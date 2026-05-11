పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, తద్వారా తలెత్తిన ప్రపంచ ఇంధన, కమోడిటీ సంక్షోభం కారణంగా.. స్పిరిట్స్ ఇండస్ట్రీ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఇన్పుట్, ప్యాకేజింగ్ ఖర్చుల భారాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పరిశ్రమను ఆదుకునేందుకు తక్షణమే జోక్యం చేసుకుని, ధరల సవరణకు అనుమతించాలని ఇంటర్నేషనల్ స్పిరిట్స్ అండ్ వైన్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కోరింది. ఇండియన్ ప్రీమియం ఆల్కహాలిక్ బేవరేజ్ ఇండస్ట్రీకి బలమైన వాయిస్గా ఉన్న ఇస్వాయ్ బాధ్యతాయుతమైన మద్యం వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.
ఆయిల్, గ్యాస్, బొగ్గు, పెట్రోకెమికల్ ఫీడ్స్టాక్స్ ధరల్లో తీవ్రమైన అస్థిరత కారణంగా.. ప్యాకేజింగ్కు సంబంధించిన పలు విభాగాల్లో వ్యయాలు భారీగా పెరిగాయి. దీనివల్ల తమ ఆపరేషనల్ ఎఫిషియెన్సీ ద్వారా లేదా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా ఈ అదనపు వ్యయాలను భరించే పరిస్థితి తయారీదారులకు లేకుండా పోయింది.
ఈ సందర్భంగా ఇస్వాయ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ శ్రీ సంజిత్ పాధి మాట్లాడుతూ.. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం, గ్లోబల్ కమోడిటీ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అస్థిరత కారణంగా ఆల్కహాలిక్ బేవరేజ్ ఇండస్ట్రీ ప్రస్తుతం ఇన్పుట్, ప్యాకేజింగ్, రవాణా, ఇంధన ఖర్చుల రూపంలో తీవ్రమైన, నిరంతర వ్యయాల పెంపును ఎదుర్కొంటోంది. గత రెండేళ్లలో గ్లాస్ బాటిల్స్, మూతలు, లేబుల్స్, పెట్ రెసిన్, అట్టపెట్టెలు వంటి కీలక ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. దీనివల్ల స్పిరిట్స్ సెక్టార్లో ఓవరాల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వ్యయాలు పెరిగిపోయాయి. ఇండస్ట్రీ ఆపరేషనల్ వ్యయాల్లో ప్యాకేజింగ్ వాటానే అధికం.
ప్రభుత్వాలు ఆమోదించిన ప్రస్తుత ధరల విధానంలో ఈ భారాన్ని భరించడం తయారీదారులకు కష్టంగా మారుతోంది. అందువల్ల, మద్యం ధరలను నియంత్రించే రాష్ట్రాలు.. వ్యాపార మనుగడను కాపాడేందుకు, కస్టమర్లకు నిరంతరాయంగా సరఫరా అందించేందుకు, ఉపాధి అవకాశాలను సంరక్షించేందుకు, అలాగే రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ ఆదాయానికి పరిశ్రమ అందిస్తున్న సహకారాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని.. ధరల సవరణపై సమతుల్య, ఆచరణాత్మక విధానాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కోరుతున్నాము అని అన్నారు.
ముఖ్యంగా ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ ఖర్చులు భారీగా పెరిగిపోయాయి. స్పిరిట్స్ ప్యాకేజింగ్కు ప్రధానమైన గ్లాస్ బాటిల్స్ తయారీకి ఎక్కువ ఇంధనం అవసరం కాగా.. సోడా యాష్, సహజ వాయువు, బొగ్గు ధరల్లో అస్థిరత వల్ల ఫర్నేస్ ఆపరేటింగ్ ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగిపోయి బాటిళ్ల ధరలు సుమారు 11-17% మేర ఎగబాకాయి.
అలాగే ప్లాస్టిక్ క్యాప్స్, క్లోజర్స్ తయారీలో ఉపయోగించే హెచ్డీపీఈ, పీపీ రెసిన్ల వ్యయాల్లో సైతం ఇలాంటి ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లే కనిపిస్తున్నాయి. గ్లోబల్ పాలిమర్ మార్కెట్లలో పాలిథిలిన్ ధరలు ఏకంగా 30% పెరగ్గా, క్యాప్స్, క్లోజర్ వ్యయాలు 15-20% పెరిగాయి.
మరోవైపు చట్టపరమైన నిబంధనల కోసం తప్పనిసరి అయిన లేబుల్స్ ఖర్చు కూడా ప్రియం అయింది. కాగితం, పాలిమర్ ఆధారిత బీఓపీపీ ఫిల్మ్ల తయారీకి అవసరమైన ఫీడ్స్టాక్, పల్ప్, లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు పెరగడంతో లేబుల్ ఖర్చులు 13-17% పెరిగాయి.
కొన్ని ఎంపిక చేసిన స్పిరిట్స్ విభాగాల్లో పెట్ బాటిళ్ల వ్యయం కూడా భారీగా ఎగబాకింది. ముడి చమురు ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు, గ్లోబల్ సప్లై చైన్ అంతరాయాల కారణంగా 2026 ప్రారంభంలో పెట్ రెసిన్ ధరలు కిలోకు USD 1.00-1.10 రేంజ్లో అస్థిరంగా కొనసాగాయి. దీంతో పెట్ బాటిళ్ల ఖర్చు 8-12 శాతం మేర పెరిగింది.
వీటికి తోడు, స్టోరేజ్, రవాణా మరియు రిటైల్ హ్యాండ్లింగ్కు ఎంతో కీలకమైన కార్టన్లు, పేపర్బోర్డ్ వంటి సెకండరీ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ ఖర్చులు కూడా 10-14 శాతం మేర పెరిగాయి. పల్ప్, ఎనర్జీ ద్రవ్యోల్బణం నిరంతరాయంగా కొనసాగడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
వీటన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటే.. 2024–25 నుంచి 2026 ప్రారంభం వరకు ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్పై ఓవరాల్ సగటు వ్యయం దాదాపు 15-20 శాతం మేర పెరిగింది. స్పిరిట్స్ ఇండస్ట్రీలో కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్లో(పన్నులు మినహాయించి) ప్యాకేజింగ్ వాటా ఏకంగా 40-50 శాతం వరకు ఉంటుంది. ఫలితంగా, ఇంధన ధరల వల్ల పెరిగిన ప్రస్తుత ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా.. ఇతర ఆపరేటింగ్ ఖర్చుల ప్రభావాన్ని లెక్కించకముందే, ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్లో సుమారు 7-10 శాతం పెరుగుదల నమోదవుతోంది.