ఒబెన్ ఎలక్ట్రిక్, Rorr EVO విడుదల, ప్రారంభ ధర ₹99,999

ఒబెన్ ఎలక్ట్రిక్, భారతదేశానికి చెందిన R-D ఆధారిత ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ, తన కొత్త మోడల్ Rorr EVOను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. మొదటి 10,000 కస్టమర్ల కోసం ప్రత్యేక ప్రారంభ ధరగా ₹99,999 (ఎక్స్-షోరూమ్)ను నిర్ణయించబడింది. ఈ కొత్త మోడల్ను కేటగిరీలో స్పష్టమైన మార్పును తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో రూపొందించారు. డిజైన్, పనితీరు మరియు ఫంక్షనాలిటీని సమన్వయం చేస్తూ, Rorr EVO ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ విభాగంలో కొత్త ప్రమాణాలను స్థాపించనుంది.
రైడర్లు థ్రిల్, ప్రాక్టికాలిటీ మధ్య ఎంపిక చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనే భావనపై ఆధారపడి, Rorr EVO నిజ జీవిత రైడింగ్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఎలాంటి రాజీలేని పూర్తి స్థాయి మోటార్సైకిల్గా రూపుదిద్దుకుంది. ఇది అగ్రెసివ్ స్ట్రీట్ఫైటర్ డిజైన్తో పాటు బలమైన పనితీరు మరియు సమర్థవంతంగా సమన్వయించిన ఫీచర్లను కలిపి అందిస్తుంది. ఇవి బైక్ను నడపడానికి ఎంత ఉత్సాహభరితంగా మారుస్తాయో, రోజువారీ వినియోగానికి అంతే సులభంగా అనువుగా చేస్తాయి.
మొదటి క్షణంలోనే , Rorr EVO తన బోల్డ్ మరియు మస్క్యులర్ ప్రొపోర్షన్స్తో ప్రత్యేక ఆకర్షణను కలిగిస్తుంది. ముందు భాగంలో ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్తో పాటు సిగ్నేచర్ ఫ్రంట్ పొజిషన్ ల్యాంప్ను కలిగి ఉండటం వలన రైడింగ్లో మెరుగైన విజిబిలిటీతో పాటు బలమైన విజువల్ ఐడెంటిటీని అందిస్తుంది. స్కల్ప్టెడ్ బాడీ ప్యానెల్స్, ప్రీమియం డీటైలింగ్ మరియు సమతుల్యమైన డిజైన్ దీని రోడ్ ప్రెజెన్స్ను మరింత మెరుగుపరుస్తాయి.
పనితీరు పరంగా, ఈ మోడల్ 110 km/h టాప్ స్పీడ్ను చేరగలదు మరియు 180 km IDC సర్టిఫైడ్ రేంజ్ను అందిస్తుంది. Oben ప్లగ్ ఫాస్ట్ చార్జర్ ద్వారా కేవలం 90 నిమిషాల్లో 0-80% వరకు చార్జ్ చేయగలదు. అలాగే, రోజువారీ వినియోగాన్ని సులభతరం చేసే Oben Port అనే ఆన్బోర్డ్ ఛార్జింగ్ సిస్టమ్ను కూడా కలిగి ఉంది.
ఈ అనుభవానికి ప్రధానమైనది SmartIQ. ఇది ఓబెన్ యొక్క కొత్త AI రైడ్ మోడ్, ఇది రైడింగ్ సరళిని నిజ సమయంలో విశ్లేషించి, రేంజ్ను 15% వరకు పెంచడానికి పవర్ డెలివరీని ఆప్టిమైజ్ చేస్తుంది. రైడర్ ప్రవర్తనకు ఆటోమేటిక్గా అనుగుణంగా మారడం ద్వారా, SmartIQ నిరంతర మాన్యువల్ జోక్యం అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది, తద్వారా పనితీరు మరియు సామర్థ్యం సజావుగా కలిసి పనిచేస్తాయి.
ఈ మోటార్సైకిల్కు శక్తినిచ్చేది IP68-రేటెడ్ మోటార్, దీనిని Oben Electric సంస్థ అంతర్గతంగా డిజైన్ చేసి, అభివృద్ధి చేసి, తయారు చేసింది. దీనికి కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన సింగిల్-స్టేజ్ చైన్ డ్రైవ్ను జత చేయడం ద్వారా మన్నికను పెంచడమే కాకుండా, వీల్పై మరింత బలమైన టార్క్ను మరియు నేరుగా అనుభూతి అయ్యే, ఆకర్షణీయమైన రైడింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. Rorr EVOలో Oben యొక్క proprietary 3.4 kWh హై-పెర్ఫార్మెన్స్ LFP బ్యాటరీని అమర్చారు, ఇది ప్రత్యేకంగా భారతీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చేయబడింది.
సాంప్రదాయ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలతో పోలిస్తే ఇది 50% ఎక్కువ ఉష్ణ నిరోధకతను మరియు 2 రెట్ల జీవితకాలాన్ని అందిస్తూ, అధిక స్థాయి భద్రత, విశ్వసనీయత మరియు దీర్ఘకాలిక స్థిరమైన పనితీరును నిర్ధారిస్తుంది. అధిక ప్రభావ నిరోధకత కోసం బ్యాటరీని బలమైన అల్యూమినియం నిర్మాణంలో అమర్చారు. దీనికి 8 సంవత్సరాల వారంటీ కూడా లభిస్తుంది, ఇది దీర్ఘకాలిక యాజమాన్యంపై వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది.
ఈ స్థాయి ఇంజినీరింగ్ ఒబెన్ ఎలక్ట్రిక్ యొక్క డీప్ వర్టికల్ ఇంటిగ్రేషన్ కారణంగా సాధ్యమైంది. మోటార్, బ్యాటరీ, ఛార్జర్, డిస్ప్లే, వాహన నియంత్రణ వ్యవస్థలతో పాటు మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ మరియు ఫర్మ్వేర్ స్టాక్ వంటి కీలక భాగాలు పూర్తిగా సంస్థ అంతర్గతంగానే అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి. ఈ సమగ్ర విధానం ద్వారా కఠినమైన నాణ్యత నియంత్రణ, వేగవంతమైన ఆవిష్కరణ సామర్థ్యం మరియు మరింత విశ్వసనీయమైన యాజమాన్య అనుభవం అందించబడుతుంది.
పనితీరు అంశాలను దాటి, Rorr EVO తన విభాగంలో ఆచరణాత్మకతకు కొత్త ప్రమాణాన్ని స్థాపిస్తోంది. ఇది సెగ్మెంట్లోనే అత్యంత పొడవైన 680mm సీటును కలిగి, రైడర్ మరియు పిలియన్ ఇద్దరి సౌకర్యాన్ని పెంచేలా ఒకే యూనిట్గా రూపొందించబడింది. అదనంగా, ఇది తన తరగతిలో అత్యంత అందుబాటులో ఉండే 780mm సీటు ఎత్తులలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. మోటార్సైకిల్ విభాగంలో తొలిసారిగా, Rorr EVO మొత్తం 10 లీటర్ల స్టోరేజ్ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. ఇందులో సీటు కింద స్టోరేజీ మరియు ట్యాంక్ పాడ్ స్టోరేజ్తో పాటు డ్యూయల్ USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్లు ఉన్నాయి, ఇవి ఈ సెగ్మెంట్లో అరుదుగా కనిపించే రోజువారీ వినియోగ సౌకర్యాన్ని అందిస్తాయి. ఇంకా, రివర్స్ మోడ్ ఫీచర్ నగర రహదారులు వినియోగాన్ని మరింత సులభతరం చేస్తుంది.
780 mm సీటు ఎత్తు మరియు 200 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ యొక్క ప్రత్యేకమైన సమ్మేళనం, Rorr EVOను భారత మార్కెట్లో అత్యంత సౌకర్యవంతమైన మరియు ఆచరణాత్మకమైన మోటార్సైకిళ్లలో ఒకటిగా నిలబెడుతుంది. అదనంగా, ఈ మోడల్ 230 mm వరకు వాటర్ వాడింగ్ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది, ఇది వివిధ రకాల రోడ్డు పరిస్థితులు మరియు మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ విశ్వసనీయ పనితీరును నిర్ధారిస్తుంది.
Rorr EVO అనుభవంలో భద్రత మరియు కనెక్టివిటీ కూడా అంతర్భాగంగా ఉన్నాయి. ఈ మోటార్సైకిల్ 'ఫాల్ అలర్ట్ విత్ ఎమర్జెన్సీ అసిస్ట్' అనే ఫీచర్ను పరిచయం చేస్తోంది. ఇది కింద పడటాన్ని గుర్తించి, ఓబెన్ యాప్ ద్వారా హెచ్చరికలను జారీ చేస్తుంది, అవసరమైతే అత్యవసర కాంటాక్ట్లకు తెలియజేస్తుంది. అదనపు భద్రతా ఫీచర్లలో యూనిఫైడ్ బ్రేక్ అసిస్ట్ (UBA), డ్రైవర్ అలర్ట్ సిస్టమ్ (DAS), సెక్యూర్ ఛార్జ్ మరియు మెరుగైన స్థిరత్వం కోసం వెడల్పాటి వెనుక టైర్ ఉన్నాయి.
Rorr EVO 5-అంగుళాల కలర్ TFT డిస్ప్లేతో అందించబడుతుంది. ఇది నావిగేషన్, రైడ్ డేటా అలాగే కాల్, టెక్స్ట్ మరియు మ్యూజిక్ కోసం స్మార్ట్ అలర్ట్లను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఒబెన్ ఎలక్ట్రిక్ యాప్ ద్వారా రైడర్లు తమ రైడ్ హిస్టరీని వీక్షించడం, జియో-ఫెన్సింగ్, రిమోట్ డయాగ్నస్టిక్స్, దొంగతనం నిరోధక ఫీచర్లు, ‘Find My Rorr’ సదుపాయం మరియు 24x7 సర్వీస్ సపోర్ట్ వంటి అనేక కనెక్టెడ్ ఫీచర్లను పొందవచ్చు. అదనంగా, 68,000కు పైగా ఉన్న విస్తృత ఛార్జింగ్ నెట్వర్క్కి కూడా యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఈ సమగ్ర వ్యవస్థ రైడర్లకు పూర్తిగా కనెక్టెడ్ ఓనర్షిప్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
ఈ లాంచ్పై వ్యాఖ్యానిస్తూ, మధుమిత అగర్వాల్, వ్యవస్థాపకురాలు మరియు సీఈఓ, ఒబెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఇలా అన్నారు, “భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైక్లింగ్ ఒక కొత్త దశలోకి ప్రవేశిస్తోంది. ఈ దశలో రైడర్లు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కేవలం ప్రత్యామ్నాయాలుగా కాకుండా, స్వతంత్రంగా ప్రత్యేకమైన మోటార్సైకిళ్లుగా చూస్తున్నారు. Rorr EVO ఆ నమ్మకంపైనే నిర్మించబడింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు నిజ జీవిత రైడింగ్లోని అన్ని అవసరాలను మాత్రమే కాకుండా, వాటిని మించగలవని నిరూపించడానికి రాజీలేని విధంగా రూపుదిద్దుకున్న ఉత్పత్తి ఇది. ఈ మార్పును రోడ్డుపై స్పష్టంగా అనుభూతి చెందేలా చేయడమే Rorr EVO లక్ష్యం.”
Rorr EVO నాలుగు రంగుల ఎంపికలు: పల్స్ రెడ్, న్యూట్రాన్ బ్లూ, మ్యాగ్నెటిక్ బ్లాక్, మరియు ఫోటాన్ వైట్ లలో లభిస్తుంది. ఈ ప్రతి రంగు, బైక్ యొక్క ధైర్యమైన మరియు అగ్రెసివ్ స్వభావాన్ని ప్రతిబింబించేలా ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది. మొదటి 10,000 మంది వినియోగదారుల కోసం ఈ మోటార్సైకిల్ ₹99,999 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధర వద్ద లభిస్తుంది; ఆ తర్వాత దీని ధర ₹1,24,999 (ఎక్స్-షోరూమ్) గా ఉంటుంది. కేవలం ₹777 చెల్లించి ఇప్పుడు బుకింగ్లు చేసుకోవచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఒబెన్ యొక్క 150 షోరూమ్లలో జూన్ 2026 నుండి టెస్ట్ రైడ్లు ప్రారంభమవుతాయి, అదే సమయంలో వినియోగదారులకు డెలివరీలు కూడా ప్రారంభం కానున్నాయి.