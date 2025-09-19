కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?

కోలీవుడ్ హాస్య నటుడు రోబో శంకర్ హఠాత్తుగా షూటింగులోనే కుప్పకూలిపోవడం, ఆ తర్వాత ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ కన్నుమూసారు. ఆయన మృతికి కారణం కామెర్ల వ్యాధిగా తేలింది. కామెర్ల వ్యాధిని సాధారణంగా పచ్చ కామెర్లు అంటారు. ఇది ఒక వ్యాధి కాదు, కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే. రక్తంలో బైలిరుబిన్ అనే పసుపు రంగు పదార్థం ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం వల్ల కామెర్లు వస్తాయి. ఈ బైలిరుబిన్ సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన కాలేయం ఈ బైలిరుబిన్ను రక్తం నుండి తీసివేసి, పిత్తం ద్వారా బయటకు పంపుతుంది. ఈ ప్రక్రియలో ఏదైనా అడ్డు ఏర్పడినప్పుడు బైలిరుబిన్ రక్తంలో పేరుకుపోయి, చర్మానికి, కళ్ళకు పసుపు రంగు వస్తుంది.
కామెర్ల వ్యాధి రావడానికి మూడు ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయి:
కాలేయానికి ముందు సమస్యలు.. అంటే ఎర్ర రక్త కణాలు చాలా వేగంగా విచ్ఛిన్నం అయినప్పుడు, కాలేయం వాటిని తొలగించగలిగిన దానికంటే ఎక్కువగా బైలిరుబిన్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఉదాహరణకు, హెమోలైటిక్ ఎనీమియా వంటి సమస్యలు.
కాలేయ సమస్యలు... కాలేయానికి ఏదైనా నష్టం జరిగినప్పుడు, అది బైలిరుబిన్ను సమర్థవంతంగా శుద్ధి చేయలేదు. ఉదాహరణకు, హెపటైటిస్ (హెపటైటిస్ A, B, C, D, E), మద్యపానం, కొన్ని రకాల మందులు, సిర్రోసిస్, కాలేయ క్యాన్సర్ వంటివి. కలుషితమైన ఆహారం, నీటి ద్వారా కూడా హెపటైటిస్ వ్యాపిస్తుంది.
కాలేయం తర్వాత సమస్యలు... కాలేయం బైలిరుబిన్ను శుద్ధి చేసినప్పటికీ, పిత్తాశయం నుండి పేగులకు వెళ్లే పిత్త వాహికల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడడం.
ఉదాహరణకు, పిత్తాశయంలో రాళ్లు, కణితి లేదా ప్యాంక్రియాటైటిస్ వల్ల పిత్త వాహిక మూసుకుపోవడం.
కామెర్ల వ్యాధి లక్షణాలు
ఈ వ్యాధి ఉన్నప్పుడు చర్మం, కళ్ళు పసుపు రంగులోకి మారిపోతాయి. ఇది కామెర్ల వ్యాధిలో ముఖ్యమైన లక్షణం.
ఈ వ్యాధి ఉన్నప్పుడు మూత్రం రంగు సాధారణంగా కాకుండా ముదురు రంగులో ఉంటుంది.
కామెర్ల వ్యాధి ఉన్నప్పుడు మలం రంగు లేత రంగులోకి మారిపోతుంది.
చర్మం మొత్తం దురదగా అనిపిస్తుంది.
ఈ వ్యాధి కారణంగా శరీరం బలహీనంగా మారి, అలసట ఎక్కువగా ఉంటుంది.
కొందరిలో వాంతులు, పొత్తి కడుపు నొప్పి కూడా ఉండవచ్చు.
ఈ లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు, ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించడం ముఖ్యం. వారు సరైన నిర్ధారణ చేసి చికిత్స అందిస్తారు.