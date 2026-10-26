  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వ్యాధి
  4. Still Treating Your Recurrent Hives as an Allergy, It Could Be Chronic Spontaneous Urticaria
Written By జయ
Last Modified: Monday, 26 October 2026 (19:41 IST)

మీకు పదేపదే దద్దుర్లు వస్తున్నాయా, వాటిని అలర్జీ అనుకుంటున్నారా, కాకపోవచ్చు...

Chronic Spontaneous Urticaria
Written By: జయ
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (19:45 IST)
google-news
దద్దుర్లు కనిపించినప్పుడు వాటికి కారణం ఏమిటో తెలుసుకోవాలనుకోవడం సహజం. మీరు తిన్న ఆహారం, తీసుకున్న మందులు లేదా చర్మానికి ఉపయోగించిన ఏదైనా ఉత్పత్తి వల్ల అవి వచ్చాయని అనుమానించవచ్చు. అయితే, స్పష్టమైన కారణం తెలియకపోయినా దద్దుర్లు పదేపదే వస్తుంటే? ప్రతిసారీ వాటిని అలర్జీగా భావించడం వల్ల, భిన్నమైన చికిత్సా విధానం అవసరమయ్యే మరో ఆరోగ్య సమస్యను గుర్తించడంలో ఆలస్యం కావచ్చు.
 
క్రానిక్ అర్టికేరియా అనేది ఆరు వారాలకు మించి దద్దుర్లు, వాపు లేదా ఈ రెండు లక్షణాలు పదేపదే కనిపించే పరిస్థితి. ఇందులో ఒక రకమే క్రానిక్ స్పాంటేనియస్ అర్టికేరియా(CSU). ఈ పరిస్థితిలో స్పష్టమైన బాహ్య కారణం లేకుండానే లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఒక నిర్దిష్ట పదార్థం వల్ల కలిగే అలర్జీ ప్రతిచర్యకు భిన్నంగా, CSUలో దద్దుర్లు ఎందుకు వస్తున్నాయో స్పష్టమైన కారణం తెలియకపోయినా, లక్షణాలు పదేపదే తిరిగి కనిపించవచ్చు. ఈ వ్యత్యాసాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే, ఇది సరైన చికిత్సను ఎంచుకోవడానికి, లక్షణాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది.
 
డాక్టర్ విజయ భాస్కర్ మల్లేల, చీఫ్ డెర్మటాలజిస్ట్ , యూనిక్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్కిన్ అండ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్ మాట్లాడుతూ, “పదేపదే వచ్చే దద్దుర్లు సాధారణంగా అలర్జీలతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయని భావిస్తారు. అయితే, ప్రతిసారీ అవి అలర్జీల వల్లే వస్తాయని చెప్పలేం. లక్షణాలు ఆరు వారాలకు మించి కొనసాగినా లేదా స్పష్టమైన కారణం లేకుండా పదేపదే కనిపించినా, అది క్రానిక్ స్పాంటేనియస్ అర్టికేరియా(CSU) అయి ఉండవచ్చు. వైద్యుల ద్వారా సరైన మూల్యాంకనం చేయించుకోవడం వల్ల దద్దుర్లకు గల వివిధ కారణాలను గుర్తించి, తగిన చికిత్సా విధానాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఈ లక్షణాలు నిద్రకు, రోజువారీ సౌకర్యానికి, మొత్తం జీవన నాణ్యతకు ఆటంకం కలిగించడం ప్రారంభించినప్పుడు, వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్య సహాయం ఎప్పుడు తీసుకోవాలో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.”
 
పునరావృతమయ్యే దద్దుర్లు అలెర్జీ కానప్పుడు అర్థం చేసుకోవలసిన ఐదు ముఖ్యమైన విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
 
1. దద్దుర్లు వచ్చిన ప్రతిసారీ అది అలర్జీ అని అర్థం కాదు
దద్దుర్లు అనేవి శరీరంలోని వివిధ భాగాలపై అకస్మాత్తుగా కనిపించే, దురద కలిగించే పొక్కులు. ఇవి అలర్జీ ప్రతిచర్య వల్ల ఏర్పడవచ్చు. అయితే, స్పష్టమైన బాహ్య కారణం లేకుండానే కనిపించే క్రానిక్ స్పాంటేనియస్ అర్టికేరియా (CSU)లోనూ ఇవి ప్రధాన లక్షణంగా ఉంటాయి.
 
అందువల్ల, పదేపదే వచ్చే దద్దుర్లకు ఒక నిర్దిష్ట ఆహారం, ఉత్పత్తి లేదా పర్యావరణ కారకమే కారణమని ముందుగానే నిర్ధారించకూడదు. లక్షణాలు ఎలా కనిపిస్తున్నాయి, ఎంతకాలంగా కొనసాగుతున్నాయి, అలాగే వ్యక్తి వైద్య చరిత్ర ఏమిటి అనే అంశాలను పరిశీలించడం ద్వారా ఆరోగ్య నిపుణులు అసలు పరిస్థితిని అంచనా వేయగలుగుతారు.
 
2. ఆరు వారాల గడువు ముఖ్యం
దద్దుర్లు ఆరు వారాలకు మించి పదేపదే కనిపిస్తే, ఆ పరిస్థితిని క్రానిక్ అర్టికేరియా (దీర్ఘకాలిక దద్దుర్లు)గా పరిగణిస్తారు. క్రానిక్ స్పాంటేనియస్ అర్టికేరియా (CSU)లో, ఒక్కో దద్దురు సాధారణంగా 24 గంటల్లో మాయమవుతుంది. అయితే, శరీరంలోని ఇతర భాగాల్లో కొత్త దద్దుర్లు కనిపించవచ్చు. అందువల్ల, కొన్ని సమయాల్లో చర్మం సాధారణంగా కనిపించినప్పటికీ, దద్దుర్లు మళ్లీ మళ్లీ రావడం కొనసాగవచ్చు.
 
దద్దుర్లు ఎప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి, ఎంతసేపు ఉంటున్నాయి, వాటితో పాటు వాపు కూడా వస్తోందా అనే విషయాలను గమనించి నమోదు చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఈ వివరాలు వైద్యులను సంప్రదించినప్పుడు పరిస్థితిని అంచనా వేయడానికి, తగిన చికిత్సను నిర్ణయించడానికి ఉపయోగపడతాయి.
 
3. దద్దుర్లకు కారణాలను వెతకడం నిరాశకు గురిచేయవచ్చు
లక్షణాలు పదేపదే తిరిగి వచ్చినప్పుడు, అవి మళ్లీ రాకుండా నివారించేందుకు చాలామంది కొన్ని ఆహారాలను మానేయడం, చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులను మార్చడం లేదా రోజువారీ కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండటం వంటి చర్యలు తీసుకుంటారు. అయితే, క్రానిక్ స్పాంటేనియస్ అర్టికేరియా (CSU) విషయంలో, గుర్తించగలిగే లేదా నివారించగలిగే నిర్దిష్టమైన బాహ్య కారణం ఉండకపోవచ్చు.
 
కొన్ని అంశాలు కొంతమందిలో లక్షణాలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. అయితే, అవే దద్దుర్లకు అసలు కారణమని భావించకూడదు. తదుపరి పరీక్షలు అవసరమా కాదా అనే విషయాన్ని వైద్య నిపుణులు అంచనా వేయగలరు. అలాగే, అవసరం లేని ఆహార పరిమితులు, ఇతర ఆంక్షలను నివారించడంలోనూ వారు సహాయపడగలరు.
 
4. CSU చర్మంపై మాత్రమే కాకుండా, ఇతర అంశాలపైనా ప్రభావం చూపవచ్చు
నిరంతర దురద నిద్రకు ఆటంకం కలిగించవచ్చు. దీనివల్ల పగటిపూట అలసట ఏర్పడటంతో పాటు, పనిపై ఏకాగ్రత చూపడం, రోజువారీ కార్యకలాపాలను నిర్వహించడం కూడా కష్టమవుతుంది. చర్మంపై స్పష్టంగా కనిపించే దద్దుర్లు లేదా వాపు సామాజిక సందర్భాల్లో అసౌకర్యానికి, ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గడానికి కారణం కావచ్చు.
 
లక్షణాలు ఎప్పుడు మళ్లీ వస్తాయో తెలియకపోవడం ఈ సమస్యను మరింత తీవ్రతరం చేయవచ్చు. అందువల్ల, CSU చర్మంపై కనిపించే లక్షణాలకే పరిమితం కాకుండా, వ్యక్తి మొత్తం శ్రేయస్సు, రోజువారీ జీవితం, జీవన నాణ్యతపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది.
 
5. సరైన నిర్ధారణ చికిత్సకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది
పదేపదే వచ్చే దద్దుర్లకు వివిధ కారణాలు ఉండవచ్చు. అందువల్ల, సరైన చికిత్స అందించడానికి ముందుగా అసలు సమస్యను గుర్తించడం ముఖ్యం. చర్మవ్యాధి నిపుణుడు లేదా అలర్జీ నిపుణుడు లక్షణాలు ఎంతకాలంగా కొనసాగుతున్నాయి, ఎలా కనిపిస్తున్నాయి అనే విషయాలను అంచనా వేయడంతో పాటు, వైద్య చరిత్రను పరిశీలించి, తదుపరి పరీక్షలు అవసరమా లేదా అనేది నిర్ణయించగలరు.
 
క్రానిక్ స్పాంటేనియస్ అర్టికేరియా (CSU) చికిత్స ప్రధానంగా లక్షణాలను నియంత్రించడంపై దృష్టి పెడుతుంది. చికిత్సా విధానం వైద్యుల అంచనా, చికిత్సకు లక్షణాలు ఎలా స్పందిస్తున్నాయనే అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. గుర్తించదగిన అలర్జీ కారకం లేనప్పుడు, అనుమానిత అలర్జీ కారకాలను పదేపదే నివారించినప్పటికీ లక్షణాలు తగ్గకపోవచ్చు.
 
ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, పదేపదే వచ్చే దద్దుర్లను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ముఖ్యంగా అవి వారాల తరబడి కొనసాగుతున్నప్పుడు లేదా స్పష్టమైన కారణం లేకుండా మళ్లీ మళ్లీ కనిపిస్తున్నప్పుడు వైద్యులను సంప్రదించడం అవసరం. ప్రతి దద్దుర్లను అలర్జీగా భావించే బదులు, లక్షణాల తీరును అర్థం చేసుకుని, సరైన వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం ద్వారా సమర్థవంతమైన లక్షణాల నియంత్రణకు, మెరుగైన జీవన నాణ్యతకు మార్గం సుగమమవుతుంది.
About Writer
జయ
Content provider.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఎస్ఆర్ఎం వైద్య కాలేజీ ఆస్పత్రిలో 'ఏజ్ వెల్ ఇండియా'

డిసెంబర్ 4 నుండి 6 వరకు తిరుపతిలో ప్రధాని, అమిత్ షా పర్యటన

డిసెంబర్ 4 నుండి 6 వరకు తిరుపతిలో ప్రధాని, అమిత్ షా పర్యటనడిసెంబర్ 4 నుండి 6 వరకు తిరుపతిలోని ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్‌లో జరగనున్న డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీజీపీలు), ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఐజీపీలు) జాతీయ సదస్సుకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా హాజరుకానున్నారు. సోమవారం సచివాలయంలో జరిగిన అంతర్-శాఖ సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలో, ఈ కార్యక్రమ ఏర్పాట్లపై ప్రధాన కార్యదర్శి జి. సాయి ప్రసాద్ సమీక్షించారు. మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ సదస్సు కోసం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆయన సంబంధిత శాఖల అధికారులను ఆదేశించారు. అలాగే, ఆయా శాఖల కార్యదర్శులు, ఇతర అధికారులను ఏర్పాట్లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు.

సర్ నిర్ణయాలన్నీ ఏకగ్రీవం : సుప్రీంకోర్టుకు ఎన్నికల సంఘం

సర్ నిర్ణయాలన్నీ ఏకగ్రీవం : సుప్రీంకోర్టుకు ఎన్నికల సంఘంఓటర్ల జాబితాలో పేర్ల నమోదుకు ఉపయోగించే ఫారం-6లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదని భారత ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) సుప్రీంకోర్టుకు స్పష్టం చేసింది. ప్రత్యేక ఓటర్ల జాబితా సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియకు సంబంధించి జారీ చేసిన ఆదేశాల ద్వారా ఫారం-6ను సవరించారంటూ వస్తున్న ఆరోపణలు పూర్తిగా అవాస్తవమని తేల్చిచెప్పింది. ఈ మేరకు సోమవారం సుప్రీంకోర్టులో ఒక కౌంటర్ అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది.

హోటల్ లీజు వివాదం - ఐదుగురిని కాల్చి చంపిన వ్యక్తి

హోటల్ లీజు వివాదం - ఐదుగురిని కాల్చి చంపిన వ్యక్తిఈశాన్య రాష్ట్రమైన అస్సాం రాజధాని గౌహతిలో దారుణం జరిగింది. ఓ హోటల్ లీజు వివాదం కారణంగా ఓ వ్యక్తి ఐదుగురుని కాల్చి చంపేశారు. ఓ హోటల్లో జరిగిన కాల్పుల్లో ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనలో మరో వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

అర్నబ్ తుఫాను: ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చూడాలి.. చంద్రబాబు

అర్నబ్ తుఫాను: ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చూడాలి.. చంద్రబాబుఅర్నబ్ తుఫాను కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని, ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలని, ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చూడాలని అధికారులను ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రి అధికారులతో తుఫాను సన్నద్ధతను సమీక్షించి, ఈ వాతావరణ వ్యవస్థ సంభావ్య ప్రభావాన్ని బట్టి ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని, నష్టాన్ని తగ్గించడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని వారికి సూచించారు.

కాకినాడ - యానాం తీరాల మధ్య అర్నాబ్ తీరం దాటే ఛాన్స్

కాకినాడ - యానాం తీరాల మధ్య అర్నాబ్ తీరం దాటే ఛాన్స్కాకినాడ - యానాం తీరాల మధ్య అర్నాబ్ తుపాను తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సూచించడంతో, కాకినాడ, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాల యంత్రాంగాలు ఈ ప్రాంతంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాయి. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతాలకు ఎస్‌డిఆర్‌ఎఫ్, ఎన్‌డిఆర్‌ఎఫ్ బృందాలు చేరుకున్నాయి. ఏలూరు, కాకినాడ, కోనసీమ, పోలవరం, తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లోని కలెక్టరేట్లు, రెవెన్యూ డివిజనల్ కార్యాలయాలు, తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో కంట్రోల్ రూమ్‌లను ఏర్పాటు చేశారు. తుపాను వల్ల కలిగే ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రభుత్వం మంగళవారం, బుధవారాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించింది.

బాలయ్య అన్‌స్టాపబుల్ విత్ ఎన్‌బికె సీజన్ 5లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి?

బాలయ్య అన్‌స్టాపబుల్ విత్ ఎన్‌బికె సీజన్ 5లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి?నందమూరి బాలకృష్ణ తన ప్రసిద్ధ సెలబ్రిటీ టాక్ షో అన్‌స్టాపబుల్ విత్ ఎన్‌బికె సీజన్ 5తో తిరిగి రావడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అన్‌స్టాపబుల్ విత్ ఎన్‌బికె సీజన్ 5లో మొదటి అతిథిగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఈ వార్తలు నిజమైతే, టాలీవుడ్‌కు చెందిన ఇద్దరు అగ్రనటులు ఒకే వేదికపై కనిపించనున్నారు. ఇది నందమూరి, చిరంజీవి అభిమానులకు కచ్చితంగా ఒక అద్భుతమైన దృశ్య విందు కానుంది. చిరంజీవి, బాలకృష్ణల మధ్య జరగబోయే సంభాషణ ఖచ్చితంగా వేచి చూడదగ్గదిగా ఉంటుంది.

విడుదలకు ముందే 'రామాయణం' బాక్సాఫీస్ రికార్డులు

విడుదలకు ముందే 'రామాయణం' బాక్సాఫీస్ రికార్డులుబాలీవుడ్ నటుడు రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి జంటగా నటించిన రామాయణం తొలిభాగం విడుదలకు ముందే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు నెలకొల్పుతోంది. ఈ చిత్రం వచ్చే ఐదో తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పాన్ ఇండియా మూవీగా విడుదలకానుంది. దీంతో ఈ చిత్రం అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటివరకు రూ.20 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించింది. ట్రేడ్ ట్రాకర్ సాకనిల్క్ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. ఈ మొత్తం సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

ఉగాండా డ్యాన్స్ గ్రూపుతో నల్లంచు తెల్లచీర పాటకు స్టెప్పులేసిన భాగ్య శ్రీ బోర్సే (video)

ఉగాండా డ్యాన్స్ గ్రూపుతో నల్లంచు తెల్లచీర పాటకు స్టెప్పులేసిన భాగ్య శ్రీ బోర్సే (video)విష్ణు మోహన్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఆపరేషన్ గంగ చిత్రంలో, మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్‌లాల్ సరసన నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా కనిపించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ఒక వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. అందులో ఆమె ఉగాండాకు చెందిన ప్రసిద్ధ డ్యాన్స్ గ్రూప్ ఘెట్టో కిడ్స్‌తో కలిసి నృత్యం చేస్తూ కనిపించారు. మిస్టర్ బచ్చన్ చిత్రంలోని నల్లంచు తెల్లచీర అనే పాటకు వారు కలిసి స్టెప్పులేశారు.

మా కాపురంలోకి మూడో వ్యక్తిదూరాడు.. నా భార్యను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు.. : గోవిందా

మా కాపురంలోకి మూడో వ్యక్తిదూరాడు.. నా భార్యను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు.. : గోవిందాతనపై భార్య సునీత అహుజా చేసిన ఆరోపణలపై బాలీవుడ్ నటుడు గోవిందా స్పందించారు. మా కాపురంలోకి మూడో వ్యక్తి దూరాడని, అందుకే తన భార్యను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. గోవిందా - సునీత దంపతుల మధ్య గత కొంతకాలంగా విభేదాలు కొనసాగుతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అదేసమయంలో గోవిందా తన సహనటి కోమల్ రాణి స్వర్ణకర్‌తో సన్నిహితంగా ఉండటంపై భార్య సునీత తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కావ్య మారన్‌కు బిర్యానీ.. అనిరుధ్‌కు ఆంధ్రా మీల్స్ అంటే ఇష్టం.. ఎలా సెటవుతుందో?

కావ్య మారన్‌కు బిర్యానీ.. అనిరుధ్‌కు ఆంధ్రా మీల్స్ అంటే ఇష్టం.. ఎలా సెటవుతుందో?పారిశ్రామికవేత్త కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్య మారన్‌కు, సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్‌కు వివాహం జరగడం ఖరారైనప్పటి నుంచి వారి గురించిన అన్ని విషయాలను తెలుసుకోవడానికి అభిమానులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అనిరుధ్, కావ్య మారన్‌లకు ఇష్టమైన ఆహారం గురించి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చే జరుగుతోంది. బ్రాహ్మణుడైన అనిరుధ్ మాంసాహారం తినే కావ్య మారన్‌ను వివాహం చేసుకోవడం రెండు కుటుంబాలకు పెద్ద విషయంగా అనిపించలేదు. కానీ సోషల్ మీడియా వినియోగదారులే దానిని పెద్ద విషయంగా మాట్లాడుతున్నారు