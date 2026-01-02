శుక్రవారం, 2 జనవరి 2026
తుది వస్తువుల ధరల భారీ పెంపుపై ఫైఫా ఆందోళన: రైతులపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని హెచ్చరిక

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, గుజరాత్ తదితర రాష్ట్రాలలోని లక్షలాది మంది వాణిజ్య పంటల రైతులు, వ్యవసాయ కూలీల పక్షాన నిలిచే లాభాపేక్ష లేని సంస్థ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా ఫార్మర్ అసోసియేషన్స్ (FAIFA), కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్‌పై తీవ్రంగా స్పందించింది. చూయింగ్ టుబాకో, జర్దా సెంటెడ్ టుబాకో, గుట్కా ప్యాకింగ్ మెషీన్స్(సామర్థ్య నిర్ధారణ- సుంకం వసూలు) నిబంధనలు, 2026 కింద... సిగరెట్ పొడవును బట్టి 1,000 స్టిక్స్‌కు రూ. 2,050 నుండి రూ. 8,500 వరకు ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని జనవరి 1, 2026 నుండి అమలు చేయడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.
 
ఈ ఆకస్మిక మరియు భారీ పెంపు... చట్టబద్ధమైన సిగరెట్ పరిశ్రమపై ఆధారపడిన లక్షలాది మంది రైతులు, ఎంఎస్ఎంఈలు(MSMEs), చిల్లర వ్యాపారులు, అనుబంధ విలువ గొలుసులపై వినాశకరమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుందని ఫైఫా హెచ్చరించింది. పన్నుల పరివర్తన ఆదాయ తటస్థంగా ఉంటుందన్న ప్రభుత్వ గత ప్రకటనలకు ఇది పూర్తిగా విరుద్ధంగా ఉంది.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు చెందిన ఎఫ్‌సివి (FCV) పొగాకు రైతుల పట్ల... భారతదేశ పొగాకు పన్ను విధానం ఇప్పటికే బహిరంగంగానే వివక్ష చూపిస్తోంది. ఎఫ్‌సివి పొగాకును ఉపయోగించే సిగరెట్లపై ఉన్న అత్యంత అధిక పన్ను రేటు భారం కింద రైతులు ఇప్పటికే నలిగిపోతున్నారు. కిలోగ్రాము ప్రాతిపదికన చూస్తే, బీడీల కంటే 50 రెట్లు ఎక్కువ, నమలే పొగాకు కంటే 30 రెట్లు ఎక్కువ పన్నును వీరు భరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, తుది ఉత్పత్తిలో ఎఫ్‌సివి పొగాకుపై ఒక్కో మోతాదుకు రూ. 6 కంటే ఎక్కువ పన్ను విధిస్తుండగా, బీడీలు, నమలే ఉత్పత్తులలో ఉపయోగించే ఇతర పొగాకు రూపాలపై ఒక్కో మోతాదుకు ఒక పైసా కంటే తక్కువ పన్ను ఉంది. ఇటువంటి తీవ్రమైన అసమానత... అత్యంత నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండే రైతులను శిక్షిస్తోంది. ప్రస్తుత భారీ ఎక్సైజ్ పెంపు ఈ ఆర్థిక వివక్షను మరింత పెంచుతోంది. ఇది ఎఫ్‌సివి సాగుదారులను అణిచివేస్తుంది, మొత్తం పొగాకు ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది.
 
ఫైఫా ప్రెసిడెంట్ శ్రీ మురళీ బాబు మాట్లాడుతూ: సెప్టెంబర్ 4, 2025న జీఎస్టీ 2.0ను ప్రకటించేటప్పుడు, పొగాకు ఉత్పత్తుల విషయంలో రిటైల్ అమ్మకపు ధరలో 40% జీఎస్టీ వసూలు చేస్తామని, అయితే మొత్తం పన్ను భారం మారకుండా ఉంటుందని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. భారతదేశం అంతటా ఉన్న రైతాంగం ఈ 'ఆదాయ తటస్థత' హామీని నమ్ముకుంది. రేట్లను పునర్వ్యవస్థీకరించడం, 12% స్లాబ్‌ను తొలగించడం ద్వారా జీఎస్టీని హేతుబద్ధీకరించాలనే ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించింది. ఇది ధరలను తగ్గించడానికి సహాయపడింది. కానీ ఆ హామీ నెరవేరకపోగా, రైతుల జీవనోపాధిని పణంగా పెట్టి పన్నులను భారీగా పెంచడం చూసి మేము దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాము.
 
ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, తలసరి ఆదాయంతో పోల్చి చూస్తే భారతదేశంలో చట్టబద్ధమైన సిగరెట్ ధరలు ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సామాన్యులకు అందుబాటులో లేని స్థాయిలోనే ఉన్నాయని ఫైఫా నాయకులు నొక్కి చెప్పారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) అఫర్డబిలిటీ ఇండెక్స్‌లో ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని అన్నారు. ప్రస్తుత భారీ పెంపు... చట్టబద్ధమైన ఉత్పత్తులను భారీ వర్గ వినియోగదారులకు అందకుండా చేస్తుంది. ఇది వినియోగదారులు అక్రమ మార్గాల వైపు మళ్లే వేగాన్ని పెంచుతుంది.
 
ప్రకటించిన ఎక్సైజ్ రేట్లను వెనక్కి తీసుకోవాలని, స్మగ్లింగ్‌ను నిరుత్సాహపరచడానికి, దేశీయ వ్యవసాయానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి వాటిని 'ఆదాయ తటస్థ రేట్ల'కు సవరించాలని ఫైఫా ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. రైతుల ఆదాయాలను నిలబెట్టడానికి, విలువ గొలుసు అంతటా ఉపాధిని రక్షించడానికి, ఆర్థిక విధానాన్ని దీర్ఘకాలిక ప్రజారోగ్య లక్ష్యాలతో అనుసంధానించడానికి స్థిరమైన పన్ను విధానం అవసరమని ఫైఫా పేర్కొంది.
 
భారతదేశం ఇప్పటికే తీవ్రమైన స్మగ్లింగ్ సవాలును ఎదుర్కొంటోందని ఫైఫా హెచ్చరించింది. పరిశ్రమ, మార్కెట్ డేటా ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 4వ అతిపెద్ద అక్రమ సిగరెట్ మార్కెట్‌గా భారతదేశం నిలిచింది. మొత్తం సిగరెట్ వినియోగంలో అక్రమ ఉత్పత్తుల వాటా దాదాపు 26%గా ఉంది. అధిక మరియు అసమాన పన్నుల కారణంగా స్మగ్లింగ్ ఉత్పత్తులు చట్టబద్ధమైన వాటి కంటే చాలా చౌకగా లభించడమే ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణం. ధరలు భారీగా పెరిగితే అక్రమ మార్కెట్ వేగంగా విస్తరిస్తుంది. ఇది ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ ప్రయత్నాలను నిర్వీర్యం చేయడమే కాకుండా, ఖజానాకు గణనీయమైన ఆదాయ నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది.
 
ఎఫ్‌సివి పొగాకు సాగు రంగం గత దశాబ్ద కాలంగా తీవ్ర ఒడిదుడుకులను, దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంది. 2013-14లో 315.95 మిలియన్ కిలోలుగా ఉన్న వేలం వేసిన ఎఫ్‌సివి పరిమాణం, పదేళ్ల తర్వాత 2023-24 నాటికి 304.21 మిలియన్ కిలోలకు పడిపోయింది. ఇది చట్టబద్ధమైన డిమాండ్‌లో నిరంతర క్షీణతను సూచిస్తుంది. దశాబ్దం పొడవునా, పన్ను పెంపుదల కారణంగా చట్టబద్ధమైన సిగరెట్ ధరలలో హెచ్చుతగ్గులు రావడంతో రైతులు అనిశ్చితిని ఎదుర్కొన్నారు. అదే సమయంలో, ఎఫ్‌సివి సాగు విస్తీర్ణం 2013-14లో 2,21,385 హెక్టార్ల నుండి 2020-21 నాటికి 1,22,257 హెక్టార్లకు గణనీయంగా తగ్గింది. ఫలితంగా వ్యవసాయం, వేలం వేదికలు, అనుబంధ కార్యకలాపాలలో దాదాపు 35 మిలియన్ పని దినాల  ఉపాధి నష్టం వాటిల్లింది.
 
అదే సమయంలో, వ్యవసాయ పెట్టుబడి ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. 2025లో ప్రపంచ ఎరువుల ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. సంవత్సరం ప్రారంభం నుండి ఎరువుల ధరల సూచిక 15% పెరిగిందని ప్రపంచ బ్యాంకు పేర్కొంది. డిఎపి (DAP) వంటి కీలక పోషకాల ధరల్లో 23% పెరుగుదల కనిపించింది. దీనిని రైతులకు అందుబాటులో ఉంచడానికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక మద్దతును పొడిగించాల్సి వచ్చింది. మరోవైపు, 2023-24తో పోలిస్తే 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో నోటిఫై చేసిన కూలీ రేట్లు 7% పెరిగాయని అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. డీజిల్ ధరల కారణంగా రవాణా, లాజిస్టిక్స్ ఒత్తిళ్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇలా సాగు ఖర్చులు పెరుగుతుండటం, పంట రాబడి తగ్గడం రైతుల మార్జిన్లను తగ్గిస్తోంది. చట్టబద్ధమైన మార్కెట్లో ఆకస్మిక ధరల పెంపు వల్ల వచ్చే డిమాండ్ షాక్‌ను తట్టుకునే సామర్థ్యం రైతులకు లేకుండా పోయింది.
 
సమీక్ష కోసం విజ్ఞప్తి చేస్తూ, భారీగా పెంచిన ఎక్సైజ్ రేట్లను తక్షణమే వెనక్కి తీసుకోవాలని ఫైఫా ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. మొత్తం వ్యవసాయ పర్యావరణ వ్యవస్థపై పడే ప్రతికూల పరిణామాలను నివారించాలని కోరింది. ఆకస్మిక, అధిక పన్నుల షాక్... చట్టబద్ధమైన పొగాకు విలువ గొలుసుపై ఆధారపడి బతుకుతున్న లక్షలాది మంది రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు, వేలంపాట కార్మికులు, చిన్న చిల్లర వర్తకులను అస్థిరపరుస్తుంది. ఇటువంటి చర్య చట్టబద్ధమైన డిమాండ్‌ను తగ్గిస్తుంది, అక్రమ వాణిజ్యాన్ని పెంచుతుంది, నిజాయితీ గల వారి జీవనోపాధిని కష్టాల్లోకి నెట్టేస్తుంది. స్థిరత్వం, ఆదాయ తటస్థత, రైతుల సంక్షేమం పట్ల తన నిబద్ధతను నిలబెట్టుకోవాలని, చట్టానికి లోబడి ఉండే వారిని శిక్షించేలా పన్ను విధానాలు ఉండకూడదని ఫైఫా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసింది.

Raviteja: ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయాతి లతో రవితేజ వామ్మో వాయ్యో సాంగ్

Raviteja: ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయాతి లతో రవితేజ వామ్మో వాయ్యో సాంగ్మాస్ మహారాజా రవితేజ, కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో, సుధాకర్ చెరుకూరి ఎస్ఎల్‌వి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'. ఈ చిత్రంలో రవితేజ సరసన డింపుల్ హయాతి, ఆషికా రంగనాథ్ కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. మొదటి రెండు పాటలు ఇప్పటికే అద్భుతమైన స్పందనను పొందాయి. ఇప్పుడు, మేకర్స్ మూడవ ట్రాక్‌ వామ్మో వాయ్యో ను వరంగల్ లో నిర్వహించిన గ్రాండ్ ఈవెంట్ లో లాంచ్ చేశారు.

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి.. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు ట్రైలర్ వైజాగ్ కాదా?

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి.. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు ట్రైలర్ వైజాగ్ కాదా?మెగాస్టార్ చిరంజీవి, హిట్ మెషిన్ అనిల్ రావిపూడి హైలీ యాంటిసిపేటెడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు', విక్టరీ వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రం ఇప్పటికే అద్భుతమైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్, ఆకట్టుకునే ప్రచార కార్యక్రమాలతో భారీ సంచలనం సృష్టిస్తోంది. భీమ్స్ సిసిరోలియో అందించిన సంగీతం చార్ట్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది.

బట్టలు వేసుకుని బయటకు వెళ్లాలి.. నగ్నగా కాదు : నటి రోహిణి

బట్టలు వేసుకుని బయటకు వెళ్లాలి.. నగ్నగా కాదు : నటి రోహిణినేటి యువత వస్త్రాధారణపై నటి రోహిణి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రతి ఒక్క యువతీ యువకుడు బట్టలు వేసుకుని బయటకు వెళ్లాలని నగ్నంగా కాదన్నారు. అలాగే, పిల్లలు తప్పుదారి పట్టకుండా మంచి మార్గంలో నడిపించాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులు, కుటుంబంపైనే ఉందని ఆమె అన్నారు.

Samyuktha: ది బ్లాక్ గోల్డ్ లో యాక్షన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా సంయుక్త,

Samyuktha: ది బ్లాక్ గోల్డ్ లో యాక్షన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా సంయుక్త,పవర్ ఫుల్ కమర్షియల్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందుతున్న 'ది బ్లాక్ గోల్డ్' చిత్రంలో సంయుక్త ఇంటెన్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్ లో పాత్రలో మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా కనిపించనున్నారు. చిత్ర బృందం నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా ఒక ప్రత్యేక పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది,ఈ పోస్టర్ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది.

Suhas: సుహాస్ చిత్రం హే భగవాన్! షూటింగ్ పూర్తి

Suhas: సుహాస్ చిత్రం హే భగవాన్! షూటింగ్ పూర్తిసుహాస్ యూనిక్ స్క్రిప్ట్‌లతో అలరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం నూతన దర్శకుడు గోపి అచ్చర దర్శకత్వంలో 'హే భగవాన్!' సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ కంప్లీట్ ఎంటర్‌టైనర్‌ను త్రిశూల్ విజనరీ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై బి. నరేంద్ర రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు, ఇది వారి ప్రొడక్షన్ నంబర్ 2. రైటర్ పద్మభూషణ్‌ ఫేం షణ్ముక ప్రశాంత్ ఈ కథను రాశారు.

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కొబ్బరి నీళ్ళు తాగి కొబ్బరిని తింటుంటాము. అయితే మార్కెట్లలో ప్రత్యేకంగా కొబ్బరి పువ్వులు అమ్ముతుంటారు. ఈ కొబ్బరి పువ్వులను తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి పువ్వులో ఉండే యాంటీవైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ పరాన్నజీవి వల్ల మన రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు మధుమేహంతో సంబంధం ఉన్న లక్షణాలను మెరుగుపరచడం ద్వారా మధుమేహాన్ని నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగించడం ద్వారా క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. కొబ్బరి పువ్వు కొలెస్ట్రాల్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది, గుండె జబ్బులను నివారిస్తుంది. కొబ్బరి పువ్వు థైరాయిడ్‌ను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.

పొట్ట దగ్గర కొవ్వు కరిగించే దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనాలు

పొట్ట దగ్గర కొవ్వు కరిగించే దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనాలుదాల్చిన చెక్క. వంట ఇంటిలో వుండే మసాలా దినుసుల్లో ఇది ఒకటి. దీనితో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. వాటిలో ప్రధానమైన వాటి గురించి తెలుసుకుందాము. పొట్ట దగ్గర కొవ్వును కరిగించాలంటే కప్పు నీటిని వేడిచేసి అందులో అరటీస్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడిని కలిపి చల్లబరిచి దానికి తేనె కలిపి తీసుకుంటుండాలి. దాల్చిన చెక్క ఆకలిని తగ్గించడమే కాకుండా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడం చేస్తుంది. జీవక్రియను వేగవంతం చేయడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. దాల్చిన చెక్క, శొంఠి, ఏలుకలు, సైంధవ లవణ చూర్ణాలను గోరువెచ్చని నీటితో తాగుతుంటే అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం తగ్గుతాయి.

మోతాదుకి మించి ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోకూడదు: ఆ ఔషధాన్ని నిషేధించిన కేంద్రం

మోతాదుకి మించి ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోకూడదు: ఆ ఔషధాన్ని నిషేధించిన కేంద్రంమానవ ఆరోగ్యానికి కొన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్ ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తున్నాయంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటిపై నిషేధం విధించింది. 100 మిల్లీగ్రాముల కంటే ఎక్కువ మోతాదులో పెయిన్ కిల్లర్ ఔషధం అయిన నిమెసులైడ్ కలిగిన ఔషధ తయారీ, అమ్మకం, పంపిణీని కేంద్రం నిషేధించింది. ప్రజా ప్రయోజనం దృష్ట్యా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్(ICMR) సిఫార్సు, డ్రగ్స్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ బోర్డు(DTAB)తో సంప్రదించిన తర్వాత కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ చట్టం, 1940లోని సెక్షన్ 26A కింద ఈ నిషేధం విధించబడింది. ఇది వెంటనే అమలులోకి వస్తుందని తెలిపింది.

అధిక బరువు వదిలించుకునేందుకు 2 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తింటే?

అధిక బరువు వదిలించుకునేందుకు 2 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తింటే?వెల్లుల్లిని తినాలంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు. కొందరికి ఆ వాసన అంటే ఇష్టం వుండదు. ముఖ్యంగా మహిళలు ఖాళీ కడుపున రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను తీసుకుంటే ఆరోగ్యం వారి సొంతం అవుతుంది. సులభంగా బరువు తగ్గుతారు. ఖాళీ కడుపుతో వెల్లుల్లి తినడం వల్ల అజీర్ణం దరిచేరకుండా ఉంటుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్య నుండి బయటపడటానికి వెల్లుల్లి సహాయపడుతుంది. మొటిమలు, యాక్నె, నల్లమచ్చలు, చర్మం మెరవాలన్నా పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెండింటిని తీసుకుని వాటిని బాగా నూరి గోరువెచ్చటి నీళ్లల్లో ఆ గుజ్జును కలుపుకుని ఉదయాన్నే తాగితే మంచిది.

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలుతులసి టీ. తులసి అనగానే ఎన్నో వ్యాధులకు సంజీవిని అనే పేరు గుర్తుకు వస్తుంది. తులసి టీ తాగితే సూర్యకిరణాలు, రేడియేషన్ థెరపీ మరియు ఇతర రేడియేషన్ మూలాల నుండి సెల్ మరియు కణజాల నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. తులసి టీతో కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది, దీర్ఘాయువుకు దోహదపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. ఒత్తిడి ప్రతికూల శారీరక- మానసిక ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది. ఆక్సిజన్‌ను ఉపయోగించడంలో శరీర సామర్థ్యాన్ని పెంచి బలాన్నిస్తుంది. శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. జీర్ణక్రియ, జీర్ణశయాంతర సమస్యల నుంచి బయటపడవేస్తుంది. క్యాన్సర్, అకాల వృద్ధాప్యానికి దోహదం చేసే ప్రమాదకరమైన జీవరసాయనాలను తటస్థీకరిస్తుంది.
