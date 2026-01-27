మంగళవారం, 27 జనవరి 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: మంగళవారం, 27 జనవరి 2026 (20:05 IST)

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?

Nipah Virus
భారతదేశంలో నిపా వైరస్ (Nipah Virus) కేసులు ఐదు నమోదైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో వైరస్ సోకిన వారితో సమీపంగా వున్నవారిని, కుటుంబ సభ్యులను మొత్తం 100 మందిని క్వారెంటైన్లో వుంచారు. ఆసియా దేశాల్లో పలు విమానాశ్రయాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసారు. ప్రయాణికులను కోవిడ్ మాదిరి పరీక్షలు చేస్తున్నారు.
 
నిపా వైరస్ సాధారణంగా కేరళ వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. భారత్‌లో గతంలో కేరళ (కోజికోడ్, మలప్పురం జిల్లాల్లో) దీని కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ వైరస్ చాలా ప్రమాదకరమైనది. దీని మరణాల రేటు సుమారు 40 శాతం నుండి 75 శాతం వరకు ఉంటుంది. అంటే వైరస్ సోకిన 10 మందిలో నలుగురు నుండి ఏడుగురు చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
 
నిపా వైరస్ అనేది జంతువుల నుండి మనుషులకు వ్యాపించే ఒక ప్రమాదకరమైన వైరస్. ఇది ముఖ్యంగా ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ (గబ్బిలాలు) ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. 
 
వ్యాప్తి ఎలా జరుగుతుంది?
వైరస్ సోకిన గబ్బిలాలు లేదా పందుల ద్వారా మనుషులకు సోకుతుంది. గబ్బిలాలు కొరికిన పండ్లు (ముఖ్యంగా ఖర్జూరాలు, తాటి కల్లు) తినడం వల్ల. వైరస్ ఉన్న వ్యక్తి యొక్క శరీర ద్రవాల(లాలాజలం, రక్తం) ద్వారా ఒకరి నుండి మరొకరికి వ్యాపిస్తుంది.
 
ప్రధాన లక్షణాలు
వ్యాప్తి చెందిన 4 నుండి 14 రోజుల్లో లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. తీవ్రమైన జ్వరం, తలనొప్పి వుంటుంది. దగ్గు, గొంతు నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వుంటుంది. కండరాల నొప్పులు, వాంతులు. తీవ్రమైన స్థితిలో మెదడు వాపు, మగత, కోమాలోకి వెళ్లడం జరుగుతుంది.
 
నివారణ చర్యలు
ప్రస్తుతానికి దీనికి ప్రత్యేకమైన టీకా లేదు, కాబట్టి జాగ్రత్తలే ముఖ్యం. పక్షులు లేదా జంతువులు కొరికిన గుర్తులున్న పండ్లను అస్సలు తినకండి. పండ్లను బాగా కడిగి, తొక్క తీసి తినాలి. చేతులను క్రమం తప్పకుండా సబ్బుతో కడుక్కోవాలి. వైరస్ సోకిన వ్యక్తులకు లేదా జంతువులకు దూరంగా ఉండాలి. ఆసుపత్రులకు వెళ్ళినప్పుడు లేదా అనారోగ్యంతో ఉన్నవారిని పరామర్శించేటప్పుడు మాస్క్ ధరించాలి.
 
చికిత్స
నిపా వైరస్‌కు నిర్దిష్టమైన మందులు లేవు. వైద్యులు కేవలం లక్షణాలను బట్టి చికిత్స అందిస్తారు. రోగికి తగినంత విశ్రాంతి, శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గకుండా చూడటం, శ్వాస ఇబ్బందులు ఉంటే వెంటిలేటర్ సాయం అందించడం జరుగుతుంది. ఎవరికైనా ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, వెంటనే డాక్టరును సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.

