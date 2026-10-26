మీకు పదేపదే దద్దుర్లు వస్తున్నాయా, వాటిని అలర్జీ అనుకుంటున్నారా, కాకపోవచ్చు...
దద్దుర్లు కనిపించినప్పుడు వాటికి కారణం ఏమిటో తెలుసుకోవాలనుకోవడం సహజం. మీరు తిన్న ఆహారం, తీసుకున్న మందులు లేదా చర్మానికి ఉపయోగించిన ఏదైనా ఉత్పత్తి వల్ల అవి వచ్చాయని అనుమానించవచ్చు. అయితే, స్పష్టమైన కారణం తెలియకపోయినా దద్దుర్లు పదేపదే వస్తుంటే? ప్రతిసారీ వాటిని అలర్జీగా భావించడం వల్ల, భిన్నమైన చికిత్సా విధానం అవసరమయ్యే మరో ఆరోగ్య సమస్యను గుర్తించడంలో ఆలస్యం కావచ్చు.
క్రానిక్ అర్టికేరియా అనేది ఆరు వారాలకు మించి దద్దుర్లు, వాపు లేదా ఈ రెండు లక్షణాలు పదేపదే కనిపించే పరిస్థితి. ఇందులో ఒక రకమే క్రానిక్ స్పాంటేనియస్ అర్టికేరియా(CSU). ఈ పరిస్థితిలో స్పష్టమైన బాహ్య కారణం లేకుండానే లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఒక నిర్దిష్ట పదార్థం వల్ల కలిగే అలర్జీ ప్రతిచర్యకు భిన్నంగా, CSUలో దద్దుర్లు ఎందుకు వస్తున్నాయో స్పష్టమైన కారణం తెలియకపోయినా, లక్షణాలు పదేపదే తిరిగి కనిపించవచ్చు. ఈ వ్యత్యాసాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే, ఇది సరైన చికిత్సను ఎంచుకోవడానికి, లక్షణాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది.
డాక్టర్ విజయ భాస్కర్ మల్లేల, చీఫ్ డెర్మటాలజిస్ట్ , యూనిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్కిన్ అండ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్ మాట్లాడుతూ, “పదేపదే వచ్చే దద్దుర్లు సాధారణంగా అలర్జీలతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయని భావిస్తారు. అయితే, ప్రతిసారీ అవి అలర్జీల వల్లే వస్తాయని చెప్పలేం. లక్షణాలు ఆరు వారాలకు మించి కొనసాగినా లేదా స్పష్టమైన కారణం లేకుండా పదేపదే కనిపించినా, అది క్రానిక్ స్పాంటేనియస్ అర్టికేరియా(CSU) అయి ఉండవచ్చు. వైద్యుల ద్వారా సరైన మూల్యాంకనం చేయించుకోవడం వల్ల దద్దుర్లకు గల వివిధ కారణాలను గుర్తించి, తగిన చికిత్సా విధానాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఈ లక్షణాలు నిద్రకు, రోజువారీ సౌకర్యానికి, మొత్తం జీవన నాణ్యతకు ఆటంకం కలిగించడం ప్రారంభించినప్పుడు, వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్య సహాయం ఎప్పుడు తీసుకోవాలో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.”
పునరావృతమయ్యే దద్దుర్లు అలెర్జీ కానప్పుడు అర్థం చేసుకోవలసిన ఐదు ముఖ్యమైన విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. దద్దుర్లు వచ్చిన ప్రతిసారీ అది అలర్జీ అని అర్థం కాదు
దద్దుర్లు అనేవి శరీరంలోని వివిధ భాగాలపై అకస్మాత్తుగా కనిపించే, దురద కలిగించే పొక్కులు. ఇవి అలర్జీ ప్రతిచర్య వల్ల ఏర్పడవచ్చు. అయితే, స్పష్టమైన బాహ్య కారణం లేకుండానే కనిపించే క్రానిక్ స్పాంటేనియస్ అర్టికేరియా (CSU)లోనూ ఇవి ప్రధాన లక్షణంగా ఉంటాయి.
అందువల్ల, పదేపదే వచ్చే దద్దుర్లకు ఒక నిర్దిష్ట ఆహారం, ఉత్పత్తి లేదా పర్యావరణ కారకమే కారణమని ముందుగానే నిర్ధారించకూడదు. లక్షణాలు ఎలా కనిపిస్తున్నాయి, ఎంతకాలంగా కొనసాగుతున్నాయి, అలాగే వ్యక్తి వైద్య చరిత్ర ఏమిటి అనే అంశాలను పరిశీలించడం ద్వారా ఆరోగ్య నిపుణులు అసలు పరిస్థితిని అంచనా వేయగలుగుతారు.
2. ఆరు వారాల గడువు ముఖ్యం
దద్దుర్లు ఆరు వారాలకు మించి పదేపదే కనిపిస్తే, ఆ పరిస్థితిని క్రానిక్ అర్టికేరియా (దీర్ఘకాలిక దద్దుర్లు)గా పరిగణిస్తారు. క్రానిక్ స్పాంటేనియస్ అర్టికేరియా (CSU)లో, ఒక్కో దద్దురు సాధారణంగా 24 గంటల్లో మాయమవుతుంది. అయితే, శరీరంలోని ఇతర భాగాల్లో కొత్త దద్దుర్లు కనిపించవచ్చు. అందువల్ల, కొన్ని సమయాల్లో చర్మం సాధారణంగా కనిపించినప్పటికీ, దద్దుర్లు మళ్లీ మళ్లీ రావడం కొనసాగవచ్చు.
దద్దుర్లు ఎప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి, ఎంతసేపు ఉంటున్నాయి, వాటితో పాటు వాపు కూడా వస్తోందా అనే విషయాలను గమనించి నమోదు చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఈ వివరాలు వైద్యులను సంప్రదించినప్పుడు పరిస్థితిని అంచనా వేయడానికి, తగిన చికిత్సను నిర్ణయించడానికి ఉపయోగపడతాయి.
3. దద్దుర్లకు కారణాలను వెతకడం నిరాశకు గురిచేయవచ్చు
లక్షణాలు పదేపదే తిరిగి వచ్చినప్పుడు, అవి మళ్లీ రాకుండా నివారించేందుకు చాలామంది కొన్ని ఆహారాలను మానేయడం, చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులను మార్చడం లేదా రోజువారీ కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండటం వంటి చర్యలు తీసుకుంటారు. అయితే, క్రానిక్ స్పాంటేనియస్ అర్టికేరియా (CSU) విషయంలో, గుర్తించగలిగే లేదా నివారించగలిగే నిర్దిష్టమైన బాహ్య కారణం ఉండకపోవచ్చు.
కొన్ని అంశాలు కొంతమందిలో లక్షణాలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. అయితే, అవే దద్దుర్లకు అసలు కారణమని భావించకూడదు. తదుపరి పరీక్షలు అవసరమా కాదా అనే విషయాన్ని వైద్య నిపుణులు అంచనా వేయగలరు. అలాగే, అవసరం లేని ఆహార పరిమితులు, ఇతర ఆంక్షలను నివారించడంలోనూ వారు సహాయపడగలరు.
4. CSU చర్మంపై మాత్రమే కాకుండా, ఇతర అంశాలపైనా ప్రభావం చూపవచ్చు
నిరంతర దురద నిద్రకు ఆటంకం కలిగించవచ్చు. దీనివల్ల పగటిపూట అలసట ఏర్పడటంతో పాటు, పనిపై ఏకాగ్రత చూపడం, రోజువారీ కార్యకలాపాలను నిర్వహించడం కూడా కష్టమవుతుంది. చర్మంపై స్పష్టంగా కనిపించే దద్దుర్లు లేదా వాపు సామాజిక సందర్భాల్లో అసౌకర్యానికి, ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గడానికి కారణం కావచ్చు.
లక్షణాలు ఎప్పుడు మళ్లీ వస్తాయో తెలియకపోవడం ఈ సమస్యను మరింత తీవ్రతరం చేయవచ్చు. అందువల్ల, CSU చర్మంపై కనిపించే లక్షణాలకే పరిమితం కాకుండా, వ్యక్తి మొత్తం శ్రేయస్సు, రోజువారీ జీవితం, జీవన నాణ్యతపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది.
5. సరైన నిర్ధారణ చికిత్సకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది
పదేపదే వచ్చే దద్దుర్లకు వివిధ కారణాలు ఉండవచ్చు. అందువల్ల, సరైన చికిత్స అందించడానికి ముందుగా అసలు సమస్యను గుర్తించడం ముఖ్యం. చర్మవ్యాధి నిపుణుడు లేదా అలర్జీ నిపుణుడు లక్షణాలు ఎంతకాలంగా కొనసాగుతున్నాయి, ఎలా కనిపిస్తున్నాయి అనే విషయాలను అంచనా వేయడంతో పాటు, వైద్య చరిత్రను పరిశీలించి, తదుపరి పరీక్షలు అవసరమా లేదా అనేది నిర్ణయించగలరు.
క్రానిక్ స్పాంటేనియస్ అర్టికేరియా (CSU) చికిత్స ప్రధానంగా లక్షణాలను నియంత్రించడంపై దృష్టి పెడుతుంది. చికిత్సా విధానం వైద్యుల అంచనా, చికిత్సకు లక్షణాలు ఎలా స్పందిస్తున్నాయనే అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. గుర్తించదగిన అలర్జీ కారకం లేనప్పుడు, అనుమానిత అలర్జీ కారకాలను పదేపదే నివారించినప్పటికీ లక్షణాలు తగ్గకపోవచ్చు.
ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, పదేపదే వచ్చే దద్దుర్లను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ముఖ్యంగా అవి వారాల తరబడి కొనసాగుతున్నప్పుడు లేదా స్పష్టమైన కారణం లేకుండా మళ్లీ మళ్లీ కనిపిస్తున్నప్పుడు వైద్యులను సంప్రదించడం అవసరం. ప్రతి దద్దుర్లను అలర్జీగా భావించే బదులు, లక్షణాల తీరును అర్థం చేసుకుని, సరైన వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం ద్వారా సమర్థవంతమైన లక్షణాల నియంత్రణకు, మెరుగైన జీవన నాణ్యతకు మార్గం సుగమమవుతుంది.