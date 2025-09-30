మంగళవారం, 30 సెప్టెంబరు 2025
మంగళవారం, 30 సెప్టెంబరు 2025 (13:38 IST)

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?

కాలేయం పలు కారణాల వల్ల వ్యాధులకు గురవుతుంది. వీటిలో లివర్ క్యాన్సర్ ఒకటి. ఈ వ్యాధి తరచుగా దాని ప్రారంభ దశలో లక్షణాలను కలిగించదు, కాబట్టి గుర్తించడం కష్టమవుతుంది. అయితే క్యాన్సర్ పెరిగేకొద్దీ, వివరించలేని బరువు తగ్గడం, ఆకలి లేకపోవడం, పొత్తికడుపు పైభాగంలో నొప్పి, కామెర్లు వంటి వివిధ సంకేతాలు, లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము.
 
వివరించలేని బరువు తగ్గడం: ఆకస్మికంగా, అనుకోకుండా బరువు తగ్గడం కాలేయ క్యాన్సర్‌కు సంకేతం కావచ్చు, ముఖ్యంగా ఆకలి లేకపోవడంతో కలిపి ఉంటే అనుమానించాల్సిందే. ఆహారం పట్ల ఆసక్తి తగ్గడం లేదా తక్కువ మొత్తంలో తిన్న తర్వాత కడుపు నిండినట్లు అనిపించడం ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతం కావచ్చు.
 
పొత్తికడుపు కుడి వైపున నొప్పి లేదా అసౌకర్యం, తరచుగా నీరసంగా లేదా నొప్పిగా వుంటుంది, ఇది కాలేయ సమస్యలను సూచిస్తుంది. తక్కువ మొత్తంలో తిన్న తర్వాత కడుపు నిండినట్లు అనిపిస్తుంది. ఇది అజీర్ణం యొక్క లక్షణం లేదా కాలేయ క్యాన్సర్ సంకేతం కావచ్చు.
 
అసాధారణ అలసట లేదా బలహీనత ఒక సాధారణ లక్షణం కావచ్చు. తరచుగా వికారం లేదా వాంతులు రావడం కాలేయ క్యాన్సర్‌తో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. బైలిరుబిన్ పేరుకుపోవడం వల్ల చర్మం, కళ్ళ తెల్లసొన పసుపు రంగులోకి మారడం, ఇది కాలేయ పనిచేయకపోవడానికి సంకేతం కావచ్చు.
 
మూత్రం రంగులో మార్పులు, ఉదాహరణకు నల్లగా మారడం, కాలేయ సమస్యలకు హెచ్చరిక సంకేతం కావచ్చు. లేత రంగు లేదా సున్నపు మలం కూడా ఒక లక్షణం కావచ్చు.
 
చర్మంపై దురద కామెర్లతో పాటు రావచ్చు. ద్రవం పేరుకుపోవడం (అస్సైట్స్) కారణంగా ఉదరం వాపు సంభవించవచ్చు. కుడి వైపున పక్కటెముకల క్రింద గట్టి ద్రవ్యరాశి లేదా ముద్ద అనిపించవచ్చు. కుడి భుజం లేదా వీపులో నొప్పిగా వుంటే కాలేయం నుండి వచ్చే నొప్పిగా సూచించవచ్చు.

