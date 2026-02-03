మంగళవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2026
Last Modified: మంగళవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2026 (17:54 IST)

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలు

World Cancer Day 2026
ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం క్యాన్సర్ సంరక్షణ అనేది కేవలం శారీరక చికిత్సకే పరిమితం కాదని, భావోద్వేగ, మానసిక మద్దతు కూడా అంతే కీలకమని గుర్తు చేస్తుంది. భారతదేశంలో అత్యంత సాధారణంగా గుర్తించబడే క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్రారంభ దశ రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో నిర్ధారణ పొందిన మహిళలకు, ఈ ప్రయాణం కీలకమైన వైద్య నిర్ణయాలతో పాటు భావోద్వేగ అనిశ్చితిని కూడా తీసుకువస్తుంది. పునరావృత ప్రమాదం, చికిత్సా మార్గాలు, దీర్ఘకాలిక జీవన నాణ్యతపై ఉన్న ఆందోళనలు మానసిక శ్రేయస్సుపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతాయి.
 
ముందస్తు గుర్తింపు, ఆధునిక చికిత్సా విధానాల్లో జరిగిన పురోగతులు మనుగడ రేట్లను గణనీయంగా మెరుగుపరిచినప్పటికీ, అనేక మంది రోగులు చికిత్స సమయంలో, కోలుకునే దశలో ఆందోళన, ఒత్తిడి, భావోద్వేగ అస్థిరతను ఎదుర్కొంటూనే ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో, మానసిక శ్రేయస్సును గుర్తించి దానికి తగిన మద్దతు అందించడం మహిళలు తమ జీవితం మీద నియంత్రణను తిరిగి పొందేందుకు, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకునేందుకు మరియు సమగ్ర జీవన నాణ్యతను నిలుపుకోవడానికి కీలకంగా మారింది.
 
మీరా, 47 ఏళ్ల గృహిణి, రొమ్ము క్యాన్సర్ నిర్ధారణతో కలిగే భావోద్వేగ ప్రభావాన్ని స్వయంగా అనుభవించింది. తరచూ ఆసుపత్రి సందర్శనల మధ్య కుటుంబ బాధ్యతలను సమతుల్యం చేస్తూ, చికిత్స ప్రక్రియ, భవిష్యత్తుపై ఉన్న అనిశ్చితి కారణంగా ఆమె నిరంతర ఆందోళనను ఎదుర్కొంది. కాలక్రమేణా, వైద్య చికిత్సతో పాటు మానసిక శ్రేయస్సుకూ సమాన ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అవసరమని ఆమె గ్రహించింది. దీంతో ఆమె ఒక పేషెంట్ సపోర్ట్ గ్రూప్‌లో చేరి, రోజువారీ జీవితంలో సరళమైన మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ పద్ధతులను అనుసరించడం ప్రారంభించింది. అలాగే, పునరావృత ప్రమాదాలు, తన జీవనశైలికి అనుగుణమైన చికిత్సా ఎంపికలపై తన ఆరోగ్య సంరక్షణ బృందంతో బహిరంగంగా చర్చించడం ద్వారా ఆమె స్పష్టతను, భరోసాను పొందింది. ఈ చర్యలు మీరాకు భావోద్వేగ స్థిరత్వాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించడంలో సహాయపడి, జీవితంలోని ఈ సవాలుతో కూడిన దశను మరింత ప్రశాంతతతో, దృఢత్వంతో ఎదుర్కొనే శక్తిని అందించాయి.
 
అధ్యయనాల ప్రకారం, రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న ప్రతి 10 మందిలో దాదాపు 4 మంది తమ చికిత్స ప్రయాణంలో ఏదో ఒక దశలో గణనీయమైన ఆందోళన లేదా నిస్పృహ లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. చికిత్సకు సంబంధించిన దుష్ప్రభావాలు, జీవనశైలిలో అంతరాయాలు, అనిశ్చితి భయం, క్యాన్సర్ పునరావృత ప్రమాదం మరియు జీవన నాణ్యతపై పడే ప్రభావం వంటి అంశాలు భావోద్వేగ ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతాయి. పరిశోధనలు చూపిస్తున్నదేమంటే, కీమోథెరపీ ముగిసే సమయానికి సగానికి పైగా రోగులు కొంత స్థాయి ఆందోళనను నివేదిస్తారు. ఇది క్యాన్సర్ సంరక్షణలో శారీరక చికిత్సతో పాటు మనస్సు, భావోద్వేగాలను కూడా సమగ్రంగా చూసే దృక్పథం ఎంత అవసరమో స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది.
 
డాక్టర్ ఎమ్ వంశీ కృష్ణ, డైరెక్టర్ మరియు హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్, మెడికల్ ఆంకాలజీ అండ్ హెమటాలజీ, AIG హాస్పిటల్స్ గచ్చిబౌలి హైదరాబాద్, ఇలా అన్నారు, రొమ్ము క్యాన్సర్ చికిత్సలు తరచుగా వెళ్లే ఆసుపత్రి సందర్శనల వలన జుట్టు రాలడం, శస్త్రచికిత్స మచ్చలు వంటి స్పష్టంగా కనిపించే శారీరక మార్పుల వరకు గణనీయమైన శారీరక, భావోద్వేగ భారం కలిగిస్తాయి. ఈ అనుభవాలు పునరావృతమయ్యే ప్రమాదం, రోజువారీ జీవన నాణ్యతపై ప్రభావం వంటి అంశాలపై ఆందోళన, భయాలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తాయి. అయితే, చికిత్సల్లో వచ్చిన ఆధునిక పురోగతులు ఈ భారాల్లో కొన్నింటిని తగ్గిస్తూ, రోగులు తమ మానసిక ఆరోగ్యానికి మరింత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. ఇదే సమయంలో, కౌన్సెలింగ్, పేషెంట్ సపోర్ట్ గ్రూపులు, మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ పద్ధతులు వంటి మద్దతు వనరులు ఈ ప్రయాణాన్ని ధైర్యంగా మరియు స్థిరంగా ఎదుర్కోవడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.
 
ప్రారంభ రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్నప్పుడు వారి మానసిక శ్రేయస్సును నిర్వహించడానికి ఇక్కడ ఐదు మార్గాలు ఉన్నాయి:
మీ మానసిక ఆరోగ్యానికి సరైన చికిత్సను ఎంచుకోండి: చికిత్స సమయంలో కీమోథెరపీ వంటి విధానాలు జుట్టు రాలడం వంటి దుష్ప్రభావాలను కలిగించవచ్చు, ఇవి మహిళలకు భావోద్వేగంగా కష్టంగా అనిపించవచ్చు. అందువల్ల, చికిత్సను ప్రారంభించే ముందు తమ శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక శ్రేయస్సుకు కూడా అనుకూలంగా ఉండే ఎంపికలపై వైద్యులతో ఓపెన్‌గా చర్చించడం ఎంతో ముఖ్యం. ప్రతి చికిత్స పునరావృత ప్రమాదాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది, అలాగే రోజువారీ జీవన నాణ్యతపై దాని ప్రభావం ఏమిటో తెలుసుకోవడం ద్వారా మహిళలు తమ చికిత్స ప్రయాణానికి మానసికంగా సిద్ధమవుతారు. ఈ అవగాహన భయం, అనిశ్చితిని తగ్గించడంలో, చికిత్సను మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కొనేందుకు సహాయపడుతుంది.
 
ముందస్తు చర్యలతో పునరావృత భయాన్ని అధిగమించండి: క్యాన్సర్ మళ్లీ వస్తుందనే భయం చాలా మందికి భారంగా అనిపించవచ్చు. అయితే ఆ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి అందుబాటులో ఉన్న అన్ని ఎంపికల గురించి, అధునాతన చికిత్సలతో సహా మీ వైద్యుడితో బహిరంగంగా చర్చించడం భవిష్యత్తుపై ఆశను పెంచుతుంది. లక్ష్య చికిత్సలు, ఇమ్యునోథెరపీలు వంటి ఆధునిక విధానాలు, సంప్రదాయ చికిత్సలతో పోలిస్తే పునరావృత ప్రమాదాన్ని దాదాపు 30% వరకు తగ్గించే సామర్థ్యాన్ని చూపిస్తున్నాయి.
 
అంతేకాకుండా, ఇవి సాధారణంగా డయేరియా లేదా అలసట వంటి దుష్ప్రభావాలు తక్కువగా ఉండేలా రూపొందించబడటం వల్ల రోజువారీ జీవితం ఎక్కువగా అంతరాయం పొందదు. ఈ అవగాహన మహిళలకు తమ చికిత్సపై నియంత్రణ భావనను ఇస్తుంది మరియు మరింత సానుకూలమైన, ఆశావహమైన దృక్పథంతో ముందుకు సాగేందుకు సహాయపడుతుంది.
 
మానసిక శ్రేయస్సు నిపుణుడి మద్దతు పొందండి: థెరపిస్ట్ లేదా కౌన్సిలర్‌తో మాట్లాడటం మీ భావోద్వేగ అవసరాలను మెరుగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. మానసిక ఆరోగ్య నిపుణులు భయాలు, అనిశ్చితులు మరియు భావోద్వేగ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనేందుకు ఉపయోగపడే సరళమైన కోపింగ్ పద్ధతులను నేర్పిస్తారు. వారు సురక్షితమైన, నమ్మకమైన వాతావరణాన్ని కల్పించడం ద్వారా మీ భావాలను స్వేచ్ఛగా వ్యక్తపరచడానికి అవకాశం ఇస్తారు.
 
సపోర్ట్ గ్రూపులతో కనెక్ట్ అవ్వండి: ఇలాంటి అనుభవాలను ఎదుర్కొంటున్న ఇతరులతో మాట్లాడటం ఒంటరిగా లేమనే భావనను కలిగిస్తుంది. మద్దతు సమూహాలు అనుభవాలను పంచుకోవడానికి, రోజువారీ సవాళ్లను ఎదుర్కొనే మార్గాలను నేర్చుకోవడానికి మరియు పరస్పర ప్రోత్సాహాన్ని పొందడానికి సహాయపడతాయి. ఈ విధమైన అనుసంధానం భావోద్వేగ బలం పెంచి, ప్రయాణాన్ని మరింత సులభంగా అనుభూతి చెందేలా చేస్తుంది.
 
మైండ్ఫుల్నెస్ మరియు ధ్యానం సాధన చేయండి: ధ్యానం, మైండ్ఫుల్నెస్ పద్ధతులు మనసును ప్రస్తుత క్షణంపై కేంద్రీకరించడంలో సహాయపడతాయి. ఇవి ఆందోళన, ఒత్తిడి వంటి భావాలను మెల్లగా శాంతింపజేస్తాయి. శ్వాసపై, శరీర భావాలపై లేదా చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా, భావోద్వేగ కలవరంలో కూడా ప్రశాంతతను అనుభవించవచ్చు. తేలికపాటి యోగా, సరళమైన శ్వాసాభ్యాసాలు వంటి రోజువారీ అలవాట్లు కఠినమైన సమయాల్లో మనసుకు ఉపశమనం కలిగించడంలో ఉపయోగపడతాయి.
 
ప్రారంభ దశ రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో పోరాడటం భావోద్వేగాల ఒడిదుడుకులతో నిండిన ఒక సవాలుతో కూడిన ప్రయాణం. కొన్ని రోజులు బలహీనంగా అనిపించడం, ఒక్కో రోజును ఒక్కో అడుగుగా ఎదుర్కోవడం పూర్తిగా సహజమే. ఈ పద్ధతులను అనుసరించడం ద్వారా మీరు మీ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోవచ్చు, ఒత్తిడిని సమర్థంగా నిర్వహించుకోవచ్చు, అలాగే ఈ ప్రయాణంలో దృఢత్వాన్ని అలవర్చుకోవచ్చు.

