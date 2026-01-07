భారతీయ రిటైల్ రంగాన్ని క్విక్ కామర్స్ పునర్నిర్మించడంతో పాటుగా వినియోగదారులు తమ రోజువారీ నిత్యావసర వస్తువులను ఎలా కొనుగోలు చేస్తారనే దానితో, సరఫరా గొలుసు, లాజిస్టిక్స్ మరియు రిటైల్ కార్యకలాపాలలో నైపుణ్యం కలిగిన ప్రతిభావంతులకు డిమాండ్ పెరిగింది. నేడు, పరిశ్రమకు అవసరమైన రీతిలో నైపుణ్య అభివృద్ధిని పెంచడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ తెలంగాణ చట్టం 2024 కింద ఏర్పాటు చేసిన యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న క్విక్ కామర్స్ పరిశ్రమలో యువత కెరీర్లను నిర్మించుకోవడానికి వీలుగా నైపుణ్య ఆధారిత విద్యా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇన్స్టామార్ట్తో ఒక అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది.
బహుళ-సంవత్సరాల పాటు అమలులో వుండే ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా తెలంగాణలో 5,000 మందికి పైగా యువతకు శిక్షణ ఇవ్వనుందని, ఈ రంగంలో అర్థవంతమైన కెరీర్ అవకాశాలకు వారిని సిద్ధం చేస్తుందని అంచనా. తెలంగాణలోని యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ (YISU) వైస్ ఛాన్సలర్ శ్రీ వి.ఎల్.వి.ఎస్.ఎస్. సుబ్బారావు మరియు స్విగ్గీ లిమిటెడ్ చీఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఆఫీసర్ గిరీష్ మీనన్ సమక్షంలో ఈ అవగాహన ఒప్పందం జరిగింది .
ఈ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా, స్విగ్గీ మరియు దాని లాజిస్టిక్స్ విభాగం యొక్క పూర్తి యాజమాన్య అనుబంధ సంస్థ అయిన Scootsy మరియు YISU, డార్క్ స్టోర్ కార్యకలాపాలపై పూర్తిగా దృష్టి సారించటంతో, త్వరిత వాణిజ్య రంగానికి ఉద్యోగ సంబంధిత కార్యాచరణ, నిర్వాహక నైపుణ్యాలను పెంపొందించడానికి రూపొందించిన మూడు నెలల అభ్యాస కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టనున్నాయి. ఈ కార్యక్రమం అధిక-వేగంతో కూడిన రిటైల్ వాతావరణాలలో ప్రామాణిక కార్యాచరణ , నిర్వహణ సామర్థ్యాల కోసం పెరుగుతున్న అవసరానికి ప్రతిస్పందిస్తుంది, త్వరిత వాణిజ్య నిర్వహణ నమూనాలు, డార్క్ స్టోర్ మరియు సరఫరా చైన్ అమలు, కస్టమర్ వాగ్దానం మరియు ఎస్ఎల్ఏ - ఆధారిత సేవా డెలివరీ మరియు రిటైల్ లాజిస్టిక్స్లో ఉద్భవిస్తున్న ధోరణులు వంటి రంగాలను కవర్ చేస్తుంది.
తరగతి గది బోధన మరియు నిర్మాణాత్మక క్షేత్ర స్థాయి అనుభవం యొక్క కలయిక ద్వారా అందించబడే ఈ భాగస్వామ్య కార్యక్రమం, YISU మరియు ఇన్స్టామార్ట్ యొక్క సంయుక్త కార్యక్రమం. దీనిలో పాల్గొనే వారికి స్టోర్ నిర్వహణ , చివరి-మైలు సమన్వయం మరియు త్వరిత వాణిజ్యాన్ని పెద్ద స్థాయిలో నిర్వహించడానికి అవసరమైన పనితీరు కొలమానాలపై ఆచరణాత్మక, వ్యవస్థాగత స్థాయి అవగాహనతో సన్నద్ధం చేస్తుంది. కోర్సు మరియు ఇంటర్న్షిప్ విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం వల్ల విద్యార్థులు స్టోర్ మేనేజర్ ట్రైనీలుగా ఉద్యోగాలను వేగంగా పొందుతారు, త్వరిత వాణిజ్య ఫుల్ ఫిల్మెంట్ మరియు కార్యకలాపాలలో నాయకత్వ బాధ్యతలకు వారిని సిద్ధం చేస్తారు.
భారతదేశపు అగ్రగామి త్వరిత వాణిజ్య వేదిక అయిన ఇన్స్టామార్ట్, భారతదేశం అంతటా 1000కి పైగా డార్క్ స్టోర్లు, మెగాపాడ్లతో పెరుగుతున్న నెట్వర్క్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా వినియోగదారులకు సేవలు అందిస్తోంది. ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా, వ్యాపారులు రోజువారీ నిత్యావసర వస్తువుల నుండి ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు గృహోపకరణాల వరకు లక్షలాది మంది ఉత్పత్తులను అందిస్తున్నారు, వీటికి బలమైన సరఫరా చైన్ మరియు సాంకేతికత ఆధారిత కార్యకలాపాల మద్దతు ఉంది.
తెలంగాణలోని యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ (YISU) వైస్ ఛాన్సలర్ శ్రీ వి.ఎల్.వి.ఎస్.ఎస్ సుబ్బారావు ఈ భాగస్వామ్యం గురించి మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలోని ప్రముఖ క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లలో ఒకటైన ఇన్స్టామార్ట్తో భాగస్వామ్యం చేసుకోవడం మాకు సంతోషంగా ఉంది, ఈ రంగం యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న అవసరాలను తీర్చడానికి , యువ ప్రతిభను ఉద్యోగ సంబంధిత నైపుణ్యాలతో సన్నద్ధం చేయడానికి ఇది తోడ్పడనుంది. ఈ కార్యక్రమం, పరిశ్రమకు అనుగుణంగా నైపుణ్యాలను అందించడంలో YISU యొక్క నిబద్ధతకు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అర్థవంతమైన శ్రామికశక్తి అభివృద్ధి ద్వారా క్విక్ కామర్స్ యొక్క భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో ఇన్స్టామార్ట్ యొక్క నాయకత్వానికి నిదర్శనం అని అన్నారు.
ఈ భాగస్వామ్యంపై తన ఆలోచనలను పంచుకున్న స్విగ్గీ లిమిటెడ్ చీఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఆఫీసర్ గిరీష్ మీనన్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశం యొక్క జనాభా సంబంధిత ప్రయోజనం అనేది పరిశ్రమకు ఒక అవకాశంతో పాటు ఒక బాధ్యత కూడా. దీని ద్వారా పరిశ్రమ పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలకు సిద్ధమయ్యే నైపుణ్యాలను పెంపొందించడంలో పెట్టుబడి పెట్టాలి. భారతదేశ రిటైల్, సరఫరా చైన్ పర్యావరణ వ్యవస్థలో సౌలభ్యం-ఆధారిత నమూనా నుండి శీఘ్ర వాణిజ్యం ఒక ప్రధాన భాగంగా పరిణామం చెందుతున్నందున, నైపుణ్యం కలిగిన కార్యకలాపాలు, నిర్వహణ ప్రతిభకు డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతోంది. యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీతో మా భాగస్వామ్యం సరఫరా చైన్ , శీఘ్ర వాణిజ్య కార్యకలాపాలలో వాస్తవ ప్రపంచ పాత్రలకు గ్రాడ్యుయేట్లను సిద్ధం చేసే ఆచరణాత్మక పరిశ్రమ-సమలేఖన అభ్యాస మార్గాలను సృష్టించడంపై దృష్టి పెడుతుంది. ఇది భారతదేశ నైపుణ్య పర్యావరణ వ్యవస్థలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి, స్వల్పకాలిక నియామక కార్యక్రమం కాదు అని అన్నారు.