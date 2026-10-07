Samsung వ్యాపారానికి మించి భారతదేశంలో నిర్మించేందుకు చేసిన 30 ఏళ్ల పెట్టుబడి
ప్రపంచానికి తన మార్కెట్ను తెరిచిన దేశం నుంచి, 2047 నాటికి వికసిత్ భారత్ను సాధించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా గత 30 ఏళ్లలో భారతదేశం సాధించిన పరివర్తనను, దాని భవిష్యత్తులో పెట్టుబడి పెట్టిన సంస్థలు తీర్చిదిద్దాయి. 1995లో భారతదేశంలోకి ప్రవేశించినప్పటి నుంచి, తయారీ, ఉపాధి, పరిశోధన, ఆవిష్కరణలు మరియు నైపుణ్యాభివృద్ధి వ్యవస్థలకు Samsung తన వంతు సహకారం అందిస్తోంది.
మూడు దశాబ్దాల తర్వాత, విదేశీ మార్కెట్లకు ఉత్పత్తులను సరఫరా చేస్తున్న కర్మాగారాల్లో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉపయోగించే సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేస్తున్న భారతీయ ఇంజినీర్లలో, అలాగే 15 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలకు చేరుకున్నట్లు Samsung చెబుతున్న సామాజిక కార్యక్రమాల్లో ఈ ఫలితం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి నుంచి యువత స్వయంగా సాంకేతికతను సృష్టించేందుకు సిద్ధం చేయడం వరకు విస్తరించే సామర్థ్యాల ఏర్పాటుకు Samsung పెట్టుబడులు సహాయపడ్డాయి.
“ముప్పై ఏళ్ల క్రితం, అనేక గ్లోబల్ కంపెనీలు భారతదేశానికి వచ్చాయి, ఎందుకంటే అవి ఇక్కడి భారీ మార్కెట్ను చూశాయి. Samsung మాత్రం మేము మరింత పెద్దదైనదాన్ని చూశాము — మేము సామర్థ్యాన్ని చూశాము కాబట్టి వచ్చింది,” అని Samsung దక్షిణ పశ్చిమ ఆసియా అధ్యక్షుడు మరియు CEO JB Park అన్నారు. కంపెనీ నోయిడా మరియు చెన్నైలో తయారీ కేంద్రాలను నిర్మించడంతో పాటు, Samsungకు చెందిన మూడు R&D కేంద్రాలు మరియు ఒక డిజైన్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అలాగే, భారతదేశంలో 14,000కు పైగా పేటెంట్లను దాఖలు చేసింది.
తయారీ ఈ అభివృద్ధికి పునాదిని అందించింది. ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కేంద్రాల్లో ఒకటైన Samsung నోయిడా ప్లాంట్, ఒక ప్రధాన ఎగుమతి కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందింది. చెన్నై కర్మాగారంతో కలిసి ఇది భారతదేశంలో కంపెనీ ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలకు ఆధారంగా నిలుస్తోంది. ఎలక్ట్రానిక్స్ సరఫరా శ్రేణిలో స్థానిక కార్యకలాపాలను మరింత విస్తరించే విధంగా, తన భాగాల తయారీ పరిధిని కూడా Samsung మరింతగా పెంచే ప్రయత్నం చేస్తోంది.
భారతీయ ఇంజినీర్లు చేపడుతున్న పనిలో చోటుచేసుకున్న పరిణామమే మరింత కీలకమైనది. Samsungకు చెందిన మూడు R&D కేంద్రాలు మరియు డిజైన్ కేంద్రం తయారీతో పాటు పరిశోధన, డిజైన్ను కూడా ప్రాధాన్యంగా నిలబెడుతున్నాయి. దీని ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కంపెనీ విక్రయించే ఉత్పత్తుల అభివృద్ధిలో భారతీయ కార్యకలాపాలకు కీలక పాత్ర లభిస్తోంది.
భిన్నమైన భాషలు, సామర్థ్యాలు మరియు డిజిటల్ పరిజ్ఞాన స్థాయులు కలిగిన 140 కోట్ల మంది ప్రజల కోసం రూపకల్పన చేయడం ద్వారా, సాంకేతికత ఎంత సులభంగా ఉపయోగించగలిగేది మరియు అందరికీ అందుబాటులో ఉండేదిగా ఉందో పరీక్షించవచ్చు. ఈ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని అభివృద్ధి చేసిన పరిష్కారాలు ఇతర ప్రాంతాల్లోని వినియోగదారులకు కూడా ఉపయోగపడగలవు. అందువల్ల Samsung ప్రపంచవ్యాప్త ఆవిష్కరణల ప్రక్రియలో భారతదేశ వైవిధ్యం ఒక బలంగా మారుతోంది.
బెంగళూరులోని ఇంజినీర్లు Galaxy AI కోసం భాషా నమూనాలపై పనిచేశారు. Samsung నోయిడా పరిశోధనా కేంద్రం, భారతీయ భాషలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ మరియు జనరేటివ్ AI రంగాల్లో AI అభివృద్ధి కోసం IIT మద్రాస్తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. దీని ద్వారా కార్పొరేట్ పరిశోధనను విద్యా రంగ నైపుణ్యంతో అనుసంధానిస్తోంది.
“అయితే అంతకంటే ముఖ్యంగా, సాంకేతికతను భారతదేశానికి తీసుకురావడం నుంచి, భారతదేశంతో కలిసి సాంకేతికతను సృష్టించే దిశగా మేము పరిణామం చెందాము,” అని ఆయన అన్నారు. ఈ మార్పును కొనసాగించేందుకు అవసరమైన నైపుణ్యాల నిర్మాణం Samsung ఉద్యోగుల పరిధిని దాటి విస్తరిస్తోంది. “రేపటి కోసం కలిసి. ప్రజలకు సాధికారత కల్పించడం” అనే దృక్పథం కింద, పాఠశాల విద్య నుంచి సాంకేతిక శిక్షణ, కార్యాలయ అనుభవం మరియు యువత ఆవిష్కరణల వరకు వివిధ అవకాశాలను కంపెనీ అందిస్తోంది.
Samsung Innovation Campus ద్వారా AI, బిగ్ డేటా, IoT మరియు కోడింగ్ రంగాల్లో 26,500 మందికి పైగా యువతకు శిక్షణ అందించబడింది. ఇందులో గత ఏడాది శిక్షణ పొందిన 20,000 మందితో పాటు, 2022లో భారత్లో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి శిక్షణ పొందిన వారిలో దాదాపు సగం మంది మహిళలే ఉన్నారు. DOST విస్తరించిన విక్రయాల కార్యక్రమం వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన 13,000 మంది యువతకు శిక్షణ ఇవ్వాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో తరగతి గది బోధనతో పాటు రిటైల్ దుకాణాల్లో ఐదు నెలల వేతనంతో కూడిన కార్యాలయ శిక్షణ కూడా ఉంటుంది. పాఠశాల స్థాయిలో, తమిళనాడులోని కాంచీపురం మరియు రాణిపేట జిల్లాల్లోని 10 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 3,000 మంది విద్యార్థులకు DigiArivu STEM ప్రయోగశాలలు, డిజిటల్ విద్య మరియు ఉపాధ్యాయుల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను అందిస్తోంది.
మెట్రో నగరాల వెలుపల కూడా AI విస్తరిస్తోందనడానికి ఈ ఏడాది జరిగిన Samsung Solve for Tomorrow పోటీ స్పష్టమైన ఉదాహరణ. ఈ పోటీకి 648 నగరాల నుంచి దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అలాగే, 135 నగరాల్లో 184 డిజైన్-థింకింగ్ వర్క్షాప్లు నిర్వహించబడ్డాయి. 20 ఫైనలిస్ట్ బృందాల్లో సగానికి పైగా ఒడిశాలోని సుందర్గఢ్, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిత్తూరు మరియు ఉత్తరప్రదేశ్లోని రాయ్బరేలీ వంటి పట్టణాల నుంచి వచ్చాయి. వాటిలో ఐదు బృందాలు “భారతదేశం కోసం AI ఆధారిత జీవనం” అనే అంశం కింద పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నాయి. అక్టోబర్లో జరగనున్న తుది పోటీకి ముందు, అన్ని బృందాలు IIT ఢిల్లీ మరియు Samsung పరిశోధనా కేంద్రాల మార్గదర్శకులతో కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. ఈ తుది పోటీలో ₹2 కోట్ల విలువైన ఇంక్యుబేషన్ గ్రాంట్లు అందించబడతాయి.
“మా దృష్టిలో, ప్రజల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం దాతృత్వం కాదు. అది దేశ నిర్మాణం,” అని Park అన్నారు. యువతకు పరిశోధకులతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం, నమూనా రూపకల్పనకు సహాయం మరియు ఇంక్యుబేషన్ మద్దతు లభించినప్పుడు ఆ లక్ష్యం ఆచరణాత్మక రూపం దాల్చుతుంది. మూడు దశాబ్దాల కాలంలో, భారతదేశంలో స్వంత కార్యకలాపాలను నిర్మించడం నుంచి విశ్వవిద్యాలయాలు, పాఠశాలలు మరియు సమాజాల్లో సామర్థ్యాల అభివృద్ధికి మద్దతు అందించే దిశగా Samsung కార్యకలాపాలు విస్తరించాయి. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న అవకాశాల్లో గ్లోబల్ టెక్నాలజీ కంపెనీకి సహకరించడం మాత్రమే కాకుండా, స్వతంత్రంగా ఆలోచనలను అభివృద్ధి చేసేందుకు అవసరమైన నైపుణ్యాలు మరియు మద్దతును పొందడం కూడా ఉన్నాయి.