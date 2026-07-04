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  4. I am experiencing loose motions after taking iron tablets for anemia; what should I do?
Written By జయ
Last Updated : Saturday, 4 July 2026 (20:44 IST)

రక్తహీనత సమస్యకు ఐరన్ మాత్రలు వేసుకుంటే మోషన్స్ అవుతున్నాయి, ఏం చేయాలి?

Anemia
BY: జయ
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (20:33 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (20:44 IST)
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అనేమియా లేదా రక్తహీనత సమస్య ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది స్త్రీలను పీడిస్తున్న అనారోగ్య సమస్య. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు వైద్యులు ఐరన్ మాత్రలు రాస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ఈ ఐరన్ మాత్రలు వేసుకున్నప్పుడు పలు రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. వాటిలో ప్రధానమైనది విరేచనాలు అవ్వడం. ఐతే మోషన్స్ అవుతున్నాయని మాత్రలను పూర్తిగా ఆపేస్తే హిమోగ్లోబిన్ (Hb) స్థాయిలు పెరగవు. కానీ అదే సమయంలో విరేచనాల వల్ల శరీరం బలహీనపడటం కూడా మంచిది కాదు. 
 
రక్తహీనతకు చికిత్స తీసుకుంటూనే, ఈ జీర్ణ సమస్యను అధిగమించడానికి చేయవలసిన ముఖ్యమైన పనులు ఏమిటో పరిశీలిద్దాము.
 
డాక్టర్‌ను కలిసి "కడుపుకు హాయిగా ఉండే" ఐరన్ మాత్రలు అడగండి
సాధారణంగా ఇచ్చే Ferrous Sulfate లాంటి మాత్రల వల్ల కడుపులో ఇబ్బంది, మోషన్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి. దీనికి బదులుగా మీ డాక్టర్‌ని సంప్రదిస్తే వారు ఈ క్రింది ప్రత్యామ్నాయాలను సూచిస్తారు.
 
మృదువైన ఐరన్ కాంపోజిషన్లు: Ferrous Ascorbate, Iron Polymaltose Complex, లేదా Liposomal Iron వంటి నూతన తరం మాత్రలు కడుపుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపవు, మోషన్స్ అయ్యే అవకాశాన్ని చాలా వరకు తగ్గిస్తాయి.
 
ఐరన్ సిరప్ (Syrup): మాత్రలు అస్సలు పడకపోతే, డాక్టర్ సలహా మేరకు సిరప్ రూపంలో ఐరన్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గుతాయి.
 
మాత్రలు వేసుకునే సమయంలో మార్పులు
ఐరన్ మాత్రను ఖాళీ కడుపుతో కాకుండా, మధ్యాహ్న భోజనం లేదా రాత్రి భోజనం చేసిన వెంటనే వేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. దీనివల్ల జీర్ణకోశంపై ఐరన్ ప్రభావం తగ్గి, మోషన్స్ ఆగుతాయి.
 
ఆహారం ద్వారా సహజంగా ఐరన్ పెంచుకోండి
మాత్రలతో పాటు కడుపుకు ఇబ్బంది లేని, ఐరన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహార పదార్థాలను తీసుకోండి:
 
దానిమ్మ, ఆపిల్: ఇవి రక్తహీనతను తగ్గిస్తాయి మరియు విరేచనాలను అదుపు చేయడంలో కూడా సహాయపడతాయి.
 
ఖర్జూరాలు (Dates): రోజుకు రెండు మూడు ఖర్జూరాలు తినడం వల్ల ఐరన్ బాగా అందుతుంది.
 
మజ్జిగ అన్నం: ప్రస్తుతానికి మోషన్స్ తగ్గే వరకు మజ్జిగ అన్నం లేదా పెరుగు అన్నం ఎక్కువగా తీసుకోండి. ఇది కడుపుకు చలవ చేస్తుంది.
 
ఈ తప్పులు చేయకండి
ఐరన్ మాత్ర వేసుకునే ముందు లేదా వేసుకున్న వెంటనే పాలు, టీ, కాఫీలు తాగకండి. వీటిలో ఉండే కాల్షియం, కెఫిన్ వల్ల ఐరన్ ఒంటికి పట్టదు, పైగా కడుపు ఇబ్బంది పెరుగుతుంది.
 
విరేచనాలు అవుతున్నాయి కదా అని సొంతంగా మెడికల్ షాపులో దొరికే మోషన్స్ ఆపే మాత్రలు వాడకండి.
 
ముఖ్యమైన సలహా: ప్రస్తుతానికి విరేచనాలు ఎక్కువగా ఉంటే ఒక రోజు ఐరన్ మాత్ర ఆపేసి, శరీరానికి ORS నీళ్లు, కొబ్బరినీళ్లు అందిస్తూ విశ్రాంతి ఇవ్వండి. ఆ తర్వాత వెంటనే మీ డాక్టర్‌ను కలిసి మాత్ర మార్పించుకోండి.
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