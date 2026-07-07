ప్రపంచ చాక్లెట్ దినోత్సవం... వైరల్ దుబాయ్ చాక్లెట్ నుంచి షుగర్-ఫ్రీ బార్ల వరకు...
World Chocolate Day, భారతదేశంలో చాక్లెట్తో ఉన్న అనుబంధం మరింత మధురంగా, మరింత వైవిధ్యంగా మారుతోంది. ఒకప్పుడు వేడుకలు, బహుమతులకే పరిమితమైన చాక్లెట్ ఇప్పుడు రోజువారీ కిరాణా కొనుగోళ్లలో కూడా స్థానం సంపాదించుకుంది. ప్రపంచ చాక్లెట్ దినోత్సవం(జూలై 7) సందర్భంగా Instamart విశ్లేషించిన ఆర్డర్ డేటా ప్రకారం, మిల్క్ చాక్లెట్ ఇప్పటికీ భారతీయుల అత్యంత ఇష్టమైన ఎంపికగా కొనసాగుతోంది. దాని తరువాత చాక్లెట్-కోటెడ్ వాఫర్ బార్లు ఉన్నాయి. ఫ్రూట్ అండ్ నట్స్, కారామెల్, హేజల్నట్ రుచులు కూడా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వాటిలో ఉన్నాయి. ఇది వినియోగదారులు కొత్త రుచులను ప్రయత్నించడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నప్పటికీ, నోస్టాల్జియా ఇప్పటికీ వారి చాక్లెట్ ఎంపికల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని సూచిస్తోంది.
సంఖ్యల్లో చాక్లెట్
ఇంటర్నెట్ను ఆకట్టుకున్న దుబాయ్ చాక్లెట్: వైరల్ అయిన పిస్తా ఫిల్లింగ్తో కూడిన దుబాయ్ చాక్లెట్ ఆర్డర్లు 11,739% పెరిగాయి. దీంతో ఇది అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న చాక్లెట్ ట్రెండ్గా నిలిచింది.
క్లాసిక్లకే భారతీయుల మొదటి ప్రాధాన్యం: ప్రతి 10 చాక్లెట్ ఆర్డర్లలో 4 క్లాసిక్ మిల్క్ చాక్లెట్లే.
ప్రీమియం వైపు అడుగులు: ప్రతి 5 చాక్లెట్ ఆర్డర్లలో ఒకటి ఇప్పుడు ప్రీమియం లేదా ఫంక్షనల్ చాక్లెట్. ఇందులో ముంబై ముందంజలో ఉంది.
90ల పిల్లల అభిమానమే: ప్రతి 10 చాక్లెట్ ఆర్డర్లలో 2 వాఫర్ బార్లే.
సిలికాన్ వ్యాలీ కూడా చాక్లెట్పైనే నడుస్తోంది: ఇతర మెట్రో నగరాల సగటుతో పోలిస్తే బెంగళూరులో దాదాపు రెండింతలు ఎక్కువ చాక్లెట్ ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి.
"కుచ్ మీఠా హో జాయే?" దేశంలోనే అతిపెద్ద చాక్లెట్ ప్రియుడు కొచ్చికి చెందినవారు. గత ఏడాదిలో ఆయన 277 సార్లు చాక్లెట్ ఆర్డర్ చేశారు, అంటే దాదాపు ప్రతి నాలుగు రోజులకు మూడు సార్లు. మైసూరు రెండో స్థానంలో ఉంది. అక్కడి ఓ వినియోగదారు 205 చాక్లెట్ ఆర్డర్లు చేశారు.
తీపి అంటే అమితమైన ఇష్టం: అహ్మదాబాద్కు చెందిన ఓ చాక్లెట్ ప్రియుడు ఏడాదిలోనే చాక్లెట్ల కోసం ₹1.59 లక్షలకు పైగా ఖర్చు చేశాడు.
ప్రీమియం చాక్లెట్ ఇక మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాదు: మీరట్, ఇండోర్, సూరత్, వారణాసి, గుంటూరు, మైసూరు, రాజ్కోట్, రాంచీ, గోరఖ్పూర్, వెల్లూరు నగరాల వినియోగదారులు కూడా దేశంలో అత్యధికంగా చాక్లెట్లపై ఖర్చు చేసిన వారిలో ఉన్నారు. ఇది మెట్రో నగరాలకు మించి కూడా ప్రీమియం చాక్లెట్లకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ను సూచిస్తోంది.
మరింత అవగాహనతో చాక్లెట్ను ఆస్వాదిస్తున్న భారతీయులు
గత ఏడాదితో పోలిస్తే షుగర్-ఫ్రీ చాక్లెట్ ఆర్డర్లు 85% పెరిగాయి. అదే సమయంలో డార్క్ చాక్లెట్ డిమాండ్ దాదాపు 50% పెరిగింది. అలాగే ప్రోటీన్ చాక్లెట్లు అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న విభాగాల్లో ఒకటిగా నిలిచాయి. ఇది రుచి మాత్రమే కాకుండా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందించే చాక్లెట్లపై వినియోగదారుల ఆసక్తి పెరుగుతోందని సూచిస్తోంది.
భారతీయుల చాక్లెట్ అభిరుచులు
చాక్లెట్ రాజధానులు: మిల్క్ చాక్లెట్కు బెంగళూరు రాజధానిగా నిలవగా, కారామెల్ రుచికి హైదరాబాద్ ముందంజలో ఉంది. ప్రీమియం చాక్లెట్ల విషయంలో ముంబై అగ్రస్థానంలో ఉంది. అదే సమయంలో కొచ్చి, కోల్కతా వంటి నగరాల్లో హేజల్నట్, వైట్ చాక్లెట్లకు ఆదరణ క్రమంగా పెరుగుతోంది.
ప్రీమియం చాక్లెట్ ఇక మెట్రో కథ మాత్రమే కాదు: ప్రీమియం చాక్లెట్ కొనుగోళ్లలో ముంబై దేశంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, సూరత్, వడోదరా, కొల్హాపూర్, సిలిగురి వంటి నగరాలు కూడా ప్రీమియం చాక్లెట్ కేంద్రాలుగా ఎదుగుతున్నాయి. ఇది ఈ ధోరణి దేశంలోని ప్రధాన మెట్రో నగరాలకు మాత్రమే పరిమితం కాదని చూపిస్తోంది.
ఆరోగ్యకరమైన చాక్లెట్కు ఆదరణ: Instamartలో వచ్చిన మొత్తం షుగర్-ఫ్రీ, ప్రోటీన్ చాక్లెట్ ఆర్డర్లలో దాదాపు నాలుగో వంతు బెంగళూరు నుంచే వచ్చాయి. ముంబై రెండో స్థానంలో ఉంది.
చాక్లెట్ ఇక వేడుకలకే పరిమితం కాదు
ఈ వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ప్రేమ షాపింగ్ కార్ట్లో కూడా కనిపించింది. చాక్లెట్ ఆర్డర్లు 74% పెరిగాయి. ఫిబ్రవరి 14న ఉదయం 11:25 గంటలకు ప్రతి నిమిషానికి గరిష్టంగా 745 చాక్లెట్లు ఆర్డర్ అయ్యాయి. మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత చిన్న తీపి విరామం కోసం అయినా, రాత్రి సినిమా చూస్తూ తినడానికి అయినా, కిరాణా కొనుగోళ్లలో ఆకస్మికంగా జోడించిన వస్తువుగానైనా చాక్లెట్ ఇప్పుడు భారతీయుల రోజువారీ జీవితంలో విడదీయరాని భాగమైంది. పాప్కార్న్, ఐస్క్రీమ్, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ వంటి సహజమైన జోడీలతో పాటు, వినియోగదారులు ఇన్స్టంట్ నూడుల్స్, అరటిపండ్లు, ప్రోటీన్ షేక్స్ మరియు ఇతర నిత్యావసర వస్తువులతో కూడా చాక్లెట్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.