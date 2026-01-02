తుది వస్తువుల ధరల భారీ పెంపుపై ఫైఫా ఆందోళన: రైతులపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని హెచ్చరిక

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, గుజరాత్ తదితర రాష్ట్రాలలోని లక్షలాది మంది వాణిజ్య పంటల రైతులు, వ్యవసాయ కూలీల పక్షాన నిలిచే లాభాపేక్ష లేని సంస్థ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా ఫార్మర్ అసోసియేషన్స్ (FAIFA), కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్పై తీవ్రంగా స్పందించింది. చూయింగ్ టుబాకో, జర్దా సెంటెడ్ టుబాకో, గుట్కా ప్యాకింగ్ మెషీన్స్(సామర్థ్య నిర్ధారణ- సుంకం వసూలు) నిబంధనలు, 2026 కింద... సిగరెట్ పొడవును బట్టి 1,000 స్టిక్స్కు రూ. 2,050 నుండి రూ. 8,500 వరకు ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని జనవరి 1, 2026 నుండి అమలు చేయడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.
ఈ ఆకస్మిక మరియు భారీ పెంపు... చట్టబద్ధమైన సిగరెట్ పరిశ్రమపై ఆధారపడిన లక్షలాది మంది రైతులు, ఎంఎస్ఎంఈలు(MSMEs), చిల్లర వ్యాపారులు, అనుబంధ విలువ గొలుసులపై వినాశకరమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుందని ఫైఫా హెచ్చరించింది. పన్నుల పరివర్తన ఆదాయ తటస్థంగా ఉంటుందన్న ప్రభుత్వ గత ప్రకటనలకు ఇది పూర్తిగా విరుద్ధంగా ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు చెందిన ఎఫ్సివి (FCV) పొగాకు రైతుల పట్ల... భారతదేశ పొగాకు పన్ను విధానం ఇప్పటికే బహిరంగంగానే వివక్ష చూపిస్తోంది. ఎఫ్సివి పొగాకును ఉపయోగించే సిగరెట్లపై ఉన్న అత్యంత అధిక పన్ను రేటు భారం కింద రైతులు ఇప్పటికే నలిగిపోతున్నారు. కిలోగ్రాము ప్రాతిపదికన చూస్తే, బీడీల కంటే 50 రెట్లు ఎక్కువ, నమలే పొగాకు కంటే 30 రెట్లు ఎక్కువ పన్నును వీరు భరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, తుది ఉత్పత్తిలో ఎఫ్సివి పొగాకుపై ఒక్కో మోతాదుకు రూ. 6 కంటే ఎక్కువ పన్ను విధిస్తుండగా, బీడీలు, నమలే ఉత్పత్తులలో ఉపయోగించే ఇతర పొగాకు రూపాలపై ఒక్కో మోతాదుకు ఒక పైసా కంటే తక్కువ పన్ను ఉంది. ఇటువంటి తీవ్రమైన అసమానత... అత్యంత నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండే రైతులను శిక్షిస్తోంది. ప్రస్తుత భారీ ఎక్సైజ్ పెంపు ఈ ఆర్థిక వివక్షను మరింత పెంచుతోంది. ఇది ఎఫ్సివి సాగుదారులను అణిచివేస్తుంది, మొత్తం పొగాకు ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది.
ఫైఫా ప్రెసిడెంట్ శ్రీ మురళీ బాబు మాట్లాడుతూ: సెప్టెంబర్ 4, 2025న జీఎస్టీ 2.0ను ప్రకటించేటప్పుడు, పొగాకు ఉత్పత్తుల విషయంలో రిటైల్ అమ్మకపు ధరలో 40% జీఎస్టీ వసూలు చేస్తామని, అయితే మొత్తం పన్ను భారం మారకుండా ఉంటుందని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. భారతదేశం అంతటా ఉన్న రైతాంగం ఈ 'ఆదాయ తటస్థత' హామీని నమ్ముకుంది. రేట్లను పునర్వ్యవస్థీకరించడం, 12% స్లాబ్ను తొలగించడం ద్వారా జీఎస్టీని హేతుబద్ధీకరించాలనే ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించింది. ఇది ధరలను తగ్గించడానికి సహాయపడింది. కానీ ఆ హామీ నెరవేరకపోగా, రైతుల జీవనోపాధిని పణంగా పెట్టి పన్నులను భారీగా పెంచడం చూసి మేము దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాము.
ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, తలసరి ఆదాయంతో పోల్చి చూస్తే భారతదేశంలో చట్టబద్ధమైన సిగరెట్ ధరలు ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సామాన్యులకు అందుబాటులో లేని స్థాయిలోనే ఉన్నాయని ఫైఫా నాయకులు నొక్కి చెప్పారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) అఫర్డబిలిటీ ఇండెక్స్లో ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని అన్నారు. ప్రస్తుత భారీ పెంపు... చట్టబద్ధమైన ఉత్పత్తులను భారీ వర్గ వినియోగదారులకు అందకుండా చేస్తుంది. ఇది వినియోగదారులు అక్రమ మార్గాల వైపు మళ్లే వేగాన్ని పెంచుతుంది.
ప్రకటించిన ఎక్సైజ్ రేట్లను వెనక్కి తీసుకోవాలని, స్మగ్లింగ్ను నిరుత్సాహపరచడానికి, దేశీయ వ్యవసాయానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి వాటిని 'ఆదాయ తటస్థ రేట్ల'కు సవరించాలని ఫైఫా ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. రైతుల ఆదాయాలను నిలబెట్టడానికి, విలువ గొలుసు అంతటా ఉపాధిని రక్షించడానికి, ఆర్థిక విధానాన్ని దీర్ఘకాలిక ప్రజారోగ్య లక్ష్యాలతో అనుసంధానించడానికి స్థిరమైన పన్ను విధానం అవసరమని ఫైఫా పేర్కొంది.
భారతదేశం ఇప్పటికే తీవ్రమైన స్మగ్లింగ్ సవాలును ఎదుర్కొంటోందని ఫైఫా హెచ్చరించింది. పరిశ్రమ, మార్కెట్ డేటా ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 4వ అతిపెద్ద అక్రమ సిగరెట్ మార్కెట్గా భారతదేశం నిలిచింది. మొత్తం సిగరెట్ వినియోగంలో అక్రమ ఉత్పత్తుల వాటా దాదాపు 26%గా ఉంది. అధిక మరియు అసమాన పన్నుల కారణంగా స్మగ్లింగ్ ఉత్పత్తులు చట్టబద్ధమైన వాటి కంటే చాలా చౌకగా లభించడమే ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణం. ధరలు భారీగా పెరిగితే అక్రమ మార్కెట్ వేగంగా విస్తరిస్తుంది. ఇది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ప్రయత్నాలను నిర్వీర్యం చేయడమే కాకుండా, ఖజానాకు గణనీయమైన ఆదాయ నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది.
ఎఫ్సివి పొగాకు సాగు రంగం గత దశాబ్ద కాలంగా తీవ్ర ఒడిదుడుకులను, దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంది. 2013-14లో 315.95 మిలియన్ కిలోలుగా ఉన్న వేలం వేసిన ఎఫ్సివి పరిమాణం, పదేళ్ల తర్వాత 2023-24 నాటికి 304.21 మిలియన్ కిలోలకు పడిపోయింది. ఇది చట్టబద్ధమైన డిమాండ్లో నిరంతర క్షీణతను సూచిస్తుంది. దశాబ్దం పొడవునా, పన్ను పెంపుదల కారణంగా చట్టబద్ధమైన సిగరెట్ ధరలలో హెచ్చుతగ్గులు రావడంతో రైతులు అనిశ్చితిని ఎదుర్కొన్నారు. అదే సమయంలో, ఎఫ్సివి సాగు విస్తీర్ణం 2013-14లో 2,21,385 హెక్టార్ల నుండి 2020-21 నాటికి 1,22,257 హెక్టార్లకు గణనీయంగా తగ్గింది. ఫలితంగా వ్యవసాయం, వేలం వేదికలు, అనుబంధ కార్యకలాపాలలో దాదాపు 35 మిలియన్ పని దినాల ఉపాధి నష్టం వాటిల్లింది.
అదే సమయంలో, వ్యవసాయ పెట్టుబడి ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. 2025లో ప్రపంచ ఎరువుల ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. సంవత్సరం ప్రారంభం నుండి ఎరువుల ధరల సూచిక 15% పెరిగిందని ప్రపంచ బ్యాంకు పేర్కొంది. డిఎపి (DAP) వంటి కీలక పోషకాల ధరల్లో 23% పెరుగుదల కనిపించింది. దీనిని రైతులకు అందుబాటులో ఉంచడానికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక మద్దతును పొడిగించాల్సి వచ్చింది. మరోవైపు, 2023-24తో పోలిస్తే 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో నోటిఫై చేసిన కూలీ రేట్లు 7% పెరిగాయని అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. డీజిల్ ధరల కారణంగా రవాణా, లాజిస్టిక్స్ ఒత్తిళ్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇలా సాగు ఖర్చులు పెరుగుతుండటం, పంట రాబడి తగ్గడం రైతుల మార్జిన్లను తగ్గిస్తోంది. చట్టబద్ధమైన మార్కెట్లో ఆకస్మిక ధరల పెంపు వల్ల వచ్చే డిమాండ్ షాక్ను తట్టుకునే సామర్థ్యం రైతులకు లేకుండా పోయింది.
సమీక్ష కోసం విజ్ఞప్తి చేస్తూ, భారీగా పెంచిన ఎక్సైజ్ రేట్లను తక్షణమే వెనక్కి తీసుకోవాలని ఫైఫా ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. మొత్తం వ్యవసాయ పర్యావరణ వ్యవస్థపై పడే ప్రతికూల పరిణామాలను నివారించాలని కోరింది. ఆకస్మిక, అధిక పన్నుల షాక్... చట్టబద్ధమైన పొగాకు విలువ గొలుసుపై ఆధారపడి బతుకుతున్న లక్షలాది మంది రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు, వేలంపాట కార్మికులు, చిన్న చిల్లర వర్తకులను అస్థిరపరుస్తుంది. ఇటువంటి చర్య చట్టబద్ధమైన డిమాండ్ను తగ్గిస్తుంది, అక్రమ వాణిజ్యాన్ని పెంచుతుంది, నిజాయితీ గల వారి జీవనోపాధిని కష్టాల్లోకి నెట్టేస్తుంది. స్థిరత్వం, ఆదాయ తటస్థత, రైతుల సంక్షేమం పట్ల తన నిబద్ధతను నిలబెట్టుకోవాలని, చట్టానికి లోబడి ఉండే వారిని శిక్షించేలా పన్ను విధానాలు ఉండకూడదని ఫైఫా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసింది.