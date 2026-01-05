మంగళవారం, 6 జనవరి 2026
ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే రాగులతో చేసిన రొట్టెలు తినకుండా వుండరు

Raagi rotis
కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో
చిరుధాన్యాలలో రాగులకి మంచి పేరు ఉంది. రాగులు శరీరానికి మంచి బలాన్ని ఇస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. రాగి పిండిని చిన్నపిల్లలకు కూడా ఆహారంగా పెడతారు. రాగి జావ, రాగి సంగటి, రాగి దోశ, రాగి లడ్డు, రాగి రొట్టె ఇలా ఏ విధంగానైనా మనం వీటిని తీసుకోవచ్చు. వీటి ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
రాగి పిండిని జావగా చేసుకుని, పాలతో లేదా మజ్జిగతో కలిపి సేవిస్తే ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు.
డ్రైఫ్రూట్స్‌లో ఉన్న అనేక గుణాలు ఒక్క రాగులలో ఉన్నాయంటే ఎంత మాత్రం ఆశ్చర్యం లేదు.
రాగి రొట్టెలు తింటుంటే అందులోని కాల్షియం, ఐరన్, ఇతర ఖనిజాల వల్ల ఇవి ఎముకలకు, కండరాలకు బలాన్నిస్తాయి.
ఎసిడిటీ, గ్యాస్‌తో బాధపడేవారికి రాగి జావ అధ్బుత ఔషధం.
రాగులలో కాల్షియంతో పాటు ఫైబర్ వుండటం వల్ల మలబద్దకం, అజీర్ణ సమస్యలు దరిచేరవు.
బాలింతలు రాగితో చేసిన లడ్డూలు తింటే పాలు పడతాయి.
రక్తహీనత సమస్య నిరోధించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి రాగులు ఎంతో దోహదపడతాయి. 
డయాబెటీస్, బీపీ, అలసట, ఊబకాయం, అతి ఆకలి వంటి దీర్ఘ వ్యాధులను కూడా ఈ రాగులు నివారిస్తాయి.

నన్ను సంతోషపెట్టడం భారతదేశానికి చాలా ముఖ్యం, లేదంటే?: ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

నన్ను సంతోషపెట్టడం భారతదేశానికి చాలా ముఖ్యం, లేదంటే?: ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలుఅమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మళ్లీ భారతదేశం పైన టారిఫ్‌లు పెంచుతానంటూ వ్యాఖ్యానించారు. తనను సంతోషపెట్టకపోతే భారతదేశం మరోసారి టారిఫ్ ల పెరుగుదలను చవిచూస్తుందంటూ హెచ్చరించాడు. రష్యా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్న ఆయిల్ విషయంలో భారతదేశం తాము చెప్పినట్లు వినకపోతే భారతదేశ ఉత్పత్తుల పైన మరోసారి టారిఫ్ లను పెంచాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. కాగా ఇప్పటికే భారతదేశ ఉత్పత్తులపై 50 శాతం టారిఫ్ విధించిన సంగతి తెలిసిందే. తనను సంతోషపెట్టడం ప్రధాని మోడికి బాగా తెలుసుననీ, కనుక ఆ ప్రకారం చేస్తారని తను ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.

viral video మా అమ్మాయి డాక్టర్, పెళ్లి చేద్దామని అబ్బాయిల్ని చూస్తుంటే అంతా అంకుల్స్‌లా వుంటున్నారు

viral video మా అమ్మాయి డాక్టర్, పెళ్లి చేద్దామని అబ్బాయిల్ని చూస్తుంటే అంతా అంకుల్స్‌లా వుంటున్నారుసోషల్ మీడియాలో ఇపుడు ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఓ మహిళ తమ కుమార్తెకి వివాహం చేసేందుకు అబ్బాయిల్ని వెతుకుతుంటే వచ్చినవారంతా 30 ఏళ్లకే అంకుల్స్ మాదిరిగా ముదిరిపోయి కనిపిస్తున్నారంటూ చెబుతోంది. తమ కుమార్తె ఎంబీబీఎస్, ఎమ్.డి పూర్తి చేసి ప్రస్తుతం ఓ ప్రముఖ ఆస్పత్రిలో వైద్యురాలిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తోందని తెలియజేసింది. ఐతే తను చాలా అందంగా వుంటుందనీ, ఆమె వైద్యురాలు కనుక మరో వైద్యుడికి ఇచ్చి చేద్దామని వెతుకుతుంటే తమ అమ్మాయికి తగిన వరుడు కనబడటంలేదని చెప్పుకొచ్చింది. చూసినవారంతా ఒకరు వయసు పైబడినట్లు ముఖం ముడుతలతో వుంటుంటే మరికొంతమంది బట్టతలలతో అంకుల్స్ మాదిరి కనిపిస్తున్నారు.

భార్యను లేపుకెళ్లిన వ్యక్తిని పోలీసు స్టేషను ఎదుటే నరికి చంపారు

భార్యను లేపుకెళ్లిన వ్యక్తిని పోలీసు స్టేషను ఎదుటే నరికి చంపారుతన భార్యను మరో వ్యక్తి లేపుకెళ్లడానికి ఆ వ్యక్తిని మాటువేసి పోలీసు స్టేషను ఎదుటే హత్య చేసిన ఘటన సత్యసాయి జిల్లాలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. సత్యసాయి జిల్లాలోని రాగినేపల్లికి చెందిన ఈశ్వరప్ప అనే వ్యక్తి హరి అనే మరో వ్యక్తి భార్యను లేపుకెళ్లాడు. తన భార్య కనబడకపోవడంతో హరి పోలీసు స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేసాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఈశ్వరప్ప, హరి భార్య ఇద్దరూ నెల్లూరులో వున్నట్లు కనుగొన్నారు. వారిద్దరినీ తనకల్లు పోలీసు స్టేషనుకు సోమవారం తెల్లవారు జామున వాహనంలో తీసుకొచ్చారు. ఈశ్వరప్ప వాహనం నుంచి కిందికి దిగి పోలీసు స్టేషనులోకి వెళ్లేందుకు నడుస్తుండగా అక్కడే మాటు వేసిన హరి, అతడి సోదరుడు ఇద్దరూ వేటకొడవళ్లతో దారుణంగా నరికి చంపేసారు.

ఏపీకి నీళ్లు కావాలి తప్ప.. రాజకీయ పోరాటాలు కాదు.. మంత్రి నిమ్మల

ఏపీకి నీళ్లు కావాలి తప్ప.. రాజకీయ పోరాటాలు కాదు.. మంత్రి నిమ్మలఆంధ్రప్రదేశ్‌కు నీళ్లు కావాలి తప్ప, రాజకీయ పోరాటాలు కాదని రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు నిమ్మల విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, తెలంగాణ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా గోదావరి నీటిని వాడుకోగలిగినప్పుడు, దిగువన పోలవరం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ నీటిని వాడుకుంటే తప్పేంటని ఆయన ప్రశ్నించారు. ప్రతి సంవత్సరం వేలాది టీఎంసీల గోదావరి నీరు సముద్రంలో వృధాగా కలిసిపోతున్నప్పుడు అభ్యంతరాలు ఎందుకు వ్యక్తం చేస్తున్నారని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఆ నీటిలో చిన్న భాగాన్ని ఉపయోగించుకున్నా కరువు పీడిత ప్రాంతాల భవిష్యత్తును మార్చవచ్చని అన్నారు.

తెలంగాణలో ఏం పీకి కట్టలు కట్టామని తెరాసను బీఆర్ఎస్ చేసారు?: కవిత ఆవేదన, ఆగ్రహం

తెలంగాణలో ఏం పీకి కట్టలు కట్టామని తెరాసను బీఆర్ఎస్ చేసారు?: కవిత ఆవేదన, ఆగ్రహంతెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత సోమవారం నాడు శాసనమండలిలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో తనకు ఎన్నో అవమానాలు ఎదురయ్యాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... బీఆర్ఎస్ ఏనాడు నాకు మద్దతుగా నిలబడలేదు. రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు విషయంలో బీఆర్ఎస్ ఏమీ చేయలేదు. తెలంగాణ ఏర్పాటుకు నాకున్న పరిచయంతో ఆస్కార్ ఫెర్నాండెజ్‌తో కేసీఆర్‌కు ప్రత్యేక సమావేశం జరిపించాను. ఆ తర్వాతే సోనియా గాంధీ ముందుకు వచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ముందడుగు పడింది.

