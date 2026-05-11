సోమవారం, 11 మే 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. కథనాలు
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : సోమవారం, 11 మే 2026 (23:10 IST)

పశ్చిమాసియా సంక్షోభం, పెరుగుతున్న ఇన్‌పుట్ కాస్ట్స్

INTERNATIONAL SPIRITS AND WINES ASSOCIATION OF INDIA
పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, తద్వారా తలెత్తిన ప్రపంచ ఇంధన, కమోడిటీ సంక్షోభం కారణంగా.. స్పిరిట్స్ ఇండస్ట్రీ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఇన్‌పుట్, ప్యాకేజింగ్ ఖర్చుల భారాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పరిశ్రమను ఆదుకునేందుకు తక్షణమే జోక్యం చేసుకుని, ధరల సవరణకు అనుమతించాలని ఇంటర్నేషనల్ స్పిరిట్స్ అండ్ వైన్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కోరింది. ఇండియన్ ప్రీమియం ఆల్కహాలిక్ బేవరేజ్ ఇండస్ట్రీకి బలమైన వాయిస్‌గా ఉన్న ఇస్వాయ్ బాధ్యతాయుతమైన మద్యం వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.
 
ఆయిల్, గ్యాస్, బొగ్గు, పెట్రోకెమికల్ ఫీడ్‌స్టాక్స్‌ ధరల్లో తీవ్రమైన అస్థిరత కారణంగా.. ప్యాకేజింగ్‌కు సంబంధించిన పలు విభాగాల్లో వ్యయాలు భారీగా పెరిగాయి. దీనివల్ల తమ ఆపరేషనల్ ఎఫిషియెన్సీ ద్వారా లేదా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా ఈ అదనపు వ్యయాలను భరించే పరిస్థితి తయారీదారులకు లేకుండా పోయింది.
 
ఈ సందర్భంగా ఇస్వాయ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ శ్రీ సంజిత్ పాధి మాట్లాడుతూ.. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం, గ్లోబల్ కమోడిటీ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అస్థిరత కారణంగా ఆల్కహాలిక్ బేవరేజ్ ఇండస్ట్రీ ప్రస్తుతం ఇన్‌పుట్, ప్యాకేజింగ్, రవాణా, ఇంధన ఖర్చుల రూపంలో తీవ్రమైన, నిరంతర వ్యయాల పెంపును ఎదుర్కొంటోంది. గత రెండేళ్లలో గ్లాస్ బాటిల్స్, మూతలు, లేబుల్స్, పెట్ రెసిన్, అట్టపెట్టెలు వంటి కీలక ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. దీనివల్ల స్పిరిట్స్ సెక్టార్‌లో ఓవరాల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వ్యయాలు పెరిగిపోయాయి. ఇండస్ట్రీ ఆపరేషనల్ వ్యయాల్లో ప్యాకేజింగ్ వాటానే అధికం. 
 
ప్రభుత్వాలు ఆమోదించిన ప్రస్తుత ధరల విధానంలో ఈ భారాన్ని భరించడం తయారీదారులకు కష్టంగా మారుతోంది. అందువల్ల, మద్యం ధరలను నియంత్రించే రాష్ట్రాలు.. వ్యాపార మనుగడను కాపాడేందుకు, కస్టమర్లకు నిరంతరాయంగా సరఫరా అందించేందుకు, ఉపాధి అవకాశాలను సంరక్షించేందుకు, అలాగే రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ ఆదాయానికి పరిశ్రమ అందిస్తున్న సహకారాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని.. ధరల సవరణపై సమతుల్య, ఆచరణాత్మక విధానాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కోరుతున్నాము అని అన్నారు.
 
ముఖ్యంగా ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ ఖర్చులు భారీగా పెరిగిపోయాయి. స్పిరిట్స్ ప్యాకేజింగ్‌కు ప్రధానమైన గ్లాస్ బాటిల్స్ తయారీకి ఎక్కువ ఇంధనం అవసరం కాగా.. సోడా యాష్, సహజ వాయువు, బొగ్గు ధరల్లో అస్థిరత వల్ల ఫర్నేస్ ఆపరేటింగ్ ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగిపోయి బాటిళ్ల ధరలు సుమారు 11-17% మేర ఎగబాకాయి. 
 
అలాగే ప్లాస్టిక్ క్యాప్స్, క్లోజర్స్ తయారీలో ఉపయోగించే హెచ్‌డీపీఈ, పీపీ రెసిన్‌ల వ్యయాల్లో సైతం ఇలాంటి ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లే కనిపిస్తున్నాయి. గ్లోబల్ పాలిమర్ మార్కెట్లలో పాలిథిలిన్ ధరలు ఏకంగా 30% పెరగ్గా, క్యాప్స్, క్లోజర్ వ్యయాలు 15-20% పెరిగాయి. 
 
మరోవైపు చట్టపరమైన నిబంధనల కోసం తప్పనిసరి అయిన లేబుల్స్ ఖర్చు కూడా ప్రియం అయింది. కాగితం, పాలిమర్ ఆధారిత బీఓపీపీ ఫిల్మ్‌ల తయారీకి అవసరమైన ఫీడ్‌స్టాక్, పల్ప్, లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు పెరగడంతో లేబుల్ ఖర్చులు 13-17% పెరిగాయి. 
 
కొన్ని ఎంపిక చేసిన స్పిరిట్స్ విభాగాల్లో పెట్ బాటిళ్ల వ్యయం కూడా భారీగా ఎగబాకింది. ముడి చమురు ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు, గ్లోబల్ సప్లై చైన్ అంతరాయాల కారణంగా 2026 ప్రారంభంలో పెట్ రెసిన్ ధరలు కిలోకు USD 1.00-1.10 రేంజ్‌లో అస్థిరంగా కొనసాగాయి. దీంతో పెట్ బాటిళ్ల ఖర్చు 8-12 శాతం మేర పెరిగింది. 
 
వీటికి తోడు, స్టోరేజ్, రవాణా మరియు రిటైల్ హ్యాండ్లింగ్‌కు ఎంతో కీలకమైన కార్టన్లు, పేపర్‌బోర్డ్ వంటి సెకండరీ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ ఖర్చులు కూడా 10-14 శాతం మేర పెరిగాయి. పల్ప్, ఎనర్జీ ద్రవ్యోల్బణం నిరంతరాయంగా కొనసాగడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
 
వీటన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటే.. 2024–25 నుంచి 2026 ప్రారంభం వరకు ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్‌పై ఓవరాల్ సగటు వ్యయం దాదాపు 15-20 శాతం మేర పెరిగింది. స్పిరిట్స్ ఇండస్ట్రీలో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్‌లో(పన్నులు మినహాయించి) ప్యాకేజింగ్ వాటా ఏకంగా 40-50 శాతం వరకు ఉంటుంది. ఫలితంగా, ఇంధన ధరల వల్ల పెరిగిన ప్రస్తుత ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా.. ఇతర ఆపరేటింగ్ ఖర్చుల ప్రభావాన్ని లెక్కించకముందే, ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్‌లో సుమారు 7-10 శాతం పెరుగుదల నమోదవుతోంది.

త్రిష ఓ పరాన్నజీవి, ఆమె అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు: సుచిత్ర

త్రిష ఓ పరాన్నజీవి, ఆమె అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు: సుచిత్రసుచిత్ర లీక్స్ తో ఆమధ్య కోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీని ఓ కుదుపు కుదిపిన సుచిత్ర మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు వార్తల్లోకి వచ్చేసింది. ఏకంగా త్రిష పైనే వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇవి కాస్తా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ సుచిత్ర చేసిన కామెంట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాం. త్రిష అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు. త్రిష ఓ పరాన్నజీవి. ఎందుకంటే... విజయ్ ప్రస్తుతం తన భార్యాపిల్లలకు దూరమై ఒంటరిగా వున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఈ పారసైట్స్ వంటి వ్యక్తులు విజయ్ జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తారంటూ ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.

Manchu Manoj: బండి భగీరథ్‌ పై పోక్సో కేసు తీవ్రంగా కలవరపరిచింది : మంచు మనోజ్

Manchu Manoj: బండి భగీరథ్‌ పై పోక్సో కేసు తీవ్రంగా కలవరపరిచింది : మంచు మనోజ్ప్రతి మైనర్ బాలికకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా న్యాయం అందేలా చూడటానికే #పోక్సో చట్టం రూపొందించబడిందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నని సినీ హీరో మంచు మనోజ్ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ గారి కుమారుడు బండి భగీరథ్‌కు సంబంధించిన ఇటీవలి పోక్సో కేసు నన్ను తీవ్రంగా కలవరపరిచిందని ఎక్స్ లో పేర్కొన్నారు.

విజయ్ జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నా జీవులుగా ప్రవేశించారు : సుచిత్ర

విజయ్ జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నా జీవులుగా ప్రవేశించారు : సుచిత్రప్రముఖ గాయని సుచిత్ర హీరోయిన్ త్రిష గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్రిష వల్ల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సినీ హీరో విజయ్ తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్నారని ఆరోపించారు. పైగా, ఆయన జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నజీవులు తరహాలో ప్రవేశించారంటూ కామెంట్స్ చేశారు.

Ali: టి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో హ‌న్ శివ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం ప్రారంభం

Ali: టి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో హ‌న్ శివ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం ప్రారంభంటి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఎన్‌.మ‌హేశ్వ‌రి, పి.జ్యోతి నిర్మిస్తోన్న కొత్త చిత్రం పూజా కార్య‌క్ర‌మాలతో సోమ‌వారం రోజున లాంఛ‌నంగా ప్రారంభమైంది. అనురాగ్‌, సంతోష్‌, సాయి విక్రాంత్, అలీ, చ‌మ్మ‌క్ చంద్ర‌, ఆటో రాంప్ర‌సాద్‌, ఫ‌ణి, వినీత రెడ్డి. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌కుడు ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి, న‌టుడు అలీ, డైరెక్ట‌ర్ శ్రీనివాస రెడ్డి, ఫ‌ణి స‌హా చిత్ర యూనిట్ స‌భ్యులు పాల్గొన్నారు. ముహూర్త‌పు స‌న్నివేశానికి నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి క్లాప్ కొట్ట‌గా, అలీ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి గౌర‌వ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు.

Nihal: వినూత్న కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన సందిగ్ధం డేట్ ఫిక్స్

Nihal: వినూత్న కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన సందిగ్ధం డేట్ ఫిక్స్నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి, నవీన్ రాజ్ సంకరపు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకుడు. ఇప్పటికే షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్ని కూడా టీం కంప్లీట్ చేసింది. తీర్థ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో ప్రమోషన్స్ కూడా మొదలు పెట్టి సెన్సార్ వద్దకు వెళ్లనుంది. మే 29న ఈ మూవీని గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేసేందుకు టీం ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసింది.

Watch More Videos

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com