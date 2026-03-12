డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనం

టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు.
ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది. ఈ బృందంలో డాక్టర్ సంజయ్ కల్రా, డాక్టర్ వి. మోహన్, డాక్టర్ అతుల్ ధింగ్రా, డాక్టర్ దీప్ దత్తా, డాక్టర్ దినేష్ ఖుల్లార్, డాక్టర్ జ్యోతిదేవ్ కేశవదేవ్, డాక్టర్ కెడి మోడీ, డాక్టర్ మనాష్ పి.బరువా, డాక్టర్ నితిన్ కపూర్, డాక్టర్ ప్రమీలా కల్రా, డాక్టర్ షెహ్లా షేక్, డాక్టర్ చిన్న నాయర్ ఉన్నారు. ICRAS సాధనం ముందస్తు రిస్క్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ద్వారా, ఆరోగ్య ఫలితాలను మెరుగుపరచడం, T2DM సంబంధిత సమస్యలను తగ్గించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ప్రస్తుతం 101 మిలియన్ల మంది డయాబెటిస్తో జీవిస్తున్న భారతదేశాన్ని తరచుగా ప్రపంచ డయాబెటిస్ రాజధానిగా పేర్కొంటారు. టైప్ 2 డయాబెటిస్తో సంబంధం ఉన్న గుండె, మూత్రపిండాల సమస్యలు అత్యంత సాధారణ, తీవ్రమైన సమస్యలలో ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితులు, ముందస్తు ప్రమాద అంచనాను మరింత కీలకంగా చేస్తాయి.
డాక్టర్ కార్తీక్ పీతాంబరన్, మెడికల్ డైరెక్టర్, అబోట్ ఇండియా ఇలా అన్నారు, మొత్తం ఆరోగ్య సంరక్షణ పర్యావరణ వ్యవస్థలో డయాబెటిస్ కేర్ డెలివరీని మార్చడానికి అబోట్ కట్టుబడి ఉంది. ఈ దిశలో, తగిన రోగి పరీక్షలకు మద్దతు ఇవ్వడం మరియు క్లినికల్ ఫలితాలను మెరుగుపరచడం కోసం, అబోట్ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో భాగస్వామ్యం కొనసాగిస్తోంది. ICRAS సాధనం డయాబెటిక్ రోగుల్లో, డయాబెటిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ (DKD), కోరోనరీ హార్ట్ డిసీజ్ (CHD), మేజర్ అడ్వర్స్ కార్డియోవాస్కులర్ ఈవెంట్స్ (MACE) అభివృద్ధి చెందే సంభావ్యతను వైద్యులు అంచనా వేయడానికి రూపొందించబడింది. సకాలంలో క్లినికల్ నిర్ణయం తీసుకోవడం, సాక్ష్యం ఆధారిత అభ్యాసానికి మద్దతు ఇవ్వడం, మొత్తం రోగి అంచనాను బలోపేతం చేయగల సామర్థ్యం ఈ సాధనాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రభావవంతంగా చేస్తుంది.
ICRAS సాధనం టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో మూత్రపిండాల వ్యాధి, గుండె జబ్బులు, ప్రధాన గుండె సంబంధిత సంఘటనలకు ప్రత్యేక ప్రమాద స్కోర్లు రూపొందించడానికి, కీలక వైద్య పరీక్ష ఫలితాలు, జీవనశైలి కారకాలు వంటి ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సూచికలను ఒకచోట సమీకరించింది. ఇది లింగ-నిర్దిష్ట వ్యత్యాసాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. ప్రతి డయాబెటిక్ రోగికి గుండె, మూత్రపిండాల సమస్యల అభివృద్ధి ప్రమాదాన్ని స్పష్టంగా, వ్యక్తిగతీకరించిన సారాంశంగా అందిస్తుంది. గోప్యతను కాపాడుతూ, వెబ్ ఆధారిత ఈ సాధనం ఎటువంటి వ్యక్తిగత రోగి లేదా వైద్య సమాచారాన్ని సంగ్రహించదు, అన్ని అంచనాలు పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉంటాయి.
డాక్టర్ కె.డి మోడీ, ఎండోక్రినాలజిస్ట్, కేర్ హాస్పిటల్స్, హైదరాబాద్, అధిక రక్త చక్కెర, అధిక బరువు, ఇతర ఆరోగ్య పరిస్థితులు, రోజువారీ జీవనశైలి అలవాట్ల కలయిక కారణంగా, డయాబెటిస్ సమస్యలు తరచుగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. కాలక్రమేణా, ఈ కారకాలు గుండె, మూత్రపిండాలపై అదనపు ఒత్తిడిని సృష్టిస్తాయి. ఇవి టైప్ 2 డయాబెటిస్లో ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యే అవయవాలు. T2DM ఉన్నవారిలో దాదాపు మూడింట ఒకవంతు గుండె జబ్బులు ఎదుర్కొంటారు. దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండ వ్యాధి(CKD) 40% T2DM రోగులను ప్రభావితం చేస్తుంది. సవాలు ఏమిటంటే, ఈ సమస్యలు ప్రారంభ దశలో ఎక్కువగా లక్షణాలు చూపించవు, అందువల్ల రోగులు ఎక్కువగా ఆరోగ్యంగా అనుభూతి చెందుతారు. ముందస్తు ప్రమాద అంచనాలు వైద్యులను సమస్యలను త్వరగా గుర్తించడానికి, అవి తీవ్రమైన దశకు చేరే ముందు సకాలంలో చర్య తీసుకోవడానికి సహాయపడతాయి.
అధిక ప్రమాదం ఉన్న వ్యక్తులను ముందుగానే గుర్తించడం వైద్యులకు అర్ధవంతమైన, వ్యక్తిగతీకరించిన సంరక్షణ వ్యూహాలను రూపొందించడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది. సకాలంలో, లక్ష్యంగా చేసుకున్న చికిత్సలు తీవ్రమైన గుండె, మూత్రపిండ సమస్యలను తగ్గించవచ్చు లేదా నిరోధించవచ్చు, తద్వారా డయాబెటిస్తో నివసించే వ్యక్తులు ఎక్కువ కాలం ఆరోగ్యంగా జీవించేందుకు సహాయపడతాయి.