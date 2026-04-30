గురువారం, 30 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 30 ఏప్రియల్ 2026 (16:28 IST)

ఒబెన్ ఎలక్ట్రిక్, Rorr EVO విడుదల, ప్రారంభ ధర ₹99,999

ఒబెన్ ఎలక్ట్రిక్, భారతదేశానికి చెందిన R-D ఆధారిత ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌సైకిల్ తయారీ సంస్థ, తన కొత్త మోడల్ Rorr EVOను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. మొదటి 10,000 కస్టమర్ల కోసం ప్రత్యేక ప్రారంభ ధరగా ₹99,999 (ఎక్స్-షోరూమ్)ను నిర్ణయించబడింది. ఈ కొత్త మోడల్‌ను కేటగిరీలో స్పష్టమైన మార్పును తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో రూపొందించారు. డిజైన్, పనితీరు మరియు ఫంక్షనాలిటీని సమన్వయం చేస్తూ, Rorr EVO ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌సైకిల్ విభాగంలో కొత్త ప్రమాణాలను స్థాపించనుంది.
 
రైడర్లు థ్రిల్, ప్రాక్టికాలిటీ మధ్య ఎంపిక చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనే భావనపై ఆధారపడి, Rorr EVO నిజ జీవిత రైడింగ్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఎలాంటి రాజీలేని పూర్తి స్థాయి మోటార్‌సైకిల్‌గా రూపుదిద్దుకుంది. ఇది అగ్రెసివ్ స్ట్రీట్‌ఫైటర్ డిజైన్‌తో పాటు బలమైన పనితీరు మరియు సమర్థవంతంగా సమన్వయించిన ఫీచర్లను కలిపి అందిస్తుంది. ఇవి బైక్‌ను నడపడానికి ఎంత ఉత్సాహభరితంగా మారుస్తాయో, రోజువారీ వినియోగానికి అంతే సులభంగా అనువుగా చేస్తాయి.
 
మొదటి క్షణంలోనే , Rorr EVO తన బోల్డ్ మరియు మస్క్యులర్ ప్రొపోర్షన్స్‌తో ప్రత్యేక ఆకర్షణను కలిగిస్తుంది. ముందు భాగంలో ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్‌తో పాటు సిగ్నేచర్ ఫ్రంట్ పొజిషన్ ల్యాంప్‌ను కలిగి ఉండటం వలన రైడింగ్‌లో మెరుగైన విజిబిలిటీతో పాటు బలమైన విజువల్ ఐడెంటిటీని అందిస్తుంది. స్కల్ప్టెడ్ బాడీ ప్యానెల్స్, ప్రీమియం డీటైలింగ్ మరియు సమతుల్యమైన డిజైన్ దీని రోడ్ ప్రెజెన్స్‌ను మరింత మెరుగుపరుస్తాయి.
 
పనితీరు పరంగా, ఈ మోడల్ 110 km/h టాప్ స్పీడ్‌ను చేరగలదు మరియు 180 km IDC సర్టిఫైడ్ రేంజ్‌ను అందిస్తుంది. Oben ప్లగ్ ఫాస్ట్ చార్జర్ ద్వారా కేవలం 90 నిమిషాల్లో 0-80% వరకు చార్జ్ చేయగలదు. అలాగే, రోజువారీ వినియోగాన్ని సులభతరం చేసే Oben Port అనే ఆన్‌బోర్డ్ ఛార్జింగ్ సిస్టమ్‌ను కూడా కలిగి ఉంది.
 
ఈ అనుభవానికి ప్రధానమైనది SmartIQ. ఇది ఓబెన్ యొక్క కొత్త AI రైడ్ మోడ్, ఇది రైడింగ్ సరళిని నిజ సమయంలో విశ్లేషించి, రేంజ్‌ను 15% వరకు పెంచడానికి పవర్ డెలివరీని ఆప్టిమైజ్ చేస్తుంది. రైడర్ ప్రవర్తనకు ఆటోమేటిక్‌గా అనుగుణంగా మారడం ద్వారా, SmartIQ నిరంతర మాన్యువల్ జోక్యం అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది, తద్వారా పనితీరు మరియు సామర్థ్యం సజావుగా కలిసి పనిచేస్తాయి.
 
ఈ మోటార్‌సైకిల్‌కు శక్తినిచ్చేది IP68-రేటెడ్ మోటార్, దీనిని Oben Electric సంస్థ అంతర్గతంగా డిజైన్ చేసి, అభివృద్ధి చేసి, తయారు చేసింది. దీనికి కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన సింగిల్-స్టేజ్ చైన్ డ్రైవ్‌ను జత చేయడం ద్వారా మన్నికను పెంచడమే కాకుండా, వీల్‌పై మరింత బలమైన టార్క్‌ను మరియు నేరుగా అనుభూతి అయ్యే, ఆకర్షణీయమైన రైడింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. Rorr EVOలో Oben యొక్క proprietary 3.4 kWh హై-పెర్ఫార్మెన్స్ LFP బ్యాటరీని అమర్చారు, ఇది ప్రత్యేకంగా భారతీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చేయబడింది.
 
సాంప్రదాయ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలతో పోలిస్తే ఇది 50% ఎక్కువ ఉష్ణ నిరోధకతను మరియు 2 రెట్ల జీవితకాలాన్ని అందిస్తూ, అధిక స్థాయి భద్రత, విశ్వసనీయత మరియు దీర్ఘకాలిక స్థిరమైన పనితీరును నిర్ధారిస్తుంది. అధిక ప్రభావ నిరోధకత కోసం బ్యాటరీని బలమైన అల్యూమినియం నిర్మాణంలో అమర్చారు. దీనికి 8 సంవత్సరాల వారంటీ కూడా లభిస్తుంది, ఇది దీర్ఘకాలిక యాజమాన్యంపై వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది.
 
ఈ స్థాయి ఇంజినీరింగ్ ఒబెన్ ఎలక్ట్రిక్ యొక్క డీప్ వర్టికల్ ఇంటిగ్రేషన్ కారణంగా సాధ్యమైంది. మోటార్, బ్యాటరీ, ఛార్జర్, డిస్‌ప్లే, వాహన నియంత్రణ వ్యవస్థలతో పాటు మొత్తం సాఫ్ట్‌వేర్ మరియు ఫర్మ్‌వేర్ స్టాక్ వంటి కీలక భాగాలు పూర్తిగా సంస్థ అంతర్గతంగానే అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి. ఈ సమగ్ర విధానం ద్వారా కఠినమైన నాణ్యత నియంత్రణ, వేగవంతమైన ఆవిష్కరణ సామర్థ్యం మరియు మరింత విశ్వసనీయమైన యాజమాన్య అనుభవం అందించబడుతుంది.
 
పనితీరు అంశాలను దాటి, Rorr EVO తన విభాగంలో ఆచరణాత్మకతకు కొత్త ప్రమాణాన్ని స్థాపిస్తోంది. ఇది సెగ్మెంట్‌లోనే అత్యంత పొడవైన 680mm సీటును కలిగి, రైడర్ మరియు పిలియన్ ఇద్దరి సౌకర్యాన్ని పెంచేలా ఒకే యూనిట్‌గా రూపొందించబడింది. అదనంగా, ఇది తన తరగతిలో అత్యంత అందుబాటులో ఉండే 780mm సీటు ఎత్తులలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. మోటార్‌సైకిల్ విభాగంలో తొలిసారిగా, Rorr EVO మొత్తం 10 లీటర్ల స్టోరేజ్ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. ఇందులో సీటు కింద స్టోరేజీ మరియు ట్యాంక్ పాడ్ స్టోరేజ్‌తో పాటు డ్యూయల్ USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్‌లు ఉన్నాయి, ఇవి ఈ సెగ్మెంట్‌లో అరుదుగా కనిపించే రోజువారీ వినియోగ సౌకర్యాన్ని అందిస్తాయి. ఇంకా, రివర్స్ మోడ్ ఫీచర్ నగర రహదారులు వినియోగాన్ని మరింత సులభతరం చేస్తుంది.
 
780 mm సీటు ఎత్తు మరియు 200 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ యొక్క ప్రత్యేకమైన సమ్మేళనం, Rorr EVOను భారత మార్కెట్‌లో అత్యంత సౌకర్యవంతమైన మరియు ఆచరణాత్మకమైన మోటార్‌సైకిళ్లలో ఒకటిగా నిలబెడుతుంది. అదనంగా, ఈ మోడల్ 230 mm వరకు వాటర్ వాడింగ్ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది, ఇది వివిధ రకాల రోడ్డు పరిస్థితులు మరియు మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ విశ్వసనీయ పనితీరును నిర్ధారిస్తుంది.
 
Rorr EVO అనుభవంలో భద్రత మరియు కనెక్టివిటీ కూడా అంతర్భాగంగా ఉన్నాయి. ఈ మోటార్‌సైకిల్ 'ఫాల్ అలర్ట్ విత్ ఎమర్జెన్సీ అసిస్ట్' అనే ఫీచర్‌ను పరిచయం చేస్తోంది. ఇది కింద పడటాన్ని గుర్తించి, ఓబెన్ యాప్ ద్వారా హెచ్చరికలను జారీ చేస్తుంది, అవసరమైతే అత్యవసర కాంటాక్ట్‌లకు తెలియజేస్తుంది. అదనపు భద్రతా ఫీచర్లలో యూనిఫైడ్ బ్రేక్ అసిస్ట్ (UBA), డ్రైవర్ అలర్ట్ సిస్టమ్ (DAS), సెక్యూర్ ఛార్జ్ మరియు మెరుగైన స్థిరత్వం కోసం వెడల్పాటి వెనుక టైర్ ఉన్నాయి.
 
Rorr EVO 5-అంగుళాల కలర్ TFT డిస్‌ప్లేతో అందించబడుతుంది. ఇది నావిగేషన్, రైడ్ డేటా అలాగే కాల్, టెక్స్ట్ మరియు మ్యూజిక్ కోసం స్మార్ట్ అలర్ట్‌లను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఒబెన్ ఎలక్ట్రిక్ యాప్ ద్వారా రైడర్లు తమ రైడ్ హిస్టరీని వీక్షించడం, జియో-ఫెన్సింగ్, రిమోట్ డయాగ్నస్టిక్స్, దొంగతనం నిరోధక ఫీచర్లు, ‘Find My Rorr’ సదుపాయం మరియు 24x7 సర్వీస్ సపోర్ట్ వంటి అనేక కనెక్టెడ్ ఫీచర్లను పొందవచ్చు. అదనంగా, 68,000కు పైగా ఉన్న విస్తృత ఛార్జింగ్ నెట్‌వర్క్‌కి కూడా యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఈ సమగ్ర వ్యవస్థ రైడర్లకు పూర్తిగా కనెక్టెడ్ ఓనర్‌షిప్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
 
ఈ లాంచ్‌పై వ్యాఖ్యానిస్తూ, మధుమిత అగర్వాల్, వ్యవస్థాపకురాలు మరియు సీఈఓ, ఒబెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఇలా అన్నారు, “భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌సైక్లింగ్ ఒక కొత్త దశలోకి ప్రవేశిస్తోంది. ఈ దశలో రైడర్లు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కేవలం ప్రత్యామ్నాయాలుగా కాకుండా, స్వతంత్రంగా ప్రత్యేకమైన మోటార్‌సైకిళ్లుగా చూస్తున్నారు. Rorr EVO ఆ నమ్మకంపైనే నిర్మించబడింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు నిజ జీవిత రైడింగ్‌లోని అన్ని అవసరాలను మాత్రమే కాకుండా, వాటిని మించగలవని నిరూపించడానికి రాజీలేని విధంగా రూపుదిద్దుకున్న ఉత్పత్తి ఇది. ఈ మార్పును రోడ్డుపై స్పష్టంగా అనుభూతి చెందేలా చేయడమే Rorr EVO లక్ష్యం.”
 
Rorr EVO నాలుగు రంగుల ఎంపికలు: పల్స్ రెడ్, న్యూట్రాన్ బ్లూ, మ్యాగ్నెటిక్ బ్లాక్, మరియు ఫోటాన్ వైట్ లలో లభిస్తుంది. ఈ ప్రతి రంగు, బైక్ యొక్క ధైర్యమైన మరియు అగ్రెసివ్ స్వభావాన్ని ప్రతిబింబించేలా ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది. మొదటి 10,000 మంది వినియోగదారుల కోసం ఈ మోటార్‌సైకిల్ ₹99,999 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధర వద్ద లభిస్తుంది; ఆ తర్వాత దీని ధర ₹1,24,999 (ఎక్స్-షోరూమ్) గా ఉంటుంది. కేవలం ₹777 చెల్లించి ఇప్పుడు బుకింగ్‌లు చేసుకోవచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఒబెన్ యొక్క 150 షోరూమ్‌లలో జూన్ 2026 నుండి టెస్ట్ రైడ్‌లు ప్రారంభమవుతాయి, అదే సమయంలో వినియోగదారులకు డెలివరీలు కూడా ప్రారంభం కానున్నాయి.

Bhavana: రేప్ మర్డర్ నేపద్యం గా భావన నటించిన డాక్టర్ కీర్తి ఎంబీబీఎస్ ఎంఎస్ తెలుగులో సిద్ధం

Bhavana: రేప్ మర్డర్ నేపద్యం గా భావన నటించిన డాక్టర్ కీర్తి ఎంబీబీఎస్ ఎంఎస్ తెలుగులో సిద్ధంమలయాళ స్టార్ హీరోయిన్ భావన ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మలయాళ చిత్రం హంట్ తెలుగులో "డాక్టర్ కీర్తి", ఎంబీబీఎస్ ఎంఎస్ అనే పేరుతో అనువాదమవుతోంది. మలయాళ దర్శకుడు షాజీ కైలాస్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ మూవీ సంచలనం సృష్టించిన కలకత్తాలోని జరిగిన డాక్టర్ రేప్ మర్డర్ నేపద్యం గా తెరకెక్కించారు. మలయాళంలో సూపర్ హిట్ అయిన ఈ చిత్రాన్ని స్వర్ణ క్రియేషన్స్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పీవీఆర్ సినిమాస్ తో భారీ ఎత్తున మే 8న రిలీజ్ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు నిర్మాతలు స్వర్ణకుమారి దొండపాటి, ఎం విశ్వనాథ్ రెడ్డి. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో

Manjula: అగధ లో ప్రముఖ నటి మంజుల మనవరాలు జోవికా విజయ్ కుమార్

Manjula: అగధ లో ప్రముఖ నటి మంజుల మనవరాలు జోవికా విజయ్ కుమార్తెలుగు, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో ఒకప్పుడు అగ్ర కథానాయిక గా వెలుగొందారు మంజుల. ఎన్టీఆర్ తో మనుషులంతా ఒక్కటే, మగాడు, నేరం నాది కాదు ఆకలిది, ఏయన్నార్ తో దొరబాబు, బంగారు బొమ్మలు, మహాకవి క్షేత్రయ్య, కృష్ణ తో మాయదారి మల్లిగాడు, రక్తసంబంధాలు, శోభన్‌బాబు తో మంచి మనుషులు, పిచ్చిమారాజు వంటి ఎన్నో సూపర్ హిట్స్ లో నటించారు. మంజుల కూతురు వనిత ను ‘ దేవి ‘ తో నటిగా పరిచయం చేశారు ఎంఎస్ రాజు. ఇప్పుడు మంజుల మనవరాలు, వనిత కుమార్తె జోవికా విజయ్ కుమార్‌ను 'అగధ' తో నటిగా పరిచయం చేస్తున్నారు ఎంఎస్ రాజు. ఇందులో ఆమె పాత్ర పేరు ‘ హరిణి ‘. ఆమె క్యారెక్టర్ పోస్టర్ ని ఈరోజు విడుదల చేశారు.

Balakrishna: బాలకృష్ణ 'సింహా' తెలుగు సినిమా కీర్తిని తెచ్చిపెట్టి 16 ఏళ్లు

Balakrishna: బాలకృష్ణ 'సింహా' తెలుగు సినిమా కీర్తిని తెచ్చిపెట్టి 16 ఏళ్లుబోయపాటి శ్రీను తన తొలి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సింహా చిత్రంలో, బాలకృష్ణ న్యాయం కోసం పోరాడే లెక్చరర్‌గా, గ్యాంగ్‌స్టర్లతో పోరాడే డాక్టర్ అయిన అతని తండ్రి పాత్రలో నటించారు. ప్రతీకారం, కుటుంబ బంధాలు, మాదకద్రవ్యాల వ్యతిరేక తరగతి గది సన్నివేశం వంటి చిరస్మరణీయమైన ఫైట్‌లు ఈ చిత్రంలో కలగలిసి ఉన్నాయి. ₹18 కోట్ల బడ్జెట్‌తో నిర్మించిన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹60 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, 2010లో అగ్ర తెలుగు హిట్‌గా నిలిచింది. సీడెడ్, నిజాం వంటి ప్రాంతాలలో రికార్డు షేర్లతో పాటు 92 కేంద్రాలలో 100 రోజులు విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడింది.

Kara Movie Review: ధనుష్‌ కర మూవీ ఎలా ఉందంటే.. కర మూవీ రివ్యూ

Kara Movie Review: ధనుష్‌ కర మూవీ ఎలా ఉందంటే.. కర మూవీ రివ్యూతమిళ స్టార్ హీరో ధనుష్ చివరగా కుబేరతో తెలుగు ఆడియెన్స్ ని ఆకట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన ఇడ్లీ కొట్టుతో ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయారు. ఇప్పుడు మరోసారి తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు 'కర' అనే సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా మమిత బైజు నటించగా, దర్శకుడు విఘ్నేష్ రాజా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. వెల్స్ ఫిల్మ్ ఇంటర్నేషనల్‌ బ్యానర్‌పై ఐషరి కే.గణేష్ తమిళంలో నిర్మించగా, ఈ మూవీని తెలుగులో C. H.సతీష్ కుమార్ విడుదల చేశారు. ఈ సినిమాకు జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమా గురువారం(ఏప్రిల్ 30న) ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజైంది.

Bellamkonda: తిరుమలలో సాంప్రదాయబద్ధంగా బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, కావ్యల వివాహం

Bellamkonda: తిరుమలలో సాంప్రదాయబద్ధంగా బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, కావ్యల వివాహంభక్తి, శాశ్వతమైన సంప్రదాయాలతో నిండిన వాతావరణంలో, తిరుమలలోని కర్ణాటక భవన్‌లో జరిగిన ప్రశాంతమైన, సుందరమైన వేడుక ద్వారా కథానాయకుడు బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, కావ్య- #శ్రీనివాసకావ్యనం వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. పవిత్రమైన కొండల ఆధ్యాత్మిక శక్తి నడుమ, ఈ వేడుక ప్రేమ, సంస్కృతి, కుటుంబ బంధాల కలయికతో కూడిన ఒక ఆత్మీయ వేడుకగా ఆవిష్కృతమైంది.

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది.

ఆరోగ్యకరమైన పనితీరుకు ఎర్గోనామిక్స్ కీలకం: ప్రముఖ ఎర్గోనామిక్స్ నిపుణుడు మను నెల్లుట్లచే నాట్స్ వెబినార్

ఆరోగ్యకరమైన పనితీరుకు ఎర్గోనామిక్స్ కీలకం: ప్రముఖ ఎర్గోనామిక్స్ నిపుణుడు మను నెల్లుట్లచే నాట్స్ వెబినార్ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో, ముఖ్యంగా ఐటీ, ఇతర కార్యాలయాల్లో గంటల తరబడి కూర్చుని పనిచేసే వారు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య శారీరక నొప్పులు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకునే ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ ఎర్గోనామిక్స్ ఎట్ హోమ్ అండ్ వర్క్ అనే అంశంపై ఒక ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఆన్‌లైన్ వేదికగా నిర్వహించింది. ఇల్లు, కార్యాలయాల్లో సరైన పని తీరు, కూర్చునే విధానంపై ప్రముఖ్య వైద్య నిపుణులు ఎర్గోనామిస్ట్ మను నెల్లుట్ల పలు కీలక సూచనలు చేశారు.

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవే

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవేశరీర కండరాలను పెంచుకోవడానికి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. కండర ద్రవ్యరాశిని పెంచడానికి మీరు తినగలిగే ఎనిమిది కండరాలను పెంచే ఆహారాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కోడిగుడ్లు మాంసకృత్తుల నుండి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి, బి12, బి6, థయామిన్ విటమిన్ల శక్తివంతమైన మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పటికే ఆహారంలో తగినంత కొవ్వును కలిగి ఉంటే, ప్రోటీన్ తీసుకోవడం పెంచడానికి అవసరమైతే చేపలు తినవచ్చు. బాదం పప్పులు, వాల్‌నట్‌లను మితంగా తింటుంటే కండరాలను నిర్మించడానికి అద్భుతమైన ఎంపిక. అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన సోయాబీన్స్ తింటుంటే కండరాలను పెంచుకునే అవకాశం వుంటుంది.

విశాఖపట్నంలో ఫరెవర్ న్యూ మొదటి స్టోర్ ప్రారంభం

విశాఖపట్నంలో ఫరెవర్ న్యూ మొదటి స్టోర్ ప్రారంభంఈ ఏప్రిల్‌లో, విశాఖపట్నం ఒక సరికొత్త వాణిజ్య విభాగంలోకి అడుగుపెడుతోంది. నగరంలోని ఇనార్బిట్ మాల్ లోని అప్పర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఈ స్టోర్‌ ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇటీవల ప్రారంభమైన స్టోర్ ద్వారా ఈ బ్రాండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోకి అధికారికంగా ప్రవేశించింది. తద్వారా, నిరంతరం మారుతున్న, డిజైన్-ఆధారిత అభిరుచులచే ప్రభావితమైన మార్కెట్‌కు, తనదైన ప్రత్యేక శైలి సున్నితమైన, సందర్భోచిత దుస్తులు, ఆధునిక స్త్రీత్వపు ప్రపంచాన్ని తీసుకువస్తోంది. ఈ స్టోర్ ఆధునిక, స్ట్రీమ్‌లైన్డ్ లేఅవుట్‌తో రూపొందించబడింది, ఇది వినియోగదారులకు పూర్తి స్పష్టత, సౌలభ్యాన్ని అందించే రీతిలో ఉంటుంది.

హైదరాబాద్‌లో బ్రాండ్ బొటిక్‌ను ప్రారంభించిన లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్

హైదరాబాద్‌లో బ్రాండ్ బొటిక్‌ను ప్రారంభించిన లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్హైదరాబాద్: స్విస్ వాచ్ బ్రాండ్ లాంజీన్స్, హైదరాబాద్‌లోని ఇనార్బిట్ మాల్‌లో ఈరోజు తమ రెండవ బొటిక్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ బొటిక్‌లను లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్ ప్రారంభించారు. అనంతరం, ఆమె జూబ్లీ హిల్స్‌లోని బొటిక్‌ను సందర్శించి, కొంతమంది ఎంపిక చేసిన కస్టమర్లతో ముచ్చటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, బ్రాండ్ యొక్క సరికొత్త లాంజీన్స్ ప్రైమాలూనా కలెక్షన్‌ను ప్రదర్శించడానికి ఇనార్బిట్ మాల్ లోని ఆట్రియం వద్ద ఒక ఫ్యాషన్ షోను నిర్వహించారు. సారా అలీ ఖాన్ తన సహజమైన ఆకర్షణ, హుందాతనంతో, ఈ కలెక్షన్‌లోని తనకు ఇష్టమైన ప్రైమాలూనా మోడల్‌ను ధరించి స్టైల్‌గా ర్యాంప్‌పై నడిచారు.
