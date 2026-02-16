సోమవారం, 16 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సిహెచ్
సోమవారం, 16 ఫిబ్రవరి 2026 (16:04 IST)

ప్రేమకు సరికొత్త భాష: శ్రద్ధను, ఉద్దేశాన్ని చాటిచెప్పే వాలెంటైన్స్ డే బహుమతులు

వాలెంటైన్స్ డే అంటే ఇప్పుడు కేవలం ఆర్భాటంగా జరుపుకోవడం లేదా ఒక రోజు మాత్రమే ఆనందించడం కాదు. నేడు, బహుమతులు ఇవ్వడం అనేది మరింత వ్యక్తిగతంగా, ఆలోచనాత్మకంగా, రోజువారీ శ్రద్ధను ప్రతిబింబించేలా మారుతోంది. కేవలం రొమాంటిక్ భాగస్వాములనే కాకుండా... స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, తమను తాము కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ప్రజలు అర్థవంతమైన, ఉపయోగకరమైన బహుమతుల కోసం చూస్తున్నారు. ఈ మార్పు... చాక్లెట్లు, పూల కంటే భిన్నమైన, ఆధునిక ప్రత్యామ్నాయాలకు తలుపులు తెరుస్తోంది.
 
ఈ క్రమంలో కాలిఫోర్నియా బాదం ఒక ఆలోచనాత్మక బహుమతి ఎంపికగా ఆవిర్భవించింది. అద్భుతమైన రుచికి తోడు రోజువారీ పోషణను ఇవి అందిస్తాయి. ఇవి మన దైనందిన జీవితంలో సహజంగా ఇమిడిపోతాయి. వాలెంటైన్స్ డే పూర్తయిన చాలా కాలం తర్వాత కూడా ఉపయోగపడే ఒక మంచి బహుమతిగా నిలుస్తాయి.
 
ప్రతి ఉదయం శ్రద్ధను చాటే బహుమతి
చిన్నచిన్న, స్థిరమైన అలవాట్లు తరచుగా పెద్ద మార్పును తీసుకువస్తాయి. ఉదయం సమయం ముందున్న రోజంతటికీ పునాది వేస్తుంది. ఉదయం దినచర్యలో కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులను చేర్చుకోవడం అనేది.. పోషణ పొందేందుకు, ఉల్లాసంగా ఉండేందుకు ఒక సులభమైన మార్గం. ప్రోటీన్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులతో సహా 15 ముఖ్యమైన పోషకాలతో నిండిన బాదంపప్పులు, మనకు సులభంగా రోజువారీ ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తాయి.
 
న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్ డైటెటిక్స్ రీజినల్ హెడ్ రితికా సమద్దర్ మాట్లాడుతూ, కాలిఫోర్నియా బాదంలో ఉండే ప్రోటీన్, డైటరీ ఫైబర్ కారణంగా, ప్రతిరోజూ ఉదయం వీటితో దినచర్యను ప్రారంభించమని నేను తరచుగా సిఫార్సు చేస్తాను. ముఖ్యంగా ఉదయం పూట వీటిని క్రమంతప్పకుండా తీసుకున్నప్పుడు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు మెరుగ్గా ఉండేలా బాదం మద్దతు ఇస్తుంది. ఫాస్టింగ్ ఇన్సులిన్ స్థాయిలను నిర్వహించడంలో సహాయపడుతుంది. అలాగే వీటిని తింటే కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది కాబట్టి బరువు నిర్వహణకు కూడా దోహదం చేస్తుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి మద్దతు ఇచ్చే ఒక సులభమైన అలవాటు అని అన్నారు.
 
న్యూట్రిషన్ మరియు వెల్నెస్ కన్సల్టెంట్ షీలా కృష్ణస్వామి జతచేస్తూ, నేటి రోజుల్లో శ్రేయస్సుకు మద్దతు ఇచ్చేదే అత్యుత్తమ ఆలోచనాత్మక బహుమతి. బాదంపప్పులు కచ్చితంగా అలాంటివే. ఇవి సహజంగానే పోషకాలతో నిండి ఉంటాయి. సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి, మన రోజువారీ దినచర్యలో, ముఖ్యంగా ఉదయం అలవాటుగా సులభంగా చేర్చుకోవచ్చు. వీటిలో ఉండే ప్రోటీన్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, కొన్ని విటమిన్లు, ఖనిజాలను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం, బరువు నిర్వహణ, చర్మ ఆరోగ్యానికి మద్దతు లభిస్తుంది. ఇది అత్యంత ఆచరణాత్మకమైన మార్గంలో శ్రద్ధను ప్రతిబింబించే బహుమతి అని పేర్కొన్నారు.
 
ప్రేమకు ఆధునిక వ్యక్తీకరణ - రుచి, నిగారింపు మరియు శ్రేయస్సు
పోషకాహారంతో పాటు, యువ వినియోగదారులు బహుమతులను స్వీయ-సంరక్షణ, అందంతో ఎక్కువగా ముడిపెడుతున్నారు. దీంతో వేడుకల సమయంలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎంపికలకు ప్రాధాన్యత పెరుగుతోంది.
 
బాలీవుడ్ నటి సోహా అలీ ఖాన్ తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటూ, వివిధ రకాల కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో కూడిన బాక్స్... వాలెంటైన్స్ డేకి అద్భుతమైన బహుమతిగా మారుతుంది. ఈ సహజమైన, పోషకాలతో కూడిన గింజలు చర్మ ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇవ్వడంతో సహా అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. బాదంలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్ ఇ(ఆల్ఫా-టోకోఫెరోల్) పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి వృద్ధాప్య ఛాయలను అడ్డుకునే లక్షణాలకు ప్రసిద్ధి చెందాయి. నిజానికి, బాదంపప్పులను క్రమం తప్పకుండా మీ డైట్‌లో చేర్చుకోవడం వల్ల చర్మ ఆకృతి  మెరుగుపడుతుంది. అలాగే, యూవీబీ (UVB) కాంతిని తట్టుకునే చర్మ సామర్థ్యానికి మద్దతు ఇస్తుంది అని వివరించారు.
 
బహుమతులు ఇవ్వడం నుండి రోజువారీ అలవాట్ల వరకు...
బహుముఖ ప్రయోజనాలు మరియు అన్ని సందర్భాలలో ఆస్వాదించగలిగే సామర్థ్యంతో... కాలిఫోర్నియా బాదం అనేది బహుమతులు ఇచ్చే విధానంలో వస్తున్న మార్పును సూచిస్తోంది. ఇది ఒకరోజు ఆనందం నుండి రోజువారీ శ్రేయస్సు వైపు మారుతున్న ట్రెండ్‌ను ప్రతిబింబిస్తోంది. ప్రీమియం బాక్సులలో బహుమతిగా ఇచ్చినా, అల్పాహారంలో చేర్చుకున్నా లేదా ఇంట్లో ఉదయం పూట సరళమైన దినచర్యగా పంచుకున్నా... ప్రేమను వ్యక్తీకరించడానికి బాదం ఒక ఆధునిక, అర్థవంతమైన మార్గాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. 
 
కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులు సహజమైన, ఆరోగ్యకరమైన మరియు నాణ్యమైన ఆహారం. కాలిఫోర్నియాలోని 7,600 మందికి పైగా బాదం రైతులు మరియు ప్రాసెసర్‌ల తరఫున 'కాలిఫోర్నియా బాదం బోర్డ్' పనిచేస్తుంది. వీరిలో చాలా వరకు తరతరాలుగా వస్తున్న కుటుంబ వ్యాపారాలే ఉన్నాయి. ఈ బోర్డు తన పరిశోధన ఆధారిత విధానం ద్వారా మార్కెటింగ్, వ్యవసాయం మరియు ఉత్పత్తికి సంబంధించిన అన్ని విభాగాల్లో బాదంపప్పులను విస్తృతంగా ప్రోత్సహిస్తుంది. 1950లో స్థాపితమై, కాలిఫోర్నియాలోని 'మోడెస్టో' కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఈ బాదం బోర్డ్ ఒక లాభాపేక్ష లేని సంస్థ. ఇది 'యునైటెడ్ స్టేట్స్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్' పర్యవేక్షణలో... రైతులు రూపొందించిన ఫెడరల్ మార్కెటింగ్ ఆర్డర్‌ను నిర్వహిస్తుంది.

ఈవీ ట్రాన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్‌గా సీబీఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ, రాజకీయాలకు గుడ్ బై?

ఈవీ ట్రాన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్‌గా సీబీఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ, రాజకీయాలకు గుడ్ బై?సీబీఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ మేఘా ఇంజినీరింగ్ సంస్థ ఈవీట్రాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆపరేషన్స్ ఉపాధ్యక్షులుగా నియమితులయ్యారు. లక్ష్మీనారాయణ విద్యార్థిగా మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ చదివారు. ఎంటెక్ కోర్సును మద్రాసు ఐఐటీలో చదివారు. ఆ తర్వాత ఐపీఎస్ సాధించారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఈవీ ట్రాన్స్ వైస్ ప్రెసిడెట్ బాధ్యతలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ సంస్థ విద్యుత్తు బస్సులకు అవసరమైన ఛార్జింగ్ వ్యవస్థలను నిర్వహిస్తుంది. ఈ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో 900కి పైగా బస్సులు నడుస్తున్నాయి.

Rain forecast: అల్పపీడనాలు- ఫిబ్రవరి 19కి తర్వాత తెలుగు రాష్ట్రాలకు అలెర్ట్

Rain forecast: అల్పపీడనాలు- ఫిబ్రవరి 19కి తర్వాత తెలుగు రాష్ట్రాలకు అలెర్ట్ఫిబ్రవరిలో వాతావరణంలో మార్పు వస్తుంది. ఒకవైపు ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతూ వేసవి వచ్చేస్తుందని హెచ్చరిస్తుంటే.. మరోవైపు వాతావరణ శాఖ ఐఎండీ.. ఈ నెలలోనే రెండు అల్పపీడనాలు ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. ఇందులో మొదటి అల్పపీడనం నేడు లేదా రేపు అంటే ఫిబ్రవరి 17న దక్షిణ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనుండగా, రెండోది 19వ తేదీ తర్వాత ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు అనుకూలంగా ఉండటం వల్లే ఇలా అరుదైన రీతిలో అల్పపీడనాలు ఏర్పడుతున్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

రాజస్థాన్‌లో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం - కాలి బూడిదైన ఏడుగురు.. క్రాకర్స్ వల్లే?

రాజస్థాన్‌లో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం - కాలి బూడిదైన ఏడుగురు.. క్రాకర్స్ వల్లే?రాజస్థాన్‌లో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో ఏడుగురు సజీవదహనం అయ్యారు. ఖైర్తాల్-తిజారా జిల్లాలోని భివాడిలో కుక్షేరా పారిశ్రామిక వాడలో అక్రమ టపాసుల కర్మాగారంలో ఈ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. మొదట ఇది బట్టల ఫ్యాక్టరీ అని, బాయిలర్ పేలిందని భావించినప్పటికీ.. లోపల గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అక్రమంగా టపాసులు తయారు చేస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. పోలీసుల పెట్రోలింగ్ సమయంలో మంటలు కనిపించడంతో వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

శీతాకాలానికి బైబై.. తెలంగాణలో పెరిగిన గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు

శీతాకాలానికి బైబై.. తెలంగాణలో పెరిగిన గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలుమూడు నెలలకు పైగా కొనసాగిన శీతాకాల పరిస్థితుల నుండి పూర్తిగా విరామం తీసుకుని, తెలంగాణలో కనిష్ట, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం ప్రారంభించాయి. హైదరాబాద్‌లోని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తెలంగాణలోని అన్ని ప్రాంతాలలో స్పష్టమైన ఉష్ణోగ్రతలలో స్థిరమైన పెరుగుదలను సూచించింది.

అమరావతిలో మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్ గేట్స్, బాబుతో భేటీ

అమరావతిలో మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్ గేట్స్, బాబుతో భేటీఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజా రాజధాని అమరావతికి మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్ గేట్స్ వచ్చారు. ఆయన గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి నేరుగా అమరావతిలోని ఏపీ సచివాలయానికి వెళ్లారు. అక్కడ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఇతర సహచర మంత్రులు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. గేట్స్ ఫౌండేషన్ తో కలిసి పనిచేయగల ప్రాజెక్టులతో పాటు ఐటీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన పలు విషయాలపై చర్చించనున్నట్లు సమాచారం.

డానీ ఫస్ట్ లుక్‌ను గమనిస్తే ఎలా ఉండబోతోందో అర్థం అవుతోంది

డానీ ఫస్ట్ లుక్‌ను గమనిస్తే ఎలా ఉండబోతోందో అర్థం అవుతోందికొల్లి గోపాల కృష్ణ సమర్పణలో రిజ్వాన్ ఎంటర్టైన్మెంట్, కళ్యాణ్‌జి గోగణ పిక్చర్స్ బ్యానర్ల మీద కళ్యాణ్‌జి గోగణ తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘డానీ’. ఉపశీర్షిక వెల్కమ్ టు లవ్ జంగిల్. ఈ సినిమాలో ఆశీష్ గాంధీ హీరోగా నటించాడు. ఈ చిత్రాన్ని రిజ్వాన్, కుషి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్‌ను ఇచ్చారు.

Shivani Nagaram: కథలో దిబెస్ట్‌ పిక్‌ చేసుకుంటున్నాను : శివానీ నగరం

Shivani Nagaram: కథలో దిబెస్ట్‌ పిక్‌ చేసుకుంటున్నాను : శివానీ నగరంఇటీవల లిటిల్‌హార్ట్స్‌, రాజు వెడ్స్‌ రాంబాయి, ఈషా వంటి బ్లాక్‌బస్టర్స్‌ చిత్రాలను అందించిన బన్నీవాస్‌, వంశీ నందిపాటిల సక్సెస్‌ఫుల్‌ ద్వయం తాజాగా నందిపాటి ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ బ్యానర్స్ పై ‘హే బలవంత్‌' ( హే భగవాన్‌ చిత్రం టైటిల్‌ మార్పు) అనే ఫుల్‌లెంగ్త్‌ అవుట్‌ అండ్‌ అవుట్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు.

2 రోజుల్లో వరల్డ్ వైడ్ 3.96 కోట్ల వసూళ్లు దక్కించుకున్న కపుల్ ఫ్రెండ్లీ

2 రోజుల్లో వరల్డ్ వైడ్ 3.96 కోట్ల వసూళ్లు దక్కించుకున్న కపుల్ ఫ్రెండ్లీసంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి జంటగా నటించిన "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" సినిమా రీసెంట్ గా థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చి సూపర్ హిట్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటోంది. యూత్, ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ ఆదరణతో ఈ సినిమా ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఈ సినిమాకు 2 రోజుల్లో వరల్డ్ వైడ్ 3.96 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ వసూళ్లు రావడం విశేషం. హార్ట్ టచింగ్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీగా తెరకెక్కిన "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" మూవీ అందరి ప్రశంసలతో బాక్సాఫీస్ వద్ద సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది.

Allu Sneha Reddy,: ఆటోపై అల్లు అర్జున్ పేరును చూపించడం గర్వకారణం : అల్లు స్నేహ రెడ్డి

Allu Sneha Reddy,: ఆటోపై అల్లు అర్జున్ పేరును చూపించడం గర్వకారణం : అల్లు స్నేహ రెడ్డిఅల్లు స్నేహ రెడ్డి నటుడు అల్లు అర్జున్‌ను వివాహం చేసుకుని 15 సంవత్సరాలు అయింది, కానీ వారి మధ్య ప్రేమ కొంచెం కూడా తగ్గలేదు. ఆమె తన భర్త గురించి చాలా గర్వంగా ఉంది, ఒక ఆటోవాల తమ వాహనంపై అల్లు అర్జున్ పేరు రాసినప్పుడు ఆమె చూపించింది. స్నేహ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలలో ఇలా ప్రదర్శిస్తుండటం అభిమానులు ముద్దుగా భావించారు.

Mani Ratnam: తు యా మైన్ చిత్రంపై మణిరత్నం ప్రశంసల జల్లు

Mani Ratnam: తు యా మైన్ చిత్రంపై మణిరత్నం ప్రశంసల జల్లుప్రముఖ దర్శకుడు బిజోయ్ నంబియార్ తెరకెక్కించిన సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 'తు యా మైన్' ఇటీవల విడుదలై ప్రేక్షకుల నుండి, విమర్శకుల నుండి విశేష స్పందనను రాబడుతోంది. శనయ కపూర్, ఆదర్శ్ గౌరవ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం, తనదైన ఉత్కంఠభరితమైన కథనంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది.
