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పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు, ఎల్నినో ముప్పుతో మార్కెట్లలో అస్థిరత అవకాశం
పిఎల్ క్యాపిటల్, భారతదేశంలోని ప్రముఖ, విశ్వసనీయ ఆర్థిక సేవల సంస్థల్లో ఒకటి, వెస్ట్ ఏషియా క్రైసిస్, ఎల్ నినో కెన్ ప్లే ఏ స్పాయిల్ స్పోర్ట్ శీర్షికతో విడుదల చేసిన తాజా ఇండియా స్ట్రాటజీ రిపోర్ట్లో, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ దీర్ఘకాలిక నిర్మాణాత్మక వృద్ధి బలంగా కొనసాగుతున్నప్పటికీ, స్వల్పకాలంలో భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి, వాతావరణ సంబంధిత అంతరాయాలు, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్ల వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. అయితే, ఈ సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, దేశీయ డిమాండ్లో మెరుగుదల, ముడి చమురు ధరల తగ్గుదల, ఆకర్షణీయమైన మార్కెట్ విలువలు భారత ఈక్విటీ మార్కెట్కు బలమైన మద్దతునిస్తూనే ఉంటాయని నివేదిక వెల్లడించింది.
నివేదిక ప్రకారం, ముడి చమురు ధరలు తగ్గుముఖం పట్టడం, పశ్చిమాసియాలో తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్ట పనితీరు కారణంగా గత రెండు నెలల్లో నిఫ్టీ సూచీ సుమారు 7.3 శాతం పెరిగింది. అలాగే, 52 వారాల కనిష్ట స్థాయి నుంచి దాదాపు 8 శాతం రికవరీని నమోదు చేసింది. రుణాల వృద్ధి17%కు చేరుకోవడం, రిటైల్, సేవలు, వ్యవసాయం, పారిశ్రామిక రంగాల్లో బలమైన రుణ డిమాండ్ కొనసాగుతున్నట్లు సూచిస్తోంది. ఇదే సమయంలో, ప్రపంచ సరఫరా గొలుసు, వస్తువుల ధరల్లో ఏర్పడిన అంతరాయాల ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో భారత ప్రభుత్వ విధానాలు ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడాయి.
స్థూల ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మెరుగుదల, మార్కెట్ విలువలు మరింత ఆకర్షణీయంగా మారిన నేపథ్యంలో, పిఎల్ క్యాపిటల్ తన ఏడాది కాలానికి సంబంధించిన నిఫ్టీ లక్ష్యాన్ని గతంలో ప్రకటించిన 26,449 నుంచి 27,019కు పెంచింది. FY28 అంచనా ఆదాయాల ఆధారంగా, నిఫ్టీ ప్రస్తుతం తన 15 సంవత్సరాల సగటు ధర-ఆదాయ నిష్పత్తితో పోలిస్తే సుమారు 10 శాతం డిస్కౌంట్లో ట్రేడవుతుందని కంపెనీ అంచనా వేస్తోంది. ఇటీవలి మార్కెట్ ర్యాలీతో విలువలు పెరిగినప్పటికీ, నిఫ్టీ ఇంకా తన చారిత్రక సగటుతో పోలిస్తే 11.7% డిస్కౌంట్లో ట్రేడవుతోందని నివేదిక పేర్కొంది.
అయితే, కార్పొరేట్ ఆదాయాల అంచనాలు ఇప్పటికీ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయని నివేదిక సూచిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో, పిఎల్ క్యాపిటల్ FY27, FY28 నిఫ్టీ ఆదాయ అంచనాలను వరుసగా 0.9%, 0.4% మేర తగ్గించింది. అయినప్పటికీ, సంస్థ అంచనాలు ఇప్పటికీ మార్కెట్ అంచనాల కంటే తక్కువగానే ఉన్నాయి. భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు ప్రతికూలంగా మారడం లేదా వాతావరణ పరిస్థితులు మరింత దిగజారడం వల్ల వినియోగం, కార్పొరేట్ ఆదాయాలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడితే, ఆదాయ అంచనాల్లో మరిన్ని కోతలు ఉండే అవకాశం ఉందని పిఎల్ క్యాపిటల్ అభిప్రాయపడింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న అనిశ్చితి పరిస్థితుల మధ్య కూడా FY27 తొలి త్రైమాసికంలో కార్పొరేట్ ఆదాయాలు సాధారణంగా పటిష్టంగా కొనసాగాయని నివేదిక పేర్కొంది. బ్యాంకింగ్, NBFC, వినియోగ మన్నిక గల వస్తువులు, ఆసుపత్రులు, లోహాలు, పునరుత్పాదక ఇంధనం, ఇంజనీరింగ్ సేవల రంగాల్లో బలమైన డిమాండ్ కారణంగా, చమురు, గ్యాస్ రంగాలను మినహాయిస్తే పన్నుల అనంతర లాభాలు (PAT) గత ఏడాదితో పోలిస్తే సుమారు 14% పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. బంగారం ధరలు అధికంగా ఉన్నప్పటికీ, వివాహాలు, పండుగల సీజన్ కారణంగా నగలపై డిమాండ్ బలంగానే కొనసాగింది. అదే సమయంలో, వేసవి కాలంలో పెరిగిన డిమాండ్తో ఎయిర్ కండిషనర్లు, శీతల పానీయాలు, ఇతర వినియోగ వస్తువుల విక్రయాలు కూడా ఊపందుకున్నాయి. గ్రామీణ డిమాండ్ కూడా స్థిరంగా కొనసాగుతున్నప్పటికీ, రాబోయే కాలంలో దాని స్థిరత్వం రుతుపవనాల పురోగతిపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుందని నివేదిక పేర్కొంది.
వివిధ రంగాల్లో లాభాల మార్జిన్లపై ఒత్తిడి కొనసాగుతుండగా, ముడిసరుకు ధరల పెరుగుదల ప్రధాన ఆందోళనగా ఉందని నివేదిక పేర్కొంది. ఆహార ధరల పెరుగుదల, ముడి చమురు ధరల హెచ్చుతగ్గులు, రవాణా అంతరాయాలు వంటి అంశాలు FY27 ద్వితీయార్థంలో ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడిని క్రమంగా పెంచే అవకాశం ఉందని నివేదిక హెచ్చరించింది. ప్రస్తుతం ద్రవ్యోల్బణం నియంత్రణలో ఉన్నప్పటికీ, ప్రతికూల బేస్ ఎఫెక్ట్తో పాటు ప్రస్తుత రుతుపవన కాలంలో ‘సూపర్ ఎల్ నినో’ ప్రభావం ఏర్పడే అవకాశాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, రానున్న నెలల్లో ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.
రుతుపవనాల పరిస్థితి ఇప్పటికీ ప్రధాన ఆందోళనకర అంశాల్లో ఒకటిగా కొనసాగుతోందని నివేదిక పేర్కొంది. జూన్లో సుమారు 40%గా ఉన్న వర్షపాత లోటు ప్రస్తుతం సుమారు 21%కి తగ్గినప్పటికీ, దేశవ్యాప్తంగా వర్షపాతం పంపిణీలో అసమానతలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. నూనెగింజలు, పప్పుధాన్యాలు, పత్తి వంటి ఖరీఫ్ పంటల సాగు విస్తీర్ణం గత ఏడాదితో పోలిస్తే సుమారు 21% తగ్గింది. మిగిలిన రుతుపవన కాలంలోనూ ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే, వ్యవసాయ ఉత్పత్తితో పాటు ఆహార ద్రవ్యోల్బణంపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని నివేదిక హెచ్చరించింది.
అంతేకాకుండా, భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు భారతదేశ స్థూల ఆర్థిక పరిస్థితులపై ప్రభావం చూపుతూనే ఉంటాయని నివేదిక పేర్కొంది. ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం వల్ల భారత్కు కొంత ఉపశమనం లభించినప్పటికీ, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ పెరిగితే ప్రపంచ సరఫరా గొలుసులు, వస్తువుల ధరలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో, సబ్సిడీలపై ప్రభుత్వ వ్యయం పెరగడం, వాతావరణ సంబంధిత సవాళ్లతో కలిసివచ్చి ప్రభుత్వ ఆర్థిక పరిస్థితులపై అదనపు ఒత్తిడిని సృష్టించే అవకాశం ఉందని నివేదిక హెచ్చరించింది. అయితే, ఆర్బిఐ నుంచి లభిస్తున్న రికార్డు స్థాయి డివిడెండ్, బలమైన జీఎస్టీ వసూళ్లు, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తిలో కొనసాగుతున్న వృద్ధి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు బలమైన మద్దతునిస్తాయని నివేదిక పేర్కొంది.
ద్రవ్య విధానానికి సంబంధించి, ప్రతిపాదిత ఎఫ్సీఎన్ఆర్ బాండ్ల జారీతో దేశీయ ద్రవ్య లభ్యత మరింత మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని పిఎల్ క్యాపిటల్ పేర్కొంది. అయితే, ఆహారం, ఇంధన ధరల పెరుగుదలతో ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడి అధికమైతే, 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం ద్వితీయార్థంలో వడ్డీ రేట్లను పెంచాల్సిన అవసరం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.
రంగాల వారీగా పరిశీలిస్తే, దేశీయ డిమాండ్లో బలం, మౌలిక సదుపాయాలపై పెరుగుతున్న పెట్టుబడులు, తయారీ రంగంలో అవకాశాలు, రుణాల వృద్ధికి అనుకూల ధోరణుల నేపథ్యంలో బ్యాంకింగ్, ఎన్బీఎఫ్సీలు, క్యాపిటల్ గూడ్స్, రక్షణ, టెలికమ్యూనికేషన్, ఆభరణాలు, ఆసుపత్రులు, వినియోగ మన్నిక గల వస్తువుల రంగాలపై పిఎల్ క్యాపిటల్ సానుకూల దృక్పథాన్ని కొనసాగిస్తోంది. అయితే, ఆటోమొబైల్, వినియోగ వస్తువులు, ఐటీ సేవలు, సిమెంట్, రసాయనాలు, చమురు- గ్యాస్ రంగాల కంపెనీల విషయంలో ఈ బ్రోకరేజ్ సంస్థ అప్రమత్తమైన వైఖరిని అవలంబిస్తోంది.
ఈ నివేదికపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, శ్రీ అమ్నిష్ అగర్వాల్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ కో-హెడ్, పిఎల్ క్యాపిటల్ ఇలా అన్నారు, "ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చిత పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ తన స్థిరత్వాన్ని చాటుకుంటోంది. బలమైన దేశీయ డిమాండ్, ముడి చమురు ధరల తగ్గుదల, సానుకూల రుణ వృద్ధి ప్రస్తుత మార్కెట్ పుంజుకోవడానికి ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి. అయితే, భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు, పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు, ఎల్ నినో ప్రభావంతో తలెత్తే సంభావ్య సవాళ్ల విషయంలో పెట్టుబడిదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. సమీప భవిష్యత్తులో కార్పొరేట్ ఆదాయాల్లో కొంత అస్థిరత కొనసాగవచ్చు. అయినప్పటికీ, భారతదేశ దీర్ఘకాలిక వృద్ధి అవకాశాలపై మా దృక్పథం జాగ్రత్తతో కూడిన ఆశావహంగానే ఉంది. పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే సమయంలో స్టాక్-నిర్దిష్ట విధానాన్ని అనుసరించడం సముచితమని మేము భావిస్తున్నాము."
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