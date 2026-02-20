FedEx, నవీ ముంబై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం(NMIA), ఈ రోజు ఫెడెక్స్ యొక్క పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్ ఎయిర్ కార్గో హబ్ను ప్రారంభించాయి. ఈ హబ్ భారతదేశంలోని అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ వాణిజ్య కారిడార్లో సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచడంతో పాటు, పశ్చిమ భారతదేశానికి సమగ్ర లాజిస్టిక్స్ మరియు వాణిజ్య గేట్వేగా NMIA యొక్క కీలక పాత్రను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
FedEx ₹2,500 కోట్ల దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి, ప్రతిపాదిత 3,00,000 చదరపు అడుగుల సదుపాయానికి మద్దతు ఇస్తోంది. ప్రాంతీయ ఏకీకరణ మరియు పునర్వితరణ కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ సదుపాయం, అదానీ ఎయిర్పోర్ట్ హోల్డింగ్స్ లిమిటెడ్ భాగస్వామ్యంతో అభివృద్ధి చేయబడుతోంది. పశ్చిమ భారతదేశం అంతర్జాతీయ వాణిజ్య కారిడార్ను బలోపేతం చేయడానికి NMIA యొక్క మల్టీమోడల్ మౌలిక సదుపాయాలను ఈ హబ్ సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోనుంది. కార్యకలాపాలు ప్రారంభమైన తరువాత, లాజిస్టిక్స్, గిడ్డంగులు, రవాణా మరియు అనుబంధ సేవలలో 6,000 కంటే ఎక్కువ ప్రత్యక్ష మరియు పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించబడతాయని అంచనా.
గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, మహారాష్ట్ర; శ్రీ రాజ్ సుబ్రమణ్యం, ప్రెసిడెంట్ మరియు సిఇఒ, FedEx; మిస్టర్ రిచర్డ్ స్మిత్, సిఇఒ, ఎయిర్లైన్ మరియు సిఓఓ, ఇంటర్నేషనల్, ఫెడెక్స్; శ్రీమతి కామి విశ్వనాథన్, ప్రెసిడెంట్, FedEx మిడిల్ ఈస్ట్, ఇండియన్ సబ్కాంటినెంట్ అండ్ ఆఫ్రికా (MEISA) మరియు శ్రీ జీత్ అదానీ, డైరెక్టర్, AAHL సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది.
శ్రీ జీత్ అదానీ, డైరెక్టర్, AAHL ఇలా అన్నారు, ఈ అభివృద్ధి, భారతదేశ వాణిజ్య పోటీతత్వాన్ని బలోపేతం చేసే సమగ్ర మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించాలన్న NMIA యొక్క దీర్ఘకాలిక దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తుంది. జవహర్లాల్ నెహ్రూ నౌకాశ్రయం, పారిశ్రామిక కారిడార్లు మరియు మల్టీమోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెట్వర్క్లకు సమీపంలో ఉండటం వల్ల, అధిక వృద్ధి సాధిస్తున్న ఎగుమతి రంగాలకు మద్దతు ఇవ్వడంలో మరియు మహారాష్ట్రను ప్రపంచ లాజిస్టిక్స్ గేట్వేగా మరింత బలోపేతం చేయడంలో NMIA ప్రత్యేక స్థానం కలిగి ఉంది.
శ్రీమతి కామి విశ్వనాథన్, ప్రెసిడెంట్, FedEx MEISA ఇలా అన్నారు, ప్రపంచ వాణిజ్యంలో భారతదేశం యొక్క పోటీతత్వం, దాని లాజిస్టిక్స్ మౌలిక సదుపాయాల విశ్వసనీయత మరియు వేగంపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది. నవి ముంబై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (NMIA) వద్ద ఈ హబ్ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా, భారతదేశం యొక్క వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న వాణిజ్య కారిడార్ను ప్రపంచ నెట్వర్క్ బలంతో ఏకీకృతం చేయడానికి అవకాశం లభిస్తుంది. దీనివల్ల వినియోగదారులకు మరింత ఖచ్చితత్వం, వేగం మరియు సామర్థ్యం అందించబడుతుంది.