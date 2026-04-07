మంగళవారం, 7 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వ్యాధి
Written By సిహెచ్
Last Modified: మంగళవారం, 7 ఏప్రియల్ 2026 (13:25 IST)

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభం

Dr Venkata Rangareddy about Obesity
నేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. 
 
భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా  తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఇది కేవలం పెద్దలకే పరిమితం కాకుండా, చిన్న వయస్సులోనే పిల్లలను కూడా చుట్టుముట్టడం మన ఆరోగ్య భవిష్యత్తుపై ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
 
1. BMI సంఖ్య మాత్రమేనా? భారతీయులకు కొత్త ప్రమాణాలు (2025 Revised Guidelines)
సాధారణంగా శరీర బరువును అంచనా వేయడానికి బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ (BMI) ఉపయోగిస్తాం. 
అయితే, భారతీయుల శరీర తత్వం (Asian Indian Phenotype) పాశ్చాత్యుల కంటే భిన్నమైనది. మనకు తక్కువ BMI వద్దే శరీరంలో కొవ్వు శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే 2025 రివైజ్డ్ గైడ్‌లైన్స్ ప్రకారం Overweight అనే పదాన్ని తొలగించి, ఊబకాయాన్ని రెండు స్టేజీలుగా వర్గీకరించారు. ఆసియా భారతీయులకు BMI 23 దాటితేనే ప్రమాద ఘంటికలు మోగినట్లు లెక్క.
 
స్టేజ్ 1 ఊబకాయం (Stage 1 Obesity): BMI 23 కంటే ఎక్కువ ఉండి, శరీరంలో అధిక కొవ్వు (Adiposity) ఉన్న స్థితి. అయితే, ఈ దశలో ఇంకా అవయవాలపై లేదా రోజువారీ జీవనక్రియలపై నేరుగా ప్రభావం పడదు. ఇది ఒక ముందస్తు హెచ్చరిక సమయం.
స్టేజ్ 2 ఊబకాయం (Stage 2 Obesity): BMI 23 దాటి, అధిక కొవ్వుతో పాటు పొట్ట చుట్టుకొలత పెరగడం, కీళ్ల నొప్పులు వంటి యాంత్రిక సమస్యలు లేదా మధుమేహం, రక్తపోటు వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు మొదలైన స్థితి. 
 
2. విస్సరల్ ఫ్యాట్: చాప కింద నీరులాంటి ప్రమాదం
మనలో చాలామంది చర్మం కింద కనిపించే కొవ్వు (Subcutaneous Fat) గురించి బాధపడతారు. కానీ వైద్యపరంగా అంతకంటే ప్రమాదకరమైనది విస్సరల్ ఫ్యాట్ (Visceral Fat). ఇది పొట్ట లోపల కాలేయం, ప్యాంక్రియాస్, కిడ్నీలు మరియు గుండె వంటి కీలక అవయవాల చుట్టూ పేరుకుపోయే లోతైన కొవ్వు.
 
నిర్ధారణ ప్రమాణాలు: పురుషుల్లో నడుము చుట్టుకొలత 90 సెం.మీ, మహిళల్లో 80 సెం.మీ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే అది విస్సరల్ ఫ్యాట్ అధికంగా ఉందని అర్థం.
ఎందుకు ప్రమాదకరం? ఈ కొవ్వు కేవలం నిల్వ ఉండదు. ఇది నిరంతరం విషపూరితమైన హార్మోన్లను, ఇన్‌ఫ్లమేటరీ సబ్‌స్టాన్స్‌లను విడుదల చేస్తుంది. ఇది శరీరమంతా ఇన్‌ఫ్లమేషన్ (వాపు) కలిగించి ఇన్సులిన్ నిరోధకతను పెంచుతుంది.
 
3. విస్సరల్ ఫ్యాట్ వల్ల కలిగే తీవ్రమైన దుష్ప్రభావాలు
ఈ అంతర్గత కొవ్వు అనేక ప్రాణాంతక వ్యాధులకు మూలకారణం:
1.  మధుమేహం (Type 2 Diabetes): విస్సరల్ ఫ్యాట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌ను నేరుగా కాలేయానికి పంపి ఇన్సులిన్ పనితీరును దెబ్బతీస్తుంది. ఫలితంగా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపు తప్పుతాయి.
2.  గుండె వ్యాధులు & స్ట్రోక్: రక్తపోటు పెరగడం, చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) అధికమవ్వడం వల్ల రక్తనాళాలు పూడుకుపోయి హార్ట్ అటాక్ ప్రమాదం రెట్టింపు అవుతుంది.
3.  ఫ్యాటీ లివర్ (MASLD): కాలేయంలో కొవ్వు పేరుకుపోయి, చివరకు అది లివర్ సిర్రోసిస్ వంటి ప్రమాదకర స్థితికి దారి తీస్తుంది.
4.  మెదడు సమస్యలు: మెదడులో మార్పులు జరిగి డిమెన్షియా మరియు ఆల్జైమర్స్ వచ్చే ముప్పు 3 రెట్లు పెరుగుతుంది.
5.  క్యాన్సర్: రొమ్ము, థైరాయిడ్ మరియు కొలొరెక్టల్ క్యాన్సర్ల ప్రమాదాన్ని ఈ కొవ్వు పెంచుతుంది.
 
4. ఊబకాయం ఎందుకు వస్తుంది? (శక్తి అసమతుల్యత)
ఇది కేవలం ఎక్కువ తినడం వల్ల మాత్రమే వచ్చేది కాదు. ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన జీవక్రియ సమస్య.
శక్తి అసమతుల్యత (Energy Imbalance): మనం తీసుకునే కేలరీలు, శరీరం ఖర్చు చేసే కేలరీల కంటే ఎక్కువగా ఉండటం.
ఆధునిక జీవనశైలి: గంటల తరబడి కూర్చుని చేసే ఉద్యోగాలు, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, వాహనాల వాడకం.
జన్యువులు & హార్మోన్లు: కుటుంబ చరిత్రలో ఊబకాయం ఉండటం లేదా థైరాయిడ్ (Hypothyroidism), PCOS వంటి హార్మోన్ల సమస్యలు.
నిద్రలేమి & ఒత్తిడి: రోజుకు 6 గంటల కంటే తక్కువ నిద్రపోవడం వల్ల ఆకలిని పెంచే గ్రెలిన్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడి వల్ల కార్టిసాల్ పెరిగి పొట్ట వద్ద కొవ్వు చేరుతుంది.
5. నివారణ మరియు నియంత్రణ: చిన్న అడుగులు - పెద్ద మార్పులు
ఊబకాయం నియంత్రణలో 80-90% జీవనశైలి మార్పులే కీలకం. 
ఆహార నియమం: పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు మరియు ప్రోటీన్ అధికంగా తీసుకోవాలి. ఫైబర్ (పీచు పదార్థం) ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. చక్కెర, మైదా, జంక్ ఫుడ్ మరియు కూల్ డ్రింక్స్‌కు దూరంగా ఉండాలి.
శారీరక శ్రమ: రోజుకు కనీసం 30-60 నిమిషాలు వేగంగా నడక (Brisk Walking), సైక్లింగ్ లేదా యోగా చేయాలి. సెడెంటరీ లైఫ్ తగ్గించడానికి ప్రతి గంటకు ఒకసారి 5 నిమిషాలు నడవాలి.
నియమిత పరీక్షలు: బ్లడ్ షుగర్, కొలెస్ట్రాల్, లివర్ ఫంక్షన్ వంటి పరీక్షలు క్రమం తప్పకుండా చేయించుకోవాలి. స్వయం వైద్యం మానుకుని, అవసరమైతే గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ లేదా ఎండోక్రైనాలజిస్ట్‌ను సంప్రదించాలి.
 
ఊబకాయం అనేది రాత్రికి రాత్రే వచ్చే సమస్య కాదు, అలాగని రాత్రికి రాత్రే పోయేది కాదు. ఇది మీ శరీర బయాలజీ మరియు జీవనశైలి కలయిక. మీ బరువు, మీ నడుము చుట్టుకొలత మీ ఆరోగ్య భవిష్యత్తుకు సూచికలు. అజాగ్రత్త వదిలి, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి వైపు అడుగులు వేయండి.
- Dr. Venkata Ranga Reddy Valluru, MD, DM (Gastroenterology), Senior Gastroenterologist, Medicover Hospitals.

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com