ప్రపంచ అనిశ్చితుల మధ్య మార్కెట్ అస్థిరత: మరింత బలంగా దేశీయ మౌలిక అంశాలు

ప్రపంచ మార్కెట్లు బలమైన బుల్ రన్ను నమోదు చేసినప్పటికీ, భారతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లు దాదాపు పద్దెనిమిది నెలలుగా విస్తృత పరిమితి పరిధిలోనే కొనసాగాయి. అయితే, గత ఆరు నెలల్లో ఈ ప్రతికూల పరిస్థితులు గణనీయంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. కార్పొరేట్ ఆదాయాలు గణనీయమైన ఊపందుకున్నాయి. FY26 మూడో త్రైమాసికంలో నిఫ్టీ 500 లాభాలు సంవత్సర ప్రాతిపదికన 16% పెరిగి, గత ఎనిమిది త్రైమాసికాలలో అత్యధిక వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. దీని ద్వారా ఇది ఇటీవలి సంవత్సరాలలో అత్యంత బలమైన రిపోర్టింగ్ సీజన్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.
మిస్టర్ సోర్భ్ గుప్తా, ఈక్విటీ హెడ్, బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ లిమిటెడ్ ఇలా అన్నారు, గత కొన్ని త్రైమాసికాలలో కార్పొరేట్ ఆదాయాల వృద్ధి గణనీయంగా బలపడింది. తాజా రిపోర్టింగ్ సీజన్ లాభదాయకతలో విస్తృత ఆధారిత పునరుద్ధరణను ప్రతిబింబిస్తోంది. ఇది ఈక్విటీ మార్కెట్లు ముందుకు సాగేందుకు మరింత బలమైన మరియు సహాయక పునాదిని అందిస్తోంది.
అదే సమయంలో, రుణ వృద్ధి మళ్లీ రెండంకెల స్థాయికి చేరుకోవడం డిమాండ్ మరియు ద్రవ్య లభ్యతలో మెరుగుదలను ప్రతిబింబిస్తోంది. జీఎస్టీ కోతల మద్దతుతో వినియోగ సూచికలు కూడా పునరుద్ధరణ సంకేతాలు చూపించడం ప్రారంభించాయి. ఇదే సమయంలో, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అమలు చేసిన సంచిత 125 bps వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు, లిక్విడిటీ లభ్యత పెంపుతో కలిసి, కంపెనీలు మరియు వినియోగదారుల కోసం రుణ వ్యయాలను తగ్గించడంలో సహాయపడ్డాయి.
అయితే, 2026లో కొత్త అనిశ్చితులు కూడా ఉద్భవించాయి, ఇవి మార్కెట్ అస్థిరతకు దోహదపడ్డాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వేగంగా విస్తరిస్తుండటం వల్ల భారతీయ ఐటి సేవల డిమాండ్తో పాటు మొత్తం ఉద్యోగ కల్పనపై స్వల్పకాలిక ప్రభావాలు ఉండొచ్చన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ పరిణామాలు ఐటి రంగం ఇటీవలి కాలంలో చూపిన తక్కువ పనితీరులో కూడా ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వంటి సాంకేతిక పరివర్తనలు సాధారణంగా సాంప్రదాయ సేవా నమూనాల కోసం అనిశ్చితి దశలను తీసుకువస్తాయి. అయితే, భారతీయ ఐటి కంపెనీలు చారిత్రాత్మకంగా ఇటువంటి మార్పులకు అనుగుణంగా మారే సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించాయి. కొత్త సాంకేతిక చక్రం అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ ఈ రంగం కూడా క్రమంగా తనను తాను మార్చుకుంటుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మధ్యప్రాచ్యంలో భౌగోళిక-రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు భారతదేశానికి ముడి చమురు సరఫరాపై ప్రమాదాలను పెంచాయి, ముఖ్యంగా దేశం తన ముడి చమురు అవసరాల్లో సుమారు 85%ను దిగుమతులపై ఆధారపడుతుంది. ముఖ్యంగా, ఈ దిగుమతుల్లో దాదాపు 40–50% హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా రవాణా చేయబడుతుండటంతో, ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడు సరఫరా మార్గాలు అంతరాయానికి గురయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది.
సుదీర్ఘకాలం కొనసాగే సంఘర్షణ అధిక ద్రవ్యోల్బణం, రూపాయిపై ఒత్తిడి, అలాగే విమానయానం, పెయింట్స్, రసాయనాలు మరియు చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు వంటి రంగాలపై మార్జిన్ ఒత్తిడిని పెంచే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా, విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడుల (FPI) ప్రవాహాలపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. అయితే, భారతదేశం యొక్క బలమైన విదేశీ మారక నిల్వలు మరియు వ్యూహాత్మక పెట్రోలియం నిల్వలు బాహ్య షాకులకు వ్యతిరేకంగా ముఖ్యమైన రక్షణగా నిలుస్తాయి.
ప్రపంచ పరిణామాలు మార్కెట్లలో అస్థిరతను తీసుకువస్తూనే ఉన్నప్పటికీ, భారతదేశం యొక్క నిర్మాణాత్మక వృద్ధి చోదకాలు మాత్రం దృఢంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఆదాయాలపై స్పష్టత మెరుగుపడటం, దేశీయ డిమాండ్ బలోపేతం కావడం వంటి అంశాల నేపథ్యంలో, క్రమశిక్షణతో కూడిన పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్ చక్రాల మధ్య కూడా పెట్టుబడి కొనసాగించడం ద్వారా దీర్ఘకాలికంగా లాభపడే అవకాశం ఉంది, అని సోర్భ్ వివరించారు.
ఇంతలో, కేంద్ర బడ్జెట్ మరియు ద్రవ్య విధాన కమిటీ సమావేశం అనంతరం ఒత్తిడితో స్థిర ఆదాయ మార్కెట్లు నెలను ప్రారంభించాయి. కొనసాగుతున్న భౌగోళిక-రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మరియు ఎఫ్పీఐ ప్రవాహాలపై ఉన్న ఆందోళనలు మార్కెట్ భావోద్వేగాలపై ప్రభావం చూపాయి. ఫలితంగా, ఈ కాలంలో రూపాయి రికార్డు కనిష్ట స్థాయికి పడిపోగా, బాండ్ దిగుబడులు, ముఖ్యంగా దీర్ఘకాల మరియు అత్యంత దీర్ఘకాల పరిమితుల్లో గణనీయంగా పెరిగాయి.
అయితే, భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం ప్రకటించిన అనంతరం మార్కెట్ సెంటిమెంట్ తాత్కాలికంగా కోలుకుంది. ఇది ఎఫ్పీఐ ప్రవాహాలను స్థిరీకరించడంలో సహాయపడటంతో పాటు రూపాయి బలపడటానికి కూడా మద్దతు ఇచ్చింది. ఇదే సమయంలో, దేశీయ పరిణామాలు కూడా సహాయక పాత్ర పోషించాయి. 2024ను బేస్ ఇయర్గా తీసుకుని సీపీఐ సిరీస్ను పునరుద్ధరించడం ద్వారా ప్రధాన ద్రవ్యోల్బణ ధోరణి మితంగా ఉన్నదని మళ్లీ స్పష్టమైంది. దీనితో ఆర్బీఐ విధాన విరామం మరింతకాలం కొనసాగవచ్చన్న అంచనాలు బలపడ్డాయి.
సీపీఐ శ్రేణి పునరుద్ధరణ అంతర్లీన ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు నియంత్రణలో ఉన్నాయనే అభిప్రాయాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది. ఇదే సమయంలో, ఆర్బీఐ మునుపటి వడ్డీ రేటు తగ్గింపుల ప్రభావం ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎలా ప్రసారం అవుతుందన్న దానిపై దృష్టి సారిస్తున్న నేపథ్యంలో, ఇది స్థిరమైన విధాన వాతావరణానికి అనుకూల పరిస్థితులను కూడా బలపరుస్తోంది, అని మిస్టర్ సిద్ధార్థ్ చౌదరి, హెడ్-ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్, బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ లిమిటెడ్ అన్నారు.
అయితే, యుఎస్-ఇరాన్ వివాదం తీవ్రతరం కావడంతో ఈ కోలుకోవడం స్వల్పకాలికంగానే నిలిచింది. ముడి చమురు ధరలు గణనీయంగా పెరగగా, రూపాయి తన లాభాల్లో కొంత భాగాన్ని కోల్పోయింది. అదే సమయంలో, దిగుబడి వక్రరేఖ మళ్లీ గణనీయంగా ఎగసిపడింది, ముఖ్యంగా అత్యంత దీర్ఘకాల పరిమితిలో అమ్మకాల ఒత్తిడి మరింత స్పష్టంగా కనిపించింది.
భవిష్యత్తులో స్థిర ఆదాయ మార్కెట్ల దిశ ప్రధానంగా భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీర్ఘకాలం కొనసాగే లేదా మరింత విస్తరించే సంఘర్షణ ముడి చమురు ధరల్లో అస్థిరతను కొనసాగించవచ్చు. దాని ప్రభావంగా ద్రవ్యోల్బణ అంచనాలు, కరెన్సీ విలువ, బాహ్య చెల్లింపుల సమతుల్యత (external balances) మరియు దీర్ఘకాలిక బాండ్ దిగుబడులు కూడా ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంది.
మరింత వివరిస్తూ, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వక్రరేఖలోని 3-7 సంవత్సరాల విభాగం పెట్టుబడిదారులకు సమతుల్యమైన ఆకర్షణీయ అవకాశాన్ని అందిస్తోందని సిద్ధార్థ్ పేర్కొన్నారు. దీర్ఘకాలిక విభాగం(లాంగ్ ఎండ్) ఎక్కువ దిగుబడిని అందించినప్పటికీ, అది ముడి చమురు ధరల మార్పులు మరియు కరెన్సీ అస్థిరతలకు మరింత సున్నితంగా స్పందించే స్వభావం కలిగి ఉందని ఆయన తెలిపారు.