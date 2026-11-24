లివర్ వ్యాధి ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?
చాలామందిలో కాలేయ వ్యాధికి సంబంధించి ప్రారంభ లక్షణాలు కనిపించకపోవచ్చని నిపుణులు చెబుతారు. ఐతే జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే క్రింది లక్షణాలు గమనించవచ్చని చెబుతున్నారు. ప్రారంభ మరియు సాధారణ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము.
విపరీతమైన అలసట, బలహీనతగా అనిపిస్తుంది. తగినంత విశ్రాంతి తీసుకున్నా రోజంతా నీరసంగా ఉంటారు. ఆకలి మందగిస్తుంది. ఆహారంపై ఆసక్తి తగ్గడం, త్వరగా కడుపు నిండినట్లు అనిపించడం, అకస్మాత్తుగా బరువు తగ్గడం కనిపిస్తుంది. తరచుగా కడుపులో తిప్పినట్లు ఉండటం లేదా వాంతులు కావడం కనిపిస్తుంది. కడుపు కుడివైపు పైభాగంలో, కాలేయం ఉండే పక్కటెముకల కింద (కుడివైపు పైభాగంలో) నొప్పి లేదా అసౌకర్యంగా, బరువుగా అనిపించినట్లు వుంటుంది.
వ్యాధి ముదిరినప్పుడు కనిపించే తీవ్ర లక్షణాలు ఎలా వుంటాయంటే.... చర్మం, కళ్లలోని తెల్లగుడ్డు పసుపు రంగులోకి మారుతుంది. మూత్రం ముదురు పసుపు లేదా టీ రంగులో రావడం; మలం లేత రంగులోకి (పాలిపోయినట్లు) మారడం కనిపిస్తుంది.
కాళ్లు, చీలమండల వద్ద వాపు రావడం, అలాగే పొట్టలో నీరు చేరి కడుపు ఉబ్బినట్లు అవుతుంది. చర్మం పొడిబారి శరీరమంతా విపరీతమైన దురద వస్తుంది. చిన్న దెబ్బలకే చర్మంపై నీలిరంగు మచ్చలు ఏర్పడటం, ముక్కు లేదా చిగుళ్ల నుండి రక్తం కారడం వుంటుంది. కాలేయం విషపదార్థాలను వడకట్టలేకపోవడం వల్ల మతిమరుపు, గందరగోళం, నిద్రలేమి లేదా పగటిపూట అతి నిద్ర, చేతులు వణకడం వంటివి కనిపిస్తాయి.
తక్షణ వైద్య సహాయం అవసరమైన అత్యవసర లక్షణాలు
రక్తపు వాంతులు అవ్వడం, నల్లటి రంగులో మలం రావడం, తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, జ్వరం లేదా స్పృహ కోల్పోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా తక్షణమే ఆసుపత్రికి వెళ్లాలి.