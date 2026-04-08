టాటా మోటార్స్ టాటా ఇంట్రా EV రూ. 11.95 లక్షల సాటిలేని ధరతో విడుదల

భారతదేశపు అతిపెద్ద వాణిజ్య వాహన తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్, సరికొత్త టాటా ఇంట్రా EV పికప్ను ప్రారంభిస్తూ ఎలక్ట్రిక్ వాణిజ్య చలనశీలతలో తన నాయకత్వాన్ని మరింత బలోపేతం చేసింది. ఎలక్ట్రిక్ చిన్న వాణిజ్య వాహనాల పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరిస్తూ, ఈ కొత్త పికప్ విశ్వసనీయ ఇంట్రా ప్లాట్ఫారమ్ బలాన్ని, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎలక్ట్రిక్ ఆర్కిటెక్చర్తో కలిపి అందిస్తోంది. భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న కార్గో అవసరాలను తీర్చేందుకు నమ్మదగిన, అధిక ఆదాయం సాధించే పరిష్కారంగా ఇది రూపుదిద్దుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా టాటా మోటార్స్ వాణిజ్య వాహన డీలర్షిప్లలో ఇది అందుబాటులో ఉండగా, ప్రారంభ ధర రూ. 11.95 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు.
టాటా ఇంట్రా ఈవి పికప్ను ప్రారంభిస్తూ, మిస్టర్ గిరీష్ వాఘ్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మరియు సిఇఒ, టాటా మోటార్స్ లిమిటెడ్ ఇలా అన్నారు, గ్రీన్ మొబిలిటీ పట్ల మా నిబద్ధత, భారతదేశం యొక్క విభిన్న వాణిజ్య చలనశీలత అవసరాలకు అనుగుణంగా నిరూపితమైన, స్థిరమైన పరిష్కారాలను అందించడంపై కేంద్రీకృతమై ఉంది. మా ఎలక్ట్రిక్ మినీ ట్రక్కులకు లభిస్తున్న బలమైన మార్కెట్ స్పందన, దేశవ్యాప్తంగా 10 నగరాల్లో విజయవంతంగా సేవలందిస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల మోహరింపు మా పురోగతికి నిదర్శనం. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో తదుపరి తరం ఎలక్ట్రిక్ ట్రక్కులను పరిచయం చేసిన మేము, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ పికప్ల ప్రారంభంతో మరింత ముందడుగు వేస్తున్నాము. ఈ పరిణామంతో, టాటా మోటార్స్ అన్ని విభాగాల్లో దేశంలోనే అత్యంత సమగ్ర ఎలక్ట్రిక్ వాణిజ్య వాహనాల పోర్ట్ఫోలియోను స్థాపించింది. ప్రగతిశీల ప్రభుత్వ విధానాలు, వినియోగదారులు, భాగస్వాములు, సరఫరాదారుల మధ్య బలమైన సహకారం ఈ మార్పుకు ఊపందిస్తూ, పరిశుభ్రమైన, స్థిరమైన చలనశీలత వైపు భారతదేశ ప్రయాణాన్ని వేగవంతం చేస్తున్నాయి.
వాస్తవ ప్రపంచ కార్యకలాపాల నుంచి పొందిన లోతైన అవగాహనతో రూపొందించబడిన ఇంట్రా EV పికప్, అధిక డ్యూటీ సైకిళ్ల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇంజనీరింగ్ చేయబడింది. దేశంలో అత్యంత బహుముఖ పికప్లలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందిన ఈ ప్లాట్ఫారమ్కు ఎలక్ట్రిక్ సామర్థ్యాన్ని జోడిస్తూ, ఇది కొత్త ప్రమాణాలను సృష్టిస్తోంది. భారీ లోడ్లను తరలించడం, దీర్ఘ దూరాలను సులభంగా ప్రయాణించడం, మరింత నమ్మకంతో కార్యకలాపాలు నిర్వహించడం కోసం ఇది ఆపరేటర్లకు సహాయపడుతుంది. అదే సమయంలో తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులు, తగ్గిన పర్యావరణ ప్రభావం వంటి ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది.
టాటా ఇంట్రా EV పికప్ గురించి మాట్లాడుతూ, మిస్టర్ పినాకి హల్దార్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ & బిజినెస్ హెడ్ - SCVPU, టాటా మోటార్స్ లిమిటెడ్ ఇలా అన్నారు, సరికొత్త ఇంట్రా EV పికప్, సంపాదన సామర్థ్యం మరియు రోజువారీ వినియోగాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అభివృద్ధి చేయబడింది. దాని విభాగంలో అగ్రస్థాయి పేలోడ్ సామర్థ్యాల్లో ఒకటిని, బలమైన పనితీరు, దీర్ఘ రేంజ్, అధిక అప్టైమ్తో కలిపి, పోటీ ధర వద్ద అందిస్తోంది. సౌకర్యవంతమైన, క్రాష్-టెస్టెడ్ క్యాబిన్, కారు తరహా డ్రైవింగ్ అనుభవం, ఆలోచనాత్మకంగా సమన్వయించిన ఫీచర్లు డ్రైవర్ అలసటను తగ్గించి, దీర్ఘకాలిక ఆపరేటింగ్ గంటల్లో ఉత్పాదకతను పెంచేలా రూపొందించబడ్డాయి. పరిశుభ్రమైన సాంకేతికతల స్వీకరణ వేగవంతమవుతున్న నేపథ్యంలో, టాటా మోటార్స్ పరిశ్రమ ప్రమాణాలను మరింత ఎత్తుకు తీసుకెళ్లడం, ఎలక్ట్రిక్ కార్గో మొబిలిటీని వ్యాపారాలకు ఆచరణాత్మక, నమ్మకమైన ఎంపికగా మార్చడం పట్ల కట్టుబడి ఉంది.
సంపాదన కోసం రూపొందించబడింది, నిలకడకు ప్రతీక
ఇంట్రా EV పికప్ రూపకల్పనలో ఉత్పాదకత, లాభదాయకతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వబడింది. 1,750 కిలోల పేలోడ్ సామర్థ్యం, 10 అడుగులు 2 అంగుళాల వరకు ఉన్న లాంగ్ లోడ్ బాడీ ఎంపికలతో, ఈ వాహనం ఎఫ్ఎంసిజి, ఈ-కామర్స్ నుంచి కోల్డ్-చైన్, వ్యర్థ నిర్వహణ, ఎల్పీజీ, డెయిరీ పంపిణీ వరకు విభిన్న వినియోగాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.