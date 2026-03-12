గురువారం, 12 మార్చి 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: గురువారం, 12 మార్చి 2026 (20:05 IST)

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనం

Type 2 Diabetes
టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్‌కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు.
 
ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది. ఈ బృందంలో డాక్టర్ సంజయ్ కల్రా, డాక్టర్ వి. మోహన్, డాక్టర్ అతుల్ ధింగ్రా, డాక్టర్ దీప్ దత్తా, డాక్టర్ దినేష్ ఖుల్లార్, డాక్టర్ జ్యోతిదేవ్ కేశవదేవ్, డాక్టర్ కెడి మోడీ, డాక్టర్ మనాష్ పి.బరువా, డాక్టర్ నితిన్ కపూర్, డాక్టర్ ప్రమీలా కల్రా, డాక్టర్ షెహ్లా షేక్, డాక్టర్ చిన్న నాయర్ ఉన్నారు. ICRAS సాధనం ముందస్తు రిస్క్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ద్వారా, ఆరోగ్య ఫలితాలను మెరుగుపరచడం, T2DM సంబంధిత సమస్యలను తగ్గించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
ప్రస్తుతం 101 మిలియన్ల మంది డయాబెటిస్‌తో జీవిస్తున్న భారతదేశాన్ని తరచుగా ప్రపంచ డయాబెటిస్ రాజధానిగా పేర్కొంటారు. టైప్ 2 డయాబెటిస్‌తో సంబంధం ఉన్న గుండె, మూత్రపిండాల సమస్యలు అత్యంత సాధారణ, తీవ్రమైన సమస్యలలో ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితులు, ముందస్తు ప్రమాద అంచనాను మరింత కీలకంగా చేస్తాయి.
 
డాక్టర్ కార్తీక్ పీతాంబరన్, మెడికల్ డైరెక్టర్, అబోట్ ఇండియా ఇలా అన్నారు, మొత్తం ఆరోగ్య సంరక్షణ పర్యావరణ వ్యవస్థలో డయాబెటిస్ కేర్ డెలివరీని మార్చడానికి అబోట్ కట్టుబడి ఉంది. ఈ దిశలో, తగిన రోగి పరీక్షలకు మద్దతు ఇవ్వడం మరియు క్లినికల్ ఫలితాలను మెరుగుపరచడం కోసం, అబోట్ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో భాగస్వామ్యం కొనసాగిస్తోంది. ICRAS సాధనం డయాబెటిక్ రోగుల్లో, డయాబెటిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ (DKD), కోరోనరీ హార్ట్ డిసీజ్ (CHD), మేజర్ అడ్వర్స్ కార్డియోవాస్కులర్ ఈవెంట్స్ (MACE) అభివృద్ధి చెందే సంభావ్యతను వైద్యులు అంచనా వేయడానికి రూపొందించబడింది. సకాలంలో క్లినికల్ నిర్ణయం తీసుకోవడం, సాక్ష్యం ఆధారిత అభ్యాసానికి మద్దతు ఇవ్వడం, మొత్తం రోగి అంచనాను బలోపేతం చేయగల సామర్థ్యం ఈ సాధనాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రభావవంతంగా చేస్తుంది.
 
ICRAS సాధనం టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో మూత్రపిండాల వ్యాధి, గుండె జబ్బులు, ప్రధాన గుండె సంబంధిత సంఘటనలకు ప్రత్యేక ప్రమాద స్కోర్లు రూపొందించడానికి, కీలక వైద్య పరీక్ష ఫలితాలు, జీవనశైలి కారకాలు వంటి ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సూచికలను ఒకచోట సమీకరించింది. ఇది లింగ-నిర్దిష్ట వ్యత్యాసాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. ప్రతి డయాబెటిక్ రోగికి గుండె, మూత్రపిండాల సమస్యల అభివృద్ధి ప్రమాదాన్ని స్పష్టంగా, వ్యక్తిగతీకరించిన సారాంశంగా అందిస్తుంది. గోప్యతను కాపాడుతూ, వెబ్ ఆధారిత ఈ సాధనం ఎటువంటి వ్యక్తిగత రోగి లేదా వైద్య సమాచారాన్ని సంగ్రహించదు, అన్ని అంచనాలు పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉంటాయి.
 
డాక్టర్ కె.డి మోడీ, ఎండోక్రినాలజిస్ట్, కేర్ హాస్పిటల్స్, హైదరాబాద్, అధిక రక్త చక్కెర, అధిక బరువు, ఇతర ఆరోగ్య పరిస్థితులు, రోజువారీ జీవనశైలి అలవాట్ల కలయిక కారణంగా, డయాబెటిస్ సమస్యలు తరచుగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. కాలక్రమేణా, ఈ కారకాలు గుండె, మూత్రపిండాలపై అదనపు ఒత్తిడిని సృష్టిస్తాయి. ఇవి టైప్ 2 డయాబెటిస్‌లో ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యే అవయవాలు. T2DM ఉన్నవారిలో దాదాపు మూడింట ఒకవంతు గుండె జబ్బులు ఎదుర్కొంటారు. దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండ వ్యాధి(CKD) 40% T2DM రోగులను ప్రభావితం చేస్తుంది. సవాలు ఏమిటంటే, ఈ సమస్యలు ప్రారంభ దశలో ఎక్కువగా లక్షణాలు చూపించవు, అందువల్ల రోగులు ఎక్కువగా ఆరోగ్యంగా అనుభూతి చెందుతారు. ముందస్తు ప్రమాద అంచనాలు వైద్యులను సమస్యలను త్వరగా గుర్తించడానికి, అవి తీవ్రమైన దశకు చేరే ముందు సకాలంలో చర్య తీసుకోవడానికి సహాయపడతాయి.
 
అధిక ప్రమాదం ఉన్న వ్యక్తులను ముందుగానే గుర్తించడం వైద్యులకు అర్ధవంతమైన, వ్యక్తిగతీకరించిన సంరక్షణ వ్యూహాలను రూపొందించడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది. సకాలంలో, లక్ష్యంగా చేసుకున్న చికిత్సలు తీవ్రమైన గుండె, మూత్రపిండ సమస్యలను తగ్గించవచ్చు లేదా నిరోధించవచ్చు, తద్వారా డయాబెటిస్‌తో నివసించే వ్యక్తులు ఎక్కువ కాలం ఆరోగ్యంగా జీవించేందుకు సహాయపడతాయి.

ఇద్దరు కుమార్తెలను బావిలోకి విసిరేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్న మహిళ

ఇద్దరు కుమార్తెలను బావిలోకి విసిరేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్న మహిళతెలంగాణలో ఓ మహిళ తన పిల్లలను బావిలో పడేసింది. ఆపై తాను కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ ఘటన తెలంగాణ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని భూత్పూర్, యెల్కిచర్ల గ్రామంలో జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. జంగమ్మ (42) తన ఇద్దరు కుమార్తెలు, కొడుకుతో కలిసి వ్యవసాయ పొలంలోని బావి దగ్గరకు వచ్చింది. ఆమె 15 ఏళ్ల జ్యోతి, 13 ఏళ్ల శైలజలను బావిలోకి విసిరి, ఆ తర్వాత తాను ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.

Liquor Scam: ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసు- కవితకు సీబీఐ నోటీసులు

Liquor Scam: ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసు- కవితకు సీబీఐ నోటీసులుఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసుకు సంబంధించి తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కె. కవితకు గురువారం సీబీఐ అధికారులు ఢిల్లీ హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేశారు. బంజారాహిల్స్‌లోని ఆమె నివాసానికి సీబీఐ అధికారుల బృందం వచ్చి సమన్లు ​​జారీ చేసింది. కవితతో పాటు, వ్యాపారవేత్తలు, అరుణ్ రామచంద్ర పిళ్లై, అభిషేక్ బోయిన్‌పల్లి, శరత్ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాస్ రెడ్డిలకు సమన్లు ​​అందాయి.

చెన్నైలో వంట గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత.. హాస్టల్స్ మూసివేత.. నో ఆమ్లెట్.. ఒకే చట్నీ.. ఆ పొయ్యిలతో..?

చెన్నైలో వంట గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత.. హాస్టల్స్ మూసివేత.. నో ఆమ్లెట్.. ఒకే చట్నీ.. ఆ పొయ్యిలతో..?తమిళనాడు రాజధాని చెన్నై నగరంలో వంట గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత రోజువారీ జీవితాన్ని దెబ్బతీస్తోంది. దీని వలన అనేక రెస్టారెంట్లు, బేకరీలు, టీ దుకాణాలు తమ కార్యకలాపాలను తగ్గించుకోవాల్సి వస్తోంది. వేరు మార్గం లేక కట్టెలు, విద్యుత్ పొయ్యిలు వంటి ప్రత్యామ్నాయ వంట పద్ధతులకు మారాల్సి వస్తోంది. ఈ సంక్షోభం వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్లకే పరిమితం కాలేదు. గృహ వంట గ్యాస్ సరఫరా కూడా ప్రభావితమైంది. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ కారణంగా ఏర్పడిన ఇంధన సరఫరా గొలుసులలో అంతరాయాలు ఈ కొరతకు కారణమని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

కష్టకాలంలో బంగ్లాదేశ్‌కు భారత్ చేయూత.. షేక్ హసీనా పైప్‌లైన్ నుంచి 5,000 టన్నుల డీజిల్‌ సరఫరా

కష్టకాలంలో బంగ్లాదేశ్‌కు భారత్ చేయూత.. షేక్ హసీనా పైప్‌లైన్ నుంచి 5,000 టన్నుల డీజిల్‌ సరఫరాభారత్‌పై బంగ్లాదేశ్ రెచ్చగొట్టే చర్యలు.. ఆ దేశంలో నివసిస్తున్న హిందువులపై దురాగతాలకు పాల్పడినప్పటికీ.. భారతదేశం ఢాకాకు రక్షకుడిగా ముందుకు వచ్చింది. ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ఏర్పడిన ప్రపంచ ఇంధన సంక్షోభం మధ్య భారతదేశం బంగ్లాదేశ్‌కు 5,000 టన్నుల డీజిల్‌ను సరఫరా చేసింది. మాజీ ప్రధాన మంత్రి షేక్ హసీనా హయాంలో నిర్మించిన అదే పైప్‌లైన్ ద్వారా ఈ డీజల్ పంపబడటం గమనార్హం. భారత ఆధిపత్యానికి చిహ్నంగా జమాత్, బిఎన్‌పి విమర్శించిన అదే పైప్‌లైన్ ఇది. షేక్ హసీనాను భారతీయ ఏజెంట్ అని కూడా పిలుస్తారు. దేశాన్ని అమ్మేశారని ఆరోపించారు.

ఇరాన్ నుంచి భారత్‌కు విద్యార్థులు.. ఖతార్ నుండి ఢిల్లీకి 177 మంది భారతీయులు

ఇరాన్ నుంచి భారత్‌కు విద్యార్థులు.. ఖతార్ నుండి ఢిల్లీకి 177 మంది భారతీయులుఇరాన్‌లో చదువుతున్న భారతీయ విద్యార్థులు పెరుగుతున్న భద్రతా సమస్యల మధ్య ఆ దేశం విడిచి రావడానికి ఏర్పాట్లు ప్రారంభించారు. ఇందులో మొదటి బ్యాచ్ గురువారం అర్మేనియా సరిహద్దుకు బయలుదేరే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులతో పంచుకున్న సమాచారం ప్రకారం, టెహ్రాన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, ఇరాన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, షాహిద్ బెహెష్టి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్‌లో చేరిన వారికి అర్మేనియా లేదా అజర్‌బైజాన్ ద్వారా రెండు తరలింపు మార్గాలు అందించబడ్డాయి.

Youth: కిరణ్ అబ్బవరం ఆవిష్కరించిన యూత్ మూవీ ఫస్ట్ లుక్

Youth: కిరణ్ అబ్బవరం ఆవిష్కరించిన యూత్ మూవీ ఫస్ట్ లుక్కెన్ కరునాస్, అనిష్మ అనిల్ కుమార్, దేవదర్శిని చేతన్, సూరజ్ వెంజరముడు, ప్రియాన్షి యాదవ్, మీనాక్షి దినేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న తమిళ మూవీ "యూత్". ఈ చిత్రాన్ని ఇదే పేరుతో ఈ2సీ బ్యానర్ పై తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు హౌస్ ఫుల్ వినీత్, సందీప్. ఈ చిత్రానికి కెన్ కరునాస్ అండ్ గ్యాంగ్ దర్శకత్వం వహించారు. త్వరలోనే "యూత్" మూవీ తెలుగులో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

Peddi in Dolby : డాల్బీ సినిమాస్ ఫార్మెట్‌లో పెద్ది రిలీజ్ కు సిద్ధం

Peddi in Dolby : డాల్బీ సినిమాస్ ఫార్మెట్‌లో పెద్ది రిలీజ్ కు సిద్ధంప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఈ చిత్రం మరో ప్రత్యేకతను సొంతం చేసుకుంది. ఈ చిత్రం అత్యాధునిక డాల్బీ సినిమాస్ ఫార్మెట్‌లో కూడా విడుదల కానుంది. రామ్ చరణ్ మాస్ రగ్గడ్ అవతార్‌ను డాల్బీ సినిమాస్ ఫార్మెట్‌ లో చూడడం ప్రేక్షకులకు మరింత గ్రాండ్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించనుంది. పెద్ది వంటి భారీ యాక్షన్, ఎమోషన్ కలిగిన సినిమాను డాల్బీ సినిమాస్ లో చూడడం ప్రేక్షకులకు పూర్తిగా లీనమయ్యే అనుభూతిని ఇవ్వనుంది.

Rashi khanna: రెండువేల మందితో పవన్ కళ్యాణ్ డ్యాన్స్ కి చప్పట్లు, ఈలలతో దద్దరిల్లిపోయింది

Rashi khanna: రెండువేల మందితో పవన్ కళ్యాణ్ డ్యాన్స్ కి చప్పట్లు, ఈలలతో దద్దరిల్లిపోయింది'గబ్బర్ సింగ్' వంటి సంచలన విజయం తరువాత పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, కల్ట్ కెప్టెన్ హరీష్ శంకర్ కలయికలో వస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాపై అంచనాలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన ప్రతి పాట, టీజర్ ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందనను అందుకున్నాయి.

Naga Chaitanya: వృషకర్మ స్టన్స్ కోసం నాగ చైతన్య కొత్త BTS స్టిల్స్ రిలీజ్

Naga Chaitanya: వృషకర్మ స్టన్స్ కోసం నాగ చైతన్య కొత్త BTS స్టిల్స్ రిలీజ్ఇటీవల విడుదలైన 'వృషకర్మ' గ్లింప్స్ అన్ని ప్లాట్‌ఫామ్‌లు, ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన స్పందనను పొందింది. వెంటనే వైరల్ అయ్యి భారీ సంచలనాన్ని సృష్టిస్తోంది. ఇంటెన్స్ విజువల్స్, పవర్ ఫుల్ వరల్డ్ బిల్డింగ్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి, సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచాయి.

డబ్బు – కుటుంబం – ఆధునిక ఆశయాల నేపథ్యంతో కార్మేని సెల్వం టీజర్

డబ్బు – కుటుంబం – ఆధునిక ఆశయాల నేపథ్యంతో కార్మేని సెల్వం టీజర్సముద్రఖని ప్రధాన పాత్రలో గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్న చిత్రం కార్మేని సెల్వం. లక్ష్మీ ప్రియా, అభినయ, కార్తిక్ కుమార్, బడవ గోపీ, కోతండం, కరణ్ చక్రవర్తి, శంకర నారాయణ్ వి, హరిత పరాకోడ్ ఇతర పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 3న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా థియేట్రికల్ రిలీజ్ కాబోతుంది. ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రం థియేటర్స్ లోకి రాబోతుంది.
