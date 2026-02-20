శుక్రవారం, 20 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 20 ఫిబ్రవరి 2026 (22:30 IST)

నవీ ముంబై ఎయిర్‌పోర్టులో పూర్తి ఆటోమేటెడ్ ఎయిర్ కార్గో హబ్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన

FedEx
FedEx, నవీ ముంబై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం(NMIA), ఈ రోజు ఫెడెక్స్ యొక్క పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్ ఎయిర్ కార్గో హబ్‌ను ప్రారంభించాయి. ఈ హబ్ భారతదేశంలోని అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ వాణిజ్య కారిడార్‌లో సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచడంతో పాటు, పశ్చిమ భారతదేశానికి సమగ్ర లాజిస్టిక్స్ మరియు వాణిజ్య గేట్‌వేగా NMIA యొక్క కీలక పాత్రను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
 
FedEx ₹2,500 కోట్ల దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి, ప్రతిపాదిత 3,00,000 చదరపు అడుగుల సదుపాయానికి మద్దతు ఇస్తోంది. ప్రాంతీయ ఏకీకరణ మరియు పునర్వితరణ కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ సదుపాయం, అదానీ ఎయిర్పోర్ట్ హోల్డింగ్స్ లిమిటెడ్ భాగస్వామ్యంతో అభివృద్ధి చేయబడుతోంది. పశ్చిమ భారతదేశం అంతర్జాతీయ వాణిజ్య కారిడార్‌ను బలోపేతం చేయడానికి NMIA యొక్క మల్టీమోడల్ మౌలిక సదుపాయాలను ఈ హబ్ సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోనుంది. కార్యకలాపాలు ప్రారంభమైన తరువాత, లాజిస్టిక్స్, గిడ్డంగులు, రవాణా మరియు అనుబంధ సేవలలో 6,000 కంటే ఎక్కువ ప్రత్యక్ష మరియు పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించబడతాయని అంచనా.
 
గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, మహారాష్ట్ర; శ్రీ రాజ్ సుబ్రమణ్యం, ప్రెసిడెంట్ మరియు సిఇఒ, FedEx; మిస్టర్ రిచర్డ్ స్మిత్, సిఇఒ, ఎయిర్లైన్ మరియు సిఓఓ, ఇంటర్నేషనల్, ఫెడెక్స్; శ్రీమతి కామి విశ్వనాథన్, ప్రెసిడెంట్, FedEx మిడిల్ ఈస్ట్, ఇండియన్ సబ్‌కాంటినెంట్ అండ్ ఆఫ్రికా (MEISA) మరియు శ్రీ జీత్ అదానీ, డైరెక్టర్, AAHL సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది.
 
శ్రీ జీత్ అదానీ, డైరెక్టర్, AAHL ఇలా అన్నారు, ఈ అభివృద్ధి, భారతదేశ వాణిజ్య పోటీతత్వాన్ని బలోపేతం చేసే సమగ్ర మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించాలన్న NMIA యొక్క దీర్ఘకాలిక దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తుంది. జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ నౌకాశ్రయం, పారిశ్రామిక కారిడార్లు మరియు మల్టీమోడల్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ నెట్‌వర్క్‌లకు సమీపంలో ఉండటం వల్ల, అధిక వృద్ధి సాధిస్తున్న ఎగుమతి రంగాలకు మద్దతు ఇవ్వడంలో మరియు మహారాష్ట్రను ప్రపంచ లాజిస్టిక్స్ గేట్‌వేగా మరింత బలోపేతం చేయడంలో NMIA ప్రత్యేక స్థానం కలిగి ఉంది.
 
శ్రీమతి కామి విశ్వనాథన్, ప్రెసిడెంట్, FedEx MEISA ఇలా అన్నారు, ప్రపంచ వాణిజ్యంలో భారతదేశం యొక్క పోటీతత్వం, దాని లాజిస్టిక్స్ మౌలిక సదుపాయాల విశ్వసనీయత మరియు వేగంపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది. నవి ముంబై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (NMIA) వద్ద ఈ హబ్‌ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా, భారతదేశం యొక్క వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న వాణిజ్య కారిడార్‌ను ప్రపంచ నెట్‌వర్క్ బలంతో ఏకీకృతం చేయడానికి అవకాశం లభిస్తుంది. దీనివల్ల వినియోగదారులకు మరింత ఖచ్చితత్వం, వేగం మరియు సామర్థ్యం అందించబడుతుంది.

మెన్షన్ హౌస్ మల్లేష్ నుంచి బిత్తరి సత్తి పాడిన మింగలేక మంగళారాం సాంగ్

మెన్షన్ హౌస్ మల్లేష్ నుంచి బిత్తరి సత్తి పాడిన మింగలేక మంగళారాం సాంగ్శ్రీనాథ్ మాగంటి హీరోగా బాల సతీష్ దర్శకత్వం లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మెన్షన్ హౌస్ మల్లేష్’. గాయత్రి రమణ, సాయి కామాక్షి భాస్కర్ల హీరోయిన్స్. కనకమేడల ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై రాజేష్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలలై ఈ సినిమా ఫస్ట్ సింగిల్, టీజర్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ రోజు మేకర్స్ మింగలేక మంగళారాం సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు.

శ్రీవిష్ణు ఆయనకు ఆయనే పోటీగా రెండు సినిమాలపై ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?

శ్రీవిష్ణు ఆయనకు ఆయనే పోటీగా రెండు సినిమాలపై ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?విష్ణు విన్యాసం' మంచి సెలబ్రేషన్ లాంటి సినిమా. 28న ఫ్యామిలీతో కలసి థియేటర్స్ కి వెళ్ళండి. ఖచ్చితంగా అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు: టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో కింగ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ శ్రీ విష్ణు ప్రకటించారు. కానీ ఈ సినిమా వాయిదా పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.అయితే ఆయన నటించిన మరో సినిమా మృత్యుంజయ్ ఫిబ్రవరి 27న విడుదలకు ముందుగా ప్రకటించిన తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం, మృత్యుంజయ్ ఇప్పుడు మార్చి 6, 2026న థియేటర్లలోకి వస్తుందని, అంటే రెండు చిత్రాల మధ్య ఒక వారం మాత్రమే గ్యాప్ ఉంటుందని వెల్లడైంది.

Rashmika: లెస్బియన్స్ గా కాక్‌టెయిల్ 2 లో కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న ?

Rashmika: లెస్బియన్స్ గా కాక్‌టెయిల్ 2 లో కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న ?నటి పరంగా రష్మిక మందన్న వినూత్నమైన కథలతో వస్తోంది. పుష్ప 2లో అల్లు అర్జున్ కు మూడ్ వచ్చినప్పుడల్లా బెడ్ రూమ్ కు వెల్ళే సీన్స్ కూడా వున్నాయి. ఇక బాలీవుడ్ లో తాజాగా బాలీవుడ్ లో కాక్‌టెయిల్ 2 సినిమాలో నటించింది. షాహిద్ కపూర్ నాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న తోకూడిన బీచ్ సీన్స్ లు టీజర్ లో ఆకట్టుకున్నారు. అయితే బాలీవుడ్ లో కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న లు స్వలింగ ప్రేమికులుగా కనిపించనున్నారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

Havish: షూటింగ్ పూర్తి చేసి నేను రెడీ అంటోన్న త్రినాధ రావు నక్కిన

Havish: షూటింగ్ పూర్తి చేసి నేను రెడీ అంటోన్న త్రినాధ రావు నక్కినఈ సినిమా షూటింగ్ ఈరోజుతో పూర్తయింది. నిన్న రామోజీ ఫిలిం సిటీలో క్లైమాక్స్ షూట్ చేశారు. ఈరోజుతో షూటింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యింది. సినిమా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. ఈ సినిమా త్రినాధ రావు నక్కిన మార్క్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరించేలా " నేను రెడీ " ని సిద్ధం చేస్తున్నారు.

Yash: టాక్సిక్‌ టీజ‌ర్‌తో స‌రికొత్త యూనివ‌ర్స్‌ను ప‌రిచ‌యం చేసిన యశ్‌

Yash: టాక్సిక్‌ టీజ‌ర్‌తో స‌రికొత్త యూనివ‌ర్స్‌ను ప‌రిచ‌యం చేసిన యశ్‌2026లో సినీ ప్రేక్ష‌కులు ఎంతో ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తోన్న సినిమాల్లో ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫ‌ర్ గ్రోన్ అప్స్‌’ ఒక‌టి. పోస్ట‌ర్స్‌, గ్లింప్స్ అంటూ కొన్ని నెల‌లుగా సినిమా ఎలాంటి సెన్సేష‌న్ క్రియేట్ చేస్తోందో మ‌నం చూస్తూనే ఉన్నాం. దీంతో సినిమాపై భారీ అంచ‌నాలు నెల‌కొన్నాయి. రాకింగ్ స్టార్ య‌శ్ బ‌ర్త్ డే సంద‌ర్భంగా ‘ఇంట్ర‌డ్యూసింగ్ రాయ’ అంటూ తన పాత్రను పరిచయం చేస్తూ రిలీజ్ చేసిన గ్లింప్స్ ఎంత సంచ‌ల‌న‌మ‌య్యిందో అంద‌రికీ తెలిసిందే.

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?ఆయుర్వేదంలో పసుపు, ఉసిరికి ప్రత్యేక స్థానం వుంటుంది. ఈ రెండింటిలోని ఔషధీయ గుణాలు పుష్కలం కనుక వీటిని కలిపి తయారు చేసిన రసం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పలు అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం కాలేయం, లిపిడ్ జీవక్రియ పనితీరుకు మేలు చేస్తుంది. రక్త ప్రసరణ, మంచి చర్మ సౌందర్యాన్ని, హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు పరుస్తుంది. ఎర్ర రక్త కణాల ఏర్పాటుకి, శరీరంలో ఆక్సిజన్ బదిలీని ప్రోత్సహిస్తుంది ఇందులోని మాంగనీస్, ఎముకలు, కీళ్ళు, బంధన కణజాలాల మంచి స్థితిని నిర్వహిస్తుంది.

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?ఇదివరకటి రోజుల్లో కోళ్లు గంపలు లేదా గూళ్లలో గుడ్లు పెట్టేవి. అవి తినే ఆహారం కూడా సహజసిద్ధమైనది కావడంతో కోడిగుడ్లు తింటే ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా వుండేది. ఇప్పుడంతా కల్తీమయం అయిపోయింది. కల్తీ కోడిగుడ్లు వచ్చేసాయి. వాటిని తింటే లేనిపోని వ్యాధులు తగులుకుంటాయి. అలాగే పాలు కూడా. పశువులకు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి తీస్తున్నారట. కొన్నిచోట్లయితే పావు లీటరు పాలలో ముప్పావు లీటరు కల్తీ పాలు కలిపి అమ్మేస్తున్నారట. కనుక ఇలాంటి పాలు తాగితే పరిస్థితి వేరే చెప్పక్కర్లేదు.

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరం

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరంబైపాస్ సర్జరీ (CABG) చేయించుకున్న తర్వాత గుండె సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని భావించడం ప్రమాదకరమని, కాలక్రమేణా కొత్త బ్లాకేజీలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి అని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ గుండె నిపుణులు వెల్లడించారు. తాజాగా అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన 70 ఏళ్ల వృద్ధుడికి 17 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ గుండె రక్తనాళాల్లో తీవ్రమైన బ్లాకేజీలు ఏర్పడిన కేసును విజయవంతంగా చికిత్స చేసిన సందర్భంగా ఈ వివరాలు తెలియజేశారు. 2008లో ట్రిపుల్ వెసెల్ బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్న రోగి ఇటీవల తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందితో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో చేరారు.

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్హైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత లైఫ్-సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా సరసమైన ఆసిలేటింగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్‌పిరేటరీ ప్రెజర్(ఓపిఈపి) పరికరం, పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. సిఓపిడి, ఆస్తమా మరియు బ్రోన్కియెక్టాసిస్ ఉన్న రోగులలో ప్రభావవంతమైన రీతిలో శ్లేష్మ తొలగింపుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ముక్కు దిబ్బడను తొలగించడానికి, శ్వాసను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన 3-నిరోధక వ్యవస్థను ఇది కలిగి ఉంటుంది. పిపెయిర్ అనేది పేటెంట్ పొందిన డిజైన్‌తో కూడిన వినూత్నమైన, ఔషధ రహిత, హ్యాండ్‌హెల్డ్ పరికరం.

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మకాయ రసం ఆరోగ్యానికి అమృతం లాంటిది. ఈ నీటిని తాగితే 8 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒనగూరుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గోరువెచ్చని నిమ్మరసం శరీరాన్ని డీటాక్సిఫై చేయడమే కాకుండా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నిమ్మనీరు తాగడం వల్ల జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. నిమ్మకాయ నీరు శరీరం నుండి వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది, తద్వారా కొత్త హుషారు వస్తుంది. గోరువెచ్చని నిమ్మకాయ నీరు జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
