ పెళ్లి పుకార్లు కొత్తేమీ కాదు. చాలా సంవత్సరాలుగా, ఆమె పెళ్లి గురించి మీడియాలో తరచుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. గతంలో జర్నలిస్టులు అనుష్కను వివాహం గురించి అడిగినప్పుడల్లా, ఆమె ఎప్పుడూ వివాహ ప్రణాళికలను స్పష్టంగా ధృవీకరించలేదు. నటి త్వరలో వివాహం చేసుకోవచ్చునని టాక్ వస్తోంది. అనుష్క తన కుటుంబంతో సన్నిహిత సంబంధాన్ని పంచుకునే ఒక ఫేమస్ పారిశ్రామికవేత్త కుమారుడిని వివాహం చేసుకోవాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ పుకార్లు మరింత సంచలనం కావడానికి మరొక కారణం అనుష్క ప్రస్తుత జీవనశైలి.

Ustaad Bhagat Singh: ఎంటర్ టైన్ మెంట్, దేశభక్తి కలగలిపిన ట్రైలర్ తో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఆకట్టుకున్నాడు

Ustaad Bhagat Singh: ఎంటర్ టైన్ మెంట్, దేశభక్తి కలగలిపిన ట్రైలర్ తో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఆకట్టుకున్నాడుతెలుగులో నచ్చని పదం స్కామ్ అని అనగానే.. అది తెలుగు కాదు ఇంగ్లీషు పదం అని హాస్యనటుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి చెప్పడం, అలానా.. అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించడం వంటి ఎంటర్ టైన్ మెంట్ తోపాటు భారత్ లో మగాడు బొట్టుపెట్టుకుంటే ఎలా వుంటుందో చూస్తావా? అంటూ విలన్ నుద్దేశించి సీరియస్ గా ఫైర్ కావడం వంటి యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ మెండుగా వున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ట్రైలర్ ఆకట్టుకుంది.

మేడ్ ఇన్ కొరియా చిత్రీకరణ ఆనందించదగ్గ అనుభవం : ప్రియాంక మోహన్.

మేడ్ ఇన్ కొరియా చిత్రీకరణ ఆనందించదగ్గ అనుభవం : ప్రియాంక మోహన్.మేడ్ ఇన్ కొరియా’ చిత్రీకరణ ఎంతగానో ఆనందించదగ్గ అనుభవంగా మారిందనే ప్రియాంక మోహన్.తెలియజేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. నెట్‌ఫ్లిక్స్ యొక్క క్రాస్-కల్చరల్ ప్రాజెక్ట్ ‘మేడ్ ఇన్ కొరియా’ విడుదలకు ముందు, సియోల్‌లో చిత్రీకరణ, కొరియన్ తారాగణం మరియు సిబ్బందితో కలిసి పనిచేయడం ఈ చిత్రం ఎలా ఆవిష్కరణ ప్రయాణంలా అనిపించిందో ప్రియాంక అరుల్ మోహన్ వివరించారు. ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు రా కార్తీక్‌.

S.P. Charan: ఎస్పీ చరణ్, కేఎస్ చిత్ర పాడిన మెలోడీ బంగారు బొమ్మ సాంగ్ రిలీజ్

S.P. Charan: ఎస్పీ చరణ్, కేఎస్ చిత్ర పాడిన మెలోడీ బంగారు బొమ్మ సాంగ్ రిలీజ్సుమంత్ ప్రభాస్ రూరల్ లవ్, ఫ్యామిలీ డ్రామా 'గోదారి గట్టుపైన' తో అలరించబోతున్నారు. సుభాష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో రెడ్ పప్పెట్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించింది. నిధి ప్రదీప్ ఈ చిత్రంలో కథానాయికగా నటించగా, జగపతి బాబు కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. టీజర్, ఫస్ట్ రెండు సింగిల్స్‌కు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది ఈ జోష్ ని కొనసాగిస్తూ, మేకర్స్ ఇప్పుడు మూడో సింగిల్ 'బంగారు బొమ్మ'ను రిలీజ్ చేశారు.

Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ కోసం పోరాటం చేసిన రష్మిక మందన్న వీడియో రీరిలీజ్

Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ కోసం పోరాటం చేసిన రష్మిక మందన్న వీడియో రీరిలీజ్విజయ్ దేవరకొండ కోసం పోరాటం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఎదురైందని రష్మిక మందన్న పాత వీడియోలు ద్వారా తెలియజేస్తుంది. అటు రెండోసారి విజయ్ తో నటించడంతోపాటు వివాహం గురించి కుటుంబంలో పెద్ద చర్చే జరిగిందని తెలిపింది. ఫిబ్రవరి 26న ఉదయపూర్‌లో వీరు వివాహం చేసుకున్నారు. అప్పటినుంచి ఏదోవిధంగా రష్మిక స్పందిస్తూనే వుంది. పెండ్లి జరుగుతున్న తరుణంలో పాత వివాహబంధాన్ని గుర్తుచేస్తూ కొందరు పోస్ట్ లు పెట్టడం, ఆ తర్వాత రష్మిక వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబోతున్నట్లు ఇటీవలే ప్రకటించింది. అయితే తాజాగా మరోసారి సోషల్ మీడియాలో ఆమె రెండో సినిమా విజయ్ తోచేస్తుండగా పలికిన మాటలు మళ్ళీ రీ రిలీజ్ లా సోషల్ మీడియాలో కొనసాగుతున్నాయి.

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?బాడీ మసాజ్. కనీసం 15 రోజులుకోసారైనా శరీర మర్దన చేయాలి. ఇందుకోసం ఉపయోగించే నూనెలు చర్మంలోకి చొచ్చుకుపోతాయి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరుస్తాయి. ఏ నూనెలు మర్దనకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాము. ఆలివ్ నూనెతో చేసే మసాజ్ చాలా నెమ్మదిగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. కొబ్బరి నూనె తేలికైనది, జిడ్డు లేనిది, త్వరగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. తీపి బాదం నూనె తేలికపాటి తీపి సువాసనతో కూడిన లేత పసుపు నూనె. అవోకాడో నూనెలో సహజ రబ్బరు పాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి అలెర్జీ వున్నవారు ఈ నూనెకి దూరంగా వుండాలి.

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనం

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనంటైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్‌కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు. ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది.

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.
